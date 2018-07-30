15:46 30 июля
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ВСУ массово теряют личный состав. Причина - низкие оклады

Министерство обороны Украины объявило о грядущем с 1 октября 2018 года повышении денежного довольствия украинских военнослужащих. Причиной этого стало массовое увольнение офицерского состава и контрактников из рядов вооруженных сил Украины по причине низкой оплаты, пишет украинский портал Ukrmilitary со ссылкой на Минобороны Украины.

ВСУ массово теряют личный состав. Причина - низкие оклады


По данным украинского военного ведомства, только за период с января по июнь 2018 года из ВСУ ушло 11 тысяч офицеров и контрактников, и еще около 18 тысяч планируют это сделать до конца года. Ушедшие из рядов ВСУ основной причиной назвали низкий уровень оплаты труда. Так считают 36% опрошенных бывших военных.


Как пояснили в Минобороны Украины, военнослужащий первого года службы получает в среднем на руки 7,5 тысяч гривен, тогда как средняя зарплата по стране составляет 8,7 тыс. гривен. По заявлению военных, материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тысяч гривен (около 300$), что равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране.

С целью сохранения кадров и привлечения службу в ВСУ, в украинском военном ведомстве приняли решение увеличить с 1 октября 2018 года минимальное денежное содержание рядового состава до 9 тыс. гривен, а офицеров - до 15,3 тыс. гривен. Вот только для этого требуется около 4,5 млрд. гривен, а в казне денег нет.

На этом фоне Минобороны Украины написало премьер-министру страны Гройсману письмо, в котором пожелало, что он (Гройсман) эти деньги изыскал и перевел на баланс украинского военного ведомства. Ведь в Минобороны Украины запланировали еще одно увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ с 1 января 2019 года, а то без должного финансирования самая сильная армия разбежится и некому будет защищать свободную Европу от толп злобных русских в ватниках и с ППШ.

Использованы фотографии: http://www.brd24.com/
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Комментарии 12

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  1. den3080 Сегодня, 14:27
    Истинная правда
    den3080
    1. Чёрный Сегодня, 14:35
      Дохнуть за 7,5 тыс хрювень? Шумеры,давайте лучше дворниками в Москву wassat И вообще..А как же Петино: "военнослужащие будут получать по тыщще в день
      . - С какого числа?
      - Запиши, со следующего месяца!!!". wassat
      Это 2014 год был. *Тыщавдень* - это 30 тыщ в месяц, а поднять планируют до 9 тыщ. Как же так????..
      ,
      а то без должного финансирования самая сильная армия разбежится и некому будет защищать свободную Европу от толп злобных русских в ватниках и с ППШ.
      Чёрный
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:43
        Цитата: Чёрный
        *Тыщавдень* - это 30 тыщ в месяц, а поднять планируют до 9 тыщ. Как же так????..

        Планировали 1000, сейчас планируют 9 (инфляция), чего получат посмотрят потом..., не факт что планируемое...
        MPN
  2. Чёрный Сегодня, 14:27
    Оклады это одно...плюс в душе ведь понимают, что за гроши своих же граждан убивают
    Чёрный
    1. Lester7777 Сегодня, 15:28
      С неиллюзорной вероятностью, что когда-нибудь, за подвиги, возьмут за одно место.
      Lester7777
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 14:32
    объявило о грядущем с 1 октября 2018 года повышении денежного довольствия украинских военнослужащих

    Кажется мне, что повышение денежного довольствия заменят очередной волной мобилизации
    pvv113
  4. Приговор (Владимир) Сегодня, 14:43
    Не порядок. Каратели тоже хотят кушать..;)))
    Приговор
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:15
    Да хоть бы все уволились... Особенно рядовой и сержантский состав. Стрелять сразу некому станет.
    Горный стрелок
  6. polpot (Andru) Сегодня, 15:16
    Мужская проституция в ЕС более выгодное занятие ,туда и едут.
    polpot
  7. Lester7777 Сегодня, 15:26
    Сдается мне, дело тут не в окладах. По крайней мере, не только в них.
    Lester7777
  8. Комментарий был удален.
  9. пищак Сегодня, 15:40
    "Средняя зарплата по стране"-это то же, что "средняя температура по больнице" и анекдотное "вы тоже рассказывайте"!
    По среднеукраинским( не по киевским "рассказчицким"), меркам зарплата у ВСУшников очень даже неплохая, тем более, что они совсем не трудятся-не пашут и не сеют request .
    А причина, наверно, в том, что сейчас почти нет мародёрского "приработка" и мало "боевых", всё, что захвачено у "несвидомых" дончан-уже вывезено "по домивках" и "наваристые" места на блок-постах тоже поделены давно, а на "одну зарплату" они, в тунеядской массе своей, жить не привыкли и не желают?!
    Поэтому поднаторевшие в убийствах и грабежах на Донбассе "воины света", теперь надеются, "демобилизовавшись", найти себя "в тылу( на ещё не до конца раздерибаненной и разграбленной территории "победившего евромайдана")", в составе местечковых, узаконенных или "неформальных", бандструктур под различными вывесками( количество "кормных вакансий" в которых тоже лимитировано!)?!
    Неужели кто-то думает, что деконтрактованные "ветераны АТО" встанут к станкам или полезут в шахту, и будут честно пахать полный рабочий день за ту же или меньшую( что гораздо вероятнее!) зарплату на заводе?! Да и число рабочих мест в стране после "евромайдана" значительно сократилось! Опять же, с оплатой и охраной труда на Украине полный беспредел-работодатели могут бесконечно "задерживать" выплату заработанного или вовсе не заплатить работнику, производственный травматизм вырос, а законную управу на таких "забывчивых и необязательных" не найдёшь, так что каждый выживает и приспосабливается как может!
    пищак
  10. лысова (владимир) Сегодня, 15:43
    Понятное дело, за " копейки ", служить по контракту, да ещё в государстве с гражданской войной, не кто не будет. Да и моральный дух полностью на ноле, из за всего этого бардака в стране. И пару слов о "птичках" - с повышением цен в России, соответственно и у наших ВС РФ зарплата тоже падает и всякие дотации проблему не решают.
    лысова
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