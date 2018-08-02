Обручённые с небом

Иногда аббревиатуру ВДВ шутливо расшифровывают как «Войска дяди Васи» в честь Василия Фёдоровича Маргелова — Героя Советского Союза, первого командующего Воздушно-десантными войсками. Он вошёл в историю отечественной армии как «десантник № 1», хотя воздушно-десантные части появились в Красной армии в те времена, когда старшина пулемётной роты Маргелов только начинал свой путь к командирским вершинам, а свой первый прыжок он совершил лишь в 40-летнем возрасте.Отсчёт своей истории воздушно-десантные войска ведут от 2 августа 1930 г., когда под Воронежем был выполнен первый десант, в котором участвовали 12 парашютистов-красноармейцев.До 1946 г. войска ВДВ находились в составе Военно-воздушных сил РККА, а с 1946 г. и до распада Советского Союза являлись резервом Верховного Главнокомандования, структурно входя в состав Сухопутных войск СССР.Генерал-полковник (впоследствии генерал армии) Маргелов был командующим ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 гг., и многое сделал для того, чтобы десантные войска стали настоящей элитой вооружённых сил СССР. Именно при Маргелове «десантура» получила такие выделяющие её внешние атрибуты как голубые береты и тельняшки.Известная всем эмблема ВДВ с большим раскрытым парашютом, фланкированным двумя самолётами, появилась в 1955 г., когда по инициативе Маргелова был объявлен конкурс на лучший эскиз. Большую их часть выполнили сами десантники, в итоге набралось более 10 тысяч работ.Победительницей стала Зинаида Бочарова, начальник чертёжного отдела штаба Воздушно-десантных войск — женщина, посвятившая ВДВ большую часть своей жизни.Она родилась и выросла в Москве в знаменитом «Чкаловском» доме на Садовом кольце, где её соседями были легендарные авиаторы Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков, композитор Сергей Прокофьев, поэт Самуил Маршак, художники Кукрыниксы, скрипач Давид Ойстрах.Зинаида Бочарова окончила театральное училище по специальности художник-гримёр, какое-то время работала в театре, много рисовала, но главным её творением осталась десантная эмблема.Поскольку в довоенные годы части ВДВ входили в состав ВВС, личный состав носил лётную форму одежды, фуражки с голубым околышем и петлицы голубого цвета. Во время Великой Отечественной войны десантников перевели на общевойсковую форму. Голубой цвет подбоя вернулся в подразделения ВДВ только в 1963 г. по инициативе Маргелова.Сам Василий Филиппович носил тельняшку вместо нательной рубашки с конца 1941 г., когда его назначили командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Краснознамённого Балтийского флота. Сражаясь на суше вместе с балтийцами, он неоднократно был свидетелем храбрости моряков, козырявших своей принадлежностью к военно-морскому флоту. Крылатое выражение «Нас мало, но мы в тельняшках!» в годы войны было известно всей стране.Неудивительно, что, став командующим ВДВ, Маргелов постарался привить своим десантникам понимание того, что «крылатая пехота» — это особый род войск. Не забыл генерал и о роли тельняшки.Сделать её обязательным предметом обмундирования десантников Маргелов задумал во второй половине 1960-х, но сначала этому серьёзно воспротивился тогдашний главнокомандующий ВМФ адмирал Горшков. Адмирал считал, что тельняшка должна принадлежать только морякам — на флоте их носили с середины XIX в. В конце концов, сошлись на компромиссном варианте, и по сей день «тельники» ВДВ и ВМФ различаются по цвету — у десантника тельняшка бело-голубая, у моряка — бело-синяя.Официально тельняшка вошла в гардероб десантника только в 1969 г., но по факту к тому моменту она уже с десяток лет была частью традиции, по которой её выдавали новобранцу после первого совершённого прыжка. Согласно другой традиции выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного училища, которое в 1996 г. получило имя генерала армии Маргелова, и по сей день ежегодно надевают гигантскую тельняшку на памятник Сергею Есенину на городской набережной.