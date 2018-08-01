День памяти героев Первой мировой

1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Долгое время Первая мировая война, в которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходилась вниманием – в советский период нашей истории ее рассматривали как войну империалистическую, поэтому не спешили заниматься и увековечением памяти российских воинов, павших в сухопутных и морских сражениях или умерших от ран. Ситуация изменилась лишь недавно. 30 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В соответствии с этими изменениями, 1 августа Россия и вспоминает о погибших во время Первой мировой войны российских военнослужащих.Дата 1 августа для памятного дня была выбрана не случайно. Как известно, Первая мировая война началась 28 июля 1914 г. с объявления Австро-Венгерской империей войны Сербии. Причиной для объявления войны стало убийство в Сараево сербским националистом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, произошедшее 28 июня. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну Российской империи и вторглась на ее территорию. Одновременно с объявлением войны России германские войска вторглись на территорию соседнего Люксембурга, а затем и Бельгии. 3 августа Германия объявила войну Франции, а 6 августа войну России объявила Австро-Венгрия. Так война приобрела европейский, а затем и мировой характер. В ХХ веке это был первый столь масштабный вооруженный конфликт, участие в котором приняли 38 государств из 59 существовавших на тот период независимых стран мира. Но далеко не все из стран – участниц Первой мировой войны понесли столь серьезные потери как Россия.Последствия Первой мировой войны для нашей страны были плачевными. Во-первых, погибло огромное количество и военнослужащих, и мирных жителей. Во-вторых, именно Первая мировая война стала отправной точкой для революции и последовавшей Гражданской войны и распада Российской империи. В 1918 году Россия как единое государство фактически перестала существовать, причем по итогам Гражданской войны с огромным трудом удалось восстановить ее единство, причем в меньших, чем прежде, границах. Так, Россия лишилась Польши и Финляндии, до 1940 года независимыми были государства Прибалтики.Гибель миллионов россиян в годы Первой мировой войны стала серьезнейшим демографическим ударом для нашей страны, учитывая, что солдаты и офицеры действующей армии, гибнущие на фронте, всегда являются молодой, активной, здоровой частью населения. Любая война является серьезным демографическим ударом, а последствия гибели миллионов наших сограждан в Первой и Второй мировых войнах, в Гражданской войне очень сильно сказались на численности населения нашей страны, во многом став одной из ключевых причин нерадостной демографической ситуации.За всю Первую мировую войну Российская империя мобилизовала в армию и на флот 12 млн человек. Потери действующей армии оцениваются, в зависимости от источников, в пределах 700 тыс. – 1,7 млн человек. Так, согласно данным Главного управления Генерального штаба 1917 года, российская армия потеряла 511 068 убитых и 264 301 пропавших без вести, всего - 775 369 человек. Генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин (1875-1944), русский военачальник и военный историк, оценивал потери императорской армии в 1,3 млн человек, а современные зарубежные историки поднимают эту планку до 1,7 млн человек. Современный историк Сергей Волков пишет, что в Российской империи были мобилизованы на военную службу 39% мужского населения в возрасте 15—49 лет, а на каждую 1000 мобилизованных, в свою очередь, пришлось 45 погибших. По абсолютному количеству погибших на фронте солдат Российская империя занимает второе место после Германии среди стран – участниц Первой мировой войны.На долю русских воинов, участвовавших в Первой мировой войне, выпали тяжелые испытания. Те из них, кто не погиб на фронтах Первой мировой, в большинстве своем приняли участие в революциях и Гражданской войне, причем вчерашние боевые товарищи и сослуживцы оказались по разную сторону баррикад. Не повезло и погибшим героям. Еще в 1915 году для захоронения павших солдат на землях села Всехсвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище. Но, разумеется, хоронили там далеко не всех погибших. Десятки тысяч русских солдат пропали без вести, были захоронены неопознанными в местах сражений.