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Второго шанса не будет: отчисленные с военных кафедр пойдут в армию по призыву
Порядок военного обучения студентов гражданских вузов планируется ужесточить. Речь идет о будущих сержантах и солдатах запаса, сообщают Известия.
В военном ведомстве газете рассказали, что после реформы, предусматривающей включение военных кафедр вузов в систему учебных центров, вступят в силу новые правила обучения студентов по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса.
Со студентом буде заключаться договор от имени ректора Вуза и Министерства обороны. Подписывая его, обучающийся берет на себя обязательства пройти обучение, выполнять правила внутреннего распорядка и положения уставов, а также иметь соответствующий требованиям внешний вид.
В случае отчисления студента из учебного центра, второго шанса получить военное образование у него не будет. Отчисленным придется идти в армию по призыву.
При этом основания для отчисления могут быть разными, в том числе неуспеваемость, систематические нарушения распорядка, выявление обстоятельств, препятствующих допуску к гостайне, несоответствие требованиям к военной специальности (например, по здоровью, по независящим от студента причинам и пр.).
По словам доцента РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, статус военнослужащего запаса надо заслужить, это серьезное дело. Студенты должны понимать: один раз ушел из военного учебного центра – обратной дороги уже не будет. Придется идти в армию.
Он отметил, что когда студентам предоставляли возможность доучиться на следующий год, то «это вносило некую расхлябанность». Сегодняшней молодежи и так «не очень хорошо привито чувство ответственности», добавил Перенджиев.
В военном ведомстве газете рассказали, что после реформы, предусматривающей включение военных кафедр вузов в систему учебных центров, вступят в силу новые правила обучения студентов по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса.
Со студентом буде заключаться договор от имени ректора Вуза и Министерства обороны. Подписывая его, обучающийся берет на себя обязательства пройти обучение, выполнять правила внутреннего распорядка и положения уставов, а также иметь соответствующий требованиям внешний вид.
В случае отчисления студента из учебного центра, второго шанса получить военное образование у него не будет. Отчисленным придется идти в армию по призыву.
При этом основания для отчисления могут быть разными, в том числе неуспеваемость, систематические нарушения распорядка, выявление обстоятельств, препятствующих допуску к гостайне, несоответствие требованиям к военной специальности (например, по здоровью, по независящим от студента причинам и пр.).
По словам доцента РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, статус военнослужащего запаса надо заслужить, это серьезное дело. Студенты должны понимать: один раз ушел из военного учебного центра – обратной дороги уже не будет. Придется идти в армию.
Он отметил, что когда студентам предоставляли возможность доучиться на следующий год, то «это вносило некую расхлябанность». Сегодняшней молодежи и так «не очень хорошо привито чувство ответственности», добавил Перенджиев.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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