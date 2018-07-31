09:33 31 июля
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Невозможно взыскать. В МИД пояснили, почему Россия "списала долги" СССР

В Министерстве иностранных дел России попытались объяснить причины списания долгов времен СССР ряду стран. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что Россия списала долги времен СССР, поскольку эти деньги вряд ли бы помогли в решении существующих проблем.

Невозможно взыскать. В МИД пояснили, почему Россия "списала долги" СССР


В своем выступлении министр подчеркнул, что суммы долгов, унаследованных от Советского Союза, вряд-ли могли решить какие-то внутренние проблемы, так как на 90 с лишним процентов они были невозвратными. При этом Лавров отметил, что невозможно "юридически доказать" по какому курсу тогда СССР предоставляли финансовую помощь странам, так как Союз не был неотъемлемой частью международной валютно-финансовой системы, а курс рубля к доллару устанавливался Госбанком.


Кроме того, как пояснил Лавров, СССР в основном оказывало военную помощь негосударственным организациям, которые боролись за независимость и не являлись государственными субъектами. Половина таких долгов не оформлялись юридически, а предоставлялись на каких-либо "других гарантиях". Возвратить такие долги, не оформленные в порядке международно-правовых отношений, вообще не возможно.

Напоминаем, что за последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов иностранных заемщиков, оставшихся в "наследство" от Советского Союза.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 69

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:52
    Уже не в первый раз все объясняют, но народ все равно не уймется, будет ругаться и твердить какие мы щедрые, всем помогаем и все прощаем)). Правильно сделали, тему закрыли в связи с отсутствием альтернатив.
    maxim947
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 06:54
      Россия назвала себя правоприемником СССР.
      И долги СССР выплачивает выплатила. А вот чужие долги списывает.
      Shurik70
      1. Logall (Александр) Сегодня, 07:03
        Ага, списаны были не только долги СССР, займы взятые у РФ также списываются!
        Это тенденция последнего времени - прятать за одной проблемой другую...
        Logall
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:38
          займы взятые у РФ также списываются!
          ,,Легко быть щедрым за чужой счет,,(с) Не вчера сказано. hi
          ДЕДПИХТО
          1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:01
            Мне одному кажется, что мы как добрые дурачки, окружённые толпой цыганок? С нас не забывают спросить долги Союза, а мы, меценаты голозадые, всех одариваем, всем прощаем.
            Не удивлюсь, если лет через 10 к власти в Сирии придёт какой-нибудь араб, и развернёт политику по отношению к России на 180.
            Leeds
            1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:11
              Цитата: Leeds
              Мне одному кажется, что мы как добрые дурачки, окружённые толпой цыганок?
              Табор(точнее кагал) за высокой стеной окопался и мастерски ,,обувает,, население..
              ДЕДПИХТО
          2. GRF (Евгений) Сегодня, 09:10
            Цитата: ДЕДПИХТО
            займы взятые у РФ также списываются!
            ,,Легко быть щедрым за чужой счет,,(с) Не вчера сказано. hi

            А коль народ отказывается от своего права утверждать решения по управлению народными\государственными деньгами, то почему бы не появиться элитным людям, который с удовольствием спутают государственное с личным. Так ж эффективнее )

            С информатизацией траты по утверждению решений народом ну конечно больше 140 млрд долларов обойдуться...
            Так что верим другим дядям дальше...
            GRF
        2. Volos (Русский) Сегодня, 09:32
          На обслуживание внешнего долга Россия тратит 8% бюджета, при том что на образование и медицину по 3% и никто нам добровольно долги не списывает, да ещё мешают с других получать.
          Volos
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:07
        Потому как, нам занимали по всем правилам, а мы по сути помогали, плюс большая часть долгов это ВВТ, а они изначально были безвозвратные. Так что, если и есть вопросы, то адресуйте их тем кто эту "помощь" оказывал. Мы ведь коммунизм строили, а значит какие долги? Все общее. И здесь виноватых нет, кто ж знал, что все так получится. Мы и сейчас раздаем и знаем что не все вернётся.
        maxim947
        1. AUL (Александр) Сегодня, 07:51
          Цитата: maxim947
          Мы и сейчас раздаем и знаем что не все вернётся.

          Почему наша власть так любит иностранцев, и так ненавидит свой народ?
          AUL
          1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:39
            Почему наша власть так любит иностранцев, и так ненавидит свой народ?