Очень высокими были и потери офицерского корпуса российской армии, особенно в пехоте и кавалерии. Так, непосредственные боевые потери в виде убитых, умерших от ран на поле боя, раненых, пропавших без вести и пленных, составили свыше 70 тыс. офицеров российской армии, в том числе 208 генералов, 3368 штаб-офицеров, 67772 обер-офицера. Больше всего потери были среди прапорщиков – самого младшего офицерского звания. Они насчитывали 37392 человека, то есть более половины от общего количества потерь офицерского корпуса.Если говорить исключительно об убитых и умерших от ран офицерах, то их количество – примерно 24 тыс. человек. Пехотные полки действующей армии в течение войны переменили от 3 до 5 офицерских составов. При этом практически весь кадровый младший офицерский состав российской армии выбыл из строя уже в первый год войны, что привело к многочисленным трансформационным изменениям в вооруженных силах.Колоссальная нехватка младшего офицерского состава не могла быть восполнена иными способами, кроме как значительным упрощением самой процедуры производства в офицерские чины. В результате офицерский корпус стал куда более разнородным по происхождению, чем прежде. Кардинальным образом изменился социальный состав офицеров российской армии, что впоследствии и привело к вовлечению огромного количества офицеров в самых разных званиях в революцию и Гражданскую войну.Если до начала войны подавляющее большинство офицеров российской армии получали образование в кадетских корпусах и военных училищах, то с началом боевых действий ситуация изменилась. Во-первых, военные училища перешли на максимально сокращенный полугодичный, а то и трехмесячный курс обучения, а их выпускникам присваивались звания прапорщиков, а не подпоручиков. Во-вторых, в России было открыто несколько десятков школ прапорщиков с тем же сроком обучения, но открытых для приема лиц с образованием не ниже 4-х классов гимназий, выпускников городских и уездных училищ. В-третьих, в армию стали активно принимать прапорщиков запаса – лиц, имевших опыт армейской службы и сдавших после демобилизации офицерский экзамен. В-четверых, широко практиковалось и производство в офицерские чины подпрапорщиков и унтер-офицеров действующей армии за особые заслуги. Но и эти мероприятия с трудом покрывали растущие потребности российской армии в офицерах, поскольку потери среди офицерского корпуса были очень внушительными.Миллионы русских солдат и офицеров получили на войне ранения различной степени тяжести. Генеральный штаб в 1917 г. оценивал общее количество раненых в 3 223 508 человек. Николай Головин пишет о 3 850 000 раненых, а западные источники называют еще более внушительную цифру – 4,9 млн человек ранеными. Генерал Головин приводит в своей работе «Военные усилия России в Мировой войне» и очень интересный расклад по процентному соотношению раненых солдат к родам войск российской императорской армии. Первые попытки подсчета количества раненых были осуществлены доктором В.Г. Аврамовым и опубликованы в Советской России в 1920 г. в «Известиях Народного комиссариата здравоохранения». Понятно, что в процентном соотношении наибольшее количество раненых приходилось на пехоту. 94,1% всех российских раненых солдат и офицеров служили в пехоте, 2,6% - в пограничной страже, еще 1,7% раненых – в кавалерии, 1,1% - в артиллерии, 0,3% - в инженерных войсках.Колоссальные потери в пехоте были обусловлены, во-первых, массовостью этого рода войск, являвшегося становым хребтом императорской армии, а во-вторых – недостаточной технической оснащенностью, что заставляло командование восполнять этот пробел за счет живой силы. Это обстоятельство, кстати, называет в числе главных причин столь масштабных потерь и сам генерал Головин. Сравнивая потери русской армии ранеными с аналогичными показателями французской армии – крупнейшей до начала войны армии Европы, Головин устанавливает, что русская пехота потеряла ранеными в 1,5 раза больше военнослужащих, чем французская пехота, а в кавалерии количество раненых в русской армии в 2,5 раза выше, чем во французской армии. Значительно меньшее количество раненых было в артиллерии и инженерных войсках, что объяснялось спецификой службы в данных родах войск.