17:33 30 июля
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Сербы надеются завершить модернизацию МиГ29 к визиту Путина в ноябре

Минобороны Сербии надеется завершить модернизацию переданных ему российской стороной истребителей МиГ-29 к визиту Владимира Путина в ноябре текущего года, передает ТАСС сообщение сербского президента Александра Вучича.

Сербы надеются завершить модернизацию МиГ29 к визиту Путина в ноябре


По словам Вучича, в конце октября – начале ноября в небо над Сербией смогут подняться минимум 8 или 9 истребителей МиГ-29. Люди это увидят снова спустя много лет.


Я думаю, у нас никогда не было собственных МиГ-29 поколения 4+ в таком количестве в небе над страной,
сказал президент журналистам, наблюдая за учением Вооруженных сил Сербии.

Отвечая на вопросы представителей прессы, Вучич сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон должен посетить Сербию в Декабре, а Владимир Путин – в ноябре.

Ранее он назвал ожидаемый визит российского лидера большой честью для себя и для всей страны.

Москва пока не сообщала о таком визите главы государства.

Напомним, 6 истребителей МиГ-29 были безвозмездно переданы Сербии из наличия ВС РФ в октябре 2017 года. На церемонии передачи машин присутствовал Министр обороны России Сергей Шойгу. В апреле текущего года еще 4 аналогичных самолета были доставлены в Сербию из Беларуси.

В настоящее время истребители проходят модернизацию, которая обойдется Белграду в сумму более €200 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Сербии приобрести в РФ 4 вертолета Ми-35 и три транспортных Ми-17.

Использованы фотографии: www.airforce.ru/Alex van Noye
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Комментарии 4

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  1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:24
    Зачем приобретать?! Россия - щедрая душа - и так подарить может.. Браття ведь! Вот только пенсионный возраст и ндс подымит, и подарит! belay
    Tahtvjd2868
    1. Юра (Юрий) Сегодня, 17:04
      Цитата: Tahtvjd2868
      Зачем приобретать?! Россия - щедрая душа - и так подарить может.. Браття ведь!

      Самолёты необходимо было ремонтировать и модернизировать, в ином случае на свалку. Сербия оплатила ремонт и модернизацию. Далее Россия будет получать деньги за обслуживание этой техники до тех пор пока она будет на вооружении у сербов.
      Юра
  2. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 16:36
    Цитата: Tahtvjd2868
    Зачем приобретать?! Россия - щедрая душа - и так подарить может.. Браття ведь! Вот только пенсионный возраст и ндс подымит, и подарит! belay

    Ну это же не из этого одного факта, подняли все это! Мне лично братьм славянам не жалко! Россия и Сербия братья!
    BoomAndroid
    1. Юра (Юрий) Сегодня, 17:06
      Зачастил что-то Путин туда, готовит что-ли какой нибудь подарок для зверья западного.
      Юра
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