15:44 30 июля
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Индия может закупить в США зенитную систему NASAMS II

Минобороны Индии рассматривает возможность закупки в США системы ПВО NASAMS II (National Advanced Surface-to-Air Missile System), сообщает газета Times of India.

Индия может закупить в США зенитную систему NASAMS II


Как пишет издание, данные меры позволят создать обновленный щит ПВО, который прикроет район Нью-Дели от самолетов, ракет и беспилотников террористов и предполагаемых противников.


По словам источника газеты, Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии Нирмалы Ситараман, недавно «признал необходимость» покупки у США системы NASAMS II.

Сообщается, что на эти цели предполагается выделить из бюджета около $1 млрд. Собеседник отметил также, что одобрение Совета может означать согласие на совершение сделки без объявления тендера.

Индийское руководство, видимо, хочет заполучить ракетный щит, наподобие тех, что уже имеются вокруг Вашингтона и Москвы.

Издание напоминает, что NASAMS II является совместной разработкой компаний Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) и Raytheon (США). Система предназначена для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Индии приобрести в России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» большой и средней дальности.

Использованы фотографии: http://forum.militaryparitet.com
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Комментарии 14

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:45
    А станцевать ?
    MPN
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:47
      Цитата: MPN
      А станцевать ?

      Да ещё станцуют, всё впереди. yes Да так станцуют, что доведут амеров до белого каления. sad
      злой партизан
      1. Чёрный Сегодня, 14:48
        Индия может закупить в США зенитную систему
        Может закупить, а может и не закупить... laughing
        Все эти индийские закидоны с вбросами в СМИ "может закупить" напоминают вбросы в СМИ, когда кривоногих футболёров продают....."нападающим Пупкиным, , выступающим за хацапетовский "Пищевик" интересуются Реал и Барселона wassat
        Чёрный
      2. MPN (Павел) Сегодня, 14:49
        Цитата: злой партизан
        Да так станцуют, что доведут амеров до белого каления.

        Не мудрено, у меня (так вроде я не при делах) и то уже голова кругом, просто так..., а если бы при делах?
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:54
          А при делах наверняка очень специальные люди! Фанаты Боливуда или типа того!
          rocket757
        2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:31
          Цитата: MPN
          а если бы при делах?

          Моя организация была "при делах" ними лет 8. Капец полный... sad
          злой партизан
  2. саша75 (Саша) Сегодня, 14:47
    они могут а патом будут всей страной плакать и вокруг неё танцевать )))) Ведь опять американцы боеприпасы и запчасти перестанут продавать и будут это очень не дешёвый металлом
    саша75
  3. Приговор (Владимир) Сегодня, 14:47
    Хорошо.
    1. Вот индусы удивятся, когда по некоторым целям она работать не будет. Отключат.
    2. Пусть попробуют Америку попросить «поделиться технологиями».
    3. Стоимость обслуживания будет далеко не такая, как у российских систем.

    p.s. Пусть делают чего хотят.
    Приговор
    1. donavi49 Сегодня, 15:24
      1) По тем которым надо (Китай/Пакистан) будет работать 100%. На друзей США у Индии никаких планов нет. И трений тоже. Скорее С-400 перестанет работать - ибо Си и Путин договорятся за спиной у Дели. Это больший риск для Индии сейчас.

      2) Уже попробовали. Итог - эксклюзивное право на сборку корпусов АН-64/Чинуков на площадке Tata Advanced Systems. Причем американцы свою линию остановили. Каждый проданый Чинук/Апач - будет иметь индийский корпус, который затем перевозят в США и насыщают.

      3) Не критично для Индии.
      donavi49
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:01
    Цыгане опять продолжают торговлю...
    Горный стрелок
  5. Bongo (Сергей) Сегодня, 15:07
    Жаль, что авторы "новостей" остаются не известными. request
    Цитата из "новости":
    Индийское руководство, видимо, хочет заполучить ракетный щит, наподобие тех, что уже имеются вокруг Вашингтона и Москвы.

    Уважаемый автор, нельзя ли поподробней про "ракетный щит" вокруг Вашингтона?
    Bongo
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:08
    NASAMS ну никак не замена С-400 эта система второго эшелона ПВО для прикрытия дальнобойных ЗРК. У них же есть Барак и кажется сухопутный и свой ЗРК.
    Vadim851
    1. Bongo (Сергей) Сегодня, 15:23
      Цитата: Vadim851
      NASAMS ну никак не замена С-400 эта система второго эшелона ПВО для прикрытия дальнобойных ЗРК.

      NASAMS создавался как замена ЗРК средней дальности MIM-23 HAWK. Если так рассуждать, то маловысотный С-125 тоже "система второго эшелона", предназначенная только для прикрытия дальнобойных ЗРК С-200?
      Bongo
  7. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 15:08
    Закупают вместе с технологиями, или как? Ну индусы, хотят по дешевке и много, а так не бывает.
    Ros 56
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