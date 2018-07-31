США увеличили разведдеятельность у берегов Крымского полуострова

Соединенные Штаты вновь активизировали разведывательную деятельность в районе Крымского полуострова. Согласно данным, опубликованным в Twitter-аккаунте Aircraft Spots, очередной самолет-разведчик ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России.Согласно опубликованного маршрута, самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы на острове Крит, после чего пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова и вернулся на базу. Ранее при облете черноморского побережья России был замечен воздушный разведчик британских королевских ВВС, он совершил облет Крымского полуострова дважды. До этого американские и британские самолеты были неоднократно замечены в облетах полуострова в конце этого месяца. Также зафиксированы полеты американских разведывательных самолетов и дронов в районе разграничительной линии на Донбассе. При этом патрулирование велось в воздушном пространстве Украины.В связи с увеличением количества разведывательных полетов вдоль российских границ, Минобороны РФ призвало США отказаться от действующей практики разведывательных операций, но получило отказ от американского военного ведомства.