После 1990-х гг. тельняшки проникли и в другие рода войск, а их палитра значительно расширилась — Президентский полк ФСО России получил васильковые полоски, береговая охрана Пограничной службы — светло-зелёные, Росгвардия — краповые, МЧС — оранжевые.Этот головной убор в момент своего появления в Красной армии в 1936 г. был исключительно женским — береты темно-синего цвета были частью летней форменной одежды женщин-военнослужащих, а также слушательниц военных академий.В 1960-е берет стал частью облика солдат и офицеров элитных частей, и первой здесь была морская пехота, которая получила чёрный берет в 1963 г.У десантников берет появился в 1967 г. с подачи ветерана «крылатой пехоты», генерала Ивана Ивановича Лисова, который был другом и на протяжении долгого времени заместителем Маргелова. Командующий ВДВ инициативу Лисова поддержал и сумел «продавить» нововведение в Министерстве обороны.Первоначально рассматривались три варианта цвета — зелёный (как защитный), малиновый (потому что в армиях ряда стран у десанта были приняты береты малинового или каштанового цвета) и голубой (как символ неба). Первый вариант был отринут сразу, второй был рекомендован как элемент парадной формы, третий — для повседневного ношения.Впервые десантники надели береты на парад 7 ноября 1967 г., причём это были береты малинового цвета. Тогда же дебютировала и тельняшка. Год спустя войска ВДВ стали массово переходить на береты небесного цвета. Наконец приказом № 191 Министра Обороны СССР от 26 июля 1969 г. голубой берет был утверждён как парадный головной убор для ВДВ.Позднее берет стал частью обмундирования танкистов, пограничников, военнослужащих внутренних войск и спецподразделений, но голубой берет десантника и по сей день стоит особняком в этом ряду.Был у советской «десантуры» и свой войсковой вид спорта. Известно, что Маргелов скептически относился к включению командных игр с мячом в программу подготовки десантников. Ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол для этого, по его мнению, не годились. Но однажды в 1977 г., когда командующий ВДВ находился в Ферганской дивизии, в тамошнем Доме офицеров ему на глаза попался английский фильм про регби. Название картины история не сохранила, но увиденное — а на экране рослые коренастые атлеты мутузили друг дружку, стараясь доставить к цели мяч необычной формы сквозь частокол рук, ног и тел противника — генералу понравилось. В тот же день он приказал раздобыть мячей для регби и отправить их в части ВДВ.Так спорт английских джентльменов стал игрой советских десантников. В квартире-музее Маргелова до сих пор хранится мяч для регби с автографами первой сборной команды ВДВ.«Жизнь десантника висит на 28 стропах», — утверждает один из многочисленных афоризмов ВДВ. Такое количество строп имело большинство парашютов вооружённых сил, которые после Великой Отечественной войны получили литеру «Д» («десантный»), а на сленге десантников — прозвище «дуб». Последним в этом ряду был Д-5, который появился в войсках в 1970-х гг. и оставался на вооружении до конца 1980-х.На смену Д-5 пришёл парашют следующего поколения Д-6, который имел уже 30 строп. При этом численно они по-прежнему нумеровались от 1 до 28, а две пары получили дополнительное буквенное обозначение. Так что афоризм можно отнести и к этой модификации.Сейчас в ВДВ чаще применяют парашют Д-10. Кроме повышения управляемости, современные парашюты существенно превосходят старые по своей массе: если Д-1 весил 17,5 кг, то Д-10 — не более 11,7 кг.Другой десантный афоризм, «Десантник три секунды — ангел, три минуты — орёл, а остальное время — ломовая лошадь», рассказывает об этапах прыжка с парашютом (свободное падение, снижение под куполом), а также той подготовке, что прыжку предшествует. Сам прыжок обычно производится на высоте от 800 до 1200 м.Десантники любят повторять, что они «обручены с небом». Эта поэтическая метафора появилась благодаря тому, что парашют немыслим без кольца, раскрывающего купол. Правда, парашютные кольца давно потеряли форму идеального круга и больше похожи на параллелепипед со скруглёнными углами.