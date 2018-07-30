17:30 30 июля
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Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации

Польша намерена потребовать с России репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita.

Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации


По словам Мулярчика, уже следующему созыву польского Парламента следует подготовить претензии к Российской Федерации, как правоприемнице Советского Союза, о компенсации ущерба, якобы нанесенного Польше СССР в период с 1939 пл 1945 года. Кроме этого, заявил Мулярчик, точно такие же претензии о возмещении ущерба якобы готовят страны Прибалтики. В то же время, сам Мулярчик не особо верит, что Россия кому-то что-то компенсирует, так как, по его словам, "Россия не уважает международный правопорядок и поэтому добиться репараций от Москвы вряд ли получится". До этого в польском Министерстве иностранных дел заявили, что вопрос о получении компенсаций от российской стороны за урон, который был причинен Польше с 1939 по 1945 год, должен быть детально проанализирован.


Ранее Польша попыталась также получить репарации с Германии за причиненный ущерб во время второй мировой войны и оценила его почти в один трлн. долларов, но была очень вежливо отправлена по хорошо известному адресу, так как в Германии заявили, что все компенсации, в том числе Польше, страной уже выплачены.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. barclay (Андрей) Сегодня, 17:16
    А трепанацию они не хотят?
    barclay
    1. Чёрный Сегодня, 17:17
      Что бы этот мулярчих хайло своё открывал мы 600 тыс жизней потеряли....вот же гниды ....вот когда это мурло их воскресит, тогда и рот пусть свой открывает.
      Чёрный
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:25
        Как правило такое мурло выживает при любых исторических раскладах. И при немцах прижился бы.
        Хагалаз
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:26
        Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации
        проще полякам губу закатать таковыми ...ротами,западной группировки.
        андрей юрьевич
  2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 17:16
    Курвиметр зашкаливает. Братья-славяне, блин...
    zapfen
    1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:30
      Братья-славяне, блин...

      Прямо хочется ответить словами из фильма "Брат"! laughing
      Barzha
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:17
    Встречный иск. За освобождение Польши. И счет за спасение Кракова! На два триллиона.
    Горный стрелок
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:18
      Вот это разумно. Совсем опухли пшеки чё то.
      Грибок
    2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:27
      А еще за территории, присоединённые к Польше после Войны пусть занесут. Вот тогда и посчитаем кто, кому и сколько должен!!!
      Barzha
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:27
      Цитата: Горный стрелок
      Встречный иск. За освобождение Польши. И счет за спасение Кракова! На два триллиона.

      А так же предьявить за ущерб от польского нашествия в смутное время.
      Хагалаз
  4. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:18
    А что, Польша победила СССР во Второй мировой войне? Обычно репарации взыскивает победитель с побеждённого? Или я чего-то пропустил? Кто в курсе? request
    Barzha
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:18
    Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации
    А, что им остается? В 2020 году прекращаются европейские программы по дотации Польши, а где то деньги на хорошую жизнь искать надо
    svp67
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:28
      Сергей hi
      Цитата: svp67
      где то деньги на хорошую жизнь искать надо

      Традиционно : у врага №1 , где же ещё ? Немцы рога им обломали , так поленья думают что Россию можно "на бабки" поставить ? Наивные дятлы опилочные ... fool
      Цитата: svp67
      что им остается?

      Молиться чтобы Польшу опять не поделили . yes
      bouncyhunter
  6. Stena (Артем) Сегодня, 17:19
    Позорище! Куда мир катится? Ни чести, ни совести, ни мозгов, ни знаний - вот вид современного польского политика ...
    Stena
  7. kefan (kefan) Сегодня, 17:20
    Ну и наглецы же пшеки! Только одни непечатные слова на ум приходят. Такие же побирухи, как в стране 404.
    kefan
  8. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:23
    А вообще, если серьёзно, то чуют "пшэки", что им вот-вот перекроют поток халявного бабла из ЕС. Те самые 14 млрд Евро в год... На что же жить тогда будут? Что же будет с 65-процентными дотация сельхозки? Вот и пытаются предъявить, то Германии, то России, что бы хоть чуть-чуть еще на халяву протянуть.
    Barzha
  9. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 17:26
    Кушать то хочется! А денег Еврокомиссия больше не дает (ну нету!). Вот и надо щеки надуть.
    дилетант2
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:27
    Можем выплатить яблочными огрызками и банановой кожурой, а другого они от нас не получат -разве что дивизию Иванов Сусаниных пришлем, для проведения массовой (всей польшей )экскурсии! Горантия выхода в любую точку мира (Йеллстон, прямо в жерло, Марианская впадина, Долина смерти в Калифорнии, пустыня Сахара )!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:29
    Встречное предложение - содрать три шкуры репараций с Польши, ведь из-за их понтов началась Вторая Мировая Война. Тут даже ЕС не откажется laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 17:29
    laughing догавкаются паны до 4 го раздела Польши
    Proton
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