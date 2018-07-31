09:35 31 июля
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Кто-то хочет "ответку"? ПВО Хмеймим перехватило очередной беспилотник

Очередной беспилотник, запущенный боевиками в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, был уничтожен при подлете, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Кто-то хочет "ответку"? ПВО Хмеймим перехватило очередной беспилотник


Выступая на брифинге, он сообщил, что 29 июля в темное время суток был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы, заявил Цыганков, при этом уточнив, что пострадавших или материального ущерба нет, база функционирует в нормальном режиме.


Необходимо напомнить, что ранее российское ПВО авиабазы Хмеймим уже перехватывало несколько беспилотников, направленных в сторону авиабазы с территорий, подконтрольных террористическим группировкам. Последняя попытка атаковать авиабазу с помощью беспилотника произошла 27 июля, когда был сбит БЛА, запущенный с территории севера провинции Латакия, где находятся формирования так называемой "сирийской свободной армии, подконтрольной американской коалиции.

До этого в течении июля, средствами ПВО авиабазы Хмеймим, были перехвачены два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию авиабазы. Во всех случаях никакого ущерба причинено не было, БЛА перехватывались на значительном удалении от авиабазы.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 22

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:17
    Давно хотят...Только вот никак не получат.Почему то.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 06:21
      Кто-то хочет "ответку"?
      Кто то сильно оборзел, потому что этой ответки нет ...
      Чёрный
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:16
        Хороший опыт для Панцирей, можно даже сказать безценный. Плюс реклама), ответка есть и будет, просто для кого-то это шоу и они все подряд афишируют причем перевирают по полной, а для кого то война, и трепаться по-пусту не привыкли.
        maxim947
      2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:26
        Попахивает антисемитизьмом
        Дормидонт
    2. anjey (Андрей) Сегодня, 06:22
      Уже анонсируют поход на Идлибский зверинец,так что подождем их мать....
      anjey
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:25
        А с идлибского зверинца и не запускали БПЛА..Тут немного другая "станция юных техников"...
        Цитата: anjey
        Уже анонсируют поход на Идлибский зверинец,так что подождем их мать....
        210окв
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 07:57
          Главное расширить зону безопасности до Хмеймима,освободить Северную Латакию...,уж больно дальнобойные БПЛА у ССА и еже с ними ,юными техниками...
          anjey
    3. Маз Сегодня, 06:29
      Там турки, приходится их учитывать. А наши сейчас в деръа заняты. Вы помните коллеги, что против нас в Сирии все НАТО, США и Израиль в придачу.
      Маз
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:46
        За " в придачу" израильтяне обидятся, это их свадьба, они здесь тостующие, а с невестами и женихами разбираются другие.
        Неплохой
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:26
    формирования так называемой "сирийской свободной армии", подконтрольной американской коалиции
    А почему не нанести удар, на который давно напрашиваются? Или "договоренности" с американцами дороже безопасности базы? Американцы, до этого турки на своих подконтрольных территориях дают молчаливое согласие боевикам на враждебные действия по отношению к нам, а мы все только сбиваем. Кстати, снаряды того же "Панциря" стоят дороже БПЛА китайского производства (не говоря о его ракетах).
    rotmistr60
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 06:40
      Нам еще пересвет тестировать надо...
      GRF
    2. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:43
      Цитата: rotmistr60
      Кстати, снаряды того же "Панциря" стоят дороже БПЛА китайского производства (не говоря о его ракетах).

      Вы наверное ошибаетесь. Не может 30 мм снаряд стоить дешевле беспилотника. Тем более что беспилотник скорее всего ударный, другому просто нечем будет атаковать базу. Да наши самые простые БПЛА стоят в районе миллиона рублей.
      Stas157
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:58
        беспилотник скорее всего ударный
        Собранный на коленке из китайского конструктора. Начинка естественно электронная.
        Не может 30 мм снаряд стоить дешевле беспилотника
        Если бы "Панцирь" поражал цель одним снарядом, то возможно и не стоило затрагивать эту тему, а он стреляет очередями и не с одного ствола. Поинтересуйтесь в поисковике стоимостью одного такого снаряда и будете удивлены.
        rotmistr60
        1. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 07:42
          А сколько стоят жизни наших ребят там?!! наверное, подороже ЛЮБЫХ снарядов и ракет!!!
          serg.shishkov2015
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:07
            Вы очевидно не прочли мой первый комментарий поэтому это написали. См. выше.
            rotmistr60
      2. donavi49 Сегодня, 09:00
        Вот такие БПЛА набегают. Как видите Риперы/Предаторы в шоке от боевых возможностей и технологии производства конкурентов из Идлибского КБ.
        donavi49
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:28
    Кому надо, тот уже знает от куда летят беспилотники.
    Ретвизан 8
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:34
    Цитата: 210окв
    А с идлибского зверинца и не запускали БПЛА..Тут немного другая "станция юных техников"...
    Цитата: anjey
    Уже анонсируют поход на Идлибский зверинец,так что подождем их мать....

    Они все одинаковые, что те,что другие.
    Роялист
  5. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 06:36
    А не пора ли там перепахать все вместе с ССА и полосатыми реактивными плугами. Земля будет чище, да и нашим спокойнее.
    Ros 56
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:49
    Писал уже. Русских только врасплох можно застать. А когда почти ежедневные тренировки... Эти беспилотники - как семечки щёлкают...в любых количествах...
    Горный стрелок
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:27
    "Прочешите" там все территории ковровыми бомбардировками, всё равно старые бомбы утилизировать, глядишь и желающих "будить" русскую авиабазу не стало бы. yes angry
    К-50
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:49
    Кто-то хочет "ответку"? ПВО Хмеймим перехватило очередной беспилотник
    На западом берегу надо поспрашивать.... laughing
    XXXIII
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