            ответ прост - власть в Кремле - антинародная.
            Я русский
          2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 08:56
            Лично , я не чуствую ,что меня ненавидит Россия и власть . Вас ненавидят ? Задумайтесь почему!
            30 вис
            1. Леший1975 Сегодня, 09:31
              Цитата: 30 вис
              Лично , я не чуствую ,что меня ненавидит Россия и власть . Вас ненавидят ? Задумайтесь почему!

              Так может, Вы как раз из тех немногих, кого власть и любит и лелеет, а может и сами занимаете положение и "полюбливаете" народ в разных положениях. А есть еще вариант, что сегодняшнее отношение власти к народу, доставляет вам удовольствие, мазохизм он наверное бывает и экономический и политический. Это понятно, бывают наверное всякие меньшинства. Вот и задумайтесь, почему почти 90% населения недовольно последними актами "проявлений любви" власти к народу. Может потому, что основная масса народа, слава Богу, ни к каким меньшинствам не относится. И если что, я к всяким меньшинствам (пока они не пытаются под себя других переделывать) отношусь вполне спокойно, и поэтому, Вас тоже не ненавижу. Уж лично за меня можете быть в этой части совершенно спокойны laughing
              Леший1975
      3. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:40
        Цитата: Shurik70
        Россия назвала себя правоприемником СССР.
        И долги СССР выплачивает выплатила. А вот чужие долги списывает.

        Тот же вопрос возник! Почему долги СССР невозвратные, только в одном случае, если они взяты в СССР, а если СССР брал кредиты то уже нет. Почему нельзя было увязать выплату советских долгов Россией, с теми что были должны СССР. Игра в одни ворота получается. Этот вопрос давно висит и не только у меня, но власть не дает вразумительного ответа. Тот же Лавров ничего не поясняет по этому поводу, как будто нет ни какого несоответствия. Похоже просто нечем оправдаться!
        Stas157
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:37
          Лавров физически не в состоянии ответить на каждую глупость
          maxim947
        2. SOF (Александр) Сегодня, 08:39
          Цитата: Stas157
          Тот же вопрос возник! Почему....Почему нельзя.......не дает вразумительного ответа........Похоже просто нечем оправдаться!

          ......читать умеете? Тогда....сверху на все ваши "почему" уже ответили
          maxim947 (Максим) Сегодня, 07:07 ↑
          Потому как, нам занимали по всем правилам, а мы по сути помогали, плюс большая часть долгов это ВВТ, а они изначально были безвозвратные. Так что, если и есть вопросы, то адресуйте их тем кто эту "помощь" оказывал....

          ...ваш пост оформлен в 07:40....ответ даден в 07:07......
          SOF
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:58
            ??? Мое сообщение в 7.07 и что? Что вы хотели сказать?
            maxim947
          2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 08:59
            Не каждому дано умение думать и анализировать . А если ещё за деньги гадости на свою страну говорить ,то вообще думать не умеют . Серебряники в умишке считают .
            30 вис
        3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:43
          Цитата: Stas157
          Почему нельзя было увязать выплату советских долгов Россией, с теми что были должны СССР

          А потому что, раздавали товарищи коммунисты народные денюжки направо налево за красивые глазки! Слез негр с Бао Баба - Лен жил, Ленин жив, Ленин будет жить!!! О тарищь Мамбуту, так вы истинный марксист!!!! Вот вам безвозмездная наша коммунистическая помощь!!!!! Как там Торопунька со Штепселем говорили про самый большой в мире комбайн, у которого мотовило на Цилине, а шнек на Кубе! Хотя мы отлично знаем что Куба (не) далеко, Куба рядом!
          Serg65
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:59
      Похоже, у нас хорошо получается оправдывать то что не получается. belay Если власть инфантильна, то тут уж ничего не поделаешь. Горбатого только могила исправит.
      сибиралт
      1. Alone (Александр) Сегодня, 07:21
        Цитата: сибиралт
        Горбатого только могила исправит.

