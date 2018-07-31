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Производство двигателей для "Протонов" сворачивают. РД-180 для США - наоборот
НПО "Энергомаш" до конца года прекратит изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М". Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
Как сообщил Арбузов, двигатели для "Протонов", производящиеся в Перми, если не будет дополнительных заказов на запуски ракет "Протон", со следующего года производится не будут. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре" - семействе ракет легкого, среднего и тяжелого класса. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году).
В то же время НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance заключили новое соглашение о поставке в 2020 году в США шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5.
Напомним, что два года назад конгресс США ввел запрет на использование РД-180 после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут.
По словам Арбузова, контракт на поставку РД-180 в США был заключен до 2019 года, но был продлен на 2020, в рамках которого будет осуществлена поставка еще шесть двигателей РД-180.
Ранее сообщалось, что United Launch Alliance, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года, в виду отсутствия отечественных двигателей первой ступени.
Как сообщил Арбузов, двигатели для "Протонов", производящиеся в Перми, если не будет дополнительных заказов на запуски ракет "Протон", со следующего года производится не будут. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре" - семействе ракет легкого, среднего и тяжелого класса. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году).
В то же время НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance заключили новое соглашение о поставке в 2020 году в США шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5.
Напомним, что два года назад конгресс США ввел запрет на использование РД-180 после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут.
По словам Арбузова, контракт на поставку РД-180 в США был заключен до 2019 года, но был продлен на 2020, в рамках которого будет осуществлена поставка еще шесть двигателей РД-180.
Ранее сообщалось, что United Launch Alliance, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года, в виду отсутствия отечественных двигателей первой ступени.
Использованы фотографии: Роскосмос
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