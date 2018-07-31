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США увеличили разведдеятельность у берегов Крымского полуострова
Соединенные Штаты вновь активизировали разведывательную деятельность в районе Крымского полуострова. Согласно данным, опубликованным в Twitter-аккаунте Aircraft Spots, очередной самолет-разведчик ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России.
Согласно опубликованного маршрута, самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы на острове Крит, после чего пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова и вернулся на базу. Ранее при облете черноморского побережья России был замечен воздушный разведчик британских королевских ВВС, он совершил облет Крымского полуострова дважды. До этого американские и британские самолеты были неоднократно замечены в облетах полуострова в конце этого месяца. Также зафиксированы полеты американских разведывательных самолетов и дронов в районе разграничительной линии на Донбассе. При этом патрулирование велось в воздушном пространстве Украины.
В связи с увеличением количества разведывательных полетов вдоль российских границ, Минобороны РФ призвало США отказаться от действующей практики разведывательных операций, но получило отказ от американского военного ведомства.
Согласно опубликованного маршрута, самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы на острове Крит, после чего пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова и вернулся на базу. Ранее при облете черноморского побережья России был замечен воздушный разведчик британских королевских ВВС, он совершил облет Крымского полуострова дважды. До этого американские и британские самолеты были неоднократно замечены в облетах полуострова в конце этого месяца. Также зафиксированы полеты американских разведывательных самолетов и дронов в районе разграничительной линии на Донбассе. При этом патрулирование велось в воздушном пространстве Украины.
В связи с увеличением количества разведывательных полетов вдоль российских границ, Минобороны РФ призвало США отказаться от действующей практики разведывательных операций, но получило отказ от американского военного ведомства.
Использованы фотографии: https://twitter.com/AircraftSpots
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