        А "Горби" всё живёт и не хочет чтоб его могила исправляла. lol
        Alone
      2. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:47
        Цитата: сибиралт
        Если власть инфантильна
        Почему же инфантильна, где-где, наши плохиши очень даже активны для буржуинов.
        Франция признала, что Россия перечислила 50 миллионов долларов в счет погашения долга по так называемым "царским" ценным бумагам. Таким образом сумма долга, согласованная в 1996 году премьер-министром Виктором Черномырдиным и его французским коллегой Лионелем Жоспэном в 1996 году, полностью выплачена.
        Почему же "лесом" не послали, господа кинули царскую Россию, положили на все свои обязательства перед Россией, участвовали в интервенции, присвоили много чего из недвижимого и движимого имущества, активов, а им ещё и долги вернули. Все разглагольствования о "невозвратности", слабость власти, может, и чьи-либо шкурные интересы, на такой "щедрости" за счёт страны и её народа. Китайцы не сильно долги прощают, нет денег, давайте "натурой", аренда баз, территорий, государственной собственности. И, вообще, учились бы наглости у неблагодарных пшеков.
        По словам Мулярчика, уже следующему созыву польского Парламента следует подготовить претензии к Российской Федерации, как правоприемнице Советского Союза, о компенсации ущерба, якобы нанесенного Польше СССР в период с 1939 по 1945 года. Кроме этого, заявил Мулярчик, точно такие же претензии о возмещении ущерба якобы готовят страны Прибалтики.
        Per se.
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:55
          Приветствуем Сергей hi
          Цитата: Per se.
          Почему же "лесом" не послали

          Анологичный вопрос, чегож вы в 83-м не стали подымать партию против оппортунистов в лице Андропова, Громыко, Устинова, Арбатова, Яковлева, Шеварнадзе, Чебрикова, Кравчука, Горбачева или против казнокрадов и взяточников Гришина, Романова, Алиева, Рашидова, Кунаева, Крючкова, Щербицкого, того же Громыко с Горбачевым???? Что вам мешало??
          Serg65
      3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:55
        Цитата: сибиралт
        Если власть инфантильна, то тут уж ничего не поделаешь. Горбатого только могила исправит.
        Самая опасная хрень для РФ, инфантильный убийца горбачев даже не искал себе оправдания, а лишь говорил что так надо, ибо это правильная мысль (уб).... Сегодня власть тоже инфантильна толерантна к внутренним проблемам, так что ждем кровавова Сталина, как только замаячит на горизонте, народ его сразу выберет и тогда хана всем этим инфантильным педекам......Даздравствует красная иквизиция..... laughing
        XXXIII
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:57
          Цитата: XXXIII
          Даздравствует красная иквизиция.....

          lol Красная инквизиция в первую очередь уничтожает тех, кто привел её к власти! Не боитесь сгореть в очищающем огне революции вместе с семьей??
          Serg65
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:01
          Такое впечетление ,что многие посты пишутся или с глухой угоряки , или по великой злости на человечество .....
          30 вис
    3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:11
      Цитата: maxim947
      Уже не в первый раз все объясняют, но народ все равно не уймется, будет ругаться и твердить какие мы щедрые, всем помогаем и все прощаем)). Правильно сделали, тему закрыли в связи с отсутствием альтернатив.

      Не все понимают что это моральные имиджевые инвестиции, теперь в этих странах РФ знают как благодетеля, а не как варвара. Купила себе имидж РФ и не закрыла свои отношения, а наоборот развивает и тянет в свою сторону развития. А по поводу долгов, так эти страны и тогда были небогатые, с чего сейчас им стать богатыми..... request
      XXXIII
      1. Volos (Русский) Сегодня, 09:27
        в этих странах РФ знают как благодетеля, а не как варвара.


        Вроде взрослый человек, а такие глупости пишете.....
        Volos
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:12
      Только вот России никто ничего не списывает , видать таких дураков мало . У нас же страна богатая и все живут в "достатке" .
      Spartanez300
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:41
        Цитата: Spartanez300
        Только вот России никто ничего не списывает , видать таких дураков мало . У нас же страна богатая и все живут в "достатке" .

