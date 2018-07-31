12:42 31 июля
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В Минобороны создано военно-политическое управление

Созданное в оборонном ведомстве военно-политическое управление поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российские вооруженные силы, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.

В Минобороны создано военно-политическое управление


Западные недруги делают многое для дискредитации облика России и российских вооруженных сил – Россия должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Военно-политическое управление Минобороны обороны важно для обеспечения национальной безопасности, отметил Бондарев.


Он напомнил, что до настоящего времени не было структуры, которая вплотную бы занималась патриотической работой среди военных.

В СССР такая военно-политическая структура была, и эту традицию необходимо возрождать, сказал Бондарев.

По его словам, сейчас уровень патриотизма среди военных очень высок, однако геополитика бросает России новые вызовы, к которым она должна быть готова, и уже сегодня формировать системный подход к вопросам нравственности, идеологии, а также к патриотическому воспитанию.

Новая структура создана на базе Главного управления по работе с личным составом МО РФ (создана в 1992 году).

Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности,
говорится в указе президента.

Картаполов родился в 1963 году в ГДР. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое училище, в 1993 году – академию им. Фрунзе, в 2007 году – академию Генштаба ВС РФ.

С 2008 по 2009 год занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего армией в Московском военном округе. Затем командовал 58-й армией Северо-Кавказского (позднее Южного) военного округа, был заместителем командующего восками ЮВО, начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В ноябре 2015-го назначен командующим войсками ЗВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 47

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  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:15
    Вот и ГЛАвПУр воссоздали. Все идёт по кругу. Значит и новый ЕБН нас ждёт впереди
    Silvestr
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:16
      Замполиты, с возвращением!
      Военно-политической повесткой среди военнослужащих заниматься нужно, но главное не перегнуть... Дабы не было, как во времена СССР, что замполит - второй человек в части.
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:19
        Саша , привет ! hi
        Цитата: Logall
        Замполиты, с возвращением!

        Комиссаров забыл . yes
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:22
          Приветствую, Павел! hi
          Цитата: bouncyhunter
          Комиссаров забыл .

          Пусть и в МО про них забудут!
          А что будут пропагандировать? Силу русского оружия или политику партии? Если партии, то какой? (Известно какой - промолвил кто-то в голове)
          Logall
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:26
            Цитата: Logall
            Пусть и в МО про них забудут!

            Если учесть что первые комиссары появились в США в 40-х годах 19-го века , то не мешало бы забыть . Но кое-кто у нас любит заимствовать импортное ...
            bouncyhunter
        2. MPN (Павел) Сегодня, 10:22
          Он напомнил, что до настоящего времени не было структуры, которая вплотную бы занималась патриотической работой среди военных.
          А эта хрень чем тогда занималась?
          Новая структура создана на базе Главного управления по работе с личным составом МО РФ
          Чего то заманделись совсем... sad Стуктура в структуре и структурой погоняет, вот толку не вижу...
          MPN
          1. kit88 (Александр) Сегодня, 12:36
            Да, действительно красивая идея. Как бальзам старикам на душу.
            Но правда, чем она заниматься будет? За ЕР топить? Я так понимаю, замполиты в ВС СССР следили за моральным обликом и патриотизмом военнослужащих. И те, кто купил джинсы Адидас и имел неосторожность выпить кока-колу вместо кваса попадали на карандаш.
            А сейчас чего? Все в Адидас и все пьють Веселый Молочник от Вим-Биль-Дан.
            Сначала им там наверху надо разобраться какая идеология у нас в стране, чего мы собственно хотим, а потом уже восстанавливать в правах Второго человека в части.
            А с тем что сейчас и офицера по работе с л/с достаточно.
            kit88
      2. gridasov Сегодня, 10:31
        Замполит и должен быть вторым человеком поскольку управлять мозгами должен специалист.Новые времена требуют новые методики фомирования идеологической работы
        gridasov
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:37
          Цитата: gridasov
          Новые времена требуют новые методики фомирования идеологической работы

          Зомбирование? Или работы по формированию сознания у солдата о сверхчеловеке?
          Logall
      3. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 12:21
        Цитата: Logall
        но главное не перегнуть...

