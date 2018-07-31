Российская и китайская подводная угроза. Пентагону нужны гидроакустические буи
«Российская угроза», беспокоящая командующих зарубежных стран вновь может привести к излишним тратам и закупке новых изделий военного назначения. Несколько дней назад американские средства массовой информации сообщили, что Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 20 миллионов долларов сверх ранее представленной заявки для приобретения необходимых устройств. Военное ведомство обеспокоено активностью подводных сил зарубежных государств, и потому желает приобрести крупную партию дополнительных гидроакустических буев.
На прошлой неделе сразу несколько американских изданий опубликовали любопытную новость. В настоящее время Пентагон и Конгресс работают над проектом оборонного бюджета США на следующий 2019 финансовый год, начинающийся этой осенью. В проект вносятся различные правки, и одна из последних предусматривает увеличение финансирования противолодочной обороны. В этой области уже реализуется крупный контракт стоимостью в многие миллионы долларов, но Пентагону все равно необходимы дополнительные финансы, без которых не удастся получить желаемые результаты.
Будущие затраты на развитие противолодочной обороны сведены в пакет типа Omnibus funding measure. Не так давно Пентагон изменил этот пакет, в результате чего его стоимость существенно увеличилась. Теперь он должен получить одобрение конгрессменов, после чего войдет в состав проекта всего оборонного бюджета на следующий финансовый год.
Пакет предусматривает выделение дополнительных 20 млн долларов, на которые военно-морские силы смогут закупить большое количество гидроакустических буев, предназначенных для поиска подводных лодок вероятного противника в важных районах. Утверждается, что в последние годы ВМС США сталкиваются с недостатком подобного оборудования, и потому нуждаются в увеличении закупок.
Требование дополнительного финансирования, по известным данным, прямо связано с активностью российского подводного флота. Атомные и дизель-электрические субмарины ВМФ России в последние годы регулярно выходят на боевое патрулирование и могут представлять опасность для США. В связи с этим американская патрульная авиация постоянно изучает особо опасные районы и ведет поиск подводных целей. В прошлом году такая работа противолодочной обороны привела к неприятным последствиям.
Из-за повышенной активности российских подлодок у ВМС США увеличился расход одноразовых гидроакустических буев, используемых для поиска подводных целей. Самолеты и вертолеты истратили заметно больше такого оборудования, чем предполагали утвержденные планы. При этом речь идет о буях всех основных типов, состоящих на вооружении США. Как следствие, появилась необходимость в увеличении закупок таких изделий, которое позволит решить сразу несколько задач.
В ходе учений и реальной работы противолодочная авиация постоянно расходует гидроакустические буи, и потому ей необходимы регулярные поставки такого оборудования. Повышенный расход буев в недавнем прошлом привел к сокращению доступного запаса, и его необходимо компенсировать. Кроме того, никто не может дать гарантии, что российские подлодки сократят свою активность, и в 2018 году или в дальнейшем ВМС США вновь не перевыполнят план по расходу аппаратуры. Естественно, все эти проблемы в нынешней ситуации могут быть решены только за счет новых закупок.
В настоящее время реализуется существующий контракт на поставку буев, подписанный в октябре прошлого года. В соответствии с этим документом, в ближайшее время компания ERAPSCO должна передать флоту 166,5 тыс. гидроакустических буев нескольких моделей из линейки AN/SSQ. За эти изделия подрядчик получит 219,8 млн долларов. Сообщалось, что контракт подразумевает поставку значительных количеств изделий AN/SSQ-36, AN/SSQ-53, AN/SSQ-62, AN/SSQ-101, AN/SSQ-110 и AN/SSQ-125.
Чуть позже, в январе 2018 года, Пентагон и ERAPSCO подписали новое соглашение стоимостью 9,6 млн долларов. Согласно этому договору, исполнитель будет проводить регламентные работы и обслуживание уже имеющихся буев всех основных типов. Таким образом, коммерческое предприятие поможет военно-морским силам с эксплуатацией наличных изделий, а параллельно будет поставлять им совершенно новые.
Американские СМИ пока не указывали, какое количество гидроакустических буев планируется приобрести на дополнительные 20 млн долларов. Впрочем, несложные подсчеты на основании доступных данных о существующем контракте позволяют сделать определенные предположения. В зависимости от состава планируемого заказа и типов приобретаемых изделий, флот сможет получить порядка 13-15 тыс. буев. В абсолютных числах это весьма значительное количество, но оно составляет менее 10% от объемов октябрьского контракта.