        Эти долги на наше благополучие никак не влияют и не будут влиять и сегодня. Скажите кто помнит варваров и их поступки, никто, история вскользь упоминает о них, зато история хорошо описывает благодетелей. Так что кто пишет историю, то владеет будущим, эти поступки являются примером на века. Наше благополучие зависит от народа РФ и власти, вот власть явно не с народом идет, от этого в стране куча проблем нерешенных, которые мешают развитию. Вредителей внутри страны хватает и война за выживание нации продолжается. В СССР тогда мысли такой не было что страна раздаст свои нацинтересы за обещания и кредиты тогда были формальные, поэтому их не вернуть сейчас,так как СССР помогал больше материально.... hi
        XXXIII
    5. GRF (Евгений) Сегодня, 08:55
      Цитата: maxim947
      Уже не в первый раз все объясняют, но народ все равно не уймется, будет ругаться и твердить какие мы щедрые, всем помогаем и все прощаем)). Правильно сделали, тему закрыли в связи с отсутствием альтернатив.

      Пусть натурой возвращают. Иль вы в доле?
      GRF
  2. Чёрный Сегодня, 06:52
    Потому что люди, принимающие решения, лоббирующие их, проталкивающие через бюрократическую машину, имеют в этом свой, корыстный интерес.
    Чёрный
  3. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 06:55
    Мне кажется что спагетти у меня на ушах весит..России почему то никто некогда не списывал долгов. belay
    zxc15682
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 06:59
    Брехня это все, господин Лавров. На сайте Центробанка почему-то до сих пор есть котировки советского рубля. Зная ваши аппетиты и уловки, господин Лавров (не вас лично, а нашей "элиты" в вашем лице), можно предположить, что часть долгов погашена за откаты и взятки, что часто случалось еще при господине Горбачеве.
    P.S. Надеюсь, альтернативно одаренные, не будут тут пруфы просить, а сами слазят на Youtube. Там сейчас много роликов на эту тему, сравнивая СССР и РФ.
    Altona
    1. aristok (Павел) Сегодня, 07:52
      Цитата: Altona
      можно предположить, что часть долгов погашена за откаты и взятки,

      зачем клевещите ?
      какая еще часть?
      ВСЕ долги списаны за откаты..
      aristok
  5. andrewkor Сегодня, 07:07
    Даже Узбекистан ухитрился около лярда зелени зажать.Были какие то тёрки по Алмазному фонду ,пришлось России пойти на взаимное снятие претензий,значит повод всё таки был!
    andrewkor
  6. Ren (Renat) Сегодня, 07:12
    Согласно официальным данным от ЦБ РФ, задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам на 01.07.2018 (свежее на оф.сайте нет) составляет 13 159 323 млн. руб. (209 608,28 млн. долларов по текущему курсу), Из них - по жилищным кредитам+ по ипотечным жилищным кредитам = 5 744 054+ 5 718 865= 11 462 919 млн. рубл. (182 587,11 млн. долларов) Не стоит ли ЦБ РФ предложить "освежить" экономику, списав данную часть задолженности? wassat
    Ren
    1. гильза (максим) Сегодня, 07:46
      Возьмите уровень "невозвратной" задолженности и прикиньте постоянные вливания в банки со стороны ЦБ...Вот вам и "списание".
      гильза
      1. Ren (Renat) Сегодня, 07:56
        Цитата: гильза
        "невозвратной" задолженности

        Невозвратная задолженность заложена в процентах банка, а применительно к жилищным и ипотечным кредитам в качестве обеспечения выступает это самое жильё, стоимость которого априори выше стоимости тела кредита! wink
        Ren
  7. кобальт (Максим) Сегодня, 07:13
    Ладно с долгами перед ссср, но почему и сейчас руководство страны продолжает практику раздачи кредитов и финпомощи Армении, Киргизии и прочим Зимбабвам, которые также станут невозвратными, неужели эти средства лишние или у нас в Вологодской области все ФАПы новые, в Рязани все дороги в порядок привели, в Тамбове все ветхое жилье заменили, давайте лучше страну обустроим, а потом папуасам будем помогать при наличии лишних денег.
    кобальт
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:31
      Цитата: кобальт
      Ладно с долгами перед ссср, но почему и сейчас руководство страны продолжает практику раздачи кредитов и финпомощи Армении, Киргизии и прочим Зимбабвам

      Про "Зимбабвы" хотелось бы поподробнее...
      В Киргизии "гасили" очередную "цветную геволюцию", если совсем коротко. Вам нужна еще одна Украина, только в Киргизии? Мне вот - нет, например.
      Армения - аналогичная фигня, и, насколько я помню, им под эти кредиты нашу же военную технику продают... связанный кредит называется. То есть деньги идут вовсе не Армении, а тем, кто это оружие делает, грубо говоря. Плохо ли?
      Цитата: кобальт
      которые также станут невозвратными

