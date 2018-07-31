15:34 31 июля
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На Украине предложили ввести уголовное наказание за торговлю с РФ. Ну и санкции заодно

Украина продолжает "бить рекорды" по заявлениям своих политиков, способных рассмешить весь мир. На этот раз "отличился" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, который в свойственной ему манере говорить не думая, заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией, передает телеканал "112. Украина".

На Украине предложили ввести уголовное наказание за торговлю с РФ. Ну и санкции заодно


В своем заявлении Турчинов подчеркнул, что уголовная ответственность должна вводится в отношении тех граждан Украины, которые закупают в России вещи, которые могут производиться на Украине. Вот только глава СНБО не уточнил, "могут производиться" и "производятся" на Украине - это равнозначные категории товаров?


Напомним, что нынешняя послемайданная власть Украины изо всех сил пытается разорвать все экономические связи с Россией. Не смотря на все их потуги, только за период января-мая этого года товарооборот между Украиной и Россией вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг почти 6 млрд. долларов.

Между тем на Украине, вслед за своими кураторами из США и ЕС, так же решили ввести новые санкции против российских компаний. Но Украина не была бы Украиной, если бы просто продублировала европейские ограничительные меры в отношении 6 компаний из России. В Киеве решили, что не гоже такой самостоятельной и экономический независимой стране, как Украина, вводить такие незначительные санкции и предложили наказать аж 19 российских компаний и 22 физических лица, причастных к строительству Крымского моста.

Именно такое предложение направило украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) в кабинет министров. Сообщается, что проект наложения ограничительных мер на российские компании уже согласован с исполнительной властью и правохранительными органами. Теперь осталось только дождаться одобрения правительства и СНБО, а они уж точно одобрят.




Использованы фотографии: http://www.liga.net/
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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:06
    и предложили наказать аж 19 российских компаний и 22 физических лица, причастных к строительству Крымского моста.

    Я не удивлен этому...
    правительство Украины настроенно откровенно антироссийски и будет в будущем да и сейчас пакостить нашей стране всеми возможными способами на всех площадках...экономических...политических...
    военных.

    На границе России формируется русофобское государство ...может это и к лучшему ...внутренняя сущность бандеровского правительства вылезла наружу...лучше иметь открытого врага чем скрытого подлеца готового нанести удар кинжалом в спину.
    Тот же ЛЕХА
    1. NKVD (Игорь) Сегодня, 14:15
      Путинская власть считает профашисткое государство партнерами.
      NKVD
      1. Тралл Сегодня, 14:20
        Когда они уже начнут бороться с перелетными птицами из России? smile
        Тралл
        1. Николай С. (Николай) Сегодня, 14:29
          Если бы кремлёвская власть не поддерживала кровавую бандерофашистскую хунту, то:
          1. не отгрузила бы ей газа сразу после переворота БЕЗ ОПЛАТЫ на $5млрд.;
          2. не оказывала бы преференции Украине в рамках СНГ на аналогичную сумму;
          3. не дофинансировала бы банки при гарантированном невозврате средств на аналогичную сумму (хунта даже государственные кредиты не возвращает),
          4. и многогочисленная другая поддержка
          .....
          n. давно бы прекратила поставки бандерофашистам критических для существовании хунты товаров.
          2016г.
          Николай С.
          1. DenZ (Денис) Сегодня, 15:22
            Цитата: Николай С.
            n. давно бы прекратила поставки бандерофашистам критических для существовании хунты товаров.

            А так-то ниче что кремлевская власть делая все это говорила о том что она заботится не о власти в Украине а о людях которые будут сидеть без тепла и многого другого. Что касается банков то это поддержка наших банкиров и к Украине напрямую не имеет никакого отношения (будь у нас столько же банков в Зимбабве наши банкиры также клянчили поддержку в случае кризиса).
            Но похоже что у нашей власти тоже терпение уже кончается. ИМХО так кажется.
            DenZ
            1. Татьяна Сегодня, 15:24
              А уголовное наказание украинским гастарбайтерам, работающим в РФ, и санкции против их семей в самой Украине "Кровавый пастор" Турчинов ввести не хочет?
              Татьяна
          2. Комментарий был удален.
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:29
        В Киеве решили, что не гоже такой самостоятельной и экономический независимой стране, как Украина, вводить такие незначительные санкции и предложили наказать аж 19 российских компаний и 22 физических лица, причастных к строительству Крымского моста (из текста)

