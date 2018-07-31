Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Кто-то хочет "ответку"? ПВО Хмеймим перехватило очередной беспилотник
Очередной беспилотник, запущенный боевиками в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, был уничтожен при подлете, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Выступая на брифинге, он сообщил, что 29 июля в темное время суток был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы, заявил Цыганков, при этом уточнив, что пострадавших или материального ущерба нет, база функционирует в нормальном режиме.
Необходимо напомнить, что ранее российское ПВО авиабазы Хмеймим уже перехватывало несколько беспилотников, направленных в сторону авиабазы с территорий, подконтрольных террористическим группировкам. Последняя попытка атаковать авиабазу с помощью беспилотника произошла 27 июля, когда был сбит БЛА, запущенный с территории севера провинции Латакия, где находятся формирования так называемой "сирийской свободной армии, подконтрольной американской коалиции.
До этого в течении июля, средствами ПВО авиабазы Хмеймим, были перехвачены два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию авиабазы. Во всех случаях никакого ущерба причинено не было, БЛА перехватывались на значительном удалении от авиабазы.
Выступая на брифинге, он сообщил, что 29 июля в темное время суток был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы, заявил Цыганков, при этом уточнив, что пострадавших или материального ущерба нет, база функционирует в нормальном режиме.
Необходимо напомнить, что ранее российское ПВО авиабазы Хмеймим уже перехватывало несколько беспилотников, направленных в сторону авиабазы с территорий, подконтрольных террористическим группировкам. Последняя попытка атаковать авиабазу с помощью беспилотника произошла 27 июля, когда был сбит БЛА, запущенный с территории севера провинции Латакия, где находятся формирования так называемой "сирийской свободной армии, подконтрольной американской коалиции.
До этого в течении июля, средствами ПВО авиабазы Хмеймим, были перехвачены два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию авиабазы. Во всех случаях никакого ущерба причинено не было, БЛА перехватывались на значительном удалении от авиабазы.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти