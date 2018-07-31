Борисов: Строительство ДКВП заложено в госпрограмму вооружения до 2027 года

Строительство нескольких десятков кораблей на воздушной подушке в интересах российского Военно-морского флота предусмотрено и заложено в государственную программу вооружений до 2027 года, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что строительство судов на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" предусмотрено госпрограммой вооружения. Заказы на их строительство будут размещаться на Хабаровском судостроительном заводе, ранее специализирующемся на алюминиевых корпусах, при этом речь идет не о единицах, а о десятках судов.Ранее сообщалось, что на Хабаровском судостроительном сложилась крайне сложная ситуация в виду отсутствия заказов со стороны Минобороны РФ.Корабль на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр» имеет длину 57 метров и ширину 20 метров. Водоизмещение составляет 535 тонн, осадка — всего 2 метра. Он оборудован высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырём 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят ещё три винта с переменным углом атаки и диаметров 5,5 метра. Корабль способен развивать скорость в 70 узлов или 130 км/ч. «Зубр» может высадить десант на 78% берегов мира безо всякой подготовки, хотя десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это лишь на 14% береговых линий. Судно способно доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортёров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать огневую поддержку десанту.Проект 12061 "Мурена" - десантный катер на воздушной подушке. Катер предназначен для приема с оборудованного или необорудованного берега боевой техники и личного состава передовых отрядов морских десантов, перевозки их морем, высадки на необорудованное побережье и огневой поддержки. Катера этого типа могут также привлекаться к выполнению задач по постановке активных минных заграждений.На катере предусмотрена перевозка боевой техники в следующем составе: 1 средний танк массой до 50т; или 2 бронетранспортера; или 2 боевых машин пехоты Взамен размещения боевой техники грузовая палуба может быть оборудована съемными скамьями для размещения 140 человек десанта.Катер имеет весьма внушительное вооружение: Артиллерийское - две 30 мм автоматические установки типа АК-630 (боекомплект - 3000 снарядов) и система управления стрельбой. Зенитное - 8 комплектов переносных ЗРК типа “Игла”. Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от 10 до 24 мин, в зависимости от их типа.