Все гидроакустические буи, как уже заказанные, так и пока планируемые к закупке, в обозримом будущем будут использованы морской авиацией США для слежения за важными районами и поиска подлодок вероятного противника. Основными носителями таких систем в настоящее время являются противолодочные самолеты P-3 Orion и P-8A Poseidon, а также вертолеты MH-60R Seahawk. Эти машины оснащены устройствами перевозки и сброса буев, а также несут специальную аппаратуру для приема и обработки поступающих сигналов.
На борту патрульного самолета может присутствовать до нескольких десятков буев разных моделей. Стандартный боекомплект включает буи разного назначения. Прежде всего, используются гидроакустические системы активного и пассивного типа, при помощи которых осуществляется первоначальный поиск подлодки. Также возможно применение изделий с иными способами обнаружения целей.
Необходимость постоянного патрулирования определенных районов приводит к значительному расходу одноразовых буев. Как следствие, ВМС США вынуждены постоянно закупать новые партии такого оборудования, восполняющие имеющийся расход. В последние годы количество вылетов и расход средств обнаружения выросли, из-за чего теперь Пентагон вынужден просить дополнительное финансирование для закупки новых партий.
***
В открытых публикациях на тему нового запроса американского военного ведомства указывается, что главным поводом для появления таких требований стала повышенная активность подводных сил военно-морского флота России. Действительно, в последние годы российские подлодки наглядно продемонстрировали свой потенциал, а также стали поводом для беспокойства среди зарубежных командующих.
Главной предпосылкой к новым беспокойствам стало массовое строительство новых подводных кораблей всех основных классов и типов. ВМФ России получает новые атомные и дизель-электрические подлодки, способные нести стратегическое дежурство, а также поражать надводные, подводные или береговые объекты. При этом новые корабли не стоят у причала, а регулярно выходят в море и ведут патрулирование в разных районах мирового океана.
Российские подводники, по приказу командования, уделяют особое внимание работе в Черном и Средиземном морях. Новейшие подлодки Черноморского флота способны скрытно перемещаться по этим регионам и следить за обстановкой, как на море, так и на берегу. Более того, именно черноморские подлодки проекта 636.3 в 2015 году одними из первых продемонстрировали потенциал ракетного комплекса «Калибр». Из акватории Средиземного моря они смогли поразить ряд целей на территории Сирии. Дальность и точность такого удара не могла не обеспокоить зарубежных военных.
Многоцелевые АПЛ проекта 885 так же несут ракеты «Калибр», а вместе с ними могут использовать противокорабельные «Ониксы». Пока в строю имеется лишь один корабль этого типа, но и он является серьезной угрозой для вероятного противника. При этом не стоит забывать об аналогичных лодках более старых проектов, которые так же выходят на боевую службу.
За счет строительства новых атомных подлодок с баллистическими ракетами на борту Россия восстанавливает потенциал морской компоненты стратегических ядерных сил. Вместе с существующими кораблями подлодки проекта 955 способны выполнять патрулирование в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах. При этом они являются стратегически важной целью для патрульных самолетов и вертолетов.
После длительного перерыва российские подводные силы возвращаются к полноценной работе на удалении от родных берегов. Следует признать, что современный российский ВМФ по численности заметно уступает флоту Советского Союза, но это не является существенной проблемой в контексте борьбы с зарубежной противолодочной обороной. Сокращение наших подводных сил сопровождалось аналогичными процессами в зарубежной обороне. Текущее восстановление флота, как показывает практика, пока обгоняет зарубежные средства противодействия ему. США уже столкнулись с нехваткой поискового оборудования и вынуждены принимать меры.
Необходимо отметить, что гидроакустические буи существующих типов, имеющиеся на американских самолетах и вертолетах, могут использоваться не только для поиска российских подлодок. Не меньшую угрозу для США может представлять подводный флот Китая. Эта страна тоже занята развитием своих военно-морских сил, и активно строит разные боевые единицы, в том числе подводные лодки. Растущая активность ВМС НОАК в Тихом океане и его морях тоже оказывается поводом для беспокойства американского командования.
