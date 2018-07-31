09:36 31 июля
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Трамп: ЕС построит новые терминалы для нашего газа за свои деньги

Американский президент Дональд Трамп, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, заявил, что ЕС в настоящее время уже рассматривает возможность строительства терминалов для закупки американского сжиженного природного газа. Со слов Трампа, обсуждается строительство как минимум 9 новых портов, а возможно и 11, передает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

Трамп: ЕС построит новые терминалы для нашего газа за свои деньги


В своем выступлении американский лидер сделал акцент на "уже ведущихся переговорах с ЕС о строительстве от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов". При этом Трамп заявил, что все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз.


Напомним, что ранее на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Трамп получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны. Как пишут западные СМИ, в частности Европа согласилась рассмотреть "увеличение экспорта сжиженного природного газа из США", кроме этого снизить пошлины на некоторые товары из США и увеличить импорт соевых бобов.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что все попытки США закрыть проект "Северный поток 2" направлены на выдавливание России с европейского газового рынка и являются попыткой вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:37
    Как тут отношения с матрасами можно наладить?)) Дальше будет ещё веселей, сейчас мы с ними по "идеалогии" сремся, а теперь ещё будем и по финансам...)
    maxim947
    1. Logall (Александр) Сегодня, 07:44
      Прошедшей зимой США закупали сжиженный газ в РФ. И часто задаётся вопрос: чей газ США экспортирует в ЕЭС?
      Можно предположить, что США в этой сделке посредники...
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:47
        На самом деле, газа у них много, а если они подтянут Канаду, что очень возможно, то это уже будет очень-очень много, и с объемами поставок в Европу они легко справятся, вопрос только в цене. Но давление, шантаж и демпинг могут сделать свое дело.
        maxim947
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:56
          Если в США много газа, а с Канадой ещё больше, тогда какого чёрта они зимой покупали нас, как написал Логалл? А американский газ я думаю будет с Ямала...
          sabakina
          1. собаковод Сегодня, 08:02
            ...американский газ я думаю будет с Ямала...

            Многие сходятся в этом мнении. Некоторые даже покупателей называют - в первую очередь страны-лимитофоры и Польша. Возможно, Украина.
            собаковод
            1. Тралл Сегодня, 08:59
              Да развод это все:
              взято у червонца
              а) на Атлантическом побережье у США мало мощностей по сжижению газа - всего до 2 млрд. кубов в год
              б) там же мало специальных терминалов для загрузки
              в) у США для поставки "грязный газ", т.н. СУГ - сжиженные углеводородные газы - Liquefied petroleum gas (LPG). Это смесь, которую еще очищать надо - для страны мощности есть, для экспорта нет
              г) у США нет своего флота для доставки газа - фрахтовать надо
              д) если Европа построит себе терминалы для приёма сжиженного газа, то скорее не американский газ станет ближе, а российский с Ямала
              Тралл
          2. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:03
            Просто в данной ситуации так было дешевле. У них производство рассчитано на определенный объем потребления, в виду холодов они вывались из данного расчета, вот и все. А если появится дополнительный рынок сбыта, чем Трамп и занимается, то будут соответственно наращивать производство. Кстати по запасам газа, у Канады вроде обьемы сопоставимы с нашими. Только не подумайте что их как то защищаю)) тьфу на них, просто не нужно заблуждаться.
            maxim947
          3. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:06
            Цитата: sabakina
            Если в США много газа, а с Канадой ещё больше, тогда какого чёрта они зимой покупали нас, как написал Логалл? А американский газ я думаю будет с Ямала...

            Наверное они тупые. Хотя, как тупые смогли подсадить весь мир на свой печатный станок и жить, не обращая внимания на финансовые трудности в любых вопросах, заставить нас, умных, вкладывать миллиарды в их экономику, скупая абстрактные бумажки, вопрос не простой...
            Им удавалось пробивать вещи и покруче, чем эти терминалы.
            Leeds
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:11
              Лучшие светила отечественной науки бьются над разгадкой этой тайны
              Vladimirovich_4
          4. Strashila (I) Сегодня, 08:11
            Газ будет от туда где больше маржа... значит с Ямала, судя по закупкам в России... американцам своего газа в пиковые период не хватает... о каком ЕС может идти речь, только в качестве заказчика на оборудование для терминалов... а это то же не плохие деньги. И налоги со сделок за газ... а американский он будет или русский... это фиолетово... главное чтоб налоги платили в США.
            Strashila
      2. Чёрный Сегодня, 08:21
        Какие у Юнкера есть полномочия обещать закупку газа?Дурачка подпоили американских бурбоном, тот расчувствовался, наобещал все , типа отдать Кемскую волость, а потом полез целоваться к Трампу по пьяни.. laughing
        Чёрный
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:27
          обсуждается строительство как минимум 9 новых портов, а возможно и 11
          Мне кажется дешевле станок по утилизации денег купить, какая тут Кемска волость? И думаю ему целовальник отрихтуют...
          MPN
      3. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:33
        Цитата: Logall
        Прошедшей зимой США закупали сжиженный газ в РФ. И часто задаётся вопрос: чей газ США экспортирует в ЕЭС?
        Можно предположить, что США в этой сделке посредники...