        По моему мнению "перегибание" именно то, чем данные персонажи и занимаются... Как по мне, так будем посмотреть. Боюсь, сие начинание начнётся с бесед о вреде военных пенсий.
        edeligor
    2. Megatron (Вежливый) Сегодня, 10:27
      Еще одна синекура для своих для раздутия штата.
      Megatron
    3. Лесс Сегодня, 10:29
      Цитата: Silvestr
      Значит и новый ЕБН нас ждёт впереди

      А какая связь между ЕБН и замполитом?
      Лесс
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:54
        Посмотрим что по чём получится?
        Потому как создать это не есть гарантия что всё получиться!
        У нас в государстве с отпором "гнилому, страшному" западу всё идёт не пойми как, а тут они хотят в одном конкретном деле всё разъяснить и отпор дать??? Оченно сомневаюсь, что можно объяснить солдату, народу, что воевать за интересы наших богатеев это не то, что ихние солдаты воюют за интересы их богатеев!
        Защита своей территории, своего дома, своих родных и близких, за то разберёмся и сами, а защита интересов наших богатеев, да ещё где то там, за бугром, это вопрос большой!
        Когда сумеют убедить нас, что надо шоб было как в песне -
        Я хату покинул.
        Пошёл воевать.
        Шоб землю в Гренаде.
        Крестьянам отдать!!!
        - вот тогда оценки свои они получат .... а пока такое впечатление, шо получится как всегда!
        rocket757
  2. холодильник (вадим) Сегодня, 10:17
    Запад может и портит облик России, а по моему здесь внутри России занявшие кресла с помощью политтехнологий гораздо больше портят и облик России и жизнь гражданам.
    холодильник
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:55
      Так оно не приятно, для тех наверху, зато по чесноку!
      rocket757
  3. BAI Сегодня, 10:18
    Я что то не пойму, куда мы катимся: к замполитам или полковым капелланам?
    BAI
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 12:05
      К новодельным политрукам от Едра. В бой будут поднимать кличем ,,За прибыли(олигархов)! За Путина!,, wassat
      ДЕДПИХТО
  4. MPN (Павел) Сегодня, 10:20
    Одного ведомства не хватает? Еще надо? Тут вроде и церковь окропляет боевую техника и все что можно, как же комиссар такое терпеть то сможет... Уже измудрились по моему... меру бы пора знать...
    MPN
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:20
    Не понятно к какому прошлому возвращаемся, к "проклятому советскому тоталитаризму" или царскому..тогда тож воспитывали:Хто есть враг внешний? Ерманец и австрияк..А хто есть враг унутрений? Жады, спуденты и сициалисты..
    parusnik
    1. gridasov Сегодня, 10:41
      Сейчас нужны новые идеологические концепции в формировании и патриотизма и морали и духа и много другого. И без этого невозможно развивать страну .Поэтому кто этого не понимает ,то лучше пусть помолчит
      gridasov
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:51
        Так, я вам привел пример одной концепции..В буржуазном государстве концепция - "народ и армия едины"..уже не пройдет..или такая -"Советская Армия стоит на страже завоеваний Октябрьской Социалистической революции"...И что у нас армия сейчас политически разлагается?Подвержена западным идеологическим диверсиям?..Была бы подвержена,огонь на себя воины этой армии не вызывали..
        parusnik
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 11:48
      А хто есть враг унутрений? Жады, спуденты и сициалисты..


