На Украине предложили ввести уголовное наказание за торговлю с РФ. Ну и санкции заодно

Украина продолжает "бить рекорды" по заявлениям своих политиков, способных рассмешить весь мир. На этот раз "отличился" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, который в свойственной ему манере говорить не думая, заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией, передает телеканал "112. Украина".В своем заявлении Турчинов подчеркнул, что уголовная ответственность должна вводится в отношении тех граждан Украины, которые закупают в России вещи, которые могут производиться на Украине. Вот только глава СНБО не уточнил, "могут производиться" и "производятся" на Украине - это равнозначные категории товаров?Напомним, что нынешняя послемайданная власть Украины изо всех сил пытается разорвать все экономические связи с Россией. Не смотря на все их потуги, только за период января-мая этого года товарооборот между Украиной и Россией вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг почти 6 млрд. долларов.Между тем на Украине, вслед за своими кураторами из США и ЕС, так же решили ввести новые санкции против российских компаний. Но Украина не была бы Украиной, если бы просто продублировала европейские ограничительные меры в отношении 6 компаний из России. В Киеве решили, что не гоже такой самостоятельной и экономический независимой стране, как Украина, вводить такие незначительные санкции и предложили наказать аж 19 российских компаний и 22 физических лица, причастных к строительству Крымского моста.Именно такое предложение направило украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) в кабинет министров. Сообщается, что проект наложения ограничительных мер на российские компании уже согласован с исполнительной властью и правохранительными органами. Теперь осталось только дождаться одобрения правительства и СНБО, а они уж точно одобрят.