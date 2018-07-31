09:36 31 июля
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Производство двигателей для "Протонов" сворачивают. РД-180 для США - наоборот

НПО "Энергомаш" до конца года прекратит изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М". Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Производство двигателей для "Протонов" сворачивают. РД-180 для США - наоборот


Как сообщил Арбузов, двигатели для "Протонов", производящиеся в Перми, если не будет дополнительных заказов на запуски ракет "Протон", со следующего года производится не будут. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре" - семействе ракет легкого, среднего и тяжелого класса. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году).


В то же время НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance заключили новое соглашение о поставке в 2020 году в США шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5.

Напомним, что два года назад конгресс США ввел запрет на использование РД-180 после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут.

По словам Арбузова, контракт на поставку РД-180 в США был заключен до 2019 года, но был продлен на 2020, в рамках которого будет осуществлена поставка еще шесть двигателей РД-180.

Ранее сообщалось, что United Launch Alliance, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года, в виду отсутствия отечественных двигателей первой ступени.






Использованы фотографии: Роскосмос
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Комментарии 16

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:09
    Вместо полетов в космос будем качать нефть и газ!? belay Вперед! wassat
    Egorovich
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:13
      Цитата: Egorovich
      Вместо полетов в космос будем качать нефть и газ!?

      "Протон" имеет ОДНУ стартовую площадку, на Байконуре, а это уже чужое государство. Каждый пуск - огромные деньги, в плане возмещения экологического вреда Казахстану, так как используется очень ядовитое топливо. Так, что смысл уйти от "Протона" есть
      svp67
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:23
        Цитата: svp67
        Так, что смысл уйти от "Протона" есть

        Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году).
        А "Ангара" потянет? Нужно довести до ума новое, дабы отказываться от старого!... А они уже отказываются... Не "аукнется"? Или может "батуты Рогозина" подстрахуют в случае чего?
        Logall
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:26
          Цитата: Logall
          А они уже отказываются... Не "аукнется"?

          Ну во первых есть еще задел, не только двигателей, но и готовых ракетоносителей. и от "Протона" откажутся не завтра, а через несколько лет, когда закончится программа пусков РН "Протон"
          svp67
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:30
        Ну да, деньги, главное - деньги, а космос, оборона - это все вторично.... А ведь у Илона Маска запуски еще дешевле! Когда страной правят торгаши и фарцовщики (эффективные менеджеры), то эта страна начинает стремительно деградировать...
        Грэг Миллер
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:35
          Цитата: Грэг Миллер
          Ну да, деньги, главное - деньги, а космос, оборона - это все вторично....

          А вот тут как раз все и сошлось, пуски аналога "Протона" будут производится с территории России. Это и деньги и безопасность
          svp67
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 09:14
      Цитата: Egorovich
      Вместо полетов в космос будем качать нефть и газ!?

      Продают на экпорт высокотехнологичные двигатели. Простой может обернуться, в конце концов, потерей рабочих мест, зарплат. Деньги не малые. Их надо откуда-то брать, чтобы выжить в условиях санкций.
      Аристарх Людвигович
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:11
    Ну всё понятно : "Протоны" летать перестанут и двигатели к ним не нужны , а матрасам "Атлас" запускать не с чем . Бизнес , однако ...
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:16
      Привет Паша! hi Королев наверное как вентилятор в гробу вертится от счастья как сбывается его мечта полетов СССР к звездам...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:21
        Привет , тёзка ! hi
        Цитата: MPN
        Королев наверное как вентилятор в гробу вертится от счастья как сбывается его мечта полетов СССР к звездам...

        Угу , если бы мог встать из могилы и посмотреть что творится - сильно удивился бы ...
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:23
          Цитата: bouncyhunter
          сильно удивился бы ..

          Думаю больше бы не вставал, смотреть на такое не удивительно, тут противно и тошнит...
          MPN
        2. avt Сегодня, 09:33
          Цитата: bouncyhunter
          Угу , если бы мог встать из могилы и посмотреть что творится - сильно удивился бы ...

          За 500-ку по кличке ,,Протон"? Ну так возрадовался бы Король точно ! Ничто человеческое ему было не чуждо и к проектам Челомея он таки ревновал . bully То что 500-ка своё отработала с учётом новых межгосударственных реалий - медицинский факт.
          Цитата: MPN
          к звездам...
          даже на ,,Ангаре " не полетите -тоже факт. Ну разве что в долгую , как авто Маска -тушкой замёрзшей. А вот что волнует реально - Довели таки ,,Ангару" 5,7 до металла и когда стол для неё будет готов на Восточном ?
          avt
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:17
    А кто-то говорил пусть с батутов в космос летают..а оно вон как..
    parusnik
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:19
    К чему причитания. Сказано же
    если не будет дополнительных заказов на запуски ракет "Протон", со следующего года производится не будут
    Если не будет заказов, то какой смысл выпускать двигатели, а главное на какие шишы?
    rotmistr60
  5. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:25
    Не понимаю, к чему стенания некоторых комментаторов. Ясно же сказано, идет переход к Ангаре. Протон, как его не модернизируй, ракета стареет. Союзы тоже стареют. Понятно, что переход на новую технику, а тем более такую сложную, не дается легко. И обязательно кто-то вырвется вперед по пускам, пока у нас перестраивают технологические цепочки, строят новые стартовые столы и прочее. Ничего не же останавливается.
    Еще бы воровали поменьше, вообще бы шоколадно все было.
    Wedmak
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 09:35
    А если бы сказали, что переходим на Ангару, но все равно продолжим клепать Протоны, то какая бы была реакция?
    мерцание
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