      Ванга?
      Цитата: кобальт
      неужели в Рязани все дороги в порядок привели, в Тамбове все ветхое жилье заменили, давайте лучше страну обустроим

      Есть такая штука - бюджет. В том числе и у области. Зарабатывайте денех, приводите в порядок.
      При Союзе, кстати, было точно так же wink
      Цитата: кобальт
      давайте лучше страну обустроим, а потом папуасам будем помогать

      Прикольно... папу-асы какие-то... request
      Голован Джек
      1. кобальт (Максим) Сегодня, 08:03
        В период с 2012 по 2017 Россия списала Киргизии долг в 740 млн долларов, Узбекистану долг в 830 млн, там вроде как гасить ничего не надо было, да и Киргизия этот долг накопила не в 2012 году, а за все предыдущие годы, задолго до ихних революций.
        кобальт
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:27
          Цитата: кобальт
          В период с 2012 по 2017 Россия списала Киргизии долг в 740 млн долларов

          what При этом всю газовую систему Киргизии, Россия выкупила за символический 1 $, Киргизия стала рынком сбыта для РФ, китайский товар на киргизских прилавках упорно вытесняется товаром из России. в Киргизии зарегистрировано более 3 тыс. предприятий с российским капиталом!
          Поэтому, друг мой максим, Россия списав 740 млн. приобрела в разы больше!!!
          Serg65
      2. космонафт (космонафт) Сегодня, 08:07
        а что вы придумаете по поводу займа Исландии.лет 5 назад писали,что заняли Исландии точно не помню сколько то миллиардов долларов,кажись 4
        космонафт
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:31
          Цитата: космонафт
          а что вы придумаете по поводу займа Исландии

          Ничего не придумаю. Сами придумывайте.
          Ни у Вас, ни у меня нет реальной информации о том, с какой целью, на каких условиях и так далее предоставляются все эти кредиты.
          Поэтому подобные статьи лично я расцениваю как набросы, а предсказуемую реакцию на них аудитории - как реакцию, скажем, пчел на, скажем, тарелку мёда laughing
          Вот как-то так wink
          Голован Джек
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:13
    за последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов иностранных заемщиков
    На широкую ногу жить не запретишь. А по поводу 90% невозвратных долгов - а сегодня даем с возвратом?
    rotmistr60
  9. Strashila (I) Сегодня, 07:19
    "Возвратить такие долги, не оформленные в порядке международно-правовых отношений, вообще не возможно."... сам себе противоречит... если они не были оформлены должным образом значит не числились долгами... но в заявлениях речь идет именно о долгах... следовательно оформленных по международному праву... можно сделать вывод что Россия " простила" не 140 млрд, а значительно больше. Долг, есть долг, если даже и не взыскиваемый, если оформлен должным образом... это прекрасная основа для беседы с правительством страны должника.
    Strashila
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
      Цитата: Strashila
      если они не были оформлены должным образом значит не числились долгами

      В школу. Начать с того, что такое бухгалтерия. Дебет и кре́дит yes
      Голован Джек
      1. Strashila (I) Сегодня, 08:01
        Именно... если деньги не оформлены должным образом... то ни как не могут проходить по статье долг того-секого государства... статья убытки и притом сразу на списание. Но если числятся,как долг, то для этого существуют соответствующие документы. По этому если речь о долгах, то именно о них она и идет, т.е. документально оформленных... в ином случае это просто треп.
        Strashila
  10. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:28
    А что обязательно надо списывать? пусть бы висели или это беспокоило должников, так это же хорошо, раз волновались значит должны, значит есть рычаг влияния. А просто так списывают обычно за малую дольку.
    Alex66
  11. Vard Сегодня, 07:48
    Долги нельзя стребовать... отлично! Ну вот по той же Кубе... Возить наших туристов в счёт долга... можно было? Это кстати делает Роснефть... и все довольны...
    Vard
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:07
    Цитата: XXXIII
    Не все понимают что это моральные имиджевые инвестиции, теперь в этих странах РФ знают как благодетеля, а не как варвара. Купила себе имидж РФ и не закрыла свои отношения, а наоборот развивает и тянет в свою сторону развития. А по поводу долгов, так эти страны и тогда были небогатые, с чего сейчас им стать богатыми.....

