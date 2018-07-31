Восточному военному округу - 100 лет!

Восточный военный округ (ВВО) сегодня, во вторник отмечает очередной юбилей, округу исполнилось ровно 100 лет, сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.Как пояснили в пресс-службе, датой образования округа считается 31 июля, в этот день регулярные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска.Праздничные мероприятия состоятся 4 и 5 августа в Хабаровске. В ходе празднования дня образования округа в городе будет развернута выставка боевой техники времен Великой отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении войск округа. Будут возложены цветы к мемориалу на площади Славы и к памятникам советским маршалам Родиону Малиновскому и Александру Василевскому. Пройдет театрализованное представление "100 лет на страже восточных рубежей России" и полеты военной и легкомоторной авиации. На торжественные мероприятия приглашены ветераны проходящих военную службу в округе, среди которых выдающиеся военачальники, так же на торжества приглашены представители администрации города, общественных организаций и другие почетные гости.Напомним, что в 1918 году в соответствии с декретом Совета Народных комиссаров был образован Дальневосточный военный округ (ДВО), который просуществовал до 2010 года, когда в ходе военной реформы был образован в Восточный военный округ на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ). В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.22 февраля 2018 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Восточному военному округу вручено знамя, как символов чести, доблести и ратной славы.