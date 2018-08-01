Денег нет, «Армат» не будет?

«Армата» представляет собой как раз такой технологический прорыв, который ставит ее на поколение выше всех существующих не только в России, но и в мире образцов танковой техники. Поэтому у нее просто не существует достойных конкурентов на поле боя — все «Абрамсы» и «Леопарды» могут служить новейшему российскому танку «спарринг-соперниками».

«Слова вице-премьера об "Армате" не означают, что на ней ставится крест. В обозримом будущем определенная партия этих машин поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию, в ходе которой можно будет разобраться, чем вызвана эта дороговизна: издержками завода, стоимостью комплектующих или другими факторами».

"У нас танки никогда не были дороже, чем "Абрамсы", и если "Армата" будет по цене где-то как Т-90, при этом без снижения тактико-технических характеристик, то вопрос его производства не будет стоять так остро".

Становится уже не очень хорошей традицией — на основании слов высокопоставленных чиновников приговаривать к отсрочке очередное наше «не имеющее аналогов в мире» изобретение.Буквально совсем недавно мы говорили о полном крахе проекта ПАК ДА, потом о Су-57, который если и будет в войсках, то в единичных количествах и непонятно в целом для чего. Обучать — понятно, но смысл в обучении, если самолет в войска не пойдет?Причина все та же: денег нет. Правильно, откуда им взяться, если надо дерипасок и прочих приближенных олигархов от нищеты спасать да мавзолеи по всей стране первому президенту строить. Вот благосостояние Дерипаски – это тема для расходов. И московский Ельцин-центр. А танки…Бывший заместитель Шойгу, а ныне вице-премьер Юрий Борисов снова дал повод иностранным СМИ позлорадствовать над русскими. В понедельник, роняя скупую мужскую слезу, господин Борисов заявил, что армия и рада бы закупать тысячами «Арматы», но вот беда – цена ужасающая. Не может наш бюджет ее осилить. Никак.Конечно же, Борисов не мог не сказать, что состоящий на вооружении Т-72 намного привлекательнее для военных и в техническом, и в финансовом отношении. Действительно, зачем нам «Армата», зачем нам «Владимир» (Т-90МС), если есть очень хороший танк, Т-72. А его модификация Т-72Б3 вообще огонь, не чета этим «Абрамсам» и «Леопардам»!И танк-то не старый! Ну что такое 44 года? Для танка – ничто! Это же не «Приора», не сгниет. А вон немецкий «Леопард» (первый) еще и постарше будет. И вообще, кто сказал, что завтра война? Тем более, если война, изученные Т-72 будут кстати.А «Арматы» хорошо смотрятся на параде. Вот собрали их десяток – и довольно. Дорого же.Есть смысл привести слова еще одного эксперта, Алексея Леонкова из журнала «Арсенал Отечества».Это нормальное явление сегодня. Если есть неудобный вопрос, то (как в случае с пенсионной «реформой») тут же появляются эксперты, которые умно и обоснованно доказывают, что все верно и правильно.Так и господин Леонков вещает о том, что, собственно, «Армата» — опытный образец вооружения. С литерой «О». Кто и где мог бы увидеть этот литер, непонятно, но поверим. Эксперт же.И когда такие образцы создаются, это подразумевает, что их делают не из технического интереса, а под решение каких-то конкретных задач.Вот как! Здорово, а я уже начал думать, что у нас во всех КБ сидят люди и просто думают, чтобы такого придумать. А давайте башню необитаемую запилим. И всем экспертам раздадим.По словам Леонкова, нет никакого смысла создавать дорогостоящую технику, если для нее не предвидится боевых задач, которые под силу только этим образцам.Восхитительно, правда? Напоминает сразу 1941 год, когда 57-мм противотанковые пушки перестали выпускать, потому как для них целей не было. А потом товарищи в кабинете у Сталина стояли, пачкали парадные штаны и блеяли, когда выяснилось, что «Тигры» бить, в общем-то, нечем.