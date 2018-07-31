12:40 31 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Евросоюз ввел санкции против компаний, строящих Крымский мост

Совет Евросоюза опубликовал официальное постановление, в котором заявил, что внес в санкционный список шесть российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

Евросоюз ввел санкции против компаний, строящих Крымский мост


Согласно решения ЕС:


Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины


В список попали компании "Мостотрест", "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж — Мост", вологодское АО "ВАД". Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, т.е. 31 июля 2018 года, и согласно наложенных на компании ограничительных мер, ЕС замораживает активы организаций, размещенные ими на территории Евросоюза, а также запрещает предоставлять им какие-либо средства из принадлежащих Евросоюзу.

В то же время в инфоцентре «Крымский мост» заявили, что введение ограничительных мер никаким образом не повлияет на ход строительства моста и связанных с ним проектов.

Зато невероятную радость от наложенных на российские компании санкции выразил президент Украины Петр Порошенко, который на своей странице в Twitter сделал запись следующего содержания:

Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!


Напомним, что еще 18 июля Петр Порошенко заявил, что "в развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста"

Ну, другого чего-то от украинского президента нечего было и ожидать. Пусть потешит свое самолюбие. А между тем, как ранее уже сообщалось, на железнодорожной части Крымского моста, несмотря на всяческие санкции, началась укладка железнодорожного полотна.

Использованы фотографии: Инфоцентр Крымский мост
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:43
    Ну, другого чего-то от украинского президента нечего было и ожидать.

    Бесспорно . Вот если бы он диаметрально поменял риторику в адрес России - это была бы сенсация . А так - штатный трёп в обычном режиме после стакана натощак .
    bouncyhunter
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:44
      Павел hi Что интересно европейские подрядчики под санкции не попали.
      Аристарх Людвигович
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
        Аристарх Людвигович , взаимно hi
        Цитата: Аристарх Людвигович
        европейские подрядчики под санкции не попали

        Ну так двойные стандарты никто не отменял , как и антироссийские санкции .
        bouncyhunter
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:53
          Цитата: bouncyhunter
          Ну так двойные стандарты никто не отменял , к

          Я тут посмотрел. Оказывается всем миром мост строили.
          Конструкторская документация на общую технологию фундамента разработана американской нефтяной компанией ExxonMobil. Модульный бетонный завод для моста собран немецким концерном Stetter. Гидравлические молоты для забивания свай произведены нидерландскими компаниями Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek, а также финской компанией Junttan. Поднятие арок осуществлялось домкратами нидерландской компании Mammoet. Портландцемент произведен немецким концерном Heidelberg Cement. Системы зачистки ржавчины поставлены итальянской компанией Bvgranigliatrici. Комплексный контроль качества нанесения лакокрасочного покрытия осуществлялся британской Elcometer. Американская 3M и голландская AkzoNobel нанесли эпоксидное антикоррозийное покрытие свай фундамента. Мониторинг усадки моста осуществляется голландской Allnamics. Немецкая Maurer AG поставила материалы для изготовления антисейсмических шаровых опор. Использовались экскаваторы и краны японской Komatsu, техника для дорожного полотна - немецкой HAMM, грейферы - британской JCB, бульдозеры - американской CAT и др. Гранит для производства щебня доставлялся с украинских карьеров. А аккумуляторы везли с завода «Энергоавтоматика», принадлежащего Петру Порошенко.

          https://www.eg.ru/society/539606/
          Аристарх Людвигович
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:56
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Оказывается всем миром мост строили

            Но виновата в итоге как всегда Россия . Так в Матрасии решили .
            bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:50
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Павел hi Что интересно европейские подрядчики под санкции не попали.

        А они то при чем? Их то за что? laughing
        MPN
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:56
        Они там чего, вообще офонарели? Извращённое мышление какое-то! Это же не какой-нибудь ядерный центр, ЭТО МОСТ!!! Он для людей, для крымчан, для жителей Краснодарского края!
        Украина засыпает Северокрымский канал - перемога! drinks Украина взрывает опоры ЛЭП питающие Крым - СЛАВА ХЕРОЯМ УКРАИНЫ! good
        А как только Россия сделала добро, произвела воистину СОЗИДАНИЕ - это попадает под санкции. Где логика? request
        Проксима
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:16
          в конце концов - незаконное строительство - это так по-русски lol оформим задним числом
          роман66
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:34
            С санкциями всё понятно; а с техникой, оборудованием, технологиями и материалами не понятно, разве в России этого нет?! winked
            Black Sniper
  2. Konatantin 1992 (Константин ) Сегодня, 11:43
    Мельком новость увидел, аж плохо стало, думал мы второй мост строим... ну а чё нам?)))) в принципе можно))) (шутка)
    Konatantin 1992
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:39
      Что плохого во 2-м мосте?
      Black Sniper
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:43
    Укрошумерское сообщество из трусов выпрыгивает от радости, забывая при этом , что в этих же трусах и дальше жить придется. yes
    Egorovich
  4. Лесс Сегодня, 11:44
    И ни слова о предполагаемых потерях этих компаний... Может потому, что у компаний оказалось достаточно времени чтобы подготовиться к подобному ходу? Вообще кажется, что всё со всеми в данном случае согласовано, иначе какой был смысл тянуть с введением санкций несколько лет, практически до завершающей стадии строительства...
    Лесс
    1. Horst78 (Слава) Сегодня, 11:49
      Цитата: Лесс
      Вообще кажется, что всё со всеми в данном случае согласовано, иначе какой был смысл тянуть с введением санкций несколько лет, практически до завершающей стадии строительства...

