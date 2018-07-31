15:34 31 июля
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Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?

Индонезия продолжит разработку концепции "танка-бронекатера" (Tank Boat) и уже в 2019 году новые бронекатера поступят в опытную эксплуатацию, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com. Как заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду, конструкция катера оказалась очень удачной и уже пользуется спросом на мировом рынке вооружений.

Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?


Отмечается, что первый показ компьютерной модели Х18 Tank Boat прошел в 2015 году, а в 2016 стартовало производство первого прототипа. Согласно имеющейся информации, компания North Sea Boats (PT Lundin), которая занимается производством бронекатеров, кроме заказов от собственной армии, якобы имеет "импортный" заказ от ОАЭ аж на сотню таких катеров.




По заявлению разработчиков, Х18 Tank Boat планируется оснастить башней с танковым 105-мм орудием Cockerill CT-CV 105HP с максимальной дальностью поражения 10 км, а также дистанционно управляемой турелью с пулемётом до 20 мм или орудием до 30 мм.

Катер катамаранного типа длиной 18 м и шириной 6,6 м. с полимерным корпусом, имеющий слабое противопульное бронирование, обеспечивающее защиту от стрелкового оружия малого и среднего калибра. Согласно технической документации может развивать максимальную скорость хода до 40 узлов. Автономность плавания составляет 350 миль при скорости в 30 узлов и до 900 миль в режиме патрулирования (при скорости в 9 узлов). Имеет небольшую осадку 0,8–0,9 м. и предназначен для действий на реках и в прибрежной зоне морей. Вмещает до 26 человек, включая 6 членов экипажа.

Как заявили разработчики, в настоящее время на катер "уже выстроилась большая очередь стран, желающих видеть "плавающий танк" в составе своих вооруженных сил". И как утверждают в Индонезии, среди будущих "стран-экспортеров" якобы "затесалась" и Россия.

Использованы фотографии: detik.com
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Комментарии 62

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  1. afrikanez (KONGO) Сегодня, 12:52
    А не проще ракеты установить? recourse
    afrikanez
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:54
      На катер "Терминатора" "усадить". Будет катер поддержки катеров-танков - "жидкий терминатор"!
      Logall
      1. afrikanez (KONGO) Сегодня, 12:55
        Катерок не "хилый" получится. lol
        afrikanez
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:10
          У нас на флоте есть катера проекта 03160 «Раптор», на них тоже можно башню поставить. Шведы же ставят.
          Аристарх Людвигович
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:19
            Зачем такому катеру такой калибр?)) Он не перевернется?)) У каждой посудины свое предназначение и здесь явно перемудрили.
            maxim947
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:37
              Шведы знают толк в извращениях. Вариант с тяжёлым вооружением из 2-х 120 мм миномётов. Боекомплект 60 мин, скорострельность техническая 26 в/мин, практическая 16 в/мин, углы вертикальной наводки от минус 5 до 85 градусов, дальность стрельбы максимальная 13 км, эффективная 5 км, возможно применение УАМ, есть пулемет калибра 7,62мм. На испытаниях система подтвердила свою возможность вести огонь до скорости 20 узлов.
              Аристарх Людвигович
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:44
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Шведы знают толк в извращениях. Вариант с тяжёлым вооружением из 2-х 120 мм миномётов.


                Эти катера - как самоходки, только для воды, удобное средство артиллерийской поддержки в местах, где подход по воде удобнее, чем по суше.

