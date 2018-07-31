12:42 31 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Иностранных войск на сирийско-израильской границе не будет

Со стороны Сирии границу с Израилем будут контролировать только регулярные части САА, передает РИА Новости заявление российского посла в Тель-Авиве Анатолия Викторова.



Викторов подтвердил наличие соответствующих соглашений, согласно которым было организовано наступление сирийских войск на юго-западе САР. В дальнейшем близ израильской границы будут также находиться только правительственные силы. Никаких несирийских формирований в южной зоне деэскалации быть не должно.


В данном случае приоритетом является обеспечение безопасности еврейского государства.

Посол высказался за полную имплементацию соглашения от 1974 года, предполагающего в зоне сирийско-израильской границы демилитаризованных зон с присутствием там миротворческих сил ООН.

Вместе с тем, Россия не может заставить Иран вывести свои войска из Сирии, так как их присутствие отвечает нормам международного права, подчеркнул Викторов.

Россия может лишь говорить с иранцами, убеждая их делать или не делать что-либо, отметил он.

По его словам, Иран играет важную роль в совместных усилиях по ликвидации в САР террористов, поэтому на данный момент требовать вывода иранских войск из Сирии было бы неправильным.

Дипломат отметил, что Москва не одобряет удары израильских ВВС по территории САР, которые, как правило, объясняются необходимостью противодействовать закреплению там иранских сил.

Однако Россия не может диктовать Израилю свою волю – ни давать свободу что-либо делать, ни запрещать какие-то его действия, добавил Викторов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:03
    Ничего мы не можем, только уговаривать..
    Romka47
    1. собаковод Сегодня, 11:10
      Romka47 (Роман)
      Ничего мы не можем, только уговаривать.

      И уговаривать надо уметь. И не надо принижать международный авторитет России.
      собаковод
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:15
        Если США и Ко по осени начнут бомбить Иран, то все усилия по урегулированию конфликта в Сирии окажутся напрасными.
        dorz
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:16
      Ну, если это решили Путин с Нетаньяху и Трамп не возражает, тоды ой! Только нам то что до этого? Или после мундиаля народ занять нечем?belay
      сибиралт
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 11:04
    А зачем на Сирийско-Израильской границе несирийские формирования?!
    Опер
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:17
      Возможно, для того, чтобы сирийские войска не отвлекались на эту границу и эффективнее щучили бармалеев в другом месте. Чем не вариант?
      Gnefredov
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:19
      А кто там определил, где сирийско-израильская граница? Одна, как указано в ООН, другая - как решил Израиль. winked
      сибиралт
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:34
        Сейчас там где решила Россия!
        Опер
      2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:49
        Группа по межеванию участков границы уже в пути bully
        Gnefredov
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:09
          о! и России кусочек там нарежьте. так. на всякий случай
          роман66
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:17
            Да уже нарезано жеж!) Еще?
            Опер
            1. роман66 (роман) Сегодня, 12:18
              про запас. мало ли...
              роман66
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:34
                Ну это да. Вы правы-не помешает!)
                Опер
  3. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 11:13
    ТОЛЬКО ОБ ИЗРАИЛЕ И ДУМАЕМ......
    Хаджи Мурат
    1. gabonskijfront Сегодня, 11:16
      Это глобальный игрок,
      gabonskijfront
      1. ghby (Андрей) Сегодня, 11:52
        Цитата: gabonskijfront
        Это глобальный игрок,

        локальный
        ghby
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:10
          глобальный в локальном масштабе
          роман66
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:14
    Договорились хоть так и то ладненько. Вот только для Израиля договоренности могут быт в одночасье забыты в случае очередной провокации боевиков (обстрел израильской территории), которую спишут на сирийскую армию с последующей ответкой.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:31
      Цитата: rotmistr60
      Вот только для Израиля договоренности могут быт в одночасье забыты в случае очередной провокации боевиков (обстрел израильской территории), которую спишут на сирийскую армию с последующей ответкой.

