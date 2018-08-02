Кондотьеры и короли: новые варяги Древней Руси. Часть 1

Памятник Олаву Трюггвасону в Тронхейме

"Один из эстов, Клеркон, взял себе Олава и его воспитателя, знатного норвежца Торольва... Решив, что Торольв слишком стар как раб и что от него не будет пользы, Клеркон убил его. Олава он оставил себе и в своей стране обменял на доброго козла".

"У Олава в руке был топорик, и он ударил им Клеркона по голове так, что топорик врезался в мозг, и сразу же побежал домой и сказал Сигурду... В Хольмгарде (Новгороде) тогда господствовал такой нерушимый мир, что, по тамошнему обычаю, всякий, кто убил человека, не объявленного вне закона, должен быть убит. Поэтому весь народ бросился на поиски мальчика".

Петер Николас Арбо, "Олаф Трюгвассон провозглашается королём Норвегии"

Одина род поэзию любил,

К отраде сладкой человека,

И я, как дар небесный, сохранил

Обычай дедовского века.

Одина власть была для нас мила,

И только принужденья сила

Богов родных у скальдов отняла

И вере новой научила.

Последняя битва Олава Трюгвасона

Олав Святой – витраж, Англия

Олав Шетконунг, памятная медаль

"В наше время конунги шведов ведут себя не так, как бывало прежде. Конунг, что правит ныне, не позволяет говорить ничего, кроме того, что ему по вкусу. Он пытается удержать за собой Норвегию, чего не делал ни один конунг шведов, и навлекает этим беды на многих людей. Мы требуем, чтобы ты заключил мир с Олавом Толстым и отдал ему в жены свою дочь. А если откажешься, мы поступим как наши предки, которые утопили в трясине на Мулатинге пятерых конунгов за то, что они были такими же высокомерными, как ты".

"Тогда встает конунг и говорит, что он сделает все, как хотят бонды. Он говорит, что так делали все конунги шведов: они всегда поступали так, как решали бонды. Тогда бонды перестали шуметь".

"Когда умерла на Руси сестра императора – а ещё раньше её муж Владимир, то Хрисохир ("Золотая рука" – греческий вариант неизвестного нам имени), привлекши к себе 800 человек, и посадивши их на суда, пришел в Константинополь, будто желая поступить на военную службу. Но когда император потребовал, чтобы он сложил оружие и только в таком виде явился на свидание, то он не захотел этого и ушел через Пропонтиду (Мраморное море). Прибыв в Абидос, и столкнувшись со стратигом фемы, легко одолел его и спустился к Лемносу. Здесь он и его спутники были обмануты притворными обещаниями, данными начальником флота Кивирреотом и Давидом из Охриды, стратигом Самоса, да Никифором Кавасилой, дукой Солунским, и все были перебиты".

Гуннар из Хлидаренди, иллюстрация из Саги о Ньяле

"Я стоял на холме и смотрел на женщину,

Как несла её на себе прекрасная лошадь.

Прекрасноокая женщина лишила меня моей радости…"



"Некогда росло великолепное дерево,

Во всякое время года вечнозелёное

И с цветами, как знали дружины ярлов;

Теперь листва дерева быстро поблекла в Гардах;

Так как женщина завязала узлом золотую повязку".

Икона "Отплытие св.Олава из Новгорода в Норвегию на мученичество"

"Один дружинник, довольно пожилой, невзлюбил его, и однажды, когда мальчик шел по столам подставил ему руку и свалил со стола, и заявил, что не хочет его присутствия. Люди судили об этом по-разному: некоторые выступали за мальчика, а некоторые – за дружинника. И в тот же самый вечер, когда конунг ушел спать, и когда дружинники ещё сидели там и пили, подошел Магнус к тому дружиннику, и держал в руке маленький топор, и нанес он дружиннику смертельный удар. Некоторые его товарищи хотели тотчас взять мальчика и убить его и так отомстить за того дружинника, а некоторые воспротивились и хотели испытать, как сильно конунг любит его. Тогда встаёт один человек, и берёт мальчика на руки, и бежит с ним в то помещение, в котором спал конунг, и бросает его в постель к конунгу и сказал: "Получше стереги своего дурня в другой раз". Конунг отвечает: "Часто вы выбираете для него неподходящие слова, или он что-то теперь для этого сделал?"



Узнав об убийстве дружинника, "произнес конунг: Королевская работа, приемыш, – и рассмеялся, – Я заплачу за тебя виру".

"Как только местные жители узнали, что они норвежцы, то они не только не захотели им ничего продавать, но дело шло к бою, и хотели жители напасть на них. И когда Карл увидел, что становится опасно, то сказал местным жителям: Это будет расценено как поспешность и большая дерзость, если вы возьметесь вместо вашего конунга наносить раны иноземным людям или грабить их, хотя они пришли со своими товарами, и не делают вам ничего дурного. И вовсе неизвестно, понравится это вашему конунгу или нет. Разумнее всего вам сейчас подождать решения конунга".

Магнус Олавсон