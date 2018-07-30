ВСУ массово теряют личный состав. Причина - низкие оклады

Министерство обороны Украины объявило о грядущем с 1 октября 2018 года повышении денежного довольствия украинских военнослужащих. Причиной этого стало массовое увольнение офицерского состава и контрактников из рядов вооруженных сил Украины по причине низкой оплаты, пишет украинский портал Ukrmilitary со ссылкой на Минобороны Украины.По данным украинского военного ведомства, только за период с января по июнь 2018 года из ВСУ ушло 11 тысяч офицеров и контрактников, и еще около 18 тысяч планируют это сделать до конца года. Ушедшие из рядов ВСУ основной причиной назвали низкий уровень оплаты труда. Так считают 36% опрошенных бывших военных.Как пояснили в Минобороны Украины, военнослужащий первого года службы получает в среднем на руки 7,5 тысяч гривен, тогда как средняя зарплата по стране составляет 8,7 тыс. гривен. По заявлению военных, материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тысяч гривен (около 300$), что равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране.С целью сохранения кадров и привлечения службу в ВСУ, в украинском военном ведомстве приняли решение увеличить с 1 октября 2018 года минимальное денежное содержание рядового состава до 9 тыс. гривен, а офицеров - до 15,3 тыс. гривен. Вот только для этого требуется около 4,5 млрд. гривен, а в казне денег нет.На этом фоне Минобороны Украины написало премьер-министру страны Гройсману письмо, в котором пожелало, что он (Гройсман) эти деньги изыскал и перевел на баланс украинского военного ведомства. Ведь в Минобороны Украины запланировали еще одно увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ с 1 января 2019 года, а то без должного финансирования самая сильная армия разбежится и некому будет защищать свободную Европу от толп злобных русских в ватниках и с ППШ.