    Все правильно написали. И небогатыми эти страны были, и давали кредиты порой только за то, что выступил какой-нибудь новоявленный африканский царек, пардон, президент и сказал - "Моя страна пойдет по социалистическому пути развития". И все, полился на него золотой дождь.
    Все разговоры относительно того, что нет информации по какому курсу давали такие кредиты - разговор в пользу бедных. Вот что-что, а бюрократизм, в хорошем понимании этого слова в СССР был на высоте. Просто так, дать кредит той же стране "Тумба-Юмба" никто не мог. Была длительная переписка, аналитические записки от профильных институтов (и разведки в т.ч.), оценка рисков и как апофеоз - Госбанк уж точно знал, по какой цене рубля за доллар все это передавалось.
    Получается интересная вещь. Значит "бедные" страны не могут эти долги погасить - так давайте спишем. А собственному населению, которое брало кредиты - ну как же так, кредитная амнистия - НИЗЗЯ, пусть платят граждане. сами не смогут оплатить - пусть дети и внуки платят

    Что же касается невозможности возврата от "бедных стран", А кто говорит, что надо обязательно брать "живыми" деньгами? У этих стран что, нет ресурсов, нет нужных нам территорий? Не может, к примеру возвратить опять же та же страна Тумба-Юмба кредит, но у них есть нефть, алмазы, уран и прочее. В счет погашения долга отдайте часть этих месторождений. Нет нужных полезных ископаемых - зато есть территория, с портами - отдайте России в аренду на 99 лет за чисто символическую плату в 1 доллар, а за это Россия спишет вам долги и к тому же будет сама развивать эти территории? Что, нельзя такое делать? Или это могут делать исключительно "империалистические хищники", а мы хотим быть белыми и пушистыми для этих стран???

    Сорри за эмоции. Но все эти разговоры о бедных странах и невозможности отдачи уже откровенно "достали". Значит собственное "богатое" население "Доить" можно, а несчистных из "Бедных стран" нет???

    Цитата: Altona
    Брехня это все, господин Лавров. На сайте Центробанка почему-то до сих пор есть котировки советского рубля. Зная ваши аппетиты и уловки, господин Лавров (не вас лично, а нашей "элиты" в вашем лице), можно предположить, что часть долгов погашена за откаты и взятки, что часто случалось еще при господине Горбачеве.
    P.S. Надеюсь, альтернативно одаренные, не будут тут пруфы просить, а сами слазят на Youtube. Там сейчас много роликов на эту тему, сравнивая СССР и РФ.

    Евгений! good
    Старый26
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 08:08
    Цитата: Голован Джек
    Есть такая штука - бюджет. В том числе и у области. Зарабатывайте денех, приводите в порядок.

    -------------------------
    Как у вас все просто. А если область не может заработать, тогда как? Область-она же не отдельное государство, а часть страны. Или вы все-таки предлагаете России разделиться? Рядом с вами Владимирская и Ярославская области, где постепенно демонтируют и отчасти уже демонтировали промышленность. Им то что делать? Промышленность не кредитуется, процентная ставка(15%) выше рентабельности(10%). Да и бюджеты регионов Москва очень хорошо пылесосит. Почти все местные бюджеты в долгах.
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:10
    Цитата: Голован Джек
    То есть деньги идут вовсе не Армении, а тем, кто это оружие делает, грубо говоря. Плохо ли?

    -----------------------------
    Шота я не помню, чтобы Армении новое оружие давали. В лучшем случае хорошо накрашенное б/у.
    Altona
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:24
    Невозможно взыскать.

    Не правда. request
    Не можете деньгами, по продукции и товарам договаривайтесь!!!
    Сколько можно "с барского плеча" финансами разбрасываться?
    Взяли бы да пенсионерам долги простили, инвалидам. Да мало ли народу нуждается у нас в стране. Что-то им скостили? Только пенсионный возраст повыслили.
    Хватит одаривать других, когда свои в этом нуждаются!!! Страна не бездонная бочка!!! am
    Сначала надают что-то другим в кредит, а потом "вернуть не возможно".
    Вот бы коммерческие банки так кредиты давали! laughing
    Правда, надолго бы их не хватило с таким хозяйствованием.
    К-50
  16. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:33
    Ключевая фраза:
    СССР в основном оказывало военную помощь негосударственным организациям, которые боролись за независимость и не являлись государственными субъектами.