                Для рек и заливов, где нет волнения - в самый раз

                Вспомним, наши артиллерийские катера (если не ошибаюсь, Азовской или Днепровской), флотилии участвовали в штурме Берлина
                bulvas
              2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:56
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Вариант с тяжёлым вооружением из 2-х 120 мм миномётов. Боекомплект 60 мин, скорострельность техническая 26 в/мин, практическая 16 в/мин

                а нафига шведам эта гармонь?
                Silvestr
                1. yehat (Сергей) Сегодня, 14:38
                  у шведов есть такая САУ для быстрых огневых налетов - просто то же барахло поставили на воду. Не думаю, что миномет - хорошая идея для катера. Слишком дальность низкая и позиция стрельбы открытая.
                  yehat
                2. faiver (Андрей) Сегодня, 15:29
                  штобы играть laughing
                  faiver
              3. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:36
                Ну миномет хоть куда ни шло, они же изначально "авось радом попадем", тут уж действительно "на кого бог послал", но танковые оружие работают по совсем же другой схеме.
                Мих1974
          2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:33
            А как эти неумные люди на такой малой лохани ухитрились гиро-стабилизацию реализовать request ? Ибо если я правильно понимаю, то так а земле на ходу и то не ахти точный, а уж это "скарлупка" сделает такую пушку просто "пугалкой" ибо добиться вменяемой точности будет не возможно, тем более на дальность в 10 км. fool
            Мих1974
            1. yehat (Сергей) Сегодня, 14:40
              миномет сделать точным и без стабилизатора непросто
              тем более, что точный огонь идет по поправкам, а это система огневого налета, берущая количеством. Поэтому им нафиг не нужен стабилизатор.
              yehat
              1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:43
                Повторяю еще раз - миномет орудие "рандомное" от слова Авось, кроме специальных ракето-мин, все остальное расчитано строго по теории вероятсности "закидаем количеством, что то да попадет". тогда как Танковые снаряды работают совсем по другому принципу, да там тоже есть пристрелка и корректировка, но уж простите в современных условиях если противник "оснащен" вам никто на танке не даст пристреливаться - враз ПТУР в борт огребете. Так же , миномет это стрельба -с закрытой позиции, тогда как танковые - с прямой видимости и значит семи подставляетесь под ответ.
                Мих1974
                1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:03
                  у меня дед был минометчиком - он бы вас просветил )))
                  из 120мм миномета можно было вполне попасть прямо в траншею (при хороших условиях целеуказания), причем опытные минометчики тратили на это 3 мины в конце войны. и это было пол-века назад. Думаю, сейчас минометы не хуже.
                  yehat
    2. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 12:55
      ::
      Цитата: afrikanez
      А не проще ракеты установить? recourse

      Тополь, Ярс.......????????????? recourse
      БorisovичЪ
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:59
        Десяток ПУ ПТРК с ракетами разных видов вполне достаточно.
        Wedmak
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 13:02
          И какой тогда это бронекатер-танк?????? Это же уже другая песня.::
          БorisovичЪ
          1. poquello (poquello) Сегодня, 13:04
            Цитата: БorisovичЪ
            И какой тогда это бронекатер-танк?????? Это же уже другая песня.::

            да башня там явно лишняя, разве что от дождя
            poquello
            1. Например Сегодня, 13:54
              Цитата: poquello
              разве что от дождя

              А ствол это удилище. И на рыбалку.... drinks
              И русские "затесавщиеся" в очереди это рыбаки. wink
              Либо это для атракционов в аквапарк. После выстрела эта лохань должна перевернутся и сделать оборот вокруг себя под водой. fellow good
              Моряки эту хрень покупать не будут. wink
              Например
        2. donavi49 Сегодня, 14:18
          И смысл? Базовая концепция, по которой пушка выигрывает от любой ракеты - дешевые ОФСики/Чугунки.

          Задача типовая - пройти по реке и обеспечить подавление позиций неприятеля/отвлечения его сил. С пушечкой - это дешево и обыденно, а с ПТРК сколько ты наподавляешь? Особенно с современной ценой на ракеты.

          Ну вообще, это скорей вариативно. Данная платформа имеет слот под определенную массу и параметры отдачи. Если не нравится пушка - ставьте связки Корнетов, правда за разработку пускового модуля придется доплатить.
          donavi49
          1. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:30
            пушка выигрывает от любой ракеты - дешевые ОФСики/Чугунки

            Согласен.
            Задача типовая - пройти по реке и обеспечить подавление позиций неприятеля/отвлечения его сил.

