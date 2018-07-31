Невозможно взыскать. В МИД пояснили, почему Россия "списала долги" СССР

В Министерстве иностранных дел России попытались объяснить причины списания долгов времен СССР ряду стран. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что Россия списала долги времен СССР, поскольку эти деньги вряд ли бы помогли в решении существующих проблем.В своем выступлении министр подчеркнул, что суммы долгов, унаследованных от Советского Союза, вряд-ли могли решить какие-то внутренние проблемы, так как на 90 с лишним процентов они были невозвратными. При этом Лавров отметил, что невозможно "юридически доказать" по какому курсу тогда СССР предоставляли финансовую помощь странам, так как Союз не был неотъемлемой частью международной валютно-финансовой системы, а курс рубля к доллару устанавливался Госбанком.Кроме того, как пояснил Лавров, СССР в основном оказывало военную помощь негосударственным организациям, которые боролись за независимость и не являлись государственными субъектами. Половина таких долгов не оформлялись юридически, а предоставлялись на каких-либо "других гарантиях". Возвратить такие долги, не оформленные в порядке международно-правовых отношений, вообще не возможно.Напоминаем, что за последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов иностранных заемщиков, оставшихся в "наследство" от Советского Союза.