    Они не являлись государственными субъектами и тогда, не стали и потОм, а теперь, так и вообще разговаривать не с кем. Все до единого давно на помойке Истории... Какие гигантские средства вгатили в проходимцев в "борцов за независимость"! Хорошее признание, Сергей Викторович. Ну, лучше поздно... hi
    А. Привалов
  17. MIG00001 (Александр) Сегодня, 08:39
    Легко списывать долги если они не из своего кармана вместо таго чтоб бороться и взыскивать с должником просто простили за счет народа
    MIG00001
  18. Опер (Игорь) Сегодня, 08:41
    Как же интересно и главное просто получается у некоторых читателей-то Россия капиталистический монстр грабящий всех подряд и главное свой народ, то дед Мороз с мешком подарков раздаривающий народное добро!!! А главное и так и так плохо! Да?! При распаде СССР условия в которых оказались советские республики не были равными, как любят нынче говаривать некоторые! Прибалтика, Украина и Белоруссия имели инфраструктуру на порядок качественнее и куда лучше чем РСФСР! Здесь можно говорить очень много о чем. И о прифронтовых военных округах и о плотности и качестве дорог и о современных предприятиях... Мало того, закономерно став правоприемницей (не Прибалтика же) на Россию повесили долги Союза! На память это порядка 140 млрд.$США! И правильно здесь было сказано, что оформлены эти долги были юридически безупречно. Все республики получили возможность начать свою экономическую деятельность с чистого листа, но только не Россия! В "поощрение" Россия лукаво получила наследство истребовать проценты по советским кредитам с должников и ... А братские народы, которым как раз СССР щедро раздавал народное богатство над нами просто посмеялись!!! Казалось бы сумма эта была даже несколько больше чем 140 млрд. но тем, кто сейчас удивляется "атракциону удивительной щедрости" России списавшей большую часть этих долгов хочется посоветовать предложить план истребования кубинского долга СССР в 20 млрд.$?! Очень интересно было бы посмотреть, как нищая Куба будет расплачиваться и чем?! А сколько нам был должен Афганистан? Порядка 10 млрд... Чем брать будем товарищи?! Могу вам еще напомнить про любимых наших любимых Каддафи и Хусейне! Вот эти наши друзья над нами просто посмеялись и отказались долги признавать! Мало того, мировое сообщество в лице Парижского клуба их всячески поддержало... Вот такое отношение было на самом деле к советским (читай российским ) братьям! Истребовать мы смогли порядка 3% долгов может чуть больше! Так вот мне хочется спросить так кто это у нас был таким дедом Морозом неужто Россия? Может все таки СССР?! Не надо быть большим экономистом, чтобы понять-весь этот соцлагерь содержался на деньги заработанные советскими людьми! Как происходило распределение народных богатств внутри самого СССР мы сейчас промолчим! Тема это отдельная и очень интересная но острая для именно России и русских! Те, кто так скорбит о списании невозвратных долгов пусть еще вспомнят Коминтерн! Пусть попробуют стребовать деньги вбуханные через эту организацию Союзом в английских например шахтеров... Посмеемся вместе! Так, что товарищи перекладывать с больной головы на здоровую дело неблагодарное! Пошуметь то можно конечно...
    Товарищу выше предлагающих брать с Тумбы Юмбы нефтью, газом и территориями просто хочу напомнить в каком состоянии Россия находилась в 90-е годы!!! Ни кто не верил, что мы вообще выживем, а мы выжили! А как отказались Каддафи с Хусейном от своих долгов СССР я написал. Просто ошибок повторять не надо. И уж точно не надо спонсировать мировую революцию и прочих коммунистов по всему миру! Плакать будете потом за невозвратные долги!
    Опер
  19. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:41
    М-да, вот вам и профессионал, или как тут по нему вздыхали, на пару с Шойгу местные ура-патриоты. Такую ересь несет, хотя что взять от человека, в чьем ведомстве вовсю процветала торговля кокаином и которого не хватило совести уйти в отставку после такого срама
    Стирбьорн
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:55
      самое смешное, что некоторые "особо одарённые" ура- ид.ио.ты. Лаврова на замену путину предлагали. wassat
      Я русский
  20. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:46
    А за такое можно и под трибунал сами знаете кого. Не сейчас, чуть позже, когда будет в Кремле настоящий национальный, толковый лидер и хозяйственник.
    Я русский
  21. fif21 (александр) Сегодня, 08:54
    Франция не списала даже царские долги России, и ведь заплатили!
    Кто сказал ,что Куба , Ангола........ не кредитоспособные страны!?
    Законодательно нужно запретить Правительству РФ и Президенту РФ списывать долги. hi
    fif21
  22. mitchhunter Сегодня, 09:03
    Россия списала долги времен СССР, поскольку эти деньги вряд ли бы помогли в решении существующих проблем
    своих коррупционеров сначала научись на пожизненное сажать
    mitchhunter
  23. Jerk Сегодня, 09:04
    Ну а елки? Ну есть долги. Нечем возвращать? Млин - смотрите на Аргентину и долг перед МВФ. Вопросы?
    Я извиняюсь мы например простили долги Болгарии, а потом был вопрос с трубой туда.Ребят, все просто - ТЫ - должен, и НЕ вякай... Но сперва простили - ИМ, потом... Южный поток, правильно? Не нужны активы в Конго, бинго-бонго - там шуруют китаезы, не продать им, продать им же позже
    Половина таких долгов не оформлялись юридически, а предоставлялись на каких-либо "других гарантиях".

