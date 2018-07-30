15:42 30 июля
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Борисов: Массового перевооружения на "Армату" в настоящее время не планируется

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов по поводу дальнейшего перевооружения российской армии, заявил, что массового перевооружения на новое поколение бронетехники не будет.

Борисов: Массового перевооружения на "Армату" в настоящее время не планируется


Он пояснил, что в настоящее время особой нужды перевооружать всю армию на "Арматы" и "Бумеранги" нет, так как это достаточно дорогостоящие модели в отношении уже существующих. Эти модели создаются на перспективу, для будущего, и будут поступать в войска постепенно. Борисов добавил, что имеющиеся в войсках модернизированные Т-72, БМП-4 и БТР-82 ни в чем не уступают по своим возможностям технике потенциального противника и не имеет смысла форсировать поставки новейшей техники в войска и закупать новые модели, тратя огромные суммы, тем более, что имеющаяся на вооружении армии техника имеет огромный потенциал для модернизации, что выходит значительно дешевле без потери боевых возможностей.


Именно из-за эффективных решений по модернизации, заложенных конструкторами в советскую и российскую бронетехнику, пояснил Борисов, российская армия, имея военный бюджет в 10 раз меньше, чем страны НАТО, может решать поставленные задачи.

Напоминаем, что на ближайшие годы запланировано начало поставок в российскую армию новой бронетехники на платформах "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 84

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  1. BlackMokona Сегодня, 13:21
    Денег нет, но вы держитесь.
    BlackMokona
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:36
      Да все правильно они делают. Новая бронетехника для глобальной войны не нужна, а для региональных - вполне пойдёт модернизированная, и на экспорт. Новая техника готова, заводы готовы, перенастроить на выпуск новинок не долго. Был бы заказ от государства и спрос за рубежом.
      Сергей39
      1. BlackMokona Сегодня, 13:44
        Ну конечно, наверное так же немецкие агенты выступали против КВ-1 и Т-34. Новая техника для войны с Германией не нужна, а для Финов пойдут и тракторы с пулемётами. wassat
        BlackMokona
        1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:56
          Ну да, давайте забьем все склады длительного хранения новейшей бронетехникой иосновательно подготовился к возобновлению 2 мировой войны
          Сергей39
          1. BlackMokona Сегодня, 13:58
            Зачем забивать склады, когда в действующих частях этой новой техники не видать?
            Большая часть армии на Т-72 катается, даже не на Т-90
            BlackMokona
            1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:21
              Вот и катайся, пока есть на чем.
              Ros 56
              1. BlackMokona Сегодня, 14:22
                Отличное же отношение, пусть наши танкисты воюют на устаревших на два поколения танках. Зачем их беречь? Посадить вообще в картонные макеты педальные, дать им пушку с царских времён и пусть едут в атаку! wassat
                BlackMokona
                1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:26
                  Отличное же отношение, пусть наши танкисты воюют на устаревших на два поколения танках

                  Не подскажете случаем, а где наши танкисты воюют, ну если секрет, то хоть на каком континенте и в каком полушарии?
                  Ros 56
                  1. BlackMokona Сегодня, 14:27
                    Кавказ и Ихтамнет в известных местах.
                    BlackMokona
                    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:31
                      Кавказ и Ихтамнет в известных местах.

                      Еще раз прочти что написал, потом сядь и подумай. Иногда лучше молчать чем писать. Мы что в танковые атаки ходим?
                      Ros 56
                      1. BlackMokona Сегодня, 14:38
                        Еще раз прочти что написал, потом сядь и подумай. Иногда лучше молчать чем писать. Мы что в танковые атаки ходим?

