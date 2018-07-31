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В Минобороны создано военно-политическое управление
Созданное в оборонном ведомстве военно-политическое управление поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российские вооруженные силы, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.
Западные недруги делают многое для дискредитации облика России и российских вооруженных сил – Россия должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Военно-политическое управление Минобороны обороны важно для обеспечения национальной безопасности, отметил Бондарев.
Он напомнил, что до настоящего времени не было структуры, которая вплотную бы занималась патриотической работой среди военных.
В СССР такая военно-политическая структура была, и эту традицию необходимо возрождать, сказал Бондарев.
По его словам, сейчас уровень патриотизма среди военных очень высок, однако геополитика бросает России новые вызовы, к которым она должна быть готова, и уже сегодня формировать системный подход к вопросам нравственности, идеологии, а также к патриотическому воспитанию.
Новая структура создана на базе Главного управления по работе с личным составом МО РФ (создана в 1992 году).
Картаполов родился в 1963 году в ГДР. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое училище, в 1993 году – академию им. Фрунзе, в 2007 году – академию Генштаба ВС РФ.
С 2008 по 2009 год занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего армией в Московском военном округе. Затем командовал 58-й армией Северо-Кавказского (позднее Южного) военного округа, был заместителем командующего восками ЮВО, начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В ноябре 2015-го назначен командующим войсками ЗВО.
Западные недруги делают многое для дискредитации облика России и российских вооруженных сил – Россия должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Военно-политическое управление Минобороны обороны важно для обеспечения национальной безопасности, отметил Бондарев.
Он напомнил, что до настоящего времени не было структуры, которая вплотную бы занималась патриотической работой среди военных.
В СССР такая военно-политическая структура была, и эту традицию необходимо возрождать, сказал Бондарев.
По его словам, сейчас уровень патриотизма среди военных очень высок, однако геополитика бросает России новые вызовы, к которым она должна быть готова, и уже сегодня формировать системный подход к вопросам нравственности, идеологии, а также к патриотическому воспитанию.
Новая структура создана на базе Главного управления по работе с личным составом МО РФ (создана в 1992 году).
Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности,говорится в указе президента.
Картаполов родился в 1963 году в ГДР. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое училище, в 1993 году – академию им. Фрунзе, в 2007 году – академию Генштаба ВС РФ.
С 2008 по 2009 год занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего армией в Московском военном округе. Затем командовал 58-й армией Северо-Кавказского (позднее Южного) военного округа, был заместителем командующего восками ЮВО, начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В ноябре 2015-го назначен командующим войсками ЗВО.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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