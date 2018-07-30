17:34 30 июля
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Израиль ведет переговоры с Boeing о заключении крупнейшего контракта

Израиль ведет переговоры с американской корпорацией «Боинг» о заключении крупнейшего в израильской истории контракта на поставку сразу четырех видов летательных аппаратов, сообщает The Times of Israel.

Израиль ведет переговоры с Boeing о заключении крупнейшего контракта


Согласно сообщению, израильское военное ведомство планирует закупить истребители F-15IA, заправщики КС-46А, транспортные конвертопланы V-22 Osprey и вертолеты CH-47F Chinook.


Сумма контракта оценивается в $11 млрд. Эта сделка будет финансироваться за счет средств американской военной помощи, которая составят около $3,8 млрд. в год, в течение следующего десятилетия по мере доставки новых самолетов и вертолетов, говорится в материале.

Количество приобретаемой техники не указывается, говорится лишь, что истребителей F-15IA и вертолетов CH-47F должно быть закуплено «по эскадрилье».

По мнению автора, рассматриваемый в сделке F-15IA «Israel Advanced» будет содержать обновления, направленные на увеличение скрытности машины, такие как внутреннее размещение оружия и специальное антирадарное покрытие корпуса.

Что касается СН-47F и конвертопланов V-22, то они закупаются для замены устаревших транспортных вертолетов Sikorsky CH-53, которые эксплуатируются в Израиле с 1969 года.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 17:05
    за счет средств американской помощи, которая составят около $3,8 млрд. в год
    Вот она, цена лояльности... у этих хлопцев всё покупается и продаётся, в т.ч. "дружба" smile
    Чёрный
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:09
      Там нету дружбы и близко -там только бизнес во всем! И желание халявы lol , так это впрочем, естественное желание! !! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:07
    Израильтяне получат только планеры, начинку свою поставят, и будет техника на порядок лучше янкерсовской! Только вот зачем конвертопады им нужны recourse , не понимаю! what На мазохистов вроде не похожи, а чепуху такую покупают! recourse Или янки скидки большие посулили, откаты за покупку этого авиахлама? ?? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:10
    Не понял, Ф-15?... А почему не Ф-35?
    svp67
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:24
      Цитата: svp67
      Не понял, Ф-15?... А почему не Ф-35?

      Мы должны закупить 75 F-35 до 2029 г. Контракт на 50 F-35 заключен и их поставка должна закончится в 2024 году. Т/е еще 25 машин на третию эскадрилию F-35 заключат не ранее 2025 года.
      Арон Заави
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:28
        Это все хорошо, но зачем тогда "лишние" Ф-15? Ваши ВВС выросли численно?
        svp67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:31
          Цитата: svp67
          зачем тогда "лишние" Ф-15?

          А в Израиле существует понятие "лишнее" ? what
          bouncyhunter
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:30
        Арон hi по закупке Ф35, проясните -вы хотите купить, ДОЛЖНЫ купить, ОБЯЗАНЫ купить, или ну их нафиг -и самолеты эти и наглую сшу? ??
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:13
    А "Пингвины" как же? Такие хорошие, что и даром не надо?
    Горный стрелок
    1. Ncplc (Alex) Сегодня, 17:29
      А зачем складывать все яйца в одну корзину? Все должно быть сбалансированно. Вы же не строить ваши ВВС только под СУ 57, а может потому что он так плох?
      Ncplc
  5. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:31
    Кто сомневался, что Израиль будет обновлять ВВС?
    Технологический разрыв все более большой, если смотреть на врагов Израиля.

    P.S. "Лайтнинги" они так же получают, но в добавок берут и F-15IA. Это не значит, что "Лайтнинги" не нужны, это значит, что нужны так же и F-15IA.
    Джек О’Нилл
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