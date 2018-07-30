Борисов: острой необходимости в замене «Русланов» нет

Возобновление производства «Русланов» в первую очередь будет связано с возможностями российских двигателей Д-35, которые делаются в ОАК,

Разработка нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 «Руслан» должна начаться в России к 2027 году, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.Работы по созданию нового самолета прописаны в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений, сказал Борисов.Он отметил, что имеющийся сегодня парк Ан-124 при обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинский двигателей Д-18 на российские Д-35 может находиться в строю до 2050 года.Поэтому вопрос о срочной замене «Русланов» в настоящее время не стоит.По словам Борисова, Россия может возобновить производство самолетов Ан-124. Он напомнил, что на 80% машина производилась в России. Но двигатели Д-18 для нее выпускались на Украине.пояснил он, добавив, что при этом ничего принципиально нового создаваться не будет – Ан-124 будет просто «отцифрован» с новыми двигателями.Ранее в Минобороны сообщили, что командование рассматривает вопрос возобновления производства «Русланов», однако окончательного решения по этому вопросу не принято.Сверхтяжелый Ан-124 «Руслан» имеет грузоподъемность до 120 тонн. Разработан в первой половине восьмидесятых годов прошлого века в ОКБ Антонова (находится на Украине) совместно с ведущими НИИ и предприятиями авиационной промышленности СССР.