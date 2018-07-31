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Во Львове вновь осквернена могила разведчика Кузнецова
В ночь на понедельник члены праворадикальной партии «С-14» (запрещена в РФ) в очередной раз осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова, сообщает украинское издание Zaxid.net.
Вандалы разрисовали надгробие желтой и красной краской, появилась надпись «ворог».
Издание напоминает, что 27 июля отмечался День освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков.
При этом координатор националистической организации Сергей Мазур написал в «Фейсбуке», что осквернение могилы – это не акт вандализма, а «всего лишь правильное оформление не наших "героев"».
На запрос журналистов в Львовской полиции ответили, что заявлений по факту вандализма не поступало.
Это уже второй случай осквернения могилы Кузнецова за последние два месяца. Предыдущий произошел в конце июня. Тогда радикалы нарисовали на надгробии трезубец и написали слово «палач».
Напомним, Николай Кузнец (1911-1944) – советский разведчик, Герой Советского Союза (посмертно). В годы войны под видом немецкого офицера добывал информацию на территории оккупированной Украины. Лично участвовал в ликвидации немецких генералов и чиновников оккупационного режима. Погиб в марте 1944-го в бою с украинскими националистами.
Вандалы разрисовали надгробие желтой и красной краской, появилась надпись «ворог».
Издание напоминает, что 27 июля отмечался День освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков.
При этом координатор националистической организации Сергей Мазур написал в «Фейсбуке», что осквернение могилы – это не акт вандализма, а «всего лишь правильное оформление не наших "героев"».
На запрос журналистов в Львовской полиции ответили, что заявлений по факту вандализма не поступало.
Это уже второй случай осквернения могилы Кузнецова за последние два месяца. Предыдущий произошел в конце июня. Тогда радикалы нарисовали на надгробии трезубец и написали слово «палач».
Напомним, Николай Кузнец (1911-1944) – советский разведчик, Герой Советского Союза (посмертно). В годы войны под видом немецкого офицера добывал информацию на территории оккупированной Украины. Лично участвовал в ликвидации немецких генералов и чиновников оккупационного режима. Погиб в марте 1944-го в бою с украинскими националистами.
Использованы фотографии: https://zaxid.net, www.facebook.com
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