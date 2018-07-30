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Boeing построил для Индии первые вертолёты АН-64Е и CH-47F(I)
С аэродрома корпорации «Боинг» поднялись в воздух первые экземпляры вертолетов АН-64Е Apache Guardian и CH-47F(I) Chinook, построенных для Минобороны Индии, сообщает bmpd.
Поставки обоих типов машин в Индию начнутся в 2019 году.
Контракт на поставку винтокрылых машин индийскому военному ведомству был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки, предполагающей поставку 22 боевых вертолетов AH-64E и 15 транспортных CH-47F(I) составила $ 3 млрд.
Договоры были подписаны по «смешанной схеме», то есть, сами вертолеты закупаются непосредственно у «Боинга» по линии коммерческих продаж (DCS), а вооружение, оборудование и запчасти к ним – у американского правительства по линии межправительственных продаж (FMS).
По данным ресурса, в поставку по линии FMS вошли 12 РЛС Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3, 542 ракеты GM-114R, а также 242 ракеты FIM-92H «воздух-воздух».
По условиям соглашения корпорация «Боинг» обязалась реинвестировать в Индии в виде офсетов 30% стоимости сделки. В частности, совместно с индийской компанией TASL недавно было создано СП Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), которое на субподрядной основе начинает производство фюзеляжей вертолетов Boeing AH-64 Apache. Открытие совместного предприятия состоялось в марте текущего года.
Кроме фюзеляжей TBAL будет выпускать еще ряд конструктивных элементов вертолетов AH-64, включая лонжероны крыла.
Поставки обоих типов машин в Индию начнутся в 2019 году.
Контракт на поставку винтокрылых машин индийскому военному ведомству был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки, предполагающей поставку 22 боевых вертолетов AH-64E и 15 транспортных CH-47F(I) составила $ 3 млрд.
Договоры были подписаны по «смешанной схеме», то есть, сами вертолеты закупаются непосредственно у «Боинга» по линии коммерческих продаж (DCS), а вооружение, оборудование и запчасти к ним – у американского правительства по линии межправительственных продаж (FMS).
По данным ресурса, в поставку по линии FMS вошли 12 РЛС Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3, 542 ракеты GM-114R, а также 242 ракеты FIM-92H «воздух-воздух».
По условиям соглашения корпорация «Боинг» обязалась реинвестировать в Индии в виде офсетов 30% стоимости сделки. В частности, совместно с индийской компанией TASL недавно было создано СП Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), которое на субподрядной основе начинает производство фюзеляжей вертолетов Boeing AH-64 Apache. Открытие совместного предприятия состоялось в марте текущего года.
Кроме фюзеляжей TBAL будет выпускать еще ряд конструктивных элементов вертолетов AH-64, включая лонжероны крыла.
Использованы фотографии: Boeing
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