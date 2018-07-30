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Израиль ведет переговоры с Boeing о заключении крупнейшего контракта
Израиль ведет переговоры с американской корпорацией «Боинг» о заключении крупнейшего в израильской истории контракта на поставку сразу четырех видов летательных аппаратов, сообщает The Times of Israel.
Согласно сообщению, израильское военное ведомство планирует закупить истребители F-15IA, заправщики КС-46А, транспортные конвертопланы V-22 Osprey и вертолеты CH-47F Chinook.
Сумма контракта оценивается в $11 млрд. Эта сделка будет финансироваться за счет средств американской военной помощи, которая составят около $3,8 млрд. в год, в течение следующего десятилетия по мере доставки новых самолетов и вертолетов, говорится в материале.
Количество приобретаемой техники не указывается, говорится лишь, что истребителей F-15IA и вертолетов CH-47F должно быть закуплено «по эскадрилье».
По мнению автора, рассматриваемый в сделке F-15IA «Israel Advanced» будет содержать обновления, направленные на увеличение скрытности машины, такие как внутреннее размещение оружия и специальное антирадарное покрытие корпуса.
Что касается СН-47F и конвертопланов V-22, то они закупаются для замены устаревших транспортных вертолетов Sikorsky CH-53, которые эксплуатируются в Израиле с 1969 года.
Согласно сообщению, израильское военное ведомство планирует закупить истребители F-15IA, заправщики КС-46А, транспортные конвертопланы V-22 Osprey и вертолеты CH-47F Chinook.
Сумма контракта оценивается в $11 млрд. Эта сделка будет финансироваться за счет средств американской военной помощи, которая составят около $3,8 млрд. в год, в течение следующего десятилетия по мере доставки новых самолетов и вертолетов, говорится в материале.
Количество приобретаемой техники не указывается, говорится лишь, что истребителей F-15IA и вертолетов CH-47F должно быть закуплено «по эскадрилье».
По мнению автора, рассматриваемый в сделке F-15IA «Israel Advanced» будет содержать обновления, направленные на увеличение скрытности машины, такие как внутреннее размещение оружия и специальное антирадарное покрытие корпуса.
Что касается СН-47F и конвертопланов V-22, то они закупаются для замены устаревших транспортных вертолетов Sikorsky CH-53, которые эксплуатируются в Израиле с 1969 года.
Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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