Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации

Польша намерена потребовать с России репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita.По словам Мулярчика, уже следующему созыву польского Парламента следует подготовить претензии к Российской Федерации, как правоприемнице Советского Союза, о компенсации ущерба, якобы нанесенного Польше СССР в период с 1939 пл 1945 года. Кроме этого, заявил Мулярчик, точно такие же претензии о возмещении ущерба якобы готовят страны Прибалтики. В то же время, сам Мулярчик не особо верит, что Россия кому-то что-то компенсирует, так как, по его словам, "Россия не уважает международный правопорядок и поэтому добиться репараций от Москвы вряд ли получится". До этого в польском Министерстве иностранных дел заявили, что вопрос о получении компенсаций от российской стороны за урон, который был причинен Польше с 1939 по 1945 год, должен быть детально проанализирован.Ранее Польша попыталась также получить репарации с Германии за причиненный ущерб во время второй мировой войны и оценила его почти в один трлн. долларов, но была очень вежливо отправлена по хорошо известному адресу, так как в Германии заявили, что все компенсации, в том числе Польше, страной уже выплачены.