            Это задача не для этого катера. Чем там подавлять, одной пушкой? Без брони? С 2,5-3 км? Только что пошуметь. Старенький Шмель сделает больше, там небольшая РСЗО есть. Хотя.. десяток таких катеров натворят шухера, мама не горюй.
            В общем спорная поделка.
            Wedmak
            1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:57
              Цитата: Wedmak
              В общем спорная поделка.

              Похоже, полицейские задачи в манграх. Таки нам зачем?
              sogdy
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 13:10
        тополь в качестве ускорителя зайдет весело )))
        yehat
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:26
          Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
          не верю в это. а если так- конец нам,мы станем "какойтосортной" страной.останется ,только эсминцы у Китая покупать б\у шные.
          андрей юрьевич
  2. Лесс Сегодня, 12:54
    якобы "затесалась" и Россия.
    Собственно на этом "якобы" построена вся новость...
    Лесс
    1. donavi49 Сегодня, 14:24
      Эта верфь поставляет в ВМФ катера уже несколько лет:
      Пять полужестких катеров проекта Х2К Special Ops, имеющих максимальную скорость до 50-60 узлов, уже отправлены в Россию. Два других катера должны быть проекта Х2К Carbotech Special Ops и иметь скорость до 85 узлов. Продемонстрированный 12 марта катер проекта Х2К Carbotech Special Ops был первым из этих двух катеров для российского заказчика.
      donavi49
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:00
        Цитата: donavi49
        Пять полужестких катеров

        Цитата: donavi49
        Два других катера

        Частные яхты?
        sogdy
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:26
          Цитата: donavi49
          Эта верфь поставляет в ВМФ катера уже несколько лет:

          военных не вижу,только ляди и дяди...
          андрей юрьевич
        2. donavi49 Сегодня, 15:31
          Яхты для ВМФ строят своими силами, большой серией, нескольких проектов.


          В Индонезии закупают сверхбыстроходные катера для сил специальных операций. Как яхты эти Х2 - совсем плохи. VIP проблюется, за борт вывалится и вообще 0 позитивных ощущений. Комфорта опять же нет.
          donavi49
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:55
    Еще раз, брони нет, веса своего нет, пушка на рубке, центр тяжести задрат-это очень удачная конструкция. Дальше пушка калибра 105 мм с дальностью поражения 10 км.... ну это и не смешно и даже дилетант не схавает, не сможет она на такую дистанцию стрелять точно, тем более с воды при волнении (хоть это и катамаран). С кем вообще должен этот лодкотанк воевать, на кого покрупнее пушки не хватит, на ровесника хватает 2А42 с лихвой. По браконьерам стрелять? там вообще 7,62 хватит. Я так понимаю вот эту штуковину при БД первый же чувак с ДШК разберет на пазлы
    Romka47
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:07
      насчет волнения можно использовать стабилизатор или системы управления огнем как на крейсерах и линкорах. Пушка танковая на катере - это глупость.
      Нужно морское орудие или гаубица, заточенное стрелять фугасными снарядами и ракетами (или дополнительно ПУ с противотанковым хламом) Так же для таких драндулетов очень полезна какая-то штука разового залпового огня и нужно как-то решить вопрос целеуказания - дальномеры, беспилотники, радары и т.п. То, что я вижу, недостаточно. Это по сути какой-то катер ближнего боя, который он точно не переживет.
      проще сделать вооруженную баржу - и более живучая и позубастее (по опыту боев на ладожском озере)
      yehat
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:17
        а если ей еще и трюм запенить - вообще непотопляемая будет
        роман66
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 13:21
          да, кстати, убить такой пепелац можно только разрезав на куски.
          yehat
          1. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:56
            И то некоторые куски которые останутся на плаву, будут еще огрызаться! а это.....
            Romka47
  4. кобальт (Максим) Сегодня, 12:57
    Украина закупит сразу 1000 в обмен на сало. wassat
    кобальт
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 13:00
      Цитата: кобальт
      Украина закупит сразу 1000 в обмен на сало.

