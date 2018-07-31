12:44 31 июля
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США увеличили разведдеятельность у берегов Крымского полуострова

Соединенные Штаты вновь активизировали разведывательную деятельность в районе Крымского полуострова. Согласно данным, опубликованным в Twitter-аккаунте Aircraft Spots, очередной самолет-разведчик ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России.

США увеличили разведдеятельность у берегов Крымского полуострова


Согласно опубликованного маршрута, самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы на острове Крит, после чего пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова и вернулся на базу. Ранее при облете черноморского побережья России был замечен воздушный разведчик британских королевских ВВС, он совершил облет Крымского полуострова дважды. До этого американские и британские самолеты были неоднократно замечены в облетах полуострова в конце этого месяца. Также зафиксированы полеты американских разведывательных самолетов и дронов в районе разграничительной линии на Донбассе. При этом патрулирование велось в воздушном пространстве Украины.


В связи с увеличением количества разведывательных полетов вдоль российских границ, Минобороны РФ призвало США отказаться от действующей практики разведывательных операций, но получило отказ от американского военного ведомства.

Использованы фотографии: https://twitter.com/AircraftSpots
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Комментарии 22

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  1. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:19
    Просить Штаты - пустое дело. Надо адекватно отвечать. Только теперь поздно, куба ушла к США, эта "наша" сама подтолкнула ее к этому.
    NordUral
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:27
      Цитата: NordUral
      Просить Штаты - пустое дело. Надо адекватно отвечать.

      Светомаскировка и только светомаскировка... sad
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:45
        зарыть все под землю, сверху насажать оливки
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:52
          Эх... , вот как бы с территории незалежной по нему из бука пальнуть...и пусть бы нидерланды расследовали... laughing
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 11:04
            думаю. просчитывают они такую возможность и слишком близко не подлетают
            роман66
        2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:19
          Цитата: роман66
          зарыть все под землю, сверху насажать оливки

          Это Вы озвучили своё предложение по США? В принципе, мне нравится. Только один вопрос - а почему сверху именно оливки, а не черешню, например?
          Николай Фёдоров
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:05
            оливковая ветвь - символ мира
            роман66
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:11
      Таки, на то и разведка, чтобы ближе посмотреть друг на друга и придумать что-то новенькое. Тут все как повелось, всё обоюдно полезно.winked
      сибиралт
  2. BAI Сегодня, 10:19
    Нравится это или не нравится, но имеют право.
    BAI
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:56
      Имеют право - это верно. Но и мы тоже имеем свое право, например, поупражняться по части постановки помех, в части постановки ложного целеуказания и послушать как их аппаратура борется с нашими помехами и регистрирует ли она наши ложные цели как истинные - это может быть полезно, да мало ли в чем еще и они, и мы имеем право. Так что качать права и той и с другой стороы вредно для "дела мира во всем мире".
      mikh-korsakov
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:05
        ну и перехватить максимально непрофессионально
        роман66
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:36
      Цитата: BAI
      Нравится это или не нравится, но имеют право.

      Когда Советский Союз в 1962 году размещал свои ракеты на острове Куба в соответствии с межправительственным соглашением СССР и Кубы, то разве он нарушил хоть какой-нибудь малюсенький пунктик международного права? Нет, конечно. СССР имел полное право это делать. Однако из-за этого чуть война не началась. А почему мы решили разместить ракеты на Кубе? В ответ на размещение американцами своих ядерных ракет в Турции, на что они (американцы) тоже имели полное право.
      Т.е. право было и у американцев, и у нас. Как в таких случаях надо поступать, чтобы не разразилась 3-я мировая? Правильно - договариваться. Что и сделали в 62-м Хрущёв с Кенеди. А если сегодня Путин с Трампом не договорятся по военным проблемам - то войне быть.
      Николай Фёдоров
  3. afrikanez (KONGO) Сегодня, 10:22
    Минобороны РФ призвало США отказаться от действующей практики разведывательных операций, но получило отказ от американского военного ведомства.
    Было бы странно если бы американцы отказались от разведывательных операций.
    afrikanez
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:27
      Скорее небо рухнет на землю , чем матрасы откажутся от вынюхивания и проверки крепости нервов ...
      bouncyhunter
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:31
    США увеличили разведдеятельность у берегов Крымского полуострова
    ....Вот и поговорили в Хельсинки....
    parusnik
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:47
      а там такая гидра многоголовая - что делает девятая голова. не в курсе двадцать пятая. а на первую вообще забили
      роман66
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:52
        И не понятно какая голова договариваться приезжала..Запущено у них как-то с головами..
        parusnik
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:42
    Это что то новенькое? Никак и никогда такого не было?
    Полосатый мир это враг за всё и про всё ... будут летать, будут лезть, будут провоцировать и всё такое прочее.
    rocket757
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 10:46
    Наверно это невроз, причем в тяжелой форме. Одно слово - пи.достанцы laughing
    мерцание
  7. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:49
    Они летают, мы летаем. Все летают, все занимаются разведкой. Такова жизнь
    Silvestr
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:08
    Когда снова подлетит надо установки РЭБ задействовать, чтобы ориентацию потерял, глядишь, можно будент и С-400 на нём тогда опробовать. what yes laughing
    К-50
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:09
    Цитата: mikh-korsakov
    Имеют право - это верно. Но и мы тоже имеем свое право, например, поупражняться по части постановки помех, в части постановки ложного целеуказания и послушать как их аппаратура борется с нашими помехами
    Я дума, что так и происходит. А вот давненько наши стратеги не появлялись в Атлантике у побережья Сша.
    rotmistr60
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