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Индия может закупить в США зенитную систему NASAMS II
Минобороны Индии рассматривает возможность закупки в США системы ПВО NASAMS II (National Advanced Surface-to-Air Missile System), сообщает газета Times of India.
Как пишет издание, данные меры позволят создать обновленный щит ПВО, который прикроет район Нью-Дели от самолетов, ракет и беспилотников террористов и предполагаемых противников.
По словам источника газеты, Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии Нирмалы Ситараман, недавно «признал необходимость» покупки у США системы NASAMS II.
Сообщается, что на эти цели предполагается выделить из бюджета около $1 млрд. Собеседник отметил также, что одобрение Совета может означать согласие на совершение сделки без объявления тендера.
Индийское руководство, видимо, хочет заполучить ракетный щит, наподобие тех, что уже имеются вокруг Вашингтона и Москвы.
Издание напоминает, что NASAMS II является совместной разработкой компаний Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) и Raytheon (США). Система предназначена для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.
Напомним, ранее сообщалось о намерении Индии приобрести в России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» большой и средней дальности.
Как пишет издание, данные меры позволят создать обновленный щит ПВО, который прикроет район Нью-Дели от самолетов, ракет и беспилотников террористов и предполагаемых противников.
По словам источника газеты, Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии Нирмалы Ситараман, недавно «признал необходимость» покупки у США системы NASAMS II.
Сообщается, что на эти цели предполагается выделить из бюджета около $1 млрд. Собеседник отметил также, что одобрение Совета может означать согласие на совершение сделки без объявления тендера.
Индийское руководство, видимо, хочет заполучить ракетный щит, наподобие тех, что уже имеются вокруг Вашингтона и Москвы.
Издание напоминает, что NASAMS II является совместной разработкой компаний Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) и Raytheon (США). Система предназначена для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.
Напомним, ранее сообщалось о намерении Индии приобрести в России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» большой и средней дальности.
Использованы фотографии: http://forum.militaryparitet.com
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