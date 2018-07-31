Заговор британских ведомств против России, или Логика для самых маленьких

Объяснение — это рассуждение, выявляющее основания определенного факта, гипотезы, закона или отдельной теории. В большинстве случаев объяснение выглядит дедуктивным умозаключением, в котором объясняемое оказывается логическим выводом из принятых посылок. Хотя всякое объяснение является логическим выводом, не всякий логический вывод можно считать объяснением.

Доклад претендует на звание аналитической работы или, возможно, даже научной статьи, призванной объяснить обывателю, что в современном мире понимается под дезинформацией и фейковыми новостями. Если бы такой доклад был выпущен в идеальном мире, то после его прочтения читатель научился бы отличать продукт непредвзятой журналистики от субъективных пропагандистских текстов.Чтобы изначально пресечь путаницу понятий, рассмотрим, как наука определяет объяснение:Вероятно, именно последнее уточнение позволяет величайшим, так сказать, аналитикам западного мира вводить доверчивых своих читателей в заблуждение. Как показывает практика, с логикой в ее научном понимании вообще далеко не у всех всё в порядке, иначе бы во всевозможные тесты на состояние психики и подвижность мышления не включали силлогизмы («Все снегири – птицы, все ли птицы являются снегирями?»).Жонглирование понятиями позволяет подменять логическое убеждение убеждением эмоциональным. Если примитизировать риторику западных политиков, ужав ее до короткого диалога, то выглядеть он будет приблизительно так:Введение ко главе о «российском вмешательстве» построено именно так: первый абзац рассказывает, что фейк ньюз – это плохо, второй – что Комитет авторов доклада «имеет доказательства» влияния российского правительства на британские выборы и референдумы, третий призывает не доверять российским новостным агентствам «Россия сегодня» и «Спутник», потому что они распространяют дезинформацию. Предполагается, что в этом ряду одно вытекает из другого, но эти тезисы можно поменять местами, и получится новая цепочка размышлений, не менее абсурдная, чем исходная.После вводной части авторы доклада переходят к тому, что должно было быть доказательством выдвинутых на первой странице главы обвинений. Из чего же состоит правильно построенное логическое доказательство? Из тезиса, аргументов и фактов, а также демонстрации – обоснования логической связи между тезисом и аргументами. Кстати, школьники об этом узнают, когда учатся писать сочинение-рассуждение (примерно в седьмом классе).У британских ученых, возможно, свои правила написания научных работ: им не нужны аргументы и обоснования, достаточно выбрать побольше тезисов. Авторы приводят цитату Билла Браудера, исполнительного директора британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management:Это высказывание содержит в себе два тезиса, каждый из которых подлежит доказательству или опровержению. Однако оно подается как законченная, оформленная мысль.Еще одно умозаключение, логичности которого позавидовал бы сам Шерлок Холмс, принадлежит Эдварду Лукасу, писателю и эксперту по вопросам безопасности:Кажется, господин Лукас немного потерял мысль своих рассуждений. Не будем совсем уж уничтожать его высказывание, пытаясь понять, почему «Россия гораздо слабее Запада». Зато обратим внимание на другое: если мы переставим последнее предложение в начало, реплика приобретает совершенно противоположный смысл.Приведенные цитаты наглядно демонстрируют главную особенность западной риторики – ее противоречие законам логики. С одной стороны, это очень удобно и дает огромное преимущество, если действовать быстро: кто первый придумает и озвучит обвинение, каким бы вопиюще абсурдным оно ни было, тот и победил в этом раунде. С другой стороны, такое преимущество очень зыбко, и оно не становится более устойчивым с течением времени. Именно поэтому антироссийские заявление британцев по «делу Скрипалей» до сих пор не переросли во что-то более серьезное. Представим на секунду, если бы все это было правдой и у Лондона были доказательства того, что они говорят в прямом эфире… Как минимум, на чемпионате по футболу сборная России соревновалась бы со своим же запасным составом.