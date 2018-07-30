13:08 30 июля
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Второго шанса не будет: отчисленные с военных кафедр пойдут в армию по призыву

Порядок военного обучения студентов гражданских вузов планируется ужесточить. Речь идет о будущих сержантах и солдатах запаса, сообщают Известия.



В военном ведомстве газете рассказали, что после реформы, предусматривающей включение военных кафедр вузов в систему учебных центров, вступят в силу новые правила обучения студентов по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса.


Со студентом буде заключаться договор от имени ректора Вуза и Министерства обороны. Подписывая его, обучающийся берет на себя обязательства пройти обучение, выполнять правила внутреннего распорядка и положения уставов, а также иметь соответствующий требованиям внешний вид.

В случае отчисления студента из учебного центра, второго шанса получить военное образование у него не будет. Отчисленным придется идти в армию по призыву.

При этом основания для отчисления могут быть разными, в том числе неуспеваемость, систематические нарушения распорядка, выявление обстоятельств, препятствующих допуску к гостайне, несоответствие требованиям к военной специальности (например, по здоровью, по независящим от студента причинам и пр.).

По словам доцента РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, статус военнослужащего запаса надо заслужить, это серьезное дело. Студенты должны понимать: один раз ушел из военного учебного центра – обратной дороги уже не будет. Придется идти в армию.

Он отметил, что когда студентам предоставляли возможность доучиться на следующий год, то «это вносило некую расхлябанность». Сегодняшней молодежи и так «не очень хорошо привито чувство ответственности», добавил Перенджиев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
    Сегодняшней молодежи и так «не очень хорошо привито чувство ответственности»

    Это очень мягко сказано ...
    bouncyhunter
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:50
      А мне всегда такие пункты "нравятся":
      несоответствие требованиям к военной специальности (например, по здоровью, по независящим от студента причинам и пр.).
      Вот так-то: «.Ходишь-ходишь в школу, а потом — бац! — вторая смена. и прощай родные учителя!»
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:55
        Саша , привет hi А что : посещаемость военной кафедры это не та же "школа" ? Или это уже "факультатив" ? soldier
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:05
          Павел, я про независимые от студента причины: непонятно, что имеется в виду... Может родственники судимость поймали, а может быть и рожей не вышел...!? А может и ещё что-нибудь...
          Всё должно быть чётко прописано!
          Logall
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:01
      Цитата: bouncyhunter
      Это очень мягко сказано ...

      Кто пример то подает? Если президент слово не держит, чего с пацанов спрашивать? Режим выживания в обществе, жить по правилам общества...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:03
        Паш , а плыть по течению это всегда выход ???
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:06
          Цитата: bouncyhunter
          Паш , а плыть по течению это всегда выход ???

          Нет конечно, я про то, что плыть против их ни кто не учил (все в точности до наоборот), общество прет по течению, дай Бог научат в армейской среде...
          MPN
      2. alexmach (Александр) Сегодня, 13:07
        Уж не знаю что там с президентом, но это действительно данность, и это характерно для всего общества и многих стран. И из этого надо исходить.
        alexmach
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:43
    Отчисленным придется идти в армию по призыву.
    И это правильно. А то студенты на военных кафедрах (подготовка офицеров) слишком вольно себя чувствовали и в итоге попадая в армию на два года в звании лейтенанта (двухгодичники) были ни рыба, ни мясо. Справедливости ради стоит сказать, что были и такие, которые связывали свою дальнейшую карьеру именно с армией.
    rotmistr60
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:43
    Раньше так и было... Выгнали с военной кафедры - "в сапоги"! И это правильно!
    Горный стрелок
    1. Laksamana Besar Сегодня, 12:51
      "Всё возвращается на круги своя", ну или хотя бы что-то из полезного.
      Laksamana Besar
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:49
    Сейчас даже в кадетские корпуса конкурс... soldier
    Sadko88
  5. Хаос (Иван) Сегодня, 12:55
    Вот только за драку не надо отчислять.
    Хаос
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