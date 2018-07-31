15:34 31 июля
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США перебрасывают военные грузы к границам Венесуэлы

За последнюю неделю в бразильский аэропорт Манауса (штат Амазонас) прибыли два военно-транспортных самолета ВВС США, пишет издание Demtempo.

США перебрасывают военные грузы к границам Венесуэлы


Пока неизвестно, какие грузы были доставлены самолетами С130 и C17, грузоподъемностью до 80 тонн.


Дело в том, что штат Амазонас находится недалеко от границы с Венесуэлой, что вызывает у наблюдателей особую настороженность. На фоне прошлогодних заявлений Дональда Трампа о возможном вторжении в Венесуэлу, учений американских войск в бассейне Амазонки и недавнего визита Майка Пенса (вице-президента США) в Манаус это выглядит как подготовка к военным действиям.

По совам источника издания, вторжение в Венесуэлу вполне возможно, поскольку ранее «США уже выполняли свои обещания вторгнуться в другие страны». Да и какой же может быть причина появления здесь, в Манаусе, этих самолетов, добавил он.

Кроме того, по словам сотрудника Организации по борьбе с терроризмом, в последнее время Манаус зачищается полицией от любого российского присутствия. От этого страдают российские предприниматели и туристы. Отмечались даже задержания россиян без предъявления каких-либо обвинений. Предположения активистов правозащитных организаций о негласном переподчинении полиции бразильского штата американским спецслужбам перестали быть просто версией после того как правительство региона заключило официальный контракт с американской военизированной компанией, принадлежащей бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 13:49
    а что, Бразилия окончательно прогнулась под звездно-полосатых?
    bogart047
    1. NEOZ Сегодня, 13:54
      Цитата: bogart047
      прогнулась под звездно-полосатых?

      вроде, та презик 3.14ндосовский
      NEOZ
      1. Тралл Сегодня, 13:57
        "Предполагаемое вторжение возможно, поскольку США уже обещали вторгаться в другие страны. В конце концов какая ещё может быть причина того, что эти самолёты приземлились здесь в Манаусе?", — сказал сотрудник международного аэропорта имени Эдуардо Гомеса, пожелавший остаться неизвестным.

        Это какое-то дно... журналистики
        Тралл
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:09
          Да)) прилетело два самолёта значит будет вторжение...
          maxim947
    2. spirit (spirit) Сегодня, 13:58
      Не прогнулся получил импичмент и экономический кризис. Тут сценарий как у нас с "блестящей внешней политикой" с Украиной не прокатит. Жестко пресекаться все внешние угрозы со стороны соседей.С одной стороны варварство, а с другой у них следует поучиться как они уже на протяжение десятилетий умеют манипулировать всей латинской Америкой.
      spirit
    3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:59
      Бразилия окончательно прогнулась под звездно-полосатых?


      Если бы только Бразилия...обратите внимание на появившиеся сообщения из Никарагуа...американцы через свою агентуру пытаются устранить Ортегу...тоже самое происходит и в Венесуэле.
      Используя экономические рычаги Вашингтон рассчитывает довести ситуацию в этих странах до государственного переворота...прием известный и срабатывает безотказно против экономически слабых стран...
      Россия рискует потерять своих союзников в этой части света.
      Тот же ЛЕХА
    4. ИванИванов Сегодня, 14:14
      Как говорит Глазьев, рекомендации МВФ в точности выполняют только 2 центробанка - Бразильский и наш, грешила этим и дилма, отчего благополучно грохнулась власть соц-демов.
      ИванИванов
    5. yehat (Сергей) Сегодня, 15:06
      2 транспортных самолета - это не вторжение, а локальная операция
      а учитывая то, как любят американцы техническую оснащенность, эти самолеты обеспечивают очень небольшую группу. Другое дело, что если это грузы для поддержки "борцов за все хорошее", то можно вооружить стрелковую дивизию и это не мало.
      yehat
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 13:58
    Вот тебе и БРИКС. В Бразилии американцы сделали "тихий" переворот. Теперь Бразилия засланный казачок в БРИКС-е.
    askort154
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:59
    Да они и с Кубой разобратся не могут . И на Кубе и в Венесуэле присутствуют Россия и Китай. Сложновато им будет.
    Сергей39
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:09
      Да они и с Кубой разобратся не могут .


      На Кубе происходят можно сказать эпохальные изменения...предполагаю все таки что кубинцы пойдут по китайскому пути своего развития.
      Тот же ЛЕХА
    2. uav80 (Александр) Сегодня, 14:40
      На Кубе до последнего времени не было американского посольства, а молодым венесуэльцам не нужна американская виза, для них свободный въезд в США. Молодеж получает различные гранты и стипендии для посещения различных курсов "демократии" и т.д. после чего и появляются хорошо организованные "бунты пустых кастрюль"...
      uav80
  4. ИванИванов Сегодня, 14:12
    Хороший повод помочь Венесуэле оружием
    ИванИванов
    1. Ипатий (Валерий) Сегодня, 14:30
      Точняк, чай не обеднеем. Главное тут - успеть.
      Ипатий
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:35
      Придётся пенсии тогда вообще отменить. Вони много будет.
      Чича сквад
      1. spektr9 Сегодня, 15:00
        Придётся пенсии тогда вообще отменить
        Что уже все деньги олигархи съели что контейнеровоз с т 72 снятыми с хранения до Аргентины организовать не могем ?
        spektr9
  5. spektr9 Сегодня, 15:01
    Не получился рыжий переворот, теперь силой будут
    spektr9
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