      "бунтовщики, стюденты, конокрады, ж.иды и поляки" (Куприн)

      А по статье - надо-то оно надо. Да вот как в мирное время объяснить солдату, что его мать и сестру государство обкрадывает и ишачить на барина заставляет ? Да ешё на фоне гуляющей молодой "элиты". Где дураков-то столько набрать ?
      dauria
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:08
        Да вот как в мирное время объяснить солдату, что его мать и сестру государство обкрадывает и ишачить на барина заставляет ? Да ешё на фоне гуляющей молодой "элиты". Где дураков-то столько набрать ?
        ...То-то и оно...и как будут рассказывать, только про врагов внешних а "унутрених" тож будут упоминать?
        parusnik
  6. gridasov Сегодня, 10:27
    Это может кому-то нравиться или нет, но это необходимо.
    gridasov
  7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:35
    Идеология запрещена Конституцией, так на базе чего ГПУ будет воспитывать? На базе религии? Но она, опять же по Конституции отделена от государства. Какую же платформу подвели под создание новой структуры?
    Игорь В
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:46
      Цитата: Игорь В
      . Какую же платформу подвели под создание новой структуры?

      А какая идеология в Северной Корее? Такая и и у нас. Вождь с поддержкой 76%- Бог. Вот ему и поклоняться
      Silvestr
      1. win9090 Сегодня, 11:08
        Там для галочки есть идея чучьхе
        win9090
      2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:10
        Очень бы хотелось, чтобы было не так.
        Игорь В
    2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:46
      Полностью согласен! +
      Сибирский цирюльник
    3. Мур (Андрей) Сегодня, 11:13
      Цитата: Игорь В
      так на базе чего ГПУ будет воспитывать?

      Они, судя по заявлению, не воспитывать собрались, а давать
      достойный отпор, создавать здоровый противовес.

      и вплотную заниматься
      патриотической работой среди военных.
      .
      Переименуют замов по воспитательной работе в замов по военно-политической и заживём - уж тогда точно нам никакой супостат не страшен.
      Новая структура создана на базе Главного управления по работе с личным составом МО РФ (создана в 1992 году).

      А я, наивный, полагал что это Управление по работе с л/с создано на базе Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации в 2010 г. согласно соответствующей директиве МО.
      Интересен портрет бывшего начальника этого Управления - полковника Барышева М.Н.
      Ощущение мощного домкрата в седалище этого воина в наличии.
      В 31 год(когда все ещё майорами ходят) - командир Комендантского полка, потом ФСО и начальник ЦСКА. А потом героический Мутко включает его в коллегию Минспорта. А потом нудная воспитательная работа...Как я понимаю, дальше Арбата этот офицер ни где не отметился.
      То ли не оправдал столичный полковник возложенных надежд, то ли подыскали более достойное и менее суетливое место...
      Мур
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:45
    Немного " странное " решение, учитывая то,что страна не сформулировала свою идеологию
    Сибирский цирюльник
  9. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:47
    боевого генерала Картаполова и в замполиты! видимо большое значение придают этому управлению,раз его начальник возводится в ранг заместителя МО!
    Хаджи Мурат
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:04
    Все "новое" - хорошо забытое старое. Так с конца 80-х и живем. Упраздняем потом опять вводим, переименовываем потом понимаем, что зря, сокращаем - развертываем...
    rotmistr60
  11. Longin (Андрей) Сегодня, 11:05
    Очередной штат бездельников набрали.
    Longin
  12. Blue Fox Сегодня, 11:07
    Цитата: MPN
    Стуктура в структуре и структурой погоняет, вот толку не вижу...

    Да уж. Есть замы по воспитательной работе с конкретными обязанностями и полномочиями, зачем тогда ещё одна структура?? Ещё больше замполитов плодить или чтобы ещё одна лазейка была для получения " спортивных штанов " после папахи? Ведь не секрет, что замполиту который из войск предел мечтаний попасть в пресс-службу иначе никакого служебного роста без командных должностей. А тут такая перспектива! Следующий шаг, наверное, это открытие военно-политических училищ заново взамен куцых кафедр в профильных ВВУЗах. :(
    Blue Fox
  13. win9090 Сегодня, 11:07
    Back in USSR. Интересно какую там полит работу будут проводить? О ведущей роли Едра ?

