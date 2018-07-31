09:35 31 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Борисов: Строительство ДКВП заложено в госпрограмму вооружения до 2027 года

Строительство нескольких десятков кораблей на воздушной подушке в интересах российского Военно-морского флота предусмотрено и заложено в государственную программу вооружений до 2027 года, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что строительство судов на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" предусмотрено госпрограммой вооружения. Заказы на их строительство будут размещаться на Хабаровском судостроительном заводе, ранее специализирующемся на алюминиевых корпусах, при этом речь идет не о единицах, а о десятках судов.

Борисов: Строительство ДКВП заложено в госпрограмму вооружения до 2027 года



Ранее сообщалось, что на Хабаровском судостроительном сложилась крайне сложная ситуация в виду отсутствия заказов со стороны Минобороны РФ.

Корабль на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр» имеет длину 57 метров и ширину 20 метров. Водоизмещение составляет 535 тонн, осадка — всего 2 метра. Он оборудован высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырём 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят ещё три винта с переменным углом атаки и диаметров 5,5 метра. Корабль способен развивать скорость в 70 узлов или 130 км/ч. «Зубр» может высадить десант на 78% берегов мира безо всякой подготовки, хотя десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это лишь на 14% береговых линий. Судно способно доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортёров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать огневую поддержку десанту.

Проект 12061 "Мурена" - десантный катер на воздушной подушке. Катер предназначен для приема с оборудованного или необорудованного берега боевой техники и личного состава передовых отрядов морских десантов, перевозки их морем, высадки на необорудованное побережье и огневой поддержки. Катера этого типа могут также привлекаться к выполнению задач по постановке активных минных заграждений.
На катере предусмотрена перевозка боевой техники в следующем составе: 1 средний танк массой до 50т; или 2 бронетранспортера; или 2 боевых машин пехоты Взамен размещения боевой техники грузовая палуба может быть оборудована съемными скамьями для размещения 140 человек десанта.
Катер имеет весьма внушительное вооружение: Артиллерийское - две 30 мм автоматические установки типа АК-630 (боекомплект - 3000 снарядов) и система управления стрельбой. Зенитное - 8 комплектов переносных ЗРК типа “Игла”. Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от 10 до 24 мин, в зависимости от их типа.







Использованы фотографии: Минобороны РФ
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:19
    Строительство нескольких десятков кораблей на воздушной подушке в интересах российского Военно-морского флота предусмотрено и заложено в государственную программу вооружений до 2027 года, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

    А "моторчики"?
    Раньше они украинскими комплектовались, по пять штук "на борт", а теперь где брать, да ещё в таких количествах? what
    К-50
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:38
      А про то, что "Сатурн" перехватил производство судовых турбин - не слышали? Ну так он продолжает работать. Видимо, освоил и для "Зубров". Потому и планы появились по их строительству. Наверняка и ПВО на новых усилят, и артиллерию.
      Горный стрелок
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:01
        Цитата: Горный стрелок
        А про то, что "Сатурн" перехватил производство судовых турбин - не слышали?

        Ну перехватил, а сколько выпустили?
        А сколько смогут?
        У нас все строящиеся корабли остались без двигателей, смогут они спрос удовлетворить?
        К-50
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:47
      Строительство "Зубров" в чем-то ассоциируются с Беловежской пущей... belay Почему бы не начать выпуск танков "Морской окунь" или БТР "Тюлень"? winked
      сибиралт
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:02
        Цитата: сибиралт
        Почему бы не начать выпуск танков "Морской окунь" или БТР "Тюлень"?

        Нельзя, вдруг потонут, а это материальные потери. Потом виноватых искать начнут. laughing
        К-50
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:36
    А до Калифорнии доплывут? Жаль, не хватит топлива... А так было бы здорово иметь флот таких "нежданчиков"... Зато все побережья европейских морей - доступны!
    Горный стрелок
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:48
      Цитата: Горный стрелок
      А до Калифорнии доплывут? Жаль, не хватит топлива... А так было бы здорово иметь флот таких "нежданчиков"...

      wink Поставят с Буревестника..., займут..
      Dashout
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
        заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов

        Многовато Борисов навещал . Его бы устами да медок хлебать ... lol
        bouncyhunter
  3. собаковод Сегодня, 08:46
    Хорошо вмещает катер, такое количество подготовленных специалистов могут создать противнику кучу проблем. А уж про корабль и говорить нечего. Нужные проекты, нужно возрождать и производить. Ну а по поводу дозаправки, сольём у сдавшихся.
    собаковод
  4. BAI Сегодня, 08:48
    Вчера Борисов, сегодня Борисов. Может быть сразу все таки всю пресс-конференцию опубликовать?
    BAI
  5. Zubr Сегодня, 08:57
    Мне вот интересно дальнейшая судьба по выпуску МРК Самум и Бора. Будут ли эти красавцы выпускаться ещё ?
    Zubr
  6. san4es Сегодня, 09:01
    Проект 12061 "Мурена" - десантный катер на воздушной подушке.

    Водоизмещение полное с грузом 24 т, т 148,6
    Длина наибольшая, м 30,2
    Ширина наибольшая по корпусу, м 13,1
    Полная скорость хода на воздушной подушке с грузом, уз 55
    Дальность хода полной скоростью при полном запасе топлива с грузом 24 т, мили 200
    Мореходность в режиме движения на воздушной подушке по использованию оружия, баллы 3
    Автономность по запасам провизии и пресной воды, сутки 1
    Экипаж катера, чел. 12
    ОРУЖИЕ
    30 мм автоматическая артиллерийская установка АК-306 - 2 комплекта (1000 патронов)
    30 мм башенная гранатометная автоматическая установка БП-30 - 2 комплекта (800 гранат)
    Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» - 8 комплектов
    Вместо десантируемой техники возможен прием мин ПМ-2, РМ-1, РМ-2, УДМ, УДМ-500 ..... soldier
    san4es
  7. Cympak (Alex) Сегодня, 09:03
    У нашего ВМФ речь уже шла о десятках новых корветов и фрегатов. И где?
    Вангую, что опять начнут строить, а потом выяснится, что либо двигателей нет, либо редукторы разучились делать. Построят штуки три и объявят это великим преображением флота.
    Для спасения флота нужно IMHO количество адмиралов привязать к количеству боеспособных кораблей первого ранга.
    Cympak
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:06
    А вот сейчас не понятно, а как быть с заводом в Крыму? "Море" из Феодосии же раньше на таких кораблях специализировался
    svp67
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:14
    Заказы на их строительство будут размещаться на Хабаровском судостроительном заводе,
    Хорошая новость для хабаровских судостроителей. С чем их можно только поздравить. А корабли конечно необходимы нашему флоту.
    rotmistr60
  10. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 09:14
    Молодцы! В лучшем случае построят один, потому, что потом окажется, что денег нет, и плоты дешевле,не имеют аналогов в мире и имеют огромный модернизационный потенциал...))))
    Алексей 2016
  11. Letnab (Алексей) Сегодня, 09:27
    Хорошая новость, думаю для многих.. Для ВМФ, для Дальнего Востока как перспектива развития
    Единственный вопрос смущает по Мурене, танки и БМП потихоньку тяжелеют от доп. защиты и оборудования, вероятно пора рассматривать вопрос об увеличении грузоподъемности
    Letnab
Картина дня