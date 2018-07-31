За рубежом радостно выдыхают: Су-57 не будет!

По материалам:

https://thediplomat.com/2018/07/russia-will-not-mass-produce-5th-generation-stealth-fighter-jet/

http://www.occhidellaguerra.it/perche-la-russia-putin-non-produrra-massa-57/

Кое-кому в Европе реально полегчало. И виной тому не работа супершпионов, не какие-то предатели из числа россиян, а самые что ни на есть армейские функционеры. Именно на них ссылаются те, кто радостно вещает сегодня о том, что можно расходиться, Су-57 не будет!Вообще, интересно, как они там смотрят на то, что у нас здесь. Исследовав некоторое количество иноСМИ, остановился на двух. Итальянская Gli Occhi Della Guerra и японский The Diplomat.Всех в Европе и Азии реально порадовало выступление заместителя министра обороны России Юрия Борисова. К большому удовольствию всех, Борисов во время выступления на российском телевидении 2 июля сообщил, что у России нет планов по массовому производству истребителя Су-57.Возникает вопрос: а почему?Есть и ответ.С точки зрения иностранцев, Борисов явно перехвалил Су-57.Сказано было Борисовым и о Су-35, что не прошло незамеченным.И какие выводы сделали иностранцы? В принципе, правильные.Одна из причин, по которой Россия не стремится к массовому производству самолетов на данном этапе, безусловно, связана с и без того перегруженным оборонным бюджетом страны.Несмотря на то, что стоимость одного Су-57 итальянцы оценивают в примерно в $ 40-45 млн (что более чем в 2,5 раза дешевле, чем американский истребитель F-35 Lightning II), первой причиной они ставят отсутствие средств в военном бюджете России.Стартовая партия в 12 истребителей, как говорится, не считается.Еще одной причиной, по которой Су-57 не поступит в серийное производство, являются многочисленные технические проблемы, о которых «громко вслух» не говорится, но которые существуют.Весьма логично. Господин Маури даже говорит о конкретных вещах. Например, о двигателе нового поколения, «Изделии 30». Двигатель если и будет готов, то не раньше 2020 года.В чем радость? А радость господ из НАТО заключается в том, что, несмотря ни на что, они весьма серьезно в свое время оценили Су-57. И весьма критично относятся к МиГ-29 и Су-27, на замену которым, по мнению иностранцев, и готовился Су-57.И по мнению итальянцев, при должном оснащении, то есть двигателями второго поколения, Су-57 будет способен перевозить как обычные, так и ядерные средства поражения.Особенно их нервирует возможность вооружения малозаметного самолета крылатыми ракетами Х-35УЕ и «Брамос» (по тексту, так-то понятно, что «Яхонт» или «Оникс»).Утешают себя потенциальные противники тем, что ценой за возможность подвески такого вооружения (тяжелого и в прямом, и в переносном смысле слова) будет уменьшение незаметности, поскольку ни «Брамос», ни «Оникс» не впишутся во внутренний отсек самолета и, следовательно, должны будут перевозиться под крыльями самолета, что однозначно уменьшит скрытность истребителя.В общем, итальянцы реально хвалят самолет и откровенно радуются, что его не будет. В целом, раз имеет место отказ от массового строительства Су-57 для ВКС России, почему не похвалить?Японцы пошли изрядно дальше.Процитирую «дипломатов».Нет, молодцы, нечего сказать. Хорошо так разложили. Для своего читателя – четко отработали, и даже хвалить Су-57 не стали.Правда, цену несколько завысили, ну да это доводы в пользу нищих. Правильно, какие, к дьяволу, самолеты, когда надо спортивные объекты строить, которые первым же дождем смоет в Волгу да пяток «Ельцин-центров» по полтора-два миллиарда каждый?Не до Су-57 явно.Японцы пошли дальше, заодно перечислив все негативные события, которые случились в России за последнее время. Отметили и отказ от проекта новой мобильной межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», и отмену разработки нового суперавианосца с атомным двигателем «Шторм» (слава богу, что отменили!).Естественно, не прошли мимо замены ПАК ДА на Ту-160, которые будут модернизироваться до стандарта М2. Правда, господа из Японии обозвали Ту-160 «старыми», но тут что сказать… У них «Мицубиси» и «Накадзима» лучше стратегов делают, будем завидовать.На самом деле господа, которые нам не совсем (или совсем не) друзья, довольно четко видят все происходящее.Японцы, кроме всего прочего, четко увидели, что военно-морское судостроение в России находится в глубочайшем кризисе. Это так, соглашусь, но причины несколько иные, чем «экономический кризис, захлестнувший Россию».Справедливо? Справедливо. И добавить нечего.Вообще, если серьезно, надо бы взять за правило не орать на весь мир, как мы всех победим очередной «вундервафлей», «не имеющей аналогов в мире», которая скоро в тысячах экземпляров пойдет в войска, а тихо и спокойно делать эти тысячи.Как это делалось в Советском Союзе, когда наши противники пили валокордин стаканами вместо виски от внезапно свалившейся информации, что русские опять их уделали.А у нас пока наоборот. Мы вроде как на коне, вроде как «всех победим», а потом (уже не первый раз) следует тихонький такой слив. Дескать, а зачем нам Су-57, если есть Су-35С, который не хуже, зато дешевле? Зачем тут эта «Армата» и «Бумеранг», когда мы в утиль еще не все БМП-1 и Т-72Б не сдали? Зачем нам ПАК ФА, если и Ту-160 хороши?Возникает вопрос: а зачем тогда орать на весь мир? Кроме аккуратных смешков по итогам или совсем уж жесткого хохота это не принесет.За державу обидно. И за дураков, которые орут на весь мир о перемогах и шепчут о зрадах.Молчать – оно иной раз лучше. И молчком выкатывать все новое.