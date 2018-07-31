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Иностранных войск на сирийско-израильской границе не будет
Со стороны Сирии границу с Израилем будут контролировать только регулярные части САА, передает РИА Новости заявление российского посла в Тель-Авиве Анатолия Викторова.
Викторов подтвердил наличие соответствующих соглашений, согласно которым было организовано наступление сирийских войск на юго-западе САР. В дальнейшем близ израильской границы будут также находиться только правительственные силы. Никаких несирийских формирований в южной зоне деэскалации быть не должно.
В данном случае приоритетом является обеспечение безопасности еврейского государства.
Посол высказался за полную имплементацию соглашения от 1974 года, предполагающего в зоне сирийско-израильской границы демилитаризованных зон с присутствием там миротворческих сил ООН.
Вместе с тем, Россия не может заставить Иран вывести свои войска из Сирии, так как их присутствие отвечает нормам международного права, подчеркнул Викторов.
Россия может лишь говорить с иранцами, убеждая их делать или не делать что-либо, отметил он.
По его словам, Иран играет важную роль в совместных усилиях по ликвидации в САР террористов, поэтому на данный момент требовать вывода иранских войск из Сирии было бы неправильным.
Дипломат отметил, что Москва не одобряет удары израильских ВВС по территории САР, которые, как правило, объясняются необходимостью противодействовать закреплению там иранских сил.
Однако Россия не может диктовать Израилю свою волю – ни давать свободу что-либо делать, ни запрещать какие-то его действия, добавил Викторов.
Викторов подтвердил наличие соответствующих соглашений, согласно которым было организовано наступление сирийских войск на юго-западе САР. В дальнейшем близ израильской границы будут также находиться только правительственные силы. Никаких несирийских формирований в южной зоне деэскалации быть не должно.
В данном случае приоритетом является обеспечение безопасности еврейского государства.
Посол высказался за полную имплементацию соглашения от 1974 года, предполагающего в зоне сирийско-израильской границы демилитаризованных зон с присутствием там миротворческих сил ООН.
Вместе с тем, Россия не может заставить Иран вывести свои войска из Сирии, так как их присутствие отвечает нормам международного права, подчеркнул Викторов.
Россия может лишь говорить с иранцами, убеждая их делать или не делать что-либо, отметил он.
По его словам, Иран играет важную роль в совместных усилиях по ликвидации в САР террористов, поэтому на данный момент требовать вывода иранских войск из Сирии было бы неправильным.
Дипломат отметил, что Москва не одобряет удары израильских ВВС по территории САР, которые, как правило, объясняются необходимостью противодействовать закреплению там иранских сил.
Однако Россия не может диктовать Израилю свою волю – ни давать свободу что-либо делать, ни запрещать какие-то его действия, добавил Викторов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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