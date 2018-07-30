15:42 30 июля
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Борисов: острой необходимости в замене «Русланов» нет

Разработка нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 «Руслан» должна начаться в России к 2027 году, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.



Работы по созданию нового самолета прописаны в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений, сказал Борисов.


Он отметил, что имеющийся сегодня парк Ан-124 при обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинский двигателей Д-18 на российские Д-35 может находиться в строю до 2050 года.

Поэтому вопрос о срочной замене «Русланов» в настоящее время не стоит.

По словам Борисова, Россия может возобновить производство самолетов Ан-124. Он напомнил, что на 80% машина производилась в России. Но двигатели Д-18 для нее выпускались на Украине.

Возобновление производства «Русланов» в первую очередь будет связано с возможностями российских двигателей Д-35, которые делаются в ОАК,
пояснил он, добавив, что при этом ничего принципиально нового создаваться не будет – Ан-124 будет просто «отцифрован» с новыми двигателями.

Ранее в Минобороны сообщили, что командование рассматривает вопрос возобновления производства «Русланов», однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

Сверхтяжелый Ан-124 «Руслан» имеет грузоподъемность до 120 тонн. Разработан в первой половине восьмидесятых годов прошлого века в ОКБ Антонова (находится на Украине) совместно с ведущими НИИ и предприятиями авиационной промышленности СССР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 13:36
    Острой необходимости в "товарише" Борисове тоже не наблюдается!
    Logall
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:38
      Цитата: Logall
      Острой необходимости в Борисове тоже не наблюдается!

      Чего то Борисов сегодня многословный..., если принять во внимание понедельник, то ..., успел здоровье поправить...? winked
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:41
        Цитата: MPN
        Чего то Борисов сегодня многословный

        Может , погодим верить на слово ?
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:44
          Ну да, хотя бы до завтра... wink
          MPN
      2. роман66 (роман) Сегодня, 13:43
        как это нет? нам же хoхлы на них летать запрещают?
        роман66
      3. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 14:01
        а что в новости то не того не понял. работы по пд-35 идут, работы по оцифровки идут или планируются чем Борисов то опять не угодил
        bmv04636
        1. barclay (Андрей) Сегодня, 14:17
          У него должность такая "расстрельная". Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
          А может Борисов и прав. На данный момент свой двигатель для "Русланов" важней, чем новый проект с нуля.
          barclay
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:45
      Да он то как раз нужен. Вот вы вечноноющие тролли не нужны.
      Грибок
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:12
        Борисов: острой необходимости в замене «Русланов» нет
        всё , если в чём то, от кого то зависим,необходимо заменять своим,уже как 2*2 должно быть ясно. не раз натыкались.
        андрей юрьевич
      2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:23
        Вопрос простой как перпендикуляр - Есть конкретные задачи, нужна под него техника. Шоб такую технику сделать, нужен двигатель соответствующий ....
        С чего начинать надо?
        rocket757
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 14:35
          С плановой экономики почти во всех областях..А ежели по взрослому,то сначала во главе гос-ва нужны люди, которые и поведут страну таким курсом. С компрадорами-временщиками мы всегда будем в.. negative
          ДЕДПИХТО
      2. Logall (Александр) Сегодня, 14:51
        Цитата: Dietmar
        Аргументировать можете, или ляпнул, что попало?

        Товарищ Борисов много чего говорит... И часто пытается откровенно умалчивать нехватку финансирования в оборонку и ссылается на "отсутствие острой необходимости"... Это далеко не первое его интервью! из интервью Юрия Борисова телеканалу «Россия-24»:
        «Вы знаете, что у нас сегодня Су-35 считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому у нас нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения. Это наш такой козырёк, который мы всегда сможем разыграть, когда самолёты предыдущего поколения будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира».
        Ко всему прочему ещё сказывается и отсутствие должного технического образования...
        Обучение лётного состава, этого самого "козырька", не один месяц длится... И его ещё нужно облетать на этом "козырьке", которого нет!
        Logall
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 13:40
    Что-то с утречка одним человеком было все прокомментировано. Новых танков не будет, самолетов не будет, но зато будут экранопланы, правда непонятно кто даст на них денег.
    Altona
    1. Laksamana Besar Сегодня, 13:58
      Одно интервью разбили на десять новостей, всё как обычно. Танки отдельно, самолеты отдельно, следующая статья про корабли видимо. smile
      МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Нескольких десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
      "Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена": первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут там размещаться", — сказал вице-премьер.
      По его словам, речь идет о заказе "до десятков" кораблей на воздушной подушке.
      РИА Новости https://ria.ru/arms/20180730/1525562211.html
      Laksamana Besar
    2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 14:05
      Цитата: Altona
      Новых танков не будет, самолетов не будет, но зато будут экранопланы, правда непонятно кто даст на них денег.
      А кто сказал,что экранопланы будут?...опытный рабочий образец это далеко не серия.на 2018 - 2027 года запланирована опытно-конструкторская работа под шифром "Орлан", предусматривающая строительство опытного образца экраноплана.
      В общем ,,пуля дура-штык молодец,,(с) winked
      ДЕДПИХТО
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 13:47
    Цитата: роман66
    нам же хoхлы на них летать запрещают?