В итоге складывается весьма специфическая ситуация. Угроза для Соединенных Штатов со стороны зарубежных подлодок достаточно быстро растет. Пентагон пытается отвечать на такие вызовы, но его действия немного запаздывают. Впрочем, можно ожидать, что США смогут изменить ситуацию в свою пользу. Как минимум, по той причине, что строительство противолодочных самолетов и вертолетов, а также сборка буев для них гораздо проще постройки подводных лодок.
***
Текущий и ожидаемый рост производства американских гидроакустических буев называется ответом на новую активность России и Китая. Любопытно, что эта тенденция соответствует одному из прогнозов недавнего прошлого. В контексте новых планов Пентагона американская пресса вспомнила об исследовании аналитического агентства Markets and Markets, которое в 2015 году рассмотрело ситуацию на международном рынке гидроакустических буев.
В 2015 году общий объем контрактов на поставку буев превысил 225 млн долларов. По оценке аналитиков, в течение следующих пяти лет должен был наблюдаться ежегодный рост в 7%. К 2020 году этот сектор рынка должен был вырасти до 316 миллионов. При этом основной вклад в рост рынка аналитики возлагали на буи пассивного типа. Предполагалось, что в ближайшем будущем заказчики будут предпочитать оборудование, способное находить лодки противника, не демаскируя себя акустическими сигналами.
По всей видимости, прогноз от Markets and Markets оправдывается – как минимум, с точки зрения общих тенденций. Не только США, но и другие страны увеличивают закупки гидроакустических буев, связывая это с изменением обстановки в Мировом океане. Впрочем, наиболее крупным заказчиком такого оборудования оказывается Пентагон, и именно его контракты оказывают решающее влияние на весь мировой рынок. Нетрудно заметить, что прошлогодний контракт на поставку новых буев с точки зрения стоимости почти не уступает общемировому рынку в 2015 году.
Пентагон продолжает закупать одноразовые гидроакустические буи для противолодочной авиации, и получает значительные количества таких изделий. Однако развитие зарубежных подводных сил и их активные действия приводят к повышенному расходу подобного оборудования. Для компенсации такого расхода планируется заказать весьма крупную дополнительную партию стоимостью 20 млн долларов. Одобрит ли Конгресс такое предложение – неизвестно. Однако если конгрессмены не станут увеличивать финансирование противолодочной обороны, она может столкнуться с новыми проблемами, которые вполне способны сократить ее потенциал. Законодателям придется выбирать между экономией и безопасностью.
По материалам сайтов:
https://news.usni.org/
https://businessinsider.com/
https://militaryaerospace.com/
http://navyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
https://marketsandmarkets.com/
На прошлой неделе сразу несколько американских изданий опубликовали любопытную новость. В настоящее время Пентагон и Конгресс работают над проектом оборонного бюджета США на следующий 2019 финансовый год, начинающийся этой осенью. В проект вносятся различные правки, и одна из последних предусматривает увеличение финансирования противолодочной обороны. В этой области уже реализуется крупный контракт стоимостью в многие миллионы долларов, но Пентагону все равно необходимы дополнительные финансы, без которых не удастся получить желаемые результаты.
Будущие затраты на развитие противолодочной обороны сведены в пакет типа Omnibus funding measure. Не так давно Пентагон изменил этот пакет, в результате чего его стоимость существенно увеличилась. Теперь он должен получить одобрение конгрессменов, после чего войдет в состав проекта всего оборонного бюджета на следующий финансовый год.
Пакет предусматривает выделение дополнительных 20 млн долларов, на которые военно-морские силы смогут закупить большое количество гидроакустических буев, предназначенных для поиска подводных лодок вероятного противника в важных районах. Утверждается, что в последние годы ВМС США сталкиваются с недостатком подобного оборудования, и потому нуждаются в увеличении закупок.
Требование дополнительного финансирования, по известным данным, прямо связано с активностью российского подводного флота. Атомные и дизель-электрические субмарины ВМФ России в последние годы регулярно выходят на боевое патрулирование и могут представлять опасность для США. В связи с этим американская патрульная авиация постоянно изучает особо опасные районы и ведет поиск подводных целей. В прошлом году такая работа противолодочной обороны привела к неприятным последствиям.
Из-за повышенной активности российских подлодок у ВМС США увеличился расход одноразовых гидроакустических буев, используемых для поиска подводных целей. Самолеты и вертолеты истратили заметно больше такого оборудования, чем предполагали утвержденные планы. При этом речь идет о буях всех основных типов, состоящих на вооружении США. Как следствие, появилась необходимость в увеличении закупок таких изделий, которое позволит решить сразу несколько задач.
