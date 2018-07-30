19:34 30 июля
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Boeing построил для Индии первые вертолёты АН-64Е и CH-47F(I)

С аэродрома корпорации «Боинг» поднялись в воздух первые экземпляры вертолетов АН-64Е Apache Guardian и CH-47F(I) Chinook, построенных для Минобороны Индии, сообщает bmpd.



Поставки обоих типов машин в Индию начнутся в 2019 году.


Контракт на поставку винтокрылых машин индийскому военному ведомству был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки, предполагающей поставку 22 боевых вертолетов AH-64E и 15 транспортных CH-47F(I) составила $ 3 млрд.



Договоры были подписаны по «смешанной схеме», то есть, сами вертолеты закупаются непосредственно у «Боинга» по линии коммерческих продаж (DCS), а вооружение, оборудование и запчасти к ним – у американского правительства по линии межправительственных продаж (FMS).

По данным ресурса, в поставку по линии FMS вошли 12 РЛС Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3, 542 ракеты GM-114R, а также 242 ракеты FIM-92H «воздух-воздух».

По условиям соглашения корпорация «Боинг» обязалась реинвестировать в Индии в виде офсетов 30% стоимости сделки. В частности, совместно с индийской компанией TASL недавно было создано СП Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), которое на субподрядной основе начинает производство фюзеляжей вертолетов Boeing AH-64 Apache. Открытие совместного предприятия состоялось в марте текущего года.

Кроме фюзеляжей TBAL будет выпускать еще ряд конструктивных элементов вертолетов AH-64, включая лонжероны крыла.

Использованы фотографии: Boeing
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Комментарии 25

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:00
    Интересные дела. Индия, всякий раз так борется за то, что бы ей передавались технологии, а тут всего лишь фюзеляж и часть крыла, а самое "вкусное" осталось "за бортом". И как то не сильно верится, что сделка заключена "чисто"
    svp67
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:13
      С момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. Аварийность в 4 раза больше чем у нас. У нас больше чем на 100 Су-30СМ одна катастрофа, и то в Сирии. Теперь индусы будут собирать фюзеляжи вертолетов AH-64.
      Аристарх Людвигович
    2. SS-20 Сегодня, 18:16
      Цитата: svp67
      Интересные дела.

      Очень интересные Сергей ..Наблюдаю за закупками Индии и такое на ум приходит.."Бойтесь данайцев дары приносящих.." Там Китай рядом , которому США должны огромные суммы .
      SS-20
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:25
        При чём здесь Китай? winked
        Black Sniper
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:58
          Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре
          индусы давно пол-апача делают,осталось маленько,хотя они и сами думаю скоро доделают электронику,
          андрей юрьевич
  2. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:09
    По данным ресурса, в поставку по линии FMS вошли 12 РЛС Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3, 542 ракеты GM-114R, а также 242 ракеты FIM-92H «воздух-воздух».

    Офигеть, если честно. Индии дают очень вкусные вертушки (AH-64E) и не менее вкусные ПТУР'ы, с активной и комбинированной ГСН.
    Жируют индусы очень сильно...
    belay
    Джек О’Нилл
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:17
      Ага, будет как с нашим истребителем у индусов, когда пилоту стало душно, он отстрелил фанарь, и система его катапультиповала! wassat Нашли кому дать!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:24
        Фюзеляжи пойдут и в Штаты, а значит Боинг будет следить там за качеством и вламывать люлей индусам. Если совсем все будет плохо, то просто пошлют их и все.
        Джек О’Нилл
      2. семург Сегодня, 18:49
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Нашли кому дать!

