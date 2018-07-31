Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?

Индонезия продолжит разработку концепции "танка-бронекатера" (Tank Boat) и уже в 2019 году новые бронекатера поступят в опытную эксплуатацию, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com. Как заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду, конструкция катера оказалась очень удачной и уже пользуется спросом на мировом рынке вооружений.Отмечается, что первый показ компьютерной модели Х18 Tank Boat прошел в 2015 году, а в 2016 стартовало производство первого прототипа. Согласно имеющейся информации, компания North Sea Boats (PT Lundin), которая занимается производством бронекатеров, кроме заказов от собственной армии, якобы имеет "импортный" заказ от ОАЭ аж на сотню таких катеров.По заявлению разработчиков, Х18 Tank Boat планируется оснастить башней с танковым 105-мм орудием Cockerill CT-CV 105HP с максимальной дальностью поражения 10 км, а также дистанционно управляемой турелью с пулемётом до 20 мм или орудием до 30 мм.Катер катамаранного типа длиной 18 м и шириной 6,6 м. с полимерным корпусом, имеющий слабое противопульное бронирование, обеспечивающее защиту от стрелкового оружия малого и среднего калибра. Согласно технической документации может развивать максимальную скорость хода до 40 узлов. Автономность плавания составляет 350 миль при скорости в 30 узлов и до 900 миль в режиме патрулирования (при скорости в 9 узлов). Имеет небольшую осадку 0,8–0,9 м. и предназначен для действий на реках и в прибрежной зоне морей. Вмещает до 26 человек, включая 6 членов экипажа.Как заявили разработчики, в настоящее время на катер "уже выстроилась большая очередь стран, желающих видеть "плавающий танк" в составе своих вооруженных сил". И как утверждают в Индонезии, среди будущих "стран-экспортеров" якобы "затесалась" и Россия.