    А вот это другое, и именно - а вы, товаришчу Лавров нафига со всем кагалом? Вот как раз и вытаскивайте
    Jerk
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:08
      Вьетнаму простили и Кубе, а там базы наши были - могли бы на сто лет вперед прописать аренду бесплатную - как вариант
      Стирбьорн
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:29
      Вот такое незнание вопроса и порождает подобные комментарии! Вы вероятно будете удивлены но это СССР был должен Болгарии! Вот такое вот ведение хозяйства... СССР щедро поставлял в соцстраны энергоносители, турбины, вооружение ... по ценам значительно ниже рыночных, а вот закупал различный ширпотреб, как раз по мировым ценам! В 80-х годах цены на энергоносители вообще рухнули... А вот все остальные остались прежними! Вот так СССР и оказался должен союзничкам многие миллиарды! Мало того, СССР вообще практически бесплатно оказывал помощь странам соцлагеря в возведении промышленных объектов в том числе помощь научно-техническую! В итоге оказался в долгах, как в шелках. СССР был должен таким странам, как Румыния)))) и даже 100 млн$ Болгарии! А ведь СССР практически подарил этой стране и АЭС Козлодуй и нефтеперерабатывающие заводы в портах Варна и Бургас! Какие подарки СССР еще делал Болгарии?) Ну в 70-80 годах СССР поставлял нефть по бросовым ценам! "Братья" продавали ее по мировым и с Союзом не делились! Прикольно? Поставляли они нам кетчуп, лечо, сигареты... Вот вам и долг! Вот вам и атракцион неслыханной щедрости! Таже история и с Польшей примерно... У Польши мы покупали уголь, хотя своего некуда было девать!!! Еще не смешно?! Ну тогда читайте советские документы 1956, 1958, 1972, 1975...о технической помощи в строительстве металлургических, нефтеперерабатывающих предприятий, о поставках комплектов оборудования, о помощи советских специалистов... И все же безвозмездно, ЗАДАРМА! Теперь смешно?!
      Опер
  24. jeka424 Сегодня, 09:11
    Лучше для жителей придумать новый побор https://news.mail.ru/society/34266911/?frommail=1
    jeka424
  25. Volos (Русский) Сегодня, 09:12
    Так хотя бы 10% долга взяли, это 15 млрд. долл, что равняется нашему оружейному экспорту за год.
    Долги можно реструктуризировать, получать не только деньгами, но и продукцией, фруктами, бананами, использовать как преференцию для Российских компаний при добыче полезных ископаемых.
    Это может быть бесплатная долгосрочная аренда территории, морских портов, аэродромов для размещения военных объектов.
    Никто не использует имевшиеся долги как инструмент геополитики для отстаивания интересов России...
    проще списать по -касьяновски за 2% отката в личный карман.....

    В крайнем случае долги можно продать третьим странам, но даже этим никто не хочет заниматься...
    У руля не Государственники, а хапуги и щипачи...
    Volos
  26. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:28
    "..Невозможно взыскать... ". Лень думать, искать, вид и способы компенсации.
    vladimirvn
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