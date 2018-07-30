21:38 30 июля
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Сирийская армия захватила оплот боевиков в провинции Дераа

Сирийские правительственные войска овладели поселением Шаджра и восстановили над ним контроль. Селение являлось одним из последних и крупнейшим оплотов запрещенной в России террористической группировки Исламское государство в провинции Дераа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское командование.

Сирийская армия захватила оплот боевиков в провинции Дераа


Согласно полученной информации, поселение Шаджра, расположенное в долине Ямрук, было атаковано правительственными силами с двух направлений - северо-запада и северо-востока. В настоящее время идет операция по разминированию освобожденной территории. С захватом Шаджра, перед правительственной армией остается задача освободить около 25 квадратных километров для полной очистки провинции Дераа от террористов. Аналогичная операция проводится и в провинции Эль-Кунейтра, где также завершается ликвидация остатков террористических группировок.


При этом сирийское командование подтверждает, что непримиримые бандформирования из провинций Дераа и Эль-Кунейтра перемещаются в провинцию Идлиб. Со слов президента Сирийской арабской республики Башара Асада, после ликвидации последних террористических очагов в вышеуказанных провинциях, основное внимание правительственной армии будет сосредоточено на ликвидации террористов в провинции Идлиб.


Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 17

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 20:02
    одним из последних
    И сколько еще последних? Ну одних из последних?
    MPN
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:15
      Цитата: MPN
      И сколько еще последних? Ну одних из последних?

      - Жил на свете Ох и Ах, а Огого просто нравился женщинам
      На вскидку, после Дераа, начнется освобождение Итлиба, На дипламатическом уровне будем вытеснять США с востока и северо-востока, затем замолвим словечко за Турцию в БРИКС и попросим с севера. И из конца в конец,будем поболтать с Израилем за Голаны. Работы не початый край. "Покой нам только снится" hi
      Tusv
      1. MPN (Павел) Сегодня, 20:16
        Цитата: Tusv
        Работы не початый край. "Покой нам только снится"

        hi
        MPN
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 20:39
          Сейчас придут наши друзья и расскажут, почему Асад - это плохо и как он мешает диалогу с суннитами.
          Перейра
          1. SS-20 Сегодня, 20:51
            Цитата: Перейра
            Сейчас придут наши друзья и расскажут, почему Асад - это плохо и как он мешает диалогу с суннитами.

            Да эти песни петь умеют..Вот перед их границами там все черти концентрироваться будут под защитой ЦХАЛ ! Посбивали там уже сирийские истребитель и т.д.
            По версии Израиля и США ..Сирия и весь Ближний восток должен пылать в кровавой бойне ..! За что, никто не знает , как и на Украине! soldier
            Все еще впереди . hi
            SS-20
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:07
            Цитата: Перейра
            почему Асад - это плохо и как он мешает диалогу с суннитами.

            Ну чтож, перо в зад. Владимир Владимирович проведет теологическую беседу о правоверном Сунизме в России и где главная мечеть на самом деле
            Tusv
      2. Ин100грамм (Алексей) Сегодня, 21:07
        Цитата: Tusv
        будем поболтать с Израилем за Голаны

        За Голанские высоты, надеюсь, мы принимать участие не будем. Это не наша драка. И там миротворцы ООН стоят, восстанавливают свои посты.
        Ин100грамм
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:12
          Цитата: Ин100грамм
          За Голанские высоты, надеюсь, мы принимать участие не будем. Это не наша драка. И там миротворцы ООН стоят, восстанавливают свои посты.

          Так я и сказал сразу. За мир в Сирии - Генштаб и ВКС. За Голаны работает Наш МИД hi
          Tusv
          1. Ин100грамм (Алексей) Сегодня, 21:18
            Цитата: Tusv
            За Голаны работает Наш МИД

            Я тоже за этот вариант. Но исключительные в этом вопросе будут сильно не сговорчивы. Там вода, и господствующие высоты. Я думаю это может произойти в увязке с мирным договором. Но это будет ещё не скоро, после новых выборов. С новой (или старой) властью, как выборы покажут.
            Ин100грамм
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:14
      С превеликим нетерпением жду когда будут выжигать Идлибский клоповник, столько зверья в узком простанстве...
      Сармат Саныч
    3. Маз Сегодня, 21:34
      Сообщается, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от игил город Шаджара, последний крупный населенный пункт в провинции Деръа . Судя по карте: фиолетовый - Израиль, белый - Иордания, красный - САА, серый - то что осталось от игил. В отместку игил захватили 14 друзских женщин и угрожают их казнить в случае продолжения операции по уничтожению игиловского анклава у границы Израиля. Нелюди, одно слово. С бабами воюют. А Израиль заигрывает с друзами и поддерживает игил. Ах молодцы - во всей красе, правда Арон?
      Маз
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:11
    Кстати -даже фото указывает, что в армии нужны и подобные машины, на которых кроме пулеметов и птрк можно ставить и системы залпового огня, и минометы! Война в Сирии надеюсь, нашими военными экспертами будет хорошо изучена, и выводы мы сделаем по настоящему нужные для безопасности страны.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 20:18
    Я рад за Сирийскую армию, но похоже война там бесконечна.
    Сергей Аверченков
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:29
      Цитата: Сергей Аверченков
      Я рад за Сирийскую армию, но похоже война там бесконечна.
      тк
      Да куда буржуи денутся то. Трампу не выгодно, Европе ваще серпом по фаберже Вместо мирных мусульман получают воинственных албанцев. А тут Владимир Владимирович на белом коне. drinks
      Tusv
    2. Logall (Александр) Сегодня, 20:31
      Цитата: Сергей Аверченков
      похоже война там бесконечна.

      В конце-концов и наконец концу конца придёт конец!
      А точнее у Высоцкого:
      "Тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть.
      Сколь верёвочка не вейся, всё-равно совьёшься в плеть..."
      Logall
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:47
    Хорошо бы после провинций Дераа и Эль-Кунейтры сирийцам очистить, от шестиконечных "избранных", Голанские высоты.
    Egorovich
  5. NF68 (Николай.) Сегодня, 21:00
    Потихоньку дожимают бородатых.
    NF68
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