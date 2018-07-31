Евросоюз ввел санкции против компаний, строящих Крымский мост

Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!

Совет Евросоюза опубликовал официальное постановление, в котором заявил, что внес в санкционный список шесть российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.Согласно решения ЕС:В список попали компании "Мостотрест", "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж — Мост", вологодское АО "ВАД". Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, т.е. 31 июля 2018 года, и согласно наложенных на компании ограничительных мер, ЕС замораживает активы организаций, размещенные ими на территории Евросоюза, а также запрещает предоставлять им какие-либо средства из принадлежащих Евросоюзу.В то же время в инфоцентре «Крымский мост» заявили, что введение ограничительных мер никаким образом не повлияет на ход строительства моста и связанных с ним проектов.Зато невероятную радость от наложенных на российские компании санкции выразил президент Украины Петр Порошенко, который на своей странице в Twitter сделал запись следующего содержания:Напомним, что еще 18 июля Петр Порошенко заявил, что "в развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста"Ну, другого чего-то от украинского президента нечего было и ожидать. Пусть потешит свое самолюбие. А между тем, как ранее уже сообщалось, на железнодорожной части Крымского моста, несмотря на всяческие санкции, началась укладка железнодорожного полотна.