      индонезийцы - мусульмане!)))
      ButchCassidy
      1. кобальт (Максим) Сегодня, 13:03
        Обмен проведут ночью, пока бог не видит. lol
        кобальт
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:19
          да у них уже и сала своего нет, на "оплот" если только поменять - какая угроза нашему флоту
          роман66
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 15:05
        Там на четверть - наш народ... В смысле, христиане и индуисты всякие. Они свинину уважают.
        Пы. Сы. Путин не прав был со своей насмешкой над Ткачёвым. Сам двоечник.
        ПалБор
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:02
      Цитата: кобальт
      Украина закупит сразу 1000 в обмен на сало.

      Они сало уже в Германии закупают, так, что валюты у них на покупку катеров нема...
      MPN
  5. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 13:02
    использовать такой катер можно только для десантных операций на крупных реках. для моря он уже врядли подойдет из-за малой осадки, взяв противника не уменьем, а числом. на катере отсутствует какая-либо серьезная защита. при малейшем попадании даже небольшого боеприпаса он превращается в братскую могилу на 25человек. Его сухопутный аналог- гантрак бороздящий пустыни Ирака и Сирии.
    sergeyezhov
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:04
    А смысл какой в этом катере? Дальность стрельбы танковой пушки около 3,5 км, на сколько она будет эффективна при качке на море еще большой вопрос, танковой брони вероятно на нем все-равно не будет..

    То есть и его поразить можно будет легко из ЗРК и корабельной скорострельной 30-мм пушки и толку от него мало...

    Пока такой катер сделает несколько дырок из своей 105 мм пушки в катере или кораблей противника, его просто в щепки разнесет той же скорострельной 30-мм пушкой, а про ракетное вооружение и говорить нечего...

    Даже не представляю в каких условиях такой катер может пригодится и быть эффективным...
    Ratmir_Ryazan
    1. donavi49 Сегодня, 14:14
      Советские бронекатера, включая сохранившиеся Шмели без стабилизатора или с примитивным стабилизатором отстающим от сухопутных на поколение - тоже не нужны были?

      Или у них другое назначение все же, а не набегать на АУГ НАТО?
      donavi49
      1. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:19
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Даже не представляю в каких условиях такой катер может пригодится и быть эффективным...
        Вот Вам карта Индонезии, для которой такой катер и создавался. Мелководные, тёплые моря со множеством островов. Есть поговорка, что для русского хорошо, то немцу смерть, в этом есть свой смысл, когда мы говорим о технике или экономической системе, обо всём, что применительно к конкретному времени, событию и месту.
        Per se.
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:25
          Совершенно согласен. Он для их бесконечных островов и проливов и создавался. И там он удобен.
          voyaka uh
    2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:24
      Если на воздушной подущке то неплохая амфибия с десантом в 20 чел, поработать над бронёй и вооружением, а так идея не плохая, мне понравилась, речки, озёра, болота, то что надо, там где танк не пройдёт! angry а то что Россия в очереди это ГЛУПОСТЬ, при желании Россия сама ЭТОТ am (катер-танк) сделает и намного лучше чем Индонезия!!!
      Black Sniper
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:08
    Гибрид яхты с монитором. Канонерская лодка "Индонезиец" smile
    Sadko88
  8. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:08
    Арматы для нас дорогие, закупим у Индонезии вот такие танки)))
    gukoyan
  9. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:09
    "Танк"(именно, что в кавычках)? С противопульным бронированием?
    Только эмиратам и можно было скормить такое, если вообще был тот заказ " ... аж на сотню катеров"
    Rostislav
  10. Prosha (Сергей) Сегодня, 13:12
    имеющий слабое противопульное бронирование,
    странно, а в заголовке речь о бронекатере. Тогда у меня внук в ванной играет бронеутенком? У игрушки тоже корпус полимерный... .
    Prosha
    1. donavi49 Сегодня, 14:13
      Все имеют номинальное бронирование. Отечественная гордость и последний остающийся в составе ВМФ тип Шмель - имеет самое толстое бронирование 15мм и то, только потому, что это танковая башня с ПТ-76 - где 15 мм. Собственное бронирование - 10мм рубка. Пояс - 6-8мм. Остальное 4-6 мм.
      donavi49
  11. танк66 Сегодня, 13:16
    Была же ,недавно,статья ,где чувак переживал ,что нечем топить мирные контейнеровозы "если чё". Вот и ответ на его промблему. Подгребает катамаран к судну.Запрашивает кэпа о наличии оружия.Если есть гранатометы - сваливает на 40 узлах ,поставив дымзавесу. Если нету - наставляет пушку и высаживает команду специалистов по открыванию кингстонов. laughing
    танк66
  12. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:35
    Цитата: Logall
    На катер "Терминатора" "усадить". Будет катер поддержки катеров-танков - "жидкий терминатор"!