        Какие санкции!? Они там вообще с ума посходили?!
        Если лидеров Франции и Германии можно сравнить с пчёлами, то полуд урок Турчинов представляется не важнее, чем обычная генетальная вошь. lol
        Проксима
      3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:32
        закон который вызовет восторг-оргазм у наших ура патриотов!!!!
        Сандор Клиган
      4. GradusHuK (Олег) Сегодня, 15:00
        NKVD (Игорь) Сегодня, 14:15 Субъект «Российская Федерация – РФ» несуществующий в тот момент на территории РСФСР\СССР изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке его оказалось, что согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725 эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведева Дмитрия Анатольевича! Народ просыпаемся! yes
        РФ имеет статус коммерческой управляющей компании, которая управляет территорией, гражданами, правами РСФСР и правами СССР на основании некого тайного и незаконного поручения от Президента РСФСР – Б.Ельцина, Президента СССР – М.Горбачева и Суверена Российской Империи – Елизаветы II! Фактически нынешняя РФ – это британская фактория, оккупационная, колониальная администрация, как и все её составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в Великобритании
        по D&B D-U-N-S® Number:
        ООО Правительство РФ : 531298725
        ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373ООО
        ООО Министерство Финансов РФ : 531213530ООО
        ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429
        ООО Министерство Регионального Развития РФ : 531646764ООО
        ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986
        ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375
        Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1
        Ссылка работает
        Давайте рассмотрим подробнее:
        - Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным.
        Соответствующий Закон №2094-1 подписан должностным лицом “Президентом РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. http://vecherusia.livejournal.com/4149.html"
        вроде БЫ, всем всё про эту "факторию" было известно... а вот такие вот "загогулины" нарисовались!
        Народ,просыпаемся!Начинаем думать! yes
        GradusHuK
    2. Например Сегодня, 14:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      правительство Украины настроенно откровенно антироссийски

      Правительство в этой стране настроена на уничтожение экономики украины. Что с успехом они делают с 91 года.
      Когда раздолбают всё эта территория снова вернётся в Россию. Но этом миссия турчиноидов будет завершена и их уничтожат.
      Например
  2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:16
    Шо он те микрохоны себе в ухи не засунул? Новые откровения полились бы, прям из глубины ... короче из глубины.
    Впрочем и в другом месте глубину найти, для них же эт теперь нормально было б .... а для стада, т.е. аудитории сошло б и так.
    rocket757
  3. Слон Сегодня, 14:21
    В ответ РФ надо бы ввести ответные санкции - наложить арест на частную собственность украинских олигархов в Крыму. А таковой на полуострове еще очень даже много.
    Слон
    1. Леший1975 Сегодня, 14:38
      Цитата: Слон
      В ответ РФ надо бы ввести ответные санкции - наложить арест на частную собственность украинских олигархов в Крыму. А таковой на полуострове еще очень даже много.

      Это да. Так и вижу. Звонит Путин Медведчуку: слушай кум, ты только не расстраивайся сильно, я решил у тебя имущество в Крыму отжать, но ты же мне кум и не обидишься сильно? И другие наши руководители и олигархи похожими словами так же "обрадуют" своих партнеров на Украине.
      Ворон ворону глаз не выклюет.
      Леший1975
  4. MIG00001 (Александр) Сегодня, 14:22
    Смешно звучит сами жопу рвут чтоб оставить себе транзит газа, видимо Турчинов вдоли
    MIG00001
  5. Wiruz (Алексей) Сегодня, 14:26
    Скоро, наверное, если киевлянин в Ростове палку колбасы купит, то его расстреляют как врага народа
    Wiruz
  6. hrulevv (Владимир) Сегодня, 14:30
    Пусть на меня дело заводят,давеча в Крым по мосту ездил ... laughing
    hrulevv
  7. 100502 (2203) Сегодня, 14:31
    Давно пора ввести визовый режим с этими существами, путин повёл себя как тряпка транзит через 404 пообещал сохранить.
    100502
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:38
    По-ходу Петя попал yes . И что самое унизительное в его ситуации, так это то, что арестовывать его скорее всего будет Куриная Жопа... sad
    злой партизан
  9. Пётр Солнцев (Пётр Солнцев) Сегодня, 14:43
    Кровавый Пастор вводит закон против своих простых граждан. Большие компании будут покупать если нужно, а простые граждани уголовка. Купил машину, сырье или другую технику в России, закон.
    Пётр Солнцев
  10. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:15
    Сами себе в ноги выстрелят.
    NF68
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