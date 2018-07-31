12:42 31 июля
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Восточному военному округу - 100 лет!

Восточный военный округ (ВВО) сегодня, во вторник отмечает очередной юбилей, округу исполнилось ровно 100 лет, сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Как пояснили в пресс-службе, датой образования округа считается 31 июля, в этот день регулярные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска.

Восточному военному округу - 100 лет!



Праздничные мероприятия состоятся 4 и 5 августа в Хабаровске. В ходе празднования дня образования округа в городе будет развернута выставка боевой техники времен Великой отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении войск округа. Будут возложены цветы к мемориалу на площади Славы и к памятникам советским маршалам Родиону Малиновскому и Александру Василевскому. Пройдет театрализованное представление "100 лет на страже восточных рубежей России" и полеты военной и легкомоторной авиации. На торжественные мероприятия приглашены ветераны проходящих военную службу в округе, среди которых выдающиеся военачальники, так же на торжества приглашены представители администрации города, общественных организаций и другие почетные гости.

Напомним, что в 1918 году в соответствии с декретом Совета Народных комиссаров был образован Дальневосточный военный округ (ДВО), который просуществовал до 2010 года, когда в ходе военной реформы был образован в Восточный военный округ на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа (СибВО и бывший ордена Ленина Забайкальский военный округ). В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

22 февраля 2018 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Восточному военному округу вручено знамя, как символов чести, доблести и ратной славы.


Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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Комментарии 11

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:40
    А вот сейчас НЕ ПОНЯЛ. 100 лет округа, а это как? А ничего, что в тех краях до 1922 года существовало САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ государство - ДВР, Дальневосточная республика
    svp67
  2. MPN (Павел) Сегодня, 09:41
    С юбилеем воины ВВО! drinks
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:48
      а я там служил. чего, опять бухать чтоли? Паша. привет hi drinks
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:50
        Привет Рома! hi А кто ты такой , чтобы идти против судьбы? Поздравляю и тебя ! drinks
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:52
          Спасибо. против судьбы , действительно. не попрешь! drinks
          роман66
  3. andrewkor Сегодня, 09:46
    Да,уж,всыпали Интервентам и Хрустобулочникам!Щаз завоют о "России,которую они потеряли"!
    andrewkor
    1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 10:52
      В статье неточность.
      Дело в том, что в 1918г. был образован не Дальневосточный военный округ, а Восточно-Сибирский военный округ, с военно-окружным управлением в Хабаровске - комиссарским декретом N 491 от 04 мая 1918г., подписанным Лениным.
      Но,поскольку Восточно- Сибирский военный округ Русской Императорской Армии был образован в 1865 году, то, видимо испытывая некоторую неловкость по этому поводу, вспомнили про битву под Шмаковкой.
      По хрустобулочным подсчетам,сейчас празднуется 153 (сто пятьдесят третья) годовщина образования Дальневосточного округа.
      bober1982
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 10:54
      Разгромили атаманов, разогнали воевод,
      И на Тихом Океане свой закончили поход !
      Uncle Lee
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:54
    Есть повод и есть причина drinks ! Всех сопричастных с праздником!!! soldier soldier soldier
    a.s.zzz888
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:51
    Ерунда полная. Если ВО наследник ДВО, то где орден Красного Знамени?
    Silvestr
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:00
    Восточному военному округу - 100 лет!
    КДВО (Краснознаменный Дальневосточный округ) Звучало лучше и весомее. В свое время 15 лет отдано исключительно ему.
    rotmistr60
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