        Саш, привет! Но ты посмотри с каким упорством и с каким успехом он их (ЕС) нагибает winked
        Dashout
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:40
          Женя hi
          Цитата: Dashout
          он их (ЕС) нагибает

          И будет это делать дальше , не взирая на слабые попытки воспротивиться . Такая уж у Матрасии философия поведения ...
          bouncyhunter
          1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:45
            Привет, Паш! drinks
            не говори... меня радует с каким упорством он их нагибает... врем собирать камни...
            Dashout
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
              Цитата: Dashout
              время собирать камни...

              Похоже , в ЕС уже поняли , что "дружили не с тем" , но поздно ... А вот жалеть нагнутых меня что-то не тянет , как и хвалить нагибающего . wink
              bouncyhunter
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:35
      Страсть на получение прибыли никакие США не перекроют. Только империалистическая Мировая война может это дело временно укоротить с последующим переделом мирового рынка. А так, идут обычные, как неизбежный атрибут капитализма, локальные торговые войны, которые никогда и не прекращались, то усиливаясь, то затухая. winked
      сибиралт
  2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 07:39
    Страна - газоколонка.
    Васян1971
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:49
    Ну так Сабетта куда ближе, чем Хьюстон! Стройте, ребята, стройте. Не хватит СПГ у америкосов, мы тут, рядом. laughing Да и Усть-Луга ещё ближе ...
    Горный стрелок
  4. 3vs Сегодня, 07:51
    А нашим не пора заявить, "Доня, это наша корова и мы её доим!"?
    3vs
    1. собаковод Сегодня, 08:04
      3vs
      А нашим не пора заявить, "Доня, это наша корова и мы её доим!"?

      А зачем? Конфликтовать из-за очевидного? "Корова" должна сама выбрать "вкусняшку".
      собаковод
  5. Vard Сегодня, 07:51
    Что интересно... "все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз." и только Россия строит газопроводы за свой счёт...
    Vard
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:54
      И чё? Они васалы американские вот и строят за свой.
      Грибок
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:59
      Вард, а на территории России кто должен строить? Немцы? Мы ведём трубу со своей стороны, немцы со своей. Затем "встреча на Эльбе".
      sabakina
    3. собаковод Сегодня, 08:07
      Vard
      Что интересно... "все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз." и только Россия строит газопроводы за свой счёт..

      Там акционерное. Всё записано в процентах, отсюда доля в дивидендах. Сдаётся мне, по окончанию строительства, одним из акционеров окажется фирма, косвенно связанная с Трампом.
      собаковод
    4. MIG00001 (Александр) Сегодня, 08:29
      Но чета не говорят за чей счет будут строить танкеры для перевозки сжиженного газа. В сп2 вложились и Европейцы просто чем больше они вкладываются в последствии больше придется маржу им отдавать
      MIG00001
      1. собаковод Сегодня, 08:49
        В сп2 вложились и Европейцы

        Вот по-этому контракты должны быть железобетонными. Любят они потом через суд пересматривать заключённое ранее.
        собаковод
  6. demo (Ван) Сегодня, 07:56
    Ай да Дональд! Ай да с.укин сын!
    demo
  7. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 08:02
    как понимаю газ там будет с Ямала СПГ
    bmv04636
  8. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:04
    И что опять утремся и выразим озабоченность? Они же сами провоцируют уже в наглую! Необходимо поддать газку и отстоять всеми имеющимися средствами!
    Vladimirovich_4
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:33
    Американский лидер сделал акцент на "уже ведущихся переговорах с ЕС о строительстве от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов". При этом Трамп заявил, что все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз.

    - Ну на все "согласны" американцы для Европы, только строите терминалы за свои деньги и покупайте у них дорогой сжиженный газ! Если европейцы на это согласятся, то Трамп точно все соки вытянет с ЕС. Американцам нужно же гос долг свой уменьшать за счет других. Так, что посмотрим, как поведут себя европейцы. Теперь стоит у них вопрос - или стать богаче, если взять газ с России, или стать беднее, если брать американский сжиженный газ. Стоит за думаться! recourse laughing
    Симон
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:47
    Трамп: ЕС построит новые терминалы для нашего газа за свои деньги
    Правильно агент трамп, русскому СПГ тоже надо где то кормится.... wassat
    XXXIII
  11. AID.S Сегодня, 09:03
    Дефицит штатов с евросоюзом- за сто миллиардов. Наши доходы от газа- около 60. Так что , штаты Европу могут заставить отказаться от нашего газа. Возможно политическое решение уже принято. Мы же ведь заявляли о закрытии транзита через Шумер и вроде как бы идём в этом направлении. Предполагаю ухудшение отношений с западом после постройки терминалов. Пора нам готовиться к программе "построения капитализма в отдельно взятой стране".
    AID.S
  12. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 09:06
    Старушку Европу нагибают всё ниже! lol
    ibn.shamai
  13. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 09:10
    А может это как стена с Мексикой за мексиканский счёт? winked
    ibn.shamai
  14. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:11
    все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз
    Наверное так и нужно торговать выламывая руки партнеру, шантажируя и в итоге заставить покупать не только свой дорогой газ, но и построить терминалы на свои деньги. Слаба Европа как духовно, так и физически.
    rotmistr60
  15. Антон Болдаков (Болдаков Антон Николаевич) Сегодня, 09:35
    Строго говоря следует учитывать и то, что в Европе сейчас сильно прибавилось народу, ожидается рост населения и как следствие - повышение потребления газа. Так что думаю в Европе найдут куда пристроить газ из Росси и из США.
    Антон Болдаков
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