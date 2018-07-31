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США перебрасывают военные грузы к границам Венесуэлы
За последнюю неделю в бразильский аэропорт Манауса (штат Амазонас) прибыли два военно-транспортных самолета ВВС США, пишет издание Demtempo.
Пока неизвестно, какие грузы были доставлены самолетами С130 и C17, грузоподъемностью до 80 тонн.
Дело в том, что штат Амазонас находится недалеко от границы с Венесуэлой, что вызывает у наблюдателей особую настороженность. На фоне прошлогодних заявлений Дональда Трампа о возможном вторжении в Венесуэлу, учений американских войск в бассейне Амазонки и недавнего визита Майка Пенса (вице-президента США) в Манаус это выглядит как подготовка к военным действиям.
По совам источника издания, вторжение в Венесуэлу вполне возможно, поскольку ранее «США уже выполняли свои обещания вторгнуться в другие страны». Да и какой же может быть причина появления здесь, в Манаусе, этих самолетов, добавил он.
Кроме того, по словам сотрудника Организации по борьбе с терроризмом, в последнее время Манаус зачищается полицией от любого российского присутствия. От этого страдают российские предприниматели и туристы. Отмечались даже задержания россиян без предъявления каких-либо обвинений. Предположения активистов правозащитных организаций о негласном переподчинении полиции бразильского штата американским спецслужбам перестали быть просто версией после того как правительство региона заключило официальный контракт с американской военизированной компанией, принадлежащей бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.
Пока неизвестно, какие грузы были доставлены самолетами С130 и C17, грузоподъемностью до 80 тонн.
Дело в том, что штат Амазонас находится недалеко от границы с Венесуэлой, что вызывает у наблюдателей особую настороженность. На фоне прошлогодних заявлений Дональда Трампа о возможном вторжении в Венесуэлу, учений американских войск в бассейне Амазонки и недавнего визита Майка Пенса (вице-президента США) в Манаус это выглядит как подготовка к военным действиям.
По совам источника издания, вторжение в Венесуэлу вполне возможно, поскольку ранее «США уже выполняли свои обещания вторгнуться в другие страны». Да и какой же может быть причина появления здесь, в Манаусе, этих самолетов, добавил он.
Кроме того, по словам сотрудника Организации по борьбе с терроризмом, в последнее время Манаус зачищается полицией от любого российского присутствия. От этого страдают российские предприниматели и туристы. Отмечались даже задержания россиян без предъявления каких-либо обвинений. Предположения активистов правозащитных организаций о негласном переподчинении полиции бразильского штата американским спецслужбам перестали быть просто версией после того как правительство региона заключило официальный контракт с американской военизированной компанией, принадлежащей бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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