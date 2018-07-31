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Депутат Рады: СБУ расследует факт госизмены со стороны Порошенко
Сотрудники СБУ ведут расследование по факту государственной измены президента Петра Порошенко, написал в Фейсбуке депутат Верховной рады Виталий Куприй.
Депутат сообщил, что в понедельник получил повестку о вызове в СБУ в качестве свидетеля. Дело касается распиаренной Порошенко акции о безвозмездной передаче в августе прошлого года 3-му полку сил спецопераций ста снайперских комплексов. Президент оценил свой подарок в 500 млн. гривен.
К своему тексту Куприй приложил фотографию полученной повестки.
Депутат заинтересовался законностью сделки и направил в Минобороны запрос по этому поводу. В ответ глава оборонного ведомства Степан Полторак сообщил, что в действительности было передано не 100, а 98 винтовок (две украли, возможно, сам Порошенко), которые являются охотничьим, а не военным стрелковым оружием. Данная помощь пришла от предприятия «Рошен». При этом министр попросил депутата не разглашать полученную информацию, чтобы «сепаратисты» в Донбассе не узнали, какое оружие применяется в ходе антитеррористической операции. Это может нанести вред национальной безопасности Украины.
Таким образом, по инициативе Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация оружия, которое передается ВСУ, что, по заявлению Степана Полторака, может причинить вред национальной безопасности Украины, и является военной тайной, заключил Куприй.
Он сообщил также, что СБУ параллельно проведет расследование факта пропажи двух винтовок, которые Порошенко, вероятно, оставил себе либо подарил друзьям.
Депутат добавил, что заставил возбудить СБУ данное уголовное дело через суд.
Депутат сообщил, что в понедельник получил повестку о вызове в СБУ в качестве свидетеля. Дело касается распиаренной Порошенко акции о безвозмездной передаче в августе прошлого года 3-му полку сил спецопераций ста снайперских комплексов. Президент оценил свой подарок в 500 млн. гривен.
К своему тексту Куприй приложил фотографию полученной повестки.
Депутат заинтересовался законностью сделки и направил в Минобороны запрос по этому поводу. В ответ глава оборонного ведомства Степан Полторак сообщил, что в действительности было передано не 100, а 98 винтовок (две украли, возможно, сам Порошенко), которые являются охотничьим, а не военным стрелковым оружием. Данная помощь пришла от предприятия «Рошен». При этом министр попросил депутата не разглашать полученную информацию, чтобы «сепаратисты» в Донбассе не узнали, какое оружие применяется в ходе антитеррористической операции. Это может нанести вред национальной безопасности Украины.
Таким образом, по инициативе Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация оружия, которое передается ВСУ, что, по заявлению Степана Полторака, может причинить вред национальной безопасности Украины, и является военной тайной, заключил Куприй.
Он сообщил также, что СБУ параллельно проведет расследование факта пропажи двух винтовок, которые Порошенко, вероятно, оставил себе либо подарил друзьям.
Депутат добавил, что заставил возбудить СБУ данное уголовное дело через суд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.facebook.com/kupriyofficial
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