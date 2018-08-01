Эрдоган пойдёт другим путём?

Турецкий дрейф в сторону новых партнёров имеет под собой намного больше объективных, чем субъективных причин.Скандальный развод после многолетней «искренней дружбы» — пожалуй, только так сегодня можно охарактеризовать нынешние взаимоотношения Анкары и Вашингтона.И причины всех осложнений кроются отнюдь не в личном противостоянии харизматичных лидеров двух стран.При всей напористости и раздражающем плейбойстве Дональда Трампа он всего за полтора года президентства успел доказать, что является весьма умелым переговорщиком. Саммит с российским президентом в Хельсинки – лишь ещё одно свидетельство в пользу именно такой оценки внешнеполитических достижений главы Белого дома.Однако в диалоге с Тайипом Эрдоганом президент Трамп без всяких на то оснований сразу поторопился занять привычную для американских лидеров позицию «старшего брата». Последние события показывают, что подобная самоуверенность подвела не только президента США, но и всю властную верхушку страны.В эти дни в Вашингтоне вполне обоснованно критикуют турецкие власти за развёрнутую теми беспрецедентную охоту по всему миру на участников июльского переворота 2016 г. Так, буквально на днях в аэропорту монгольской столицы Улан-Батора местные спецслужбы блокировали вылет двух частных самолётов, принадлежавших турецким спецслужбам.Как оказалось, на них турки пытались вывезти из Монголии Вейсела Акчая, директора турецко-монгольского образовательного центра, который работал под эгидой организации FETO Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, которого власти Турции считают одним из организаторов переворота.За две недели до этого на Украине, в Одессе нечто подобное турецкому спецназу провернуть всё же удалось – там был похищен Салих Зеги Игит. Этот не слишком известный бизнесмен стал очень популярен после того, как создал на собственные средства интернет-сайт в поддержку идей того самого Гюлена.Буквально несколько спустя дней Зеги Игит был обнаружен независимыми журналистами как заключённый тюрьмы турецкого города Мерсин. Однако, то что удалось на Украине, в Монголии у турок, как видим, не получилось.В связи с такими действиями турецких властей из Вашингтона пытаются оказывать психологическое давление на Анкару, продолжая требовать освобождения американского пастора Эндрю Брансона. В Турции его назвали "идейным вдохновителем" переворота, и обвинили в шпионаже и пособничестве террористам.Неделю назад США попытались поставить Турцию перед выбором: или Брансон, или экономические санкции. Почти мгновенным ответом Анкары стала серия заявлений, сделанных президентом Эрдоганом. Для начала он уже не впервые выразил сомнения в необходимости для Турции и дальше придерживаться однозначного курса на глубокую интеграцию с Евросоюзом.Вполне логичным продолжением стало заявление о готовности Турции присоединиться к БРИКС. Не обращая никакого внимания на тот факт, что эта структура, даже при наличии собственного объединённого банка, остаётся, по сути, формальным объединением, Эрдоган бодро предложил новую красивую аббревиатуру – БРИКСТ.В русском варианте она сильно смахивает на пресловутый «Брексит», но вряд ли это хоть кого-нибудь смутит, тем более в Турции. Комментируя выступления Эрдогана, многие СМИ выражают уверенность, что вскоре Эрдоган может замахнуться и на "святая святых" — членство страны в НАТО.Незадолго до своих «исторических заявлений» турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган назвал последние действия американской администрации "психологической войной", заявив, что Анкара не намерена идти на поводу у "свободного мира". "Мы не отступим из-за угроз применения санкций. Они не должны забывать, что потеряют искреннего союзника", – цитирует Эрдогана ежедневная Hürriyet Daily News.На данный момент не стоит спешить с переоценкой заявлений Эрдогана, так как сложности во взаимоотношениях с США у Турции были и раньше. В период противостояния с Грецией и оккупации Северного Кипра дело едва не дошло до развода и с Вашингтоном, и с НАТО.Отнюдь не случайно, словно в ответ на жёсткие заявления турецкого президента «подстелить соломку» поспешил именно министр обороны США Джеймс Мэттис, подчеркнувший, что между странами сохраняются товарищеские отношения. К примеру, в Сирии они совместно патрулируют Манбидж (город с 70-тысячным населением на севере страны).Тем не менее, в американском Конгрессе прорабатывается целая серия законов, которую считают ответом на готовность Анкары пополнить свои ПВО купленными у России ЗРК С-400. Судя по всему, Вашингтон всерьёз озадачен после того, как с подачи лично Эрдогана, была сорвана сделка по приобретению турками американских истребителей F-35.До этого судьба американских подданных, которые после переворота оказались в турецких тюрьмах, беспокоила, кажется, только дипломатические службы.В Турции, особенно в новых элитах, уже задолго до прихода к власти Тайипа Эрдогана оформились несколько иные, куда более глобальные, чем ранее, политические и экономические предпочтения. Этому во многом способствовал опережающий экономический рост страны, а также, среди прочего — готовность турецких властей, пусть жёстко и даже порой жестоко, отвечать на многие не только внутри, но и внешнеполитические вызовы.В Анкаре никогда не скрывали претензий на лидерство не только на Ближнем и Среднем Востоке, но, пожалуй, и в мусульманском мире в целом. Другое дело, что до поры до времени такие амбиции носили скорее декоративный характер, и такая политическая экзотика вызывала не то что поддержку, но по крайней мере, определённые симпатии даже у ряда западных лидеров.При этом нельзя забывать, что авторитарный стиль управления, в пользу которого после переворота сделал однозначный выбор президент Тайип Эрдоган, вызывает реальную неприязнь только в так называемых демократических странах. На Востоке, а также среди новых потенциальных партнёров Анкары, к примеру, в том же БРИКС, на это предпочитают, как минимум, не обращать внимание.Очень многое в этом отношении, разумеется, диктуют экономические интересы. При этом в своём тяготении к Анкаре Россия и Китай не только серьёзно конкурируют между собой, но уже испытывают немалую конкуренцию со стороны той же Индии.Турция же, после небезызвестных «двух смертей» (лётчика Сергея Румянцева и дипломата Андрея Карлова) сумела вернуться в русло партнёрских взаимоотношений с Россией. Сегодня она всерьёз рассчитывает не только на конструктивное сотрудничество в Сирии, но и на помощь в крайне сложном диалоге с Израилем, а также в дальнейшем урегулировании сразу двух болезненных для страны национальных вопросов – курдского и армянского.Остаётся лишь отметить, что во многом всё это было достигнуто за счёт личных усилий Эрдогана, которого на Востоке не без оснований считают куда более умелым переговорщиком, чем того же Трампа.