Проблема раненых усугублялась низким уровнем развития медицинского обеспечения как в действующей армии, так и в тылу. Главной задачей медицинской службы в годы войны была, прежде всего, эвакуация всех раненых в тыл. Считалось, что самой важной задачей является удаление раненых как можно дальше с линии фронта, а вот вопросы их выздоровления, восстановления здоровья, интересовали командование гораздо меньше, да и инфраструктура для решения данных вопросов практически отсутствовала. Отсюда – огромное количество инвалидов, а также умерших от ран и болезней уже в тылу.Во время войны в тыл было эвакуировано 2 474 935 раненых и отравившихся газом, 1 477 940 больных, однако большая часть раненых фактически не получала реальной медицинской помощи. Результат такой модели организации медицинского обеспечения был понятен – если в германской армии возвращались в строй 76% раненых, во французской армии – 75% раненых, то в русской армии – не более 50% раненых. При этом 11,5% раненых умирали уже в тылу, а более 20% становились инвалидами.Издержки эвакуационной системы заключались и в том, что раненые и больные военнослужащие скапливались на распределительных пунктах, поскольку транспортная система была не в силах перевозить такое количество людей. Естественно, что в местах скопления большого количества раненых и больных вспыхивали эпидемии, что ухудшало и без того плохую санитарную обстановку в прифронтовой полосе. Учитывая отсутствие реальной системы социальной поддержки населения, инвалиды войны в случае отсутствия какой-либо помощи со стороны родственников быстро превращались в обыкновенных нищих, многие из них очень быстро умирали после демобилизации, будучи лишенными квалифицированной медицинской помощи и ухода.В советский период события Первой мировой войны освещались преимущественно в исторической литературе, каких-либо серьезных шагов в направлении увековечения памяти павших русских солдат не делалось. Тем не менее, именно участие в Первой мировой войне стало первым боевым опытом для многих прославленных советских командиров. Унтер-офицером, а затем и фельдфебелем пехотных полков прошел Первую мировую войну Василий Иванович Чапаев. Унтер-офицером в драгунских полках служил Семен Михайлович Буденный. В драгунском полку унтер-офицером служил и Георгий Константинович Жуков. Младшим унтер-офицером драгунского полка был Константин Константинович Рокоссовский, младшим унтер-офицером артиллерии – Иван Степанович Конев. Практически все советские командиры Великой Отечественной войны в возрасте старше 40-45 лет были участниками и Первой мировой войны.Задумываться о необходимости увековечения памяти русских солдат – героев Первой мировой войны власти начали только на рубеже 1980-х – 1990-х гг., когда начался пересмотр общего отношения к истории нашей страны. Так, в 1994 г. правительство Москвы объявило территорию бывшего Братского кладбища, еще в 1930-е годы преобразованного в парк, памятником истории и культуры. В центральной части парка был создан специальный Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. Постепенно открытие памятников павшим русским воинам началось и в других городах нашей страны. Вспомнили и о сестрах милосердия – русских женщинах и девушках, оказывавших колоссальную помощь армии в спасении раненых. Очень большим вкладом в увековечение памяти погибших стало открытие портала Памяти Героев Великой войны 1914-1918 гг., содержащего ссылки на более чем 2,5 млн персоналий.Первая мировая война стала серьезнейшим испытанием для нашей страны. Тем важнее сейчас, спустя столетие после ее завершения, вспомнить о подлинных героях – солдатах и офицерах русской армии и флота, отдававших свои жизни, совершавших подвиги и хранивших верность долгу даже несмотря на всю противоречивость и спорность этой войны. Для увековечения героев той страшной войны сделано немало, но еще больше предстоит сделать – и в этом власть и общество должны проявлять солидарность. Вечная память вам, российские воины, павшие в Первой мировой войне!