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В Индии полностью локализован выпуск российских танковых двигателей
В минувшую субботу на индийском предприятии Engine Factory Avadi (EFA) близ Мадраса состоялась церемония передачи вооруженным силам полностью локализованных танковых дизельных двигателей В-46-6 и В-92С2, выпускаемых по российской лицензии, сообщает ресурс Deccanherald.
В церемонии приняла участие министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран.
До последнего времени выпуск двигателей В-46-6 (мощность 780 л.с., устанавливается на лицензионные Т-72 Ajeya) и В-92С2 (мощность 1000 л.с., устанавливается на лицензионные Т-90 Bhishma) осуществлялся при участии российских специалистов. Кроме того, Челябинский тракторный завод поставлял для двигателей топливную аппаратуру, систему наддува с нагнетателем и ряд других узлов. Тогда локализация производства оценивалась в 73%. Теперь предприятие достигло требуемого правительством уровня, обозначаемого как «Make in India», то есть, стопроцентной локализации.
В течение последующих 10 лет предприятие намерено выпустить 2550 двигателей В-46-6 и 1716 двигателей В-92С2. Общая экономия от полной локализации производства по указанному количеству двигателей составит более $400 тыс.
В ходе своего выступления на торжественном мероприятии, министр обороны поставила перед руководством EFA задачу добиться полной локализации производства еще одного двигателя – УТД-20, устанавливаемого на лицензионные БМП-2.
В церемонии приняла участие министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран.
До последнего времени выпуск двигателей В-46-6 (мощность 780 л.с., устанавливается на лицензионные Т-72 Ajeya) и В-92С2 (мощность 1000 л.с., устанавливается на лицензионные Т-90 Bhishma) осуществлялся при участии российских специалистов. Кроме того, Челябинский тракторный завод поставлял для двигателей топливную аппаратуру, систему наддува с нагнетателем и ряд других узлов. Тогда локализация производства оценивалась в 73%. Теперь предприятие достигло требуемого правительством уровня, обозначаемого как «Make in India», то есть, стопроцентной локализации.
В течение последующих 10 лет предприятие намерено выпустить 2550 двигателей В-46-6 и 1716 двигателей В-92С2. Общая экономия от полной локализации производства по указанному количеству двигателей составит более $400 тыс.
В ходе своего выступления на торжественном мероприятии, министр обороны поставила перед руководством EFA задачу добиться полной локализации производства еще одного двигателя – УТД-20, устанавливаемого на лицензионные БМП-2.
Использованы фотографии: twitter.com/DefProdnIndia
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