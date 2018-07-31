Ельцин-центр в Москве: издевательство власти или символ грядущих поражений?

По материалам:

https://www.kommersant.ru/doc/3100945

https://cont.ws/@riakatyusha/1018687

https://www.youtube.com/watch?v=LNX-cKsL6wc&t=384s

Я начну с вопросов. У нас действительно так много денег? Вот даже президент что-то там говорил про грядущий крах пенсионной структуры.А на исполнение одного указа президента Медведева деньги, видимо, есть. И теперь в рамках исполнения указа президента Медведева президент Путин решил осчастливить нас… еще одним Ельцин-центром!Спасибо, Владимир Владимирович, огромное спасибо! Ну как же россиянам прожить, не узнав всех подробностей московского периода жизни вашего друга и президента, при котором вы премьерствовали. Бориса Николаевича Ельцина, понятное дело.Многие апологеты мне возразят: при чем тут Путин? Начинаю отвечать прямо по пунктам.13 мая 2008 г. президент Медведев подписал закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».Честно, не уделил документу внимания, прочитав сейчас, содрогнулся. На очереди у нас будут Путин-центры в Питере и Москве, скорее всего, и Медведев-центр где-нибудь соорудят. И все, оказывается, за наш счет!Согласно тексту документа, главным источником финансирования фонда являются «безвозвратные субвенции из федерального бюджета». Неслабо. На екатеринбургский Ельцин-центр угробили около 5 миллиардов рублей из бюджета, на выходе получили мавзолей и рабочий кабинет Наине Ельциной.Роскошно.Теперь, видимо, доченьку надо обеспечить комнаткой для работы. Ей до пенсии еще ой как долго…Я говорю о Татьяне Ельциной-Юмашевой. Именно ей планируются апартаменты в новом ЕЦ в Москве.Итак, ЕЦ в Екатеринбурге одарил уже нас по воле Наины Иосифовны демонстрацией сцен подросткового секса, лекциями лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, выступлениями сторонников развала России, кликушествами бандеровцев, подонков, желающих реабилитации власовцев и прочих не менее достойных веревки индивидуумов, только по случайности именуемых людьми.Но площадки в 22 тысячи кв. метров с мавзолеем, который обошелся в миллиарды бюджетных рублей, оказалось маловато. А потому в недрах кремлевских кабинетов было принято очередное решение, которое обойдется нам «всего» в 1,33 миллиарда рублей. По сравнению с Екатеринбургом – сущие копейки!Строить очередной центр «свободы и демократии» решили в усадьбе Бобринских-Долгоруковых. Место непростое, это объект культурного наследия федерального значения, один из лучших образцов сохранившихся усадеб высшего дворянства 18 века.Именно в этом здании планируется разместить филиал екатеринбургского «Ельцин-центра» с музейно-выставочным комплексом, библиотекой, рестораном и офисами, включая личный кабинет дочки Ельцина, гражданки Австрии Татьяны Юмашевой.Площадь и стоимость проекта на сей раз поскромнее, чем в Екатеринбурге, — «всего» 2 тысячи квадратных метров и 1,33 млрд рублей народных денег.Вишенка на торте: всеми делами заправляет… Управление делами президента!!!Видимо, это одно из чисто президентских дел — увековечение памяти шефа. Потому, согласно заявлениям пресс-службы ЕЦ, в 2016 году УДП РФ взяло на себя все работы по реставрации и реконструкции «Дома Бобринских». Генподрядчиком стало ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента России.Понятно теперь, почему департамент культурного наследия г. Москвы и Главное управление госэкпертизы стремительно одобрили проекты по «преображению» дворянской усадьбы, находившейся вроде бы как в охранном статусе. «Преображения» включали современный ремонт третьего этажа, уничтожение боковых флигелей, раскапывание экскаваторами места для подземной парковки.По данным УДП РФ, площадь застройки составит 2 тыс. кв. м, общая площадь зданий — 6,7 тыс. кв. м, в том числе наземная часть — 4,8 тыс. кв. м.А теперь внимание: на кого рассчитаны все эти тысячи квадратных метров?Музейно-выставочный комплекс рассчитан на 69 сотрудников, 40 посетителей выставочного комплекса, 8 читателей библиотеки и 65 посадочных мест общепита. Просто вдумайтесь в цифры.Историческая планировка главного дома должна быть "максимально приближена" к решениям середины XIX века, но в западную часть корпуса, "не имевшую художественной отделки", встроят лифт.На втором этаже разместятся представительские помещения центра для приема официальных лиц и почетных посетителей, кабинеты руководства, библиотека и многофункциональный зал.На третьем этаже сохранят только исторический коридор, остальные помещения будут перепланированы под современные офисы. Восточный флигель будет отдан под музейно-библиотечную зону, при этом хранилище фонда разместят в подвале.