      Да и возможность выхода из соглашения Израиля в одностороннем порядке я бы не исключал - пример в лице США может оказаться заразительным .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:34
        Привет, Паша! hi
        выхода из соглашения Израиля в одностороннем порядке я бы не исключал
        Да вроде они пока замечены в этом по отношению к России не были. Хотя сегодняшний мир меняется практически ежечасно и ни от чего зарекаться нельзя.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:38
          Я уже здоровался , но с хорошим человеком можно здороваться много раз на дню , Гена ! hi
          Цитата: rotmistr60
          Хотя сегодняшний мир меняется практически ежечасно и ни от чего зарекаться нельзя.

          Вот именно . Мастеров переобувания в прыжке с каждым днём всё больше .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:43
            Согласен. Одна Европа чего стоит. Пока представители некоторых стран ЕС призывают отказаться от санкций в отношении России, ЕС вводит новые за постройку Крымского моста. Так и живут то снимая, то опять надевая погоны (к/ф "Мы из Кронштадта").
            rotmistr60
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:45
              Хороший пример , подтверждающий отсутствие единства в ЕС .
              bouncyhunter
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:26
    Однако Россия не может диктовать Израилю свою волю – ни давать свободу что-либо делать, ни запрещать какие-то его действия, добавил Викторов.
    ....– Кроме того, я обязан учитывать возможность политических осложнений. Тори опять могут взять верх над вигами…– Какие тролли, какие фиги?! Значит я зря мчался сюда из Парижа!- Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав! (мф Пёс в сапогах)
    parusnik
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:28
    В данном случае приоритетом является обеспечение безопасности еврейского государства.
    Да кто не знал или не понимал что РФ не хочет чтоб окрепшее государство Израиль, начали расшатывать арабы, за ними не заржавеет, тем более те накупили кучу оружия. Бросать сейчас БВ тоже нельзя, а то опять найдут крайнего, между собой они плохо понимают друг друга. Да и Израиль еще не вышел из своих приграничных конфликтов, так что свою безопасность они пока сами могут обеспечить. До большой войны им пока нет дела, Иран это мнимая угроза, куда хуже когда к ним полезут мелкие группы радикалов, террор будет хуже войны с Ираном.... hi


    Король Салман заверил Абу-Мазена в ходе недавнего визита «раиса» в Эр-Рияд, что Саудовская Аравия поддержит палестинцев. «Мы вас не бросим, — сказал монарх Абу-Мазену, как утверждает палестинский посол в Эр-Рияде. — Мы примем то, что вы примете, и отвергнем то, что вы отвергнете».https://news.israelinfo.co.il/world/73714
    XXXIII
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:36
      Несколько месяцев назад он сказал Абу-Мазену совсем другое: "Заткнитесь. Ни во что не вмешивайтесь. Вы (палестинцы) всем надоели." Был большой скандал. laughing
      Это когда Катар - враг саудов - начал науськивать палестинцев на беспорядки, обещая фин.помощь.
      Саудовский король начал торговать с Израилем, покупать гражданские технологии. Палестинцы ему мешают в этом.
      voyaka uh
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:11
        Цитата: voyaka uh
        Несколько месяцев назад он сказал Абу-Мазену совсем другое: "Заткнитесь. Ни во что не вмешивайтесь. Вы (палестинцы) всем надоели." Был большой скандал. laughing
        Это когда Катар - враг саудов - начал науськивать палестинцев на беспорядки, обещая фин.помощь.
        Саудовский король начал торговать с Израилем, покупать гражданские технологии. Палестинцы ему мешают в этом.

        Так Израиль не так давно принял закон о национальном характере государства, кому посыл был ?! Саудиты не глупее евреев, они не хотят вас видеть на БВ более сильными чем они сами и они не одни там такие. Только РФ не сильно важно кто там главный на БВ, БВ не живет по правилам одного государства, но не все это понимают или хотят понимать.... hi
        XXXIII
      2. роман66 (роман) Сегодня, 12:13
        хорошо быть королем - лепи что сегодняшний момент подсказывает, советники одобрят
        роман66
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 12:33
    Со стороны Сирии границу с Израилем будут контролировать только регулярные части САА
    Ну вот и все, теперь Израиль может спать спокойно.
    мерцание
Картина дня