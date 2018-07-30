Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Сирийская армия захватила оплот боевиков в провинции Дераа
Сирийские правительственные войска овладели поселением Шаджра и восстановили над ним контроль. Селение являлось одним из последних и крупнейшим оплотов запрещенной в России террористической группировки Исламское государство в провинции Дераа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское командование.
Согласно полученной информации, поселение Шаджра, расположенное в долине Ямрук, было атаковано правительственными силами с двух направлений - северо-запада и северо-востока. В настоящее время идет операция по разминированию освобожденной территории. С захватом Шаджра, перед правительственной армией остается задача освободить около 25 квадратных километров для полной очистки провинции Дераа от террористов. Аналогичная операция проводится и в провинции Эль-Кунейтра, где также завершается ликвидация остатков террористических группировок.
При этом сирийское командование подтверждает, что непримиримые бандформирования из провинций Дераа и Эль-Кунейтра перемещаются в провинцию Идлиб. Со слов президента Сирийской арабской республики Башара Асада, после ликвидации последних террористических очагов в вышеуказанных провинциях, основное внимание правительственной армии будет сосредоточено на ликвидации террористов в провинции Идлиб.
Согласно полученной информации, поселение Шаджра, расположенное в долине Ямрук, было атаковано правительственными силами с двух направлений - северо-запада и северо-востока. В настоящее время идет операция по разминированию освобожденной территории. С захватом Шаджра, перед правительственной армией остается задача освободить около 25 квадратных километров для полной очистки провинции Дераа от террористов. Аналогичная операция проводится и в провинции Эль-Кунейтра, где также завершается ликвидация остатков террористических группировок.
При этом сирийское командование подтверждает, что непримиримые бандформирования из провинций Дераа и Эль-Кунейтра перемещаются в провинцию Идлиб. Со слов президента Сирийской арабской республики Башара Асада, после ликвидации последних террористических очагов в вышеуказанных провинциях, основное внимание правительственной армии будет сосредоточено на ликвидации террористов в провинции Идлиб.
Использованы фотографии: SANA
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти