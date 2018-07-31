За рубежом радостно выдыхают: Су-57 не будет!
Кое-кому в Европе реально полегчало. И виной тому не работа супершпионов, не какие-то предатели из числа россиян, а самые что ни на есть армейские функционеры. Именно на них ссылаются те, кто радостно вещает сегодня о том, что можно расходиться, Су-57 не будет!
Вообще, интересно, как они там смотрят на то, что у нас здесь. Исследовав некоторое количество иноСМИ, остановился на двух. Итальянская Gli Occhi Della Guerra и японский The Diplomat.
Всех в Европе и Азии реально порадовало выступление заместителя министра обороны России Юрия Борисова. К большому удовольствию всех, Борисов во время выступления на российском телевидении 2 июля сообщил, что у России нет планов по массовому производству истребителя Су-57.
Возникает вопрос: а почему?
Есть и ответ.
С точки зрения иностранцев, Борисов явно перехвалил Су-57.
«Самолет показал себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, где подтвердил свои летно-технические и боевые возможности».
«Су-57 — это наш козырь, которым мы всегда можем играть, когда самолеты предыдущих поколений начнут отставать по своим возможностям по сравнению с аналогичными самолетами ведущих стран мира».
Сказано было Борисовым и о Су-35, что не прошло незамеченным.
«Вы знаете, что сегодня Су-35С считается одним из лучших самолетов, производимых в мире. Следовательно, нет смысла ускорять работу по серийному производству самолетов пятого поколения».
«Серийное производство Су-57 на данном этапе не имеет смысла и произойдет лишь после того, как старшие истребители четвертого поколения российских ВВС отстанут от своих западных аналогов».
И какие выводы сделали иностранцы? В принципе, правильные.
Одна из причин, по которой Россия не стремится к массовому производству самолетов на данном этапе, безусловно, связана с и без того перегруженным оборонным бюджетом страны.
Несмотря на то, что стоимость одного Су-57 итальянцы оценивают в примерно в $ 40-45 млн (что более чем в 2,5 раза дешевле, чем американский истребитель F-35 Lightning II), первой причиной они ставят отсутствие средств в военном бюджете России.
Стартовая партия в 12 истребителей, как говорится, не считается.
Еще одной причиной, по которой Су-57 не поступит в серийное производство, являются многочисленные технические проблемы, о которых «громко вслух» не говорится, но которые существуют.
Весьма логично. Господин Маури даже говорит о конкретных вещах. Например, о двигателе нового поколения, «Изделии 30». Двигатель если и будет готов, то не раньше 2020 года.
В чем радость? А радость господ из НАТО заключается в том, что, несмотря ни на что, они весьма серьезно в свое время оценили Су-57. И весьма критично относятся к МиГ-29 и Су-27, на замену которым, по мнению иностранцев, и готовился Су-57.
И по мнению итальянцев, при должном оснащении, то есть двигателями второго поколения, Су-57 будет способен перевозить как обычные, так и ядерные средства поражения.
Особенно их нервирует возможность вооружения малозаметного самолета крылатыми ракетами Х-35УЕ и «Брамос» (по тексту, так-то понятно, что «Яхонт» или «Оникс»).
Утешают себя потенциальные противники тем, что ценой за возможность подвески такого вооружения (тяжелого и в прямом, и в переносном смысле слова) будет уменьшение незаметности, поскольку ни «Брамос», ни «Оникс» не впишутся во внутренний отсек самолета и, следовательно, должны будут перевозиться под крыльями самолета, что однозначно уменьшит скрытность истребителя.
В общем, итальянцы реально хвалят самолет и откровенно радуются, что его не будет. В целом, раз имеет место отказ от массового строительства Су-57 для ВКС России, почему не похвалить?
Японцы пошли изрядно дальше.
Процитирую «дипломатов».
«Последнее решение Министерства обороны, однако, не должно никого удивлять. Несмотря на низкую стоимость Су-57 по сравнению с американскими аналогами (она составляет от 45 до 54 миллионов долларов за самолет по сравнению, например, с 90 миллионами за F-35), массовое производство истребителей стало бы огромным финансовым бременем для российской казны, которая в данных конкретных исторических обстоятельствах не способна с ним справиться».
«Санкции, что бы о них ни говорила кремлевская пропаганда, и экономика, слишком обусловленная находящимся в постоянной флуктуации рынком углеводородов, оказали весьма негативное воздействие на разные программы в области обороны».
Нет, молодцы, нечего сказать. Хорошо так разложили. Для своего читателя – четко отработали, и даже хвалить Су-57 не стали.
Правда, цену несколько завысили, ну да это доводы в пользу нищих. Правильно, какие, к дьяволу, самолеты, когда надо спортивные объекты строить, которые первым же дождем смоет в Волгу да пяток «Ельцин-центров» по полтора-два миллиарда каждый?
Не до Су-57 явно.
Японцы пошли дальше, заодно перечислив все негативные события, которые случились в России за последнее время. Отметили и отказ от проекта новой мобильной межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», и отмену разработки нового суперавианосца с атомным двигателем «Шторм» (слава богу, что отменили!).
Естественно, не прошли мимо замены ПАК ДА на Ту-160, которые будут модернизироваться до стандарта М2. Правда, господа из Японии обозвали Ту-160 «старыми», но тут что сказать… У них «Мицубиси» и «Накадзима» лучше стратегов делают, будем завидовать.
На самом деле господа, которые нам не совсем (или совсем не) друзья, довольно четко видят все происходящее.
Японцы, кроме всего прочего, четко увидели, что военно-морское судостроение в России находится в глубочайшем кризисе. Это так, соглашусь, но причины несколько иные, чем «экономический кризис, захлестнувший Россию».
«Россия и Китай, пусть и наравне с Европой, только сейчас начавшей заниматься разработкой французско-германского истребителя, вышли на рынок истребителей пятого поколения с опозданием, и вторая причина, почему Москва решила отложить массовое производство Су-57, — небольшое количество заказов на этот самолет, если не сказать очень маленькое».
Справедливо? Справедливо. И добавить нечего.
Вообще, если серьезно, надо бы взять за правило не орать на весь мир, как мы всех победим очередной «вундервафлей», «не имеющей аналогов в мире», которая скоро в тысячах экземпляров пойдет в войска, а тихо и спокойно делать эти тысячи.
Как это делалось в Советском Союзе, когда наши противники пили валокордин стаканами вместо виски от внезапно свалившейся информации, что русские опять их уделали.
А у нас пока наоборот. Мы вроде как на коне, вроде как «всех победим», а потом (уже не первый раз) следует тихонький такой слив. Дескать, а зачем нам Су-57, если есть Су-35С, который не хуже, зато дешевле? Зачем тут эта «Армата» и «Бумеранг», когда мы в утиль еще не все БМП-1 и Т-72Б не сдали? Зачем нам ПАК ФА, если и Ту-160 хороши?
Возникает вопрос: а зачем тогда орать на весь мир? Кроме аккуратных смешков по итогам или совсем уж жесткого хохота это не принесет.
За державу обидно. И за дураков, которые орут на весь мир о перемогах и шепчут о зрадах.
Молчать – оно иной раз лучше. И молчком выкатывать все новое.
По материалам:
https://thediplomat.com/2018/07/russia-will-not-mass-produce-5th-generation-stealth-fighter-jet/
http://www.occhidellaguerra.it/perche-la-russia-putin-non-produrra-massa-57/
Автор: Роман Скоморохов
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