Ресторан разместят в западном флигеле, под которым будут устроены цеха "предприятия питания", в бывшем каретном сарае также предусмотрен буфет для сотрудников. Интерьерам планируется придать облик начала XIX века. Северный двор с выездом на Гранатный переулок используют для размещения гостевой автостоянки, площадок для отдыха и массовых мероприятий, в том числе для установки елки и устройства катка. Под всеми зданиями будет устроен подземный этаж с паркингом на 53 машины, там будут восстановлены винный и дровяной погреба.Как я понимаю, это лом, против которого приема не найти. Если господин президент решил, что дочка его бывшего шефа будет трудиться на почве просвещения людских масс, желающих приобщиться к мудрости Бориса Николаевича (см. выше насчет буфетов и ресторанов), то Татьяна Борисовна получит особнячок. За счет народных средств.И не надо сказочек на тему того, что злые бояре царя-батюшку в неведении держат и все за его спиной делают. Уже не верю, если честно. После ЕЦ в Екатеринбурге, который открывали Путин и Медведев, после сказанных там слов – не верю.ЕЦ в Москве будет создан по воле нашего президента. Иных трактовок просто не может быть. Ели президент не в курсе, что творит его администрация, ну какой он тогда президент?Впрочем, его шеф в свое время и не такое откалывал. Но так как Путин в запоях не замечен, то вот вам и выводы.А вообще – шиза как составляющая нашего бытия.Многим россиянам непонятно до сих пор, как это так: Ельцин типа гробил Россию, Путин, надрываясь, ее восстанавливает, а что с ЕЦ делать? Как правильно понять?Почему вдруг государство, которое не абстрактное такое нечто, а власть, состоящая из президента, премьера, министров и депутатов, вдруг щедро начинает выделять не деньги – СУММЫ на стройки ЕЦ?Почему Путин, который вроде бы «спас Россию от Ельцина», не то что не запрещает, отряжает своих ближайших помощников из своего же Управления делами Путина на постройку второго ЕЦ?Между тем еще вопрос. А чем таким займутся в ЕЦ-2?Уверен, тем же самым, чем и в Екатеринбурге. Зомбированием привозимых туда согласно разнарядке школьников и учащихся колледжей/ПТУ. Студенты уже поумнее случаются, хотя после нашей системы образования можно и студентов.Производством десятков фейковых роликов и псевдодокументальных фильмецов о грязной, непросвещенной, полной лжи и предательств тысячелетней истории России и СССР (в особенности), единственным светлом пятном которой якобы был «Борис из бутылки».Плоды? Плоды будут. Если таскать принудительно в рамках школьной программы, это похлеще уроков недоистории будет. А на выходе будут… правильно голосующие зомби. Все нормально, верной дорогой идем.Искренне поддерживаю российского Дон Кихота, вставшего на путь борьбы. Режиссера Никиту Михалкова. После его эпического скандала с Наиной Ельциной Михалков мало того что не угомонился, он продолжает. Вот дай бог ему здоровья и успехов на этом непростом поприще. Да не запретят «Бесогон» (хотя все же уверен, запретят).Михалков про "Ельцин-центр"Я не «хрустобулочник», мне в принципе все равно, были прежние владельцы усадьбы людьми тонкими и умными, сделавшими многое для России или откровенными прожигателями жизни, как Алексей Бобринский, сын Екатерины Второй и Григория Орлова.Не важно. Пусть они были кем угодно, после любых дворян или купцов ТОЙ России пускать в их дома этих… Нонсенс. В хаты созидателей России (Бобринский сахарные заводы строил, не гнушаясь происхождением) пускать разрушителей – это бред.Но бред под патронажем высочайшего уровня.И что печально, бесполезно искать правды. САМ одобрил… Значит, будут отписки или молчание. На всех уровнях.А самое противное мне подсказал непосредственно сайт ЕЦ. Там прямо на главной странице сайта есть подтверждение планов австрийки Юмашевой и прочих… россиян.Неплохо так и многообещающе. Дескать, ждите, одним Екатеринбургом не ограничимся. Все еще впереди.Верю. Верю и в торжественное открытие Ельцин-центров в городах России, и уверен, что Путин-центры тоже не за горами.Честно говоря, не могу понять, что произошло с Путиным. Впечатление, что или «царя подменили», или «дембельский аккорд, плевать на все».Раньше Путин хоть как-то демонстрировал дипломатические умения и лавировал так, что всем доставалось, и заокеанским партнерам (без кавычек намеренно), и российским, и даже просоветским патриотически ориентированным массам.Что-то явно сломалось. Что-то не так, как-то Путин не тот. Тут все, и комментарии президента к проекту отмены пенсий, которыми он сам себя записал в когорту не держащих слова, и неспособность остановить ценовой и налоговый беспредел в стране, и планируемое создание в Москве очередного «Ельцин-центра» тоже, как ни странно, из одной корзинки.Из корзинки с надписью «defeat». Именно так, на английском. Надеюсь, не стоит объяснять, почему?