Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 21.07.18 - 27.07.18 от военкора "Маг"

На этой неделе количество обстрелов увеличилось, также как и количество применяемых мин и гранат, но к счастью, украинская артиллерия и танки молчат. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 39 раз, выпустив 63 мины, а ЛНР были обстреляны 8 раз.К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранена мирная жительница 1987 г.р. Также при обстреле сильно пострадал поселок Коминтерново – сгорело несколько домов.В любом случае количество обстрелов в неделю не превышает 40 раз в ДНР и 10-15 в ЛНР. По сравнению с предыдущими неделями – месяцами это очень низкие показатели. С одной стороны это радует, но с другой стороны существуеет такой момент, как подвоз боеприпасов, но ВСУ их не тратит. А значит, есть приказ экономить боеприпасы и готовится к чему то большему, чем каждодневные обстрелы мирных жителей.22 июля, двое военнослужащих ВСУ подорвались в состоянии алкогольного опьянения на своем же фугасе в районе населенного пункта Новоалександровка.24 июля, артиллеристами 36 отдельной бригады морской пехоты был произведен обстрел позиций подразделений полка «Азов» и «Правого Сектора» в районе н.п. Лебединское.В результате обстрела трое военнослужащих ВСУ погибли и пятеро получили ранения.В целях снабжения сформированного подразделения С. Наевым дополнительно выделены бюджетные средства для закупки снайперских винтовок «REMINGTON» и «BARREТT», а также новой полевой формы образца «MABUTA MK2», навигационные планшеты «ARMY SOS», снайперские дальномеры типа «VETRONIX», портативные метеостанции «KESTRAL 4500 NV».Зафиксировано прибытие иностранных инструкторов в 1-ю отдельную штурмовую роту и 2-ю отдельную роту огневой поддержки Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в районе н.п.Авдеевка. Основной целью ставится обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны ВСУ.По данным, полученным из штаба вооружённых сил Украины, стало известно о фактах списания боеприпасов и горючего командирами подразделений на передовых позициях. Так, комбриги докладывают в свой штаб о выполнении от 20 до 25 обстрелов ежесуточно, однако нами фиксируется не более 5-7 обстрелов. Разница между обстрелами ежедневно составляет несколько тон горючего, продаваемого местному населению и десятки боеприпасов, которые потом выводятся из зоны боевых действий или передаются бандгруппам «Правого сектора» и «украинской добровольческой армии».Украинская сторона продолжает наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения:- в н.п. Новотошковское расположены огневые позиции двух минометных расчетов калибром 82-мм;- н.п. Светлодарск обнаружена замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ, танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты;- н.п. Луганское 1 единица БМП-1, один миномётный расчёт;- н.п. Новозвановка позиция одной минометной батареи калибром 120-мм, 2 единицы БМП-2;- Кроме того, 25 июля в районе населенного пункта Золотое-4 отмечено передвижение колонны техники противника из состава 1-го батальона 14-й бригады ВСУ в количестве 2 единиц БРДМ, 1 единицы БМП и 3 единиц грузовых автомобилей с личным составом и имуществом.Отчет миссии ОБСЕ об отсутствии украинской техники в местах хранения:- 2 единицы РСЗО «Град»;- 5 единиц буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм;- 9 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» 152-мм;- 11 единиц самоходных гаубиц «Акация» 152-мм;- 3 единицы буксируемые гаубицы Д-30 122-мм;- 15 единиц миномётов М 120 и 2Б11;- 7 единиц танков Т-64 и Т-72;- 13 единиц противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 9 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.Территория ЛНР обстрелам со стороны ВСУ в воскресенье не подвергалась.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз, ранение получила мирная жительница 1987 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.В среду ВСУ территорию ЛНР не обстреливали.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.ВСУ обстреляли ДНР 39 раз, ранена одна мирная жительница.По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил 63 мины калибром 82-мм и 120-мм, произвел 127 выстрелов из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия.За указанный период повреждения получили семнадцать жилых домов в населенных пунктах: Зайцево, Гольмовский, Коминтерново, Ясное и Докучаевск.ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз.Огонь велся из гранатометов различных типов, минометов калибром 82-мм, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 90 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Желобок, Марьевка.