                        Странно что вы сами с собой разговариваете.
                        BlackMokona
                    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 15:07
                      Я что то пропустил про Кавказ - когда там последний раз в бою стреляли танки? Тем более "ихтамнету" не будут на "арматах" рассекать fool потому что "слишком хорошо стреляющий" Т-72 еще как то можно отмазать, но вот видео шмаляющего по врагам "армыты" все "ихтамнету" выведет на счет божит. Так что или "ихтамнет" или "арматы" tongue
                      Мих1974
                      1. BlackMokona Сегодня, 15:09
                        В Крыму не мешало рассекать на Тиграх Ихтамнетам
                        А на Кавказе часто то в одно то в другой районе обьявляют спец.режим контр-террористической операции с привлечением ВС
                        BlackMokona
                    3. Cottodraton (Николай) Сегодня, 15:27
                      Сразу сальцом потянуло после вашего комментария... Ничего не утверждаю, но призадумался... ;)
                      Cottodraton
              2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:27
                а че , сами покататься уже не алё ?
                не хотите ли сами со своей семьей погореть в старых танках , пока мы будем (в мечтах) крушить врага на новеньких танках с КАЗ ?
                просто экспл
        2. mvg (Максим) Сегодня, 14:24
          Успели бы перевооружиться, перед ВОВ, Германии, в качестве трофеев достались бы Т-34 и КВ. Дело было не в "танкетках", а в неумении воевать и "классной" логистики по ГСМ и ЗИП
          mvg
          1. BlackMokona Сегодня, 14:25
            Технологии часть составляющей военного противостояния. Были бы Т-90 то и без умения бы раскатались бы всех немцев.
            Это как в одной фантастической книжке, какая ваша воздушная тактика?
            -Ну выбираю цель и стреляю.
            -И всё?
            -И всё, с вашим летающем металлоломом больше и не надо.
            BlackMokona
      2. роман66 (роман) Сегодня, 13:46
        так. и серия войсковая еще не обкатана путем. и может, все же пушку 152 в крупной серии....
        роман66
      3. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 13:50
        Новая бронетехника нужна не для глобальной войны, а для превосходства над потенциальным противником на поле боя! И главное, максимально беречь людей! Нельзя разбрасываться этим "ресурсом" в современных условиях, в которых находится Россия! Мало того что 140 миллионов с небольшим, для такой территории это трындец как мало, так ещё при потере экипажа, обойдётся дороже обучить новый и ввести его в строй, со всеми вытекающими. Людской "ресурс" беречь надо!
        OrcSWAT
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:51
          Цитата: OrcSWAT
          Мало того что 140 миллионов с небольшим, для такой территории это трындец как мало,

          На самом деле не мало ,это все сказки.
          Вы в курсе,что почти 45% России это территория весной мерзлоты и это без учёта горной местности,болот итд где тоже проживание мало комфортно и дорого .
          Я вот думаю ,а почему по этому вопросу не парятся австралийцы ? На целый континент Австралия всего то 24 миллиона жителей и ничего живут. Или например Канада, население составляет 36 миллионов,а территория 2-ая в мире .
          РУСС
      4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:52
        Эти модернизированные танки от новых снарядов будут свечами массово гореть! В нато тоже время зря не теряют !!!И динамическая защита в основном старый добрый Контакт, ибо Реликт во много дороже, и массово его делать не будут!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:57
          Война с НАТО на танках? Диванные генералы тоже готовятся к прошедшей войне
          Сергей39
      5. astepanov (Алексей) Сегодня, 14:09
        Цитата: Сергей39
        Новая техника готова, заводы готовы, перенастроить на выпуск новинок не долго.

        Да-да, недолго. Всего-то отработать технологии, изготовить оснастку, закупить оборудование и обучить людей. Примерно как с микроэлектроникой. Еще лет пятьдесят - и у нас будет вся собственная элементная база. Правда, втридорога и по стандартам прошлого века.
        astepanov
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:19
          Борисов: Массового перевооружения на "Армату" в настоящее время не планируется
          вот теперь и верь, в Путинские "мультфильмы" про "вундерваффе"... задвигают и "лидеры" и Т-50,и "армату"... чем теперь будут "урапатриотизм" возбуждать ? полётами на Юпитер ? recourse
          андрей юрьевич
      6. РУСС (Максим) Сегодня, 14:17
        Цитата: Сергей39
        Да все правильно они делают. Новая бронетехника для глобальной войны не нужна,