    Опять наберут кучу бесполезных людей.
    win9090
  14. Separ (Вячеслав) Сегодня, 11:13
    А что придумают вместо МЛП? И что... опять конспекты писать?
    Separ
  15. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:23
    Лучше бы национальную систему ПРО создавали, чем всякие бесполезные ведомства.
    Вадим237
  16. Галеон (Андрей) Сегодня, 11:32
    Опять одни будут воевать, а другие им мозги ... лечить и за ними приглядывать, и ни за что не отвечать. Лезть к офицерам с руководящим словом, и при этом ни за что не отвечать. Боевые листки требовать. Как здесь написали, "управлять мозгами" хочется.
    А в парадную форму дайте им кожанки и маузеры, только деревянные.
    Галеон
  17. Самара_63 (Вася) Сегодня, 11:34
    Лучше бы зарплату подняли...
    Что то мне это напоминает-Советская армия,где она сейчас?
    Самара_63
  18. Самара_63 (Вася) Сегодня, 11:35
    Что-то в последнее время власти делают ну очень непопулярные шаги...
    Самара_63
  19. Laksamana Besar Сегодня, 11:55
    В середине девяностых у нас были замы по воспитательной работе (политинформаций они не вели, а может и вели, не помню), но мы их всё равно замполитами называли, классы - ленинскими комнатами. А я ходил с комсомольским значком (когда "заматерел"), хотя при Союзе не стал в него вступать, но в военник сам себе вписал в графу "Состоит ли в ВЛКСМ" год своего призыва (правда карандашом, на всякий случай), как раз мы последние советского образца получали. После службы, через пару лет, случайно его постирал вместе с паспортом в стиральной машине. Паспорт - в тряпку, военник - реально выжил, только чуть потрепался и печати отштамповались на страницах, теперь их у меня два - советский (сказал, что потерял) и российский. Выживет ли российский в стиралке не знаю, сам не пробовал, может сын теперь свой попробует. smile
    Laksamana Besar
  20. Laksamana Besar Сегодня, 11:56
    В середине девяностых мы замов по воспитательной работе (политинформаций они не вели, а может и вели, не помню) замполитами называли, классы - ленинскими комнатами. А я ходил с комсомольским значком (когда "заматерел"), хотя при Союзе не стал в него вступать, но в военник сам себе вписал в графу "Состоит ли в ВЛКСМ" год своего призыва (правда карандашом, на всякий случай), как раз мы последние советского образца получали. После службы, через пару лет, случайно его постирал вместе с паспортом в стиральной машине. Паспорт - в тряпку, военник - реально выжил, только чуть потрепался и печати отштамповались на страницах, теперь их у меня два - советский (сказал, что потерял) и российский. Выживет ли российский в стиралке не знаю, сам не пробовал, может сын теперь свой попробует. smile
    Laksamana Besar
  21. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:19
    Цитата: Logall
    Замполиты, с возвращением!
    Военно-политической повесткой среди военнослужащих заниматься нужно, но главное не перегнуть... Дабы не было, как во времена СССР, что замполит - второй человек в части.

    Ну да ,замполит первый стукачь в части ..
    30 вис
  22. ЗВС Сегодня, 12:32
    . Дело тут далеко не в патриотизме, патриотизма у военных не занимать. Дело тут в том, что предполагаемая политика правительства в сфере экономики на предстоящие 6 лет, может вызвать бурю негодования уже не только в гражданской среде, но и в военной. Достаточно сказать, что последние 6 лет правительство не корректировало оклады военных на величину инфляции, как это было предусмотрено в 2012-м году Законом
    ЗВС
  23. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 12:40
    Замполиты теперь будут от "Единой России"? А что теперь на политзанятиях конспектировать будут? Гарант вроде еще ничего не написал. Наверное будут изучать "Прямые линии с президентом". Посмотрели - законспектировали. Потом политрук спросит:" Рядовой Пупкин! а что сказал Верховный в 2012 году про рост сельхозпродукции..."
    дилетант2
  24. antiexpert (Athony) Сегодня, 12:42
    Политрук от партии жуликов и воров какую идеологию будет проповедовать? При том, что идеология запрещена 13-й статьёй конституции РФ?
    antiexpert
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