      Вот и я подумал что это просто формальность перед "хозяином"
      Horst78
    2. Сашк0 (Александр) Сегодня, 11:52
      СГК по идее должно быть все равно, ротеров давно прижимают, СМП банк давно под санкциями, Газпром бурение уже около полутора года. Так что вполне ожидаемо все, не удивительно.
      Сашк0
  5. polpot (Andru) Сегодня, 11:49
    Как сказал президент "Скучно девочки"
    polpot
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:50
    Одним словом - ЕС. Старая Европа себе на погибель понабрала "друзей" в союз, о которых принято говорить, что не нужно врагов когда есть такие друзья. Вот всякие европейские советы и пыжатся между "предложениями " Сша, от которых нельзя отказаться и завыванием младоевропейцев в унисон Украине. Тьфу!
    rotmistr60
  7. faiver (Андрей) Сегодня, 11:51
    ну в ответ надобно запретить проезд по крымскому мосту автомобилей с номерами ЕС
    faiver
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:17
      совсем запрещать не надо - пущщай завидуют. а вот цену для них сделать... исключительную
      роман66
  8. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 11:54
    мне вот интересно, когда закроется проект 404, что евроколхозники вместе с пин-ми делать то будут со своими санкциями то а laughing
    bmv04636
  9. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:02
    Мне кажется, введение санкций - это высокая оценка работы этих предприятий. Я бы ввёл почётный титул: "Обладатель санкций ЕС 2018", "Дважды обладатель санкций ", ну и в том же духе. А ЕС напоминает Шавку дедушки Крылова. "Знать она сильна!..." smile
    Игорь В
  10. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:06
    В моём магазине регулярно обслуживают не только строителей Крымского моста, но и туристов, посетивших Крым, и даже ополченцев Донбасса! И вообще мы все четыре года занимаемся гумпомощью Донбассу. Почему нас до сих пор не внесли в санкционный список ЕС?! Обидно даже! angry
    Николай Фёдоров
  11. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:18
    Цитата: Проксима
    Они там чего, вообще офонарели? Извращённое мышление какое-то! Это же не какой-нибудь ядерный центр, ЭТО МОСТ!!! Он для людей, для крымчан, для жителей Краснодарского края!
    Украина засыпает Северокрымский канал - перемога! drinks Украина взрывает опоры ЛЭП питающие Крым - СЛАВА ХЕРОЯМ УКРАИНЫ! good
    А как только Россия сделала добро, произвела воистину СОЗИДАНИЕ - это попадает под санкции. Где логика? request

    Логику в действиях иди - отов искать не следует . Их иди- отов изолировать от общества не обходимо ...
    30 вис
  12. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:18
    Пусть сдох нут те, кто нас не любит. Это они от бессилия и злобы, тва ри. Ну а что петюн, петюн он и есть петюн.
    Кент0001
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:22
    От безнаказанности европейцы просто обнаглели. "Заморозка активов"- есть банальный грабёж и нечестная конкуренция. В ответ от "наших" политиков только невразумительное мычание про "контрсанкции". Конфисковывать надо имущество всех компаний которые участвуют в поставках "коалиции" в Сирии и пр.
    Кому дороги "партнёры" пусть "уезжают" на ПМЖ к "партнёрам" без права посещения РФ.
    Как ещё надо унизить Россию, чтобы в головах "слуг народа" зашевелился пусть не патриотизм, но хотя бы чувство собственного достоинства.
    samarin1969
  14. kefan (kefan) Сегодня, 12:27
    Да и пусть засунут они свои санкции себе в одно место, ну а мост фактически уже построен и это самое главное.
    kefan
  15. air wolf (Дмитрий) Сегодня, 12:36
    Ответ на санкции: "Прекратить все поставки газа и других энергоносителей, кроме готовых продуктов в Европу, и все сразу встанет на свои места".
    air wolf
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:39
    Это уже начинает напоминать какой то детский сад.
    sgr291158
Картина дня