        Ну РФ и СССР много чего индийцам давали и ничего . До недавнего времени вон даже новейшие FGFA намеревались дать.
        семург
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:20
      Да. Апач силен тем, что его СУО видит ночью так же хорошо, как днем. Можно раскатать танки противника УР с приличного расстояния еще до их развертывния в атаку.
      voyaka uh
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:26
        А вертолет с земли ну ни как не увидишь и ни чем не достанешь..., можно их приземлить до того как их СУО танки увидит...
        MPN
        1. семург Сегодня, 18:46
          Цитата: MPN
          А вертолет с земли ну ни как не увидишь и ни чем не достанешь..., можно их приземлить до того как их СУО танки увидит...

          Ну тут игра такая , кто первый увидел и выстрелил тот и победил.
          семург
      2. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:28
        Да. Апач силен тем, что его СУО видит ночью так же хорошо, как днем. Можно раскатать танки противника УР с приличного расстояния еще до их развертывния в атаку.

        Это не говоря про современные ПТУР'ы, с активной ГСН.
        Наши летают с ПТУР'ами "Штурм" и "Атака". Бывает и с "Вихрь". А это ни разу не AGM-114L.
        Джек О’Нилл
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:43
          Ну, так сейчас появлся уже и Гермес для авиации, правда, в малом пока количестве, тот же принцип "выстрелил -забыл " , и дальность 150 км -чем не ракета? ??
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:53
            Где Вы 150-км взяли, когда красную цифру дают в 20-км?
            И когда он будет, и будет ли вообще? А то окажется, что поразить танк можно и с "Атаки", поэтому тратить деньги на "Гермес" не выгодно.
            Как было с Т-14 и Су-57...
            А новый ПТУР, с АГСН - нам очень нужен!
            Джек О’Нилл
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:56
              Простите, но 20 км это наземная или морская версия Гермеса, а воздушная -150 км! !!Поищите в интернете уже были статьи, что ракета, хоть и малыми сериями, но пошла на вооружение! !!
              ДРЕВНЕЙШИЙ
              1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:59
                Простите, но 20 км это наземная или морская версия Гермеса, а воздушная -150 км! !!Поищите в интернете уже были статьи, что ракета, хоть и малыми сериями, но пошла на вооружение! !!

                Линк на производителя принимается?
                http://www.kbptula.ru/index.php/ru/razrabotki-kbp
                /mezhvidovye-raketnye-kompleksy/germes-a

                Даже про малую серию я ничего не нашел.
                даже "Звезда" молчит, только макеты показывают.
                Джек О’Нилл
                1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:29
                  Спорить не стану, но точно помню что где то читал о том что малая партия ракет отправлена в одну из частей, для испытаний и практического использования! Искренне жаль , что не помню источника -тот планшет погиб, а там столько всего было! !!Многое мог бы и прояснить! !!
                  ДРЕВНЕЙШИЙ
                  1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:31
                    Я ничего не нашел.
                    Хорошо, если пошли на испытания, но что то я сомневаюсь.
                    Это бы везде дублировалось, и не раз. Да и на том же ВО была бы статья.
                    Джек О’Нилл
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:18
    Янки на индусах бабла подымут нехило, с такими ценами за свое оружие и технику.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:04
      С индусов все кому не лень деньги стригут в военном плане)))
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. faiver (Андрей) Сегодня, 18:29
    а у французов и итальянцев индусы еще вертолетов не хотят купить? laughing
    заодно и у китайцев пусть прикупят laughing
    faiver
    1. семург Сегодня, 18:45
      Цитата: faiver
      а у французов и итальянцев индусы еще вертолетов не хотят купить? laughing
      заодно и у китайцев пусть прикупят laughing

      У кого захотят у того и купят , они деньги платят.
      семург
  5. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 19:11
    Ндааа...а как же наши неимеющиеаналогов Ка-50 и Ми-28? Рынок Индии был чисто советским.
    Настоящий россиянин
  6. Strashila (I) Сегодня, 19:27
    Да... индусов ждет жесткий облом... американская техника не российская... если российская при индийской эксплуатации со всеми их косяками хоть как-то, но работала... то американская просто колом встанет.
    Strashila
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