Кто-то хочет "ответку"? ПВО Хмеймим перехватило очередной беспилотник

Очередной беспилотник, запущенный боевиками в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, был уничтожен при подлете, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.Выступая на брифинге, он сообщил, что 29 июля в темное время суток был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы, заявил Цыганков, при этом уточнив, что пострадавших или материального ущерба нет, база функционирует в нормальном режиме.Необходимо напомнить, что ранее российское ПВО авиабазы Хмеймим уже перехватывало несколько беспилотников, направленных в сторону авиабазы с территорий, подконтрольных террористическим группировкам. Последняя попытка атаковать авиабазу с помощью беспилотника произошла 27 июля, когда был сбит БЛА, запущенный с территории севера провинции Латакия, где находятся формирования так называемой "сирийской свободной армии, подконтрольной американской коалиции.До этого в течении июля, средствами ПВО авиабазы Хмеймим, были перехвачены два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию авиабазы. Во всех случаях никакого ущерба причинено не было, БЛА перехватывались на значительном удалении от авиабазы.