        Не раз говорил , повторюсь- танковые войска ждёт участь кавалерии...
        РУСС
      7. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:28
        какие в задницу готовые заводы?! Промышленность умирает - новая техника и заказы на нее были бы рывком и возрождением. Или вы мамкины технари думаете спецы, оснастка ,станки возьмутся из воздуха когда потребуется?! Все запас прочности умершего союза считай кончился ,а современной РФ как государству вообще ничего не нужно. Это просто смерть.
        Евгений Стрыгин
      8. Oden280 (Oden280) Сегодня, 14:28
        А где вы потом найдёте людей которые будут на этой технике воевать? А ещё надо обучить и оснастить ремонтников. И самое смешное. что под предлогом ненужности нам этой техники её будут усиленно толкать на экспорт, ну а бабло по карманам. Хорошо придумали: разработка и испытания за счёт государства, а доходы себе.
        Oden280
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:22
    Он пояснил, что в настоящее время особой нужды перевооружать всю армию на "Арматы" и "Бумеранги" нет, так как это достаточно дорогостоящие модели в отношении уже существующих.
    Понимаю, что сейчас важней экранопланы в Арктику поставить. sad
    MPN
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:43
      Экранопланы тоже нужны. Всё нужно.
      Грибок
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:47
        плохо, что сразу все
        роман66
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:19
        Цитата: Грибок
        Экранопланы тоже нужны. Всё нужно.

        денег нет,чего пристал ? силуанов с сечиным не дадут..самим мало.tongue
        андрей юрьевич
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:38
          А у них вообще что нибудь есть?
          sabakina
      3. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:29
        из новости четко понятно что вообще ничего не нужно.
        Евгений Стрыгин
      4. РУСС (Максим) Сегодня, 15:07
        Цитата: Грибок
        Экранопланы тоже нужны. Всё нужно.

        В последнее время есть идеи по реарганизации ВДВ,но это политический вопрос и навряд ли при нынешнем президенте будут переформатировать ВДВ,но изменения грядут, а вы говорите - всё нужно.
        РУСС
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:12
          Цитата: РУСС
          Цитата: Грибок
          Экранопланы тоже нужны. Всё нужно.

          В последнее время есть идеи по реарганизации ВДВ,но это политический вопрос и навряд ли при нынешнем президенте будут переформатировать ВДВ,но изменения грядут, а вы говорите - всё нужно.

          опять? табуреткин," реформировал" уже...
          андрей юрьевич
  3. Laksamana Besar Сегодня, 13:23
    Это и так было понятно, у некоторых всегда горит в известном месте.
    Laksamana Besar
  4. Sagot Сегодня, 13:28
    Поставки поставками, но ведь и об обучении экипажей нужно думать. Не маловажный фактор
    Sagot
    1. Лександрыч (Евгений Александрович) Сегодня, 14:21
      Кроме экипажа, кто обслуживать эти танки будет? Это как если слесарей (электриков), обслуживающих 2106 кинуть на ремонт Х6.
      Подготовка обслуживающего персонала дело не быстрое.Современную электронику одним тестером не отремонтируешь.
      Лександрыч
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:22
      Цитата: Sagot
      Поставки поставками, но ведь и об обучении экипажей нужно думать. Не маловажный фактор

      небось на два десятка "опытных" образцов,хватит экипажей...
      андрей юрьевич
  5. DenZ (Денис) Сегодня, 13:29
    Если в сухом остатке то - новая дорогая и перспективная техника в армии не нужна ( в массовом количестве). Может и справедливо но вот только откуда если че случиться (не дай Бог) возьмутся деньги на новую и современную технику и в массовом количестве? А уж если вспомнить про модернизационный потенциал то можно еще лет ...дцать ничего нового в армию не покупать ( ну только для парадов разве что).
    DenZ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:23
      Цитата: DenZ
      Если в сухом остатке то - новая дорогая и перспективная техника в армии не нужна ( в массовом количестве). Может и справедливо но вот только откуда если че случиться (не дай Бог) возьмутся деньги на новую и современную технику и в массовом количестве?

      война видимо откладывается,и решили не тратить деньги. вот когда договорятся о часе Х,тогда и делать начнут. иначе не объяснить.
      андрей юрьевич
  6. MaxWRX Сегодня, 13:31
    Модернизация это конечно хорошо и "ничем не уступают"(в чем сильно сомневаюсь учитывая последние модернизации их техники), но не лучше ли покупать технику которая имеет преимущество? Глобальных войн уже не будет, сейчас только локальные, а здесь важно качество, а не кол-во. И это не говоря что т-14 по умолчанию более защищенный, значит потери будут меньше.
    MaxWRX
  7. tank64rus (Александр) Сегодня, 13:32
    Ну вот и Пентагон добился своего через 5 колонну. Не с таким правительством это делать. А мы всё Джавелины ,вот так надо уничтожать перспективные виды вооружения страны.
    tank64rus
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 13:34
    Штучек 200 хотя бы надо сделать, чтобы завод не стоял.
    Altona
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:40
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      Штучек 200 хотя бы надо сделать, чтобы завод не стоял.

      У тех , кому надо и тех , кто платит уж очень разнятся интересы ...
      bouncyhunter
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:57
      Ну так 200 уже проплатили или нет?
      Борисов же о массовом перевооружении говорит, то есть о тысячах.
      bk316
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:35
        Привет Паш soldier
        Новая техника, перевооружение. это расходы, расходы и ещё раз расходы! Если денег нет. как говорят, то можно устроить бардак с малопродуктивным результатом!
        Делать на продажу, типа - кто не успел, тот опоздал!!! - не факт, да и надо ли, результат тож не предсказуемый в теперешней обстановке.
        Основным оружием сдерживания новые танки не являются, мож стоит спокойно обкатать, довести до ума технику, технологию проработать, если что, так сразу и начнём.
        rocket757
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:23
          Цитата: rocket757
          , мож стоит спокойно обкатать, довести до ума технику, технологию проработать, если что, так сразу и начнём.

          кто начнёт ? спецов-завались ?
          андрей юрьевич
  9. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:34
    Идеальный вариант это сделать Арматы командирскими танками, а Т-72 модернизировать до уровня роботизированных систем типа Уран, которыми сможет управлять экипаж Арматы. Синергетический эффект, в данном случае, позволит существенно повысить разведывательные и огневые возможности подразделения без серьезных затрат, как в случае перевооружения на Армату, так и разработки дорогих и слабозащищенных платформ Уран.
    Vita VKO
    1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 13:49
      Уран не важно себя в Сирии показал. Не готов он еще совсем. У Арматы иная концепция нежели т-72. Вместе от них толку не будет.
      Tahtvjd2868
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:57
        Цитата: Tahtvjd2868
        Уран не важно себя в Сирии показал

        как раз из-за своей слабой защищенности и высокой уязвимости. Естественно на такую слабую платформу глупо ставить ставить дорогие системы оптоэлектронной и радиотехнической разведки.
        Но сама технология роботизации, опробованная на Уране, может быть легко перенесена на платформу Т-72 в беспилотном варианте.
        Vita VKO
        1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:31
          ага легко - закинул электронику и сверху люк закрыл. Готово.
          Евгений Стрыгин
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:50
            Цитата: Евгений Стрыгин
            закинул электронику и сверху люк закрыл. Готово.

            По сравнению со сложностью разработки комплекса связи и управления, сделать интерфейсы и поставить автоматы на некоторые системы управления действительно элементарно. Подобные штуки я, например, делал еще в капитанские годы в войсковых условиях. Поэтому вы практически правы, достаточно просто закинуть электронику, только это должен делать хороший инженер.
            Vita VKO
        2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:26
          Цитата: Vita VKO
          Но сама технология роботизации, опробованная на Уране, может быть легко перенесена на платформу Т-72 в беспилотном варианте.

          у нас,"легко" не бывает",только в мечтах как у "емели"...
          андрей юрьевич
  10. гребень (Иван) Сегодня, 13:38
    Цитата: Altona
    Штучек 200 хотя бы надо сделать, чтобы завод не стоял.

