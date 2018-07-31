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Трамп: ЕС построит новые терминалы для нашего газа за свои деньги
Американский президент Дональд Трамп, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, заявил, что ЕС в настоящее время уже рассматривает возможность строительства терминалов для закупки американского сжиженного природного газа. Со слов Трампа, обсуждается строительство как минимум 9 новых портов, а возможно и 11, передает РИА Новости со ссылкой на CBS News.
В своем выступлении американский лидер сделал акцент на "уже ведущихся переговорах с ЕС о строительстве от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов". При этом Трамп заявил, что все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз.
Напомним, что ранее на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Трамп получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны. Как пишут западные СМИ, в частности Европа согласилась рассмотреть "увеличение экспорта сжиженного природного газа из США", кроме этого снизить пошлины на некоторые товары из США и увеличить импорт соевых бобов.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что все попытки США закрыть проект "Северный поток 2" направлены на выдавливание России с европейского газового рынка и являются попыткой вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.
В своем выступлении американский лидер сделал акцент на "уже ведущихся переговорах с ЕС о строительстве от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов". При этом Трамп заявил, что все расходы, связанные со строительством терминалов, берет на себя Евросоюз.
Напомним, что ранее на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Трамп получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны. Как пишут западные СМИ, в частности Европа согласилась рассмотреть "увеличение экспорта сжиженного природного газа из США", кроме этого снизить пошлины на некоторые товары из США и увеличить импорт соевых бобов.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что все попытки США закрыть проект "Северный поток 2" направлены на выдавливание России с европейского газового рынка и являются попыткой вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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