В ходе учений и реальной работы противолодочная авиация постоянно расходует гидроакустические буи, и потому ей необходимы регулярные поставки такого оборудования. Повышенный расход буев в недавнем прошлом привел к сокращению доступного запаса, и его необходимо компенсировать. Кроме того, никто не может дать гарантии, что российские подлодки сократят свою активность, и в 2018 году или в дальнейшем ВМС США вновь не перевыполнят план по расходу аппаратуры. Естественно, все эти проблемы в нынешней ситуации могут быть решены только за счет новых закупок.
В настоящее время реализуется существующий контракт на поставку буев, подписанный в октябре прошлого года. В соответствии с этим документом, в ближайшее время компания ERAPSCO должна передать флоту 166,5 тыс. гидроакустических буев нескольких моделей из линейки AN/SSQ. За эти изделия подрядчик получит 219,8 млн долларов. Сообщалось, что контракт подразумевает поставку значительных количеств изделий AN/SSQ-36, AN/SSQ-53, AN/SSQ-62, AN/SSQ-101, AN/SSQ-110 и AN/SSQ-125.
Чуть позже, в январе 2018 года, Пентагон и ERAPSCO подписали новое соглашение стоимостью 9,6 млн долларов. Согласно этому договору, исполнитель будет проводить регламентные работы и обслуживание уже имеющихся буев всех основных типов. Таким образом, коммерческое предприятие поможет военно-морским силам с эксплуатацией наличных изделий, а параллельно будет поставлять им совершенно новые.
Американские СМИ пока не указывали, какое количество гидроакустических буев планируется приобрести на дополнительные 20 млн долларов. Впрочем, несложные подсчеты на основании доступных данных о существующем контракте позволяют сделать определенные предположения. В зависимости от состава планируемого заказа и типов приобретаемых изделий, флот сможет получить порядка 13-15 тыс. буев. В абсолютных числах это весьма значительное количество, но оно составляет менее 10% от объемов октябрьского контракта.
Все гидроакустические буи, как уже заказанные, так и пока планируемые к закупке, в обозримом будущем будут использованы морской авиацией США для слежения за важными районами и поиска подлодок вероятного противника. Основными носителями таких систем в настоящее время являются противолодочные самолеты P-3 Orion и P-8A Poseidon, а также вертолеты MH-60R Seahawk. Эти машины оснащены устройствами перевозки и сброса буев, а также несут специальную аппаратуру для приема и обработки поступающих сигналов.
На борту патрульного самолета может присутствовать до нескольких десятков буев разных моделей. Стандартный боекомплект включает буи разного назначения. Прежде всего, используются гидроакустические системы активного и пассивного типа, при помощи которых осуществляется первоначальный поиск подлодки. Также возможно применение изделий с иными способами обнаружения целей.
Необходимость постоянного патрулирования определенных районов приводит к значительному расходу одноразовых буев. Как следствие, ВМС США вынуждены постоянно закупать новые партии такого оборудования, восполняющие имеющийся расход. В последние годы количество вылетов и расход средств обнаружения выросли, из-за чего теперь Пентагон вынужден просить дополнительное финансирование для закупки новых партий.
***
В открытых публикациях на тему нового запроса американского военного ведомства указывается, что главным поводом для появления таких требований стала повышенная активность подводных сил военно-морского флота России. Действительно, в последние годы российские подлодки наглядно продемонстрировали свой потенциал, а также стали поводом для беспокойства среди зарубежных командующих.
Главной предпосылкой к новым беспокойствам стало массовое строительство новых подводных кораблей всех основных классов и типов. ВМФ России получает новые атомные и дизель-электрические подлодки, способные нести стратегическое дежурство, а также поражать надводные, подводные или береговые объекты. При этом новые корабли не стоят у причала, а регулярно выходят в море и ведут патрулирование в разных районах мирового океана.
Российские подводники, по приказу командования, уделяют особое внимание работе в Черном и Средиземном морях. Новейшие подлодки Черноморского флота способны скрытно перемещаться по этим регионам и следить за обстановкой, как на море, так и на берегу. Более того, именно черноморские подлодки проекта 636.3 в 2015 году одними из первых продемонстрировали потенциал ракетного комплекса «Калибр». Из акватории Средиземного моря они смогли поразить ряд целей на территории Сирии. Дальность и точность такого удара не могла не обеспокоить зарубежных военных.