    И чтобы школу не потерять, вместе с наработками.
    гребень
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:41
    Неудивительно, алигархи за бугор много денег вывезли... Успели натырить в своё время, вот теперь разгребаем... То пенсионный возраст подняли, то ндс, коммуналку и прочее высасывание (
    gukoyan
  12. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:42
    Смысл каждый год покупать новый смартфон, если и прежний справляется на отлично? Многие тут с ноутбуков 2018 пишут? smile С АК ещё долго не расстанемся, прежде чем на новые образцы перейдём... А вот новые стратегические вооружения переходить нужно быстро, поэтому приоритеты и обозначаются в пользу оных
    Sadko88
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:47
      Вы сильно сперва при помощи ноута отбейте реальную танковую атаку! !! fool
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 13:42
    Цитата: bouncyhunter
    У тех , кому надо и тех , кто платит уж очень разнятся интересы ...

    --------------------------------------------
    Да вот я тоже думаю, что бухгалтер в наше время может победить любой танк. Пока что финансового "богатыря" никому не удалось сломить.
    Altona
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:51
      Цитата: Altona
      бухгалтер в наше время может победить любой танк.

      Я понимаю что про "танк" это утрированно , но именно об этом и речь вёл . И это не есть утешительно ...
      bouncyhunter
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 13:42
    Цитата: гребень
    И чтобы школу не потерять, вместе с наработками.

    -----------------------
    Ну имелось в виду все в комплексе.
    Altona
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:45
    Посадить его в т72, снятого с хранения, и дать по танку из Тоу2! А потом, (если выживет )спросить про новые танки! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. NKVD (Игорь) Сегодня, 13:49
    А не картонная ли армата?
    NKVD
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:56
      На телеканале Звезда показывали.... Не картонная, но дорогая и её надо ещё дорабатывать....
      gukoyan
  17. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 13:50
    А по поводу количества - нужно столько что б в частях его знали. Случись замес завод будет т-72 клепать? Ведь на Армату экипажей не будет!
    Tahtvjd2868
  18. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 13:50
    Борисов добавил, что имеющиеся в войсках модернизированные Т-72, БМП-4 и БТР-82 ни в чем не уступают по своим возможностям технике потенциального противника и не имеет смысла форсировать поставки новейшей техники в войска и закупать новые модели, тратя огромные суммы, тем более, что имеющаяся на вооружении армии техника имеет огромный потенциал для модернизации, что выходит значительно дешевле без потери боевых возможностей.

    Десяток экземпляров сделали, деньги освоили, на параде прогнали, вот и все перевооружение.
    saturn.mmm
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:57
      Десяток экземпляров сделали, деньги освоили, на параде прогнали, вот и все перевооружение.

      Откуда инфа или опять бла-бла "прополимеры"?
      bk316
      1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 15:11
        Цитата: bk316
        Откуда инфа или опять бла-бла "прополимеры"?

        Количество выпущенных, шт. около 12—100 (вика сказала). Так 12 или 100?
        что в настоящее время особой нужды перевооружать всю армию на "Арматы" и "Бумеранги" нет, так как это достаточно дорогостоящие модели в отношении уже существующих. Эти модели создаются на перспективу, для будущего, и будут поступать в войска постепенно. Борисов добавил, что имеющиеся в войсках модернизированные Т-72, БМП-4 и БТР-82 ни в чем не уступают по своим возможностям технике потенциального противника и не имеет смысла форсировать поставки новейшей техники в войска и закупать новые модели, тратя огромные суммы, тем более, что имеющаяся на вооружении армии техника имеет огромный потенциал для модернизации, что выходит значительно дешевле без потери боевых возможностей.

        Юрий Борисов сказал.
        Так зачем лепить дорогую Армату если можно 72 модернизировать? А в 2027 году Борисову будет 71 год.
        Дай бог чтоб я бла-бла.
        saturn.mmm
  19. мерцание (Николай) Сегодня, 13:55
    Новость про Армату конечно интересна. Но вот из уст Борисова куда интереснее другая новость о возможности экспорта кораблей проекта 22800 :
    ... главным достоинством, по мнению вице-премьера, является оснащение кораблей крылатыми ракетами типа «Калибр». «Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал», — заявил Борисов.
    мерцание
  20. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 13:56
    ждем достойного соперника?
    bmv04636
  21. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 14:03
    ай да хитрец
    Завод "Омсктрансмаш" перешел на круглосуточный режим производства гусениц для российской бронетехники, в том числе для танка "Армата", сообщает "Уралвагонзавод" на своей страничке в сети "Вконтакте".