Господин эксперт четко расписывает, что именно эти задачи, которые ничто, кроме «Арматы», не выполнит, и обуславливают количество заказываемой техники. А если таких задач нет, то и «Армата» не нужна! Вот красота, правда?Цитирую:Встречный вопрос: а почему тогда Минобороны торжественно ревело, заглушая марш «Гром победы, раздавайся!» о тысяче «Армат», которые будут в нашей армии? И почему сейчас даже шепотка внятного на эту тему не слышно?Ах, да, денег нет… Простите, запамятовал. Но еще одна, буквально, последняя цитатка «эксперта».Правильно! Именно потому мы ее выпускать не станем! Это нечестно по отношению к потенциальным (и не очень) противникам! Ну как это, наши танкисты будут на «не имеющем…» танке против древних «Леопардов» выходить? Ну господа, не 1945-й год, понимать надо.Мы должны (пока гипотетически) гробить свои экипажи в Т-72. Это будет по-рыцарски. А то, что там погибнет кто-то… Да ладно, правда, господа? Еще нарожают… Возможно.Ну и к чему пришел в итоге господин эксперт, это то, о чем мы писали два года тому назад, когда ревели фанфары, а ура-идиоты расшибали лбы в истериках на всех ресурсах, что «Арматавсехпорвет!»Мы тогда говорили о том, что преждевременно все. И радостные крики, и победные реляции. Что для танка нового поколения нет ничего: ни учебной базы, ни ремонтной, ни экипажей. Нас тогда хорошо громкоголосые наши патриоты покритиковали. Ладно.Прошло два года.И теперь те же самые слова тихонько шепчут «эксперты», нанятые господами правителями. Но хоть честно шепчут, что да, базы нет, ничего нет, но главное – денег нет.А нет денег – ничего нет.Но не все так печально. Все еще печальнее. Видимо, в столкновении финансистов и военных вышел некий паритет. И финансисты сказали типа «Черт с вами, будет вам новая игрушка. Но не за такие деньги».То есть сейчас все-таки будет изготовлена эта несчастная пробная партия, правда, ходят упорные слухи, что количество танков в ней снова подкорректировали.Стоит напомнить, что потребность в «Армате» сперва была оценена в 2 300 единиц. Потом Минобороны заявило о строительстве 1 000 машин «на первое время». Далее пошло «бла-бла-бла», и количество сократили до пробной партии в 100 машин.Теперь говорят, что для проведения полноценных испытаний достаточно 20. Приехали.Но самое интересное заключается в этих испытаниях. Спросите, а чего испытывать, госиспытания прошли, танк вроде как принят на вооружение?Ага, принят. Тоже вроде бы.Новые «испытания» «Арматы» нужны для того, чтобы специалисты смогли понять, какие из новшеств танка являются действительно необходимыми, а от каких можно будет отказаться, тем самым снизив цену на неё.Обезжириваем, так сказать.Пытались найти цифры, но увы. Все за завесой секретности.Детский сад, младшая группа. У нас танки не были дороже «Абрамсов». Ну бесподобно просто! И это слова уже цитированного господина Борисова. Вице-премьера. Который на пальцах пытается объяснить про стоимость танка.Ладно, «Абрамс» стоит около 6 миллионов долларов. Т-90 в зависимости от букв – 3,5-4 миллиона. «Армату» надо запихнуть посередине.Дурдом? Дурдом.Так хочется сказать этим «экспердам», что это, понимаете, ТАНК! В нем нет кожаных сидений и бара. Это не джип за 4-5 миллионов рублей, на которых вас катают, господа. Это боевая машина.И боевую машину придумали и сконструировали люди, которые всю свою жизнь занимались только этим. То есть конструированием боевых машин. Там не может быть ничего лишнего.Танк невозможно сделать из металла от бочек из-под масла. Танк нельзя оставить без оптики и электроники. Мы вообще не понимаем, за счет чего можно удешевить такую машину, чтобы она стала стоить дешевле, чем «Абрамс», идущий к своему 40-летию.Что можно выкинуть из боевой машины, чтобы она стала дешевле? Что там ненужного? И что за «специалисты» будут это решать?И эту ересь вещают высшие чиновники страны… Видимо, у них необитаемые башни, в отличие от наших танковых войск – явление обыденное.