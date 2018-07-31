12:42 31 июля
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Депутат Рады: СБУ расследует факт госизмены со стороны Порошенко

Сотрудники СБУ ведут расследование по факту государственной измены президента Петра Порошенко, написал в Фейсбуке депутат Верховной рады Виталий Куприй.



Депутат сообщил, что в понедельник получил повестку о вызове в СБУ в качестве свидетеля. Дело касается распиаренной Порошенко акции о безвозмездной передаче в августе прошлого года 3-му полку сил спецопераций ста снайперских комплексов. Президент оценил свой подарок в 500 млн. гривен.


К своему тексту Куприй приложил фотографию полученной повестки.

Депутат Рады: СБУ расследует факт госизмены со стороны Порошенко


Депутат заинтересовался законностью сделки и направил в Минобороны запрос по этому поводу. В ответ глава оборонного ведомства Степан Полторак сообщил, что в действительности было передано не 100, а 98 винтовок (две украли, возможно, сам Порошенко), которые являются охотничьим, а не военным стрелковым оружием. Данная помощь пришла от предприятия «Рошен». При этом министр попросил депутата не разглашать полученную информацию, чтобы «сепаратисты» в Донбассе не узнали, какое оружие применяется в ходе антитеррористической операции. Это может нанести вред национальной безопасности Украины.

Таким образом, по инициативе Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация оружия, которое передается ВСУ, что, по заявлению Степана Полторака, может причинить вред национальной безопасности Украины, и является военной тайной, заключил Куприй.

Он сообщил также, что СБУ параллельно проведет расследование факта пропажи двух винтовок, которые Порошенко, вероятно, оставил себе либо подарил друзьям.

Депутат добавил, что заставил возбудить СБУ данное уголовное дело через суд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.facebook.com/kupriyofficial
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Комментарии 13

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:58
    Политический кордебалет в/на Украине продолжается , ничего нового ...
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:04
      Цитата: bouncyhunter
      Политический кордебалет в/на Украине продолжается , ничего нового ...

      Уже ни эмоций, ни мыслей... Ну как то навевает само собой "Кошка бросила котят, пусть .... как хотят"
      MPN
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 12:15
      Ухтыж, (афто)Кефаль Мальдивская, начинают потихоньку Петра Гидрантовича покусывать
      Сармат Саныч
  2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:01
    Однажды на Украине...
    Украина теряет территории и людей. Потери сопоставимы с ВОВ. Сегодняшние потери - больше. А президенту шьют уголовное дело за пропажу двух винтовок... winked
    Николай Фёдоров
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:17
      Цитата: Николай Фёдоров
      А президенту шьют уголовное дело за пропажу двух винтовок...
      Николай, hi , это называется - отвести подозрения от себя! В Незалежной любого, хоть как-то, относящегося к власти есть за что посадить... У каждого с̶в̶и̶н̶о̶е̶ "рыльце в пушку".
      Logall
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 12:18
      Значительно больше: в 91-м было 52 млн человек, сейчас согласно потреблению хлеба и муки - около 26 млн. Второе место по убыли населения в мире.
      Сармат Саныч
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:02
    не 100, а 98 винтовок (две украли, возможно, сам Порошенко), которые являются охотничьим
    Ну тут явно не госизмена а мошенничество, на крайний случай кражу можно добавить. Особенно понравилось
    две украли, возможно, сам Порошенко
    , улыбнуло от души. Понятно, что дело умрет под сукном СБУ. Но Порошенко все равно свои же и ухайдокают.
    rotmistr60
  4. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:07
    Подарил армии винтовки, и что с того, в чём суть госизмены? Нормальные люди бы спасибо сказали, а афишировать или нет это его личное дело ведь это ЕГО ПОДАРОК!
    Black Sniper
  5. anjey (Андрей) Сегодня, 12:10
    Подумаешь измена на 500млн гривен,за 4 года порось уже на миллиарды баксов ,сто раз изменил краине....
    anjey
  6. Vladimir Сегодня, 12:15
    Даже уже не интересно и не смешно.
    Vladimir
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 12:29
    Начинается ! США определились с кандидатурой на замену Порошенко. Ставку сделали на Наливайченко, бывшего главу СБУ, работавшего под контролем ЦРУ. Сейчас ему срочно организовывают новую партию, под флагом которой он пойдёт на выборы в президенты.Теперь, компромат против Порошенко польётся рекой.
    Начинается новое представление в театре "Украина" - предвыборная компания. fool
    askort154
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:35
    Ну спер Петька пару винтарей, так он же президент.
    sgr291158
  9. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:38
    100 охотничьих винтовок - 500 миллионов гривен ? Чтож там за винтовки такие?
    Сергей39
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