    Танк Т-14 Армата. Архивное фото
    © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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    "НАТО есть о чем беспокоиться": Stern рассказал о достоинствах "Арматы"
    "На омском филиале Уралвагонзавода теперь будут делать гусеницы для "Арматы", "Терминатора", Т-90МС, самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", а также для зенитных-ракетных комплексов С-300В круглосуточно", — говорится в релизе.

    Процедура обработки одной детали, из которых потом собираются гусеницы, сократилась с трех часов до десяти минут. Такого ускорения удалось достичь после ввода в строй четырех новых станков. Три из них обрабатывают пальцы гусеницы, а четвертый — фрезерный — работает с башмаками и гребнями.
    bmv04636
  22. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:05
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Вы сильно сперва при помощи ноута отбейте реальную танковую атаку! !! fool

    Это алегория... Танковую атаку противотанковыми средствами отбивать будем wink
    Sadko88
  23. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:11
    "наша экономика вонючая субстанция и воюйте за олигархов на устаревшем советском еще пол века" честь имею
    Евгений Стрыгин
    1. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 14:18
      А вы воюете на собственном (не советском) ?
      An60
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:01
        Все страны бывшего ОВД до сих пор пользуются советской техникой, оружием, либо их модификации... А это показатель того что ресурс и технологии в неё не малые вложили... Так что на технику гнать не стоит... А вот с экономикой конечно всё печально...
        gukoyan
  24. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 14:13
    перевооружения на "Армату" в настоящее время не планируется
    и слава богу, не хотелось бы выйти на пенсию в 150
    Fkjydjckfrgh
    1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:24
      Выйти на пенсию в 150 никто бы не отказался laughing
      Sadko88
  25. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 14:24
    "...Борисов добавил, что имеющиеся в войсках модернизированные Т-72, БМП-4 и БТР-82 ни в чем не уступают..."
    Хотелось бы подробнее узнать про БМП-4, что за зверь такой? Да еще имеющийся в войсках.
    Насчет того, что Т-72Б3 "ни в чем не уступают" сильно гм... хорошо хоть "неимеющиеаналоговвмире".
    Рязанец87
  26. 23424636 Сегодня, 14:31
    Борисов минор в отличие от прогрессиста Рогозина .Осень на дворе, а не Борисов.
    23424636
  27. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:38
    Сайт превращается в муравейник троллей. Комментарии "по делу" появляются все реже, засилие словестного поноса.
    Товарищи тролли, есть же на этом сайте подходящие для ваших "комментариев" статьи. Например, Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором шумеров. Валите все туда, для вас необъятное поле деятельности.
    Dietmar
  28. РУСС (Максим) Сегодня, 14:55
    Ну вот ,а мы западных экспертов ругаем за то что они предполагали ,что Армат не будет в ближайшее время,а то и вообще....а тут здрасте пожалуйста - допилим Т-72!
    РУСС
  29. Вояджер (Андрей) Сегодня, 14:56
    Хреново на самом деле. Много сил и средств на разработки потратили, а всё для того, чтобы на чертежах практически и осталось. Ни тебе заказов на заводы, ничего. А раньше трындели, что сначала свои аппетиты умерим и только потом на экспорт, задом чую снова наоборот будет(
    Вояджер
  30. КОМандирДИВана Сегодня, 15:03
    Цитата: Вояджер
    Хреново на самом деле. Много сил и средств на разработки потратили, а всё для того, чтобы на чертежах практически и осталось. Ни тебе заказов на заводы, ничего. А раньше трындели, что сначала свои аппетиты умерим и только потом на экспорт, задом чую снова наоборот будет(

    Как же все плохо то! Все пр....ли , а мысль не допускаете что слова борисова это преднамеренная деза чамть кпкойто игры? А зад свой поберегите он еще впм пригодится
    КОМандирДИВана
  31. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:27
    А в чем проблема?И у нас и американцев предпочитают модернизацию выпуску новых танков. И ничего , никто не плачет.
    Арон Заави
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