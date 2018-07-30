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В Индии полностью локализован выпуск российских танковых двигателей

В минувшую субботу на индийском предприятии Engine Factory Avadi (EFA) близ Мадраса состоялась церемония передачи вооруженным силам полностью локализованных танковых дизельных двигателей В-46-6 и В-92С2, выпускаемых по российской лицензии, сообщает ресурс Deccanherald.



В церемонии приняла участие министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран.


До последнего времени выпуск двигателей В-46-6 (мощность 780 л.с., устанавливается на лицензионные Т-72 Ajeya) и В-92С2 (мощность 1000 л.с., устанавливается на лицензионные Т-90 Bhishma) осуществлялся при участии российских специалистов. Кроме того, Челябинский тракторный завод поставлял для двигателей топливную аппаратуру, систему наддува с нагнетателем и ряд других узлов. Тогда локализация производства оценивалась в 73%. Теперь предприятие достигло требуемого правительством уровня, обозначаемого как «Make in India», то есть, стопроцентной локализации.

В течение последующих 10 лет предприятие намерено выпустить 2550 двигателей В-46-6 и 1716 двигателей В-92С2. Общая экономия от полной локализации производства по указанному количеству двигателей составит более $400 тыс.

В ходе своего выступления на торжественном мероприятии, министр обороны поставила перед руководством EFA задачу добиться полной локализации производства еще одного двигателя – УТД-20, устанавливаемого на лицензионные БМП-2.

Использованы фотографии: twitter.com/DefProdnIndia
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 16:18
    Экономия 400 000 долларов... похоже не это главное... вот теперь индусы выпускают танковые движки... несмотря на то что вроде отношения у нас хорошие... а кто нам мешал наладить так же судовые турбины... или для вертолётов опять же... и наверное ещё не поздно посмотреть.. может ещё чего наши друзья для нас делают...
    Vard
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:21
      Да уж, как - то не впечатляет в масштабах индийского оборонного бюджета.
      ТермиНахТер
  2. тасха Сегодня, 16:26
    Потому что у индусов нету рядом белорусов smile

    И, соответственно, некому поставлять запчасти для двигателей. Вот и нужно свои делать. Ну что тут скажешь - импортозамещение шагает по планете.. На смену крестьянской лошадке, упс, отвёрточной сборке... Может это и к лучшему... А меняться и продавать будут - технологии...
    тасха
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:26
    Только бы китайцам наши технологии не дали, то они там налокализуют на нашу голову -век будем помнить, и еще тысячалетия себя клясть! !!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:33
    Выпуск двигателей на предприятии был организован при технической помощи и поставке комплектующих с Челябинского тракторного завода. С 2004 года на EFA налажен также лицензионный выпуск двигателей В-92С2 для танков Т-90С. Первоначальная мощность предприятия EFA составляла 350 двигателей в год, затем была увеличена до 500, а с 2014 года после реконструкции доведена до 750 двигателей в год. С 1987 года и по настоящее время в Авади было изготовлено более 12 тысяч двигателей. Завод также ведет ремонт двигателей перечисленных типов.
    А. Привалов
  5. МЮД (МЮД) Сегодня, 16:57
    2550 двигателей за 10 лет - это 255 двигателей в год, минус праздники и выходные получается 1(один) двигатель в день.
    Другой тип двигателя в 2 дня 1 (один).
    Скажите это что за мощное такое производство? Или это нормально? Какая то мастерская а не завод.
    Или я чего то не понимаю?
    МЮД
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:26
    В ходе своего выступления на торжественном мероприятии, министр обороны поставила перед руководством EFA задачу добиться полной локализации производства еще одного двигателя – УТД-20, устанавливаемого на лицензионные БМП-2.
    Как то уже смешно. Они смогли локализовать В-92С2 , а УТД-20 до сих пор не локализован? В отличии от В-92С2 , УТД-20 уже полвека как на конвейере...
    svp67
  7. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 17:29
    А эти движки работать то будут? Или только петь и танцевать.
    дилетант2
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