    -----------------------------
    Как они могут запретить? Они же сами, как сказал Гоголь: "Редкая птица долетит до середины Днепра! ". laughing
    Altona
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:14
      Цитата: Altona
      Цитата: роман66
      нам же хoхлы на них летать запрещают?

      -----------------------------
      Как они могут запретить? Они же сами, как сказал Гоголь: "Редкая птица долетит до середины Днепра! ". laughing

      прав был "Саид".)))
      андрей юрьевич
  4. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:47
    Поразительно! Можно подумать, что пустить самолет в серию можно мановением волшебной палочки, которую, видимо имеют теперешние "военпреды". А в 1927 году услышим, как очередной "барчук" покупает самолеты во Франции или США? Может быть, хватит уже компродорстовать?
    1536
  5. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:54
    Дирижабли лучше бы возродили smile
    Sadko88
  6. Комментарий был удален.
  7. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:04
    Вот немного о Борисове:
    Ю́рий Ива́нович Бори́сов (род. 31 декабря 1956, Вышний Волочек, Калининская область, РСФСР, СССР) — российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2013), доктор технических наук. Герой Российской Федерации (2018).

    Теперь о псевдо-маршалах, генералах и прочих "комментаторах",

    Вы что такое, что вам Борисов не нужен. Нытики и всепропальщики. А то и мелкие провокаторы. Вам компетентный человек говорит, что достаточно модернизации, деньги сэкономим, школы построим. Вы заныли, даёшь новый самолёт, Борисов не нужен. Скажи вам, что новый самолёт делать будут, вы завопите, что достаточно модернизации, вспомните школы, больницы, детские садики.
    Фуфлометы, одним словом.
    Dietmar
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 15:05
      О,любитель немецкого пива обьявился.Как там в Дойче-ске за Россию страдается,комфортно? laughing
      У нас этих лжедокторов различного пошиба как мух на навозной куче развелось..олигархи,депутаты,чиновники всех мастей-кого только нет...нет только развития экономики. И деньги народные они ,,экономят,, на славу...себе. ООО ,,РОСПИЛ,,
      ДЕДПИХТО
  8. BAI Сегодня, 14:13
    какую-то пресс-конференцию Борисова на отдельные вопросы раздергали и по частям подают.
    BAI
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:21
      Так глядишь появится статья "Борисов всех поприветствовал..."
      Romka47
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:16
    Был перспективный проект "Локомоскайнер". Вот такие аппараты вполне могли заменить "Русланы"
    Sadko88
  10. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:20
    Серьёзная статья серьёзного заслуженного человека. И "комментарий", типа всё херня, а автор лох! Аргументов ноль, только трёп. И еще несколько таких-же умников "плюсанули", типа "вот жжёт..". Такие-вот тролли похабят в целом и серьёзный сайт, превращая раздел "комментарии" в балаган и помойку.
    Dietmar
  11. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:25
    Да все правильно,провереный самолет годами,зачем городить огороды с новым самолетом,тем более,что по нынешним временам хрен его построят ,как следует,40 лет,как моисей будут водить по парадам,да испытывать laughing а в итоге скажут не,он нам не нужен без кармашка сбоку.
    Так что прав Борисов,лучше движок подвести туда,так оно спокойней.
    Proton
  12. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 14:28
    Когда кто-то обещает что-то к 2025, 2027 и т.д. году, сразу вспоминается Великий Ходжи Насретдин: " К тому времени либо эмир, либо ишак, либо я обязательно умрем..."
    дилетант2
  13. Комментарий был удален.
  14. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:31
    Цитата: Грибок
    Да он то как раз нужен. Вот вы вечноноющие тролли не нужны.

    Полностью согласен. Троллей хватает, пишут абы что, на серьёзный анализ ситуации ответ быдла! Так большие звезды на погонах себе зарабатывают.
    Dietmar
  15. AlexSam (Алексей) Сегодня, 15:04
    интересно, а что товарищ Борисов думает о товарище Борисове? не слишком ли он энергичен? не раздражает ли часом? а то может это бодрого товарища вернуть из Думы в поля, созидать? а то что-то там развелось решателей, кому летать, кому не летать, что покупать, что не покупать... интересно, они мнением военных интересуются, прежде чем вылезти с подобного рода бредом?
    AlexSam
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