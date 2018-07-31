15:32 31 июля
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Во Львове вновь осквернена могила разведчика Кузнецова

В ночь на понедельник члены праворадикальной партии «С-14» (запрещена в РФ) в очередной раз осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова, сообщает украинское издание Zaxid.net.

Вандалы разрисовали надгробие желтой и красной краской, появилась надпись «ворог».

Во Львове вновь осквернена могила разведчика Кузнецова



Издание напоминает, что 27 июля отмечался День освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков.

При этом координатор националистической организации Сергей Мазур написал в «Фейсбуке», что осквернение могилы – это не акт вандализма, а «всего лишь правильное оформление не наших "героев"».

На запрос журналистов в Львовской полиции ответили, что заявлений по факту вандализма не поступало.

Это уже второй случай осквернения могилы Кузнецова за последние два месяца. Предыдущий произошел в конце июня. Тогда радикалы нарисовали на надгробии трезубец и написали слово «палач».

Напомним, Николай Кузнец (1911-1944) – советский разведчик, Герой Советского Союза (посмертно). В годы войны под видом немецкого офицера добывал информацию на территории оккупированной Украины. Лично участвовал в ликвидации немецких генералов и чиновников оккупационного режима. Погиб в марте 1944-го в бою с украинскими националистами.

Использованы фотографии: https://zaxid.net, www.facebook.com
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Комментарии 17

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 12:51
    Мало того, что подло убили, так еще и на могиле пакостят...До сих пор боятся !
    Uncle Lee
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:52
      Племянница Николая Кузнецова вроде просила администрацию Львова эксгумировать его останки с целью перезахоронить их в селе Зырянка Свердловской области. Наверное это самый оптимальный вариант.
      Аристарх Людвигович
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:56
        Не разрешат. Изгаляться не над чем будет... А идея правильная ... Получилось, героя как в аду похоронили.
        MPN
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:36
          Во Львове вновь осквернена могила разведчика Кузнецова
          не зря стало быть,"мочил" мой земляк нацистов и националистов упа. подтвердили. мёртвого обидеть невозможно,они сами просто оскотиниваются.
          андрей юрьевич
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:51
    ...это не акт вандализма, а «всего лишь правильное оформление не наших "героев"...

    Убожество возведённое в ранг государственной политики.
    Памятник сдачи не даст.
    Этих бесов начинает колотить от наших, когда-то общих, героев.
    Такое не лечится - выжигается на корню, чтоб эта коричневая чума дальше этого лепрозория 404 не распространялась.
    Андрей К
  3. Викторио (Викторио) Сегодня, 13:13
    таков теперь уровень героизма на украине, воевать с памятниками
    Викторио
  4. Stas157 (Стас) Сегодня, 13:16
    Я, о разведчике, Николае Кузнецове, узнал в детстве, сначала от отца, а потом глубокое впечатление оставили книги "Это было под Ровно" и "Сильные духом", которые написал Медведев, командир отряда, в котором воевал Кузнецов.
    Считаю, что могилу Николая Кузнецова нужно перенести в Россию на Родину. Если память о прославленном разведчике не нужна Украине, то она нужна нам, здесь в России.
    Stas157
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:19
      Это нужно было сразу сделать как только фашисты голову подняли в 2014 г.
      Black Sniper
  5. Slon_on (Пётр) Сегодня, 13:27
    А, что от скотобазы трусливой можно ожидать, их только петля угомонит.
    Slon_on
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:24
      Лишь бы фонарных столбов на всех хватило!!! am
      Black Sniper
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 13:35
    Вообще конечно есть смысл перезахоронить героя в России! Нельзя оставлять прах павших в этом гадюшнике! Так же следует поступить с памятниками наших героев в Польше. Их надо забрать. Если надо выкупить! Не нужно им стоять в этом гадючьем болоте!
    Опер
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:51
      Вообще я думал давно уже о том, что действительно из всех этих восточно-европейских стран, где неблагодарные паскудники глумятся над нашими павшими прах наших бойцов надо вывезти! И перезахоронить на Родине. Создать мемориал общий и так и написать-здесь лежат освободители неблагодарной Польши, здесь лежат герои освобождавшие Львов от фашистов и украинских пособников, здесь... На это не жалко никаких денег! Пусть солдаты упокоятся в своей земле. И пусть наши дети знают, как отплатили героям неблагодарные свиньи! Это надо знать.
      Опер
  7. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 13:50
    Вот, что значит, когда дело до конца не доделано. Не вывели эту мерзоту в своё время под корень, вот теперь, хлебайте полными ложками! am
    Barzha
  8. пищак Сегодня, 13:52
    Надо же! Думал что прах Николая Кузнецова давно уже перевезен в Россию, а он до сих пор под бандервой, предки которой клялись в верности гитлеру и подло убили Николая и его боевых побратимов?!
    Не на сайте ВО ли была статья о том, как там же, на львовщине, на приватизированной территории бывшей заставы, прямо на братской могиле советских пограничников, геройски погибших 22 июня 1941 года, владелец участка-потомок схроновских душегубов безнаказанно устроил отхожее место?!
    Как бы и с могилой нашего советского Героя-разведчика дикие бандеропитеки не учинили нечто подобное?!
    пищак
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:44
      А почему Европа молчит? Она ведьв против Фашизма, взяли бы санкциями укров обложили...
      Black Sniper
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:59
        А, что вы от Европы ждете?! Она вся почти в полном составе воевала против СССР! Или вы про 4-х танкистов с собакой и 10-ти французских летчиках говорите?
        Опер
  9. atesterev (atesterev) Сегодня, 14:45
    Вот был бы он Коваленко...
    atesterev
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