    Между прочим вполне рабочая мысль. Вместо надстроек с встроенным вооружением закатывать на верхнюю палубу необходимый вид техники. Смысл их в трюмах таскать, если их вооружение можно использовать?
    Sadko88
  13. AID.S Сегодня, 13:36
    И как утверждают в Индонезии, среди будущих "стран-экспортеров" якобы "затесалась" и Россия.

    Днепровская флотилия?
    AID.S
  14. HMR333 (Владимир) Сегодня, 13:51
    а причем тут танк? он че по земле ездит?! обычный катер с пушкой ! тоже мне новшество!
    HMR333
  15. Strashila (I) Сегодня, 13:56
    Нашим проще проект торпедного катера Большевик... возродить и переработать.
    Strashila
  16. пищак Сегодня, 14:51
    Интересная концепция, наверно для неожиданного кинжального огня из прибрежных засад или из-за корпусов плывущих по реке судов и барж?! Или же для поражения вражеских малотонажных корабликов в прибрежной зоне, на дистанциях, превышающих дальность действительного огня их скорострельной малокалиберной артиллерии, в расчёте на то, чтобы одним-двумя прицельными выстрелами наверняка вывести цель из строя?!
    Хорошо известен случай( июня 1941 на Балтике) потопления нашей подлодки типа "С" на переходе морем в надводном положении, когда два гитлеровских торпедных катера, быстро сблизившись с подлодкой, из своих скорострельных малокалиберных пушек дырявили корпус и расстреливали всех, кто был на мостике рубки или пытался выстрелить в ответ из 100 мм и 45 мм лодочных орудий, а потом, фактически неуправляемую, добили глубинными бомбами, сброшенными по курсу, прямо перед носом....то же, наверное, ждёт и этот катер-танк, если к нему приблизятся лёгкие и маневренные катера со "скорострелками", броня-то чисто символическая, лёгкая?!( Получится как в том анекдоте про "силача"-мелкого ресторанного бузотёра, приподнятого рослым метрдотелем за шиворот и выброшенного на улицу со словами:"Ну и что, что ты очень сильный?! Зато очень лёгкий!")
    пищак
  17. spektr9 Сегодня, 14:57
    Катера у Индонезии, докатились ....
    spektr9
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:06
    Какие нибудь "Вихрь" или что то в этом роде вполне могут заменить танковую пушку. Суть этой посудины и сфера деятельности при таком слабом бронировании в упор непонятна. В речной акватории все ПТУРСы - его. Никакая скорость его не спасет. wassat
    Горный стрелок
  19. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:18
    И как утверждают в Индонезии, среди будущих "стран-экспортеров" якобы "затесалась" и Россия.

    С учетом все более явной склонности МО РФ к экстравагантным проектам (да тот же Посейдон) я бы не слишком удивился
    Андрей из Челябинска
  20. Смехотворец (Андрей) Сегодня, 15:29
    Где спереди танковый отвал? Ни разу не зачёт!
    Смехотворец
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