Многоцелевые АПЛ проекта 885 так же несут ракеты «Калибр», а вместе с ними могут использовать противокорабельные «Ониксы». Пока в строю имеется лишь один корабль этого типа, но и он является серьезной угрозой для вероятного противника. При этом не стоит забывать об аналогичных лодках более старых проектов, которые так же выходят на боевую службу.
За счет строительства новых атомных подлодок с баллистическими ракетами на борту Россия восстанавливает потенциал морской компоненты стратегических ядерных сил. Вместе с существующими кораблями подлодки проекта 955 способны выполнять патрулирование в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах. При этом они являются стратегически важной целью для патрульных самолетов и вертолетов.
После длительного перерыва российские подводные силы возвращаются к полноценной работе на удалении от родных берегов. Следует признать, что современный российский ВМФ по численности заметно уступает флоту Советского Союза, но это не является существенной проблемой в контексте борьбы с зарубежной противолодочной обороной. Сокращение наших подводных сил сопровождалось аналогичными процессами в зарубежной обороне. Текущее восстановление флота, как показывает практика, пока обгоняет зарубежные средства противодействия ему. США уже столкнулись с нехваткой поискового оборудования и вынуждены принимать меры.
Необходимо отметить, что гидроакустические буи существующих типов, имеющиеся на американских самолетах и вертолетах, могут использоваться не только для поиска российских подлодок. Не меньшую угрозу для США может представлять подводный флот Китая. Эта страна тоже занята развитием своих военно-морских сил, и активно строит разные боевые единицы, в том числе подводные лодки. Растущая активность ВМС НОАК в Тихом океане и его морях тоже оказывается поводом для беспокойства американского командования.
В итоге складывается весьма специфическая ситуация. Угроза для Соединенных Штатов со стороны зарубежных подлодок достаточно быстро растет. Пентагон пытается отвечать на такие вызовы, но его действия немного запаздывают. Впрочем, можно ожидать, что США смогут изменить ситуацию в свою пользу. Как минимум, по той причине, что строительство противолодочных самолетов и вертолетов, а также сборка буев для них гораздо проще постройки подводных лодок.
***
Текущий и ожидаемый рост производства американских гидроакустических буев называется ответом на новую активность России и Китая. Любопытно, что эта тенденция соответствует одному из прогнозов недавнего прошлого. В контексте новых планов Пентагона американская пресса вспомнила об исследовании аналитического агентства Markets and Markets, которое в 2015 году рассмотрело ситуацию на международном рынке гидроакустических буев.
В 2015 году общий объем контрактов на поставку буев превысил 225 млн долларов. По оценке аналитиков, в течение следующих пяти лет должен был наблюдаться ежегодный рост в 7%. К 2020 году этот сектор рынка должен был вырасти до 316 миллионов. При этом основной вклад в рост рынка аналитики возлагали на буи пассивного типа. Предполагалось, что в ближайшем будущем заказчики будут предпочитать оборудование, способное находить лодки противника, не демаскируя себя акустическими сигналами.
По всей видимости, прогноз от Markets and Markets оправдывается – как минимум, с точки зрения общих тенденций. Не только США, но и другие страны увеличивают закупки гидроакустических буев, связывая это с изменением обстановки в Мировом океане. Впрочем, наиболее крупным заказчиком такого оборудования оказывается Пентагон, и именно его контракты оказывают решающее влияние на весь мировой рынок. Нетрудно заметить, что прошлогодний контракт на поставку новых буев с точки зрения стоимости почти не уступает общемировому рынку в 2015 году.
Пентагон продолжает закупать одноразовые гидроакустические буи для противолодочной авиации, и получает значительные количества таких изделий. Однако развитие зарубежных подводных сил и их активные действия приводят к повышенному расходу подобного оборудования. Для компенсации такого расхода планируется заказать весьма крупную дополнительную партию стоимостью 20 млн долларов. Одобрит ли Конгресс такое предложение – неизвестно. Однако если конгрессмены не станут увеличивать финансирование противолодочной обороны, она может столкнуться с новыми проблемами, которые вполне способны сократить ее потенциал. Законодателям придется выбирать между экономией и безопасностью.
По материалам сайтов:
https://news.usni.org/
https://businessinsider.com/
https://militaryaerospace.com/
http://navyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
https://marketsandmarkets.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: US Navy, Wikimedia Commons
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