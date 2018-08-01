The National Interest: Су-35 и его большая проблема
В ходе военной операции в Сирии российская армия получила возможность опробовать в реальной обстановке новые образцы вооружения и техники. Этот факт ожидаемо привлекает повышенное внимание зарубежных специалистов, которые тоже пытаются проводить анализ боевой работы и делать выводы. Любопытные выводы не так давно сделало американское издание The National Interest, рассмотревшее боевое применение истребителей Су-35С. По мнению его авторов, новейший российский самолет имеет одну серьезную проблему.
В последний день июня издание опубликовало в рубрике The Buzz новую статью своего постоянного автора Дэйва Маджумдара под названием «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» – «Российский смертоносный «Сухой» Су-35 имеет одну большую проблему». Ровно через месяц издание решило повторно опубликовать этот же материал, все еще сохраняющий свою актуальность. При этом статья получила новый заголовок «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» («Российскому смертоносному Су-35 нужны враги, чтобы побеждать их»). За исключением названий, оба материала одинаковы.
В самом начале своей статьи Д. Маджумдар отметил характерную особенность боевой работы Су-35С в Сирии. Он признал, что российские самолеты показали себя самым хорошим образом, однако у них не было возможности сойтись в бою с самолетами противника. Как следствие, они не смогли продемонстрировать свой истребительный потенциал.
В начало «переиздания» более старой статьи вынесли тезисы из ее финала. Автор признает, что истребитель Су-35С Flanker-E является наиболее эффективным самолетом своего класса, состоящим на вооружении российских воздушно-космических сил. Машина сочетает в себе высокие характеристики и разумную цену. Новая авиационная платформа показывает хорошие летные и боевые характеристики. Все эти особенности, дополненные современной авионикой, делают Су-35С крайне опасным противником для любых зарубежных самолетов. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, это не относится к истребителю Lockheed Martin F-22 Raptor.
The National Interest напоминает, что ранее в этом году первые Су-35С были переданы военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. Вследствие этого ВВС НОАК становятся вторым эксплуатантом новейшего российского истребителя после ВКС России. При этом, как отмечается, поставки новейших самолетов зарубежным заказчикам будут продолжены.
Объединенная авиастроительная корпорация, создавшая и производящая Су-35С, имеет контракт с Индонезией. В соответствии с этим документом, азиатское государство получит 11 новых истребителей общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов США. Первые машины этого заказа отправятся к покупателю уже в октябре 2018 года.
Прочие потенциальные заказчики пока только выстраиваются в очередь и лишь планируют закупать новейший Су-35С. В связи с этим самолет с высочайшими характеристиками пока не может повторить коммерческие успехи более старых и менее передовых Су-30МК и Су-30СМ.
Автор The National Interest нашел факторы, способные сокращать коммерческий потенциал лучшего российского истребителя. По его мнению, отсутствие крупных контрактов может быть связано со спецификой работы Су-35С в Сирии. В рамках сирийской операции эти самолеты не смогли в полной мере показать свой потенциал, поскольку этому не способствовала обстановка.
Д. Маджумдар признает, что в Сирии российские Су-35С показали себя самым лучшим образом. Однако у них не было возможности вступить в бой с самолетами противника и продемонстрировать свои возможности в качестве истребителя. Российская авиационная группа с базы Хмеймим не борется с реальной воздушной угрозой. Сирийские повстанцы и остатки террористических группировок попросту не имеют собственной авиации, и потому Су-35С остаются без воздушного противника.
Впрочем, в регионе присутствуют самолеты военно-воздушных сил других государств, в том числе США. Имеется некоторая вероятность начала открытого столкновения российских и зарубежных самолетов, но она крайне мала. Подобные риски, по мнению The National Interest, сокращаются в связи с курсом на сокращение напряжения, взятым США и Россией. Кроме того, крупные государства не готовы рисковать и идти на прямое столкновение друг с другом.
В итоге складывается любопытная ситуация. Российские истребители-бомбардировщики Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-34 в рамках сирийской операции смогли наглядно продемонстрировать свои возможности в деле борьбы с наземными целями. Одновременно с этим новейший истребитель Су-35С остается без реальных противников, и потому не может показать свои способности в сфере «воздух-воздух».
Тем временем Кремль открыто заявляет, что сирийская операция крайне важна для российской оборонной промышленности. Так, во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин рассказал о некоторых особенностях взаимодействия армии и промышленности в Сирии. Когда российская армия начинала использовать современное оружие всех основных типов, в Сирию отправлялись целые команды специалистов оборонных предприятий. Прямо на месте, на новых базах они наблюдали за эксплуатацией перспективных изделий и решали иные задачи. Благодаря этому удалось наладить полноценную эксплуатацию новых изделий, а также установить, на что они способны в условиях реального конфликта.
Д. Маджумдар отмечает, что В. Путин в своих заявлениях не затронул одну из важнейших особенностей текущей операции. Российский президент по неким причинам не стал упоминать, что действия в Сирии также являются прекрасной рекламой для российского оружия и техники.
Автор напоминает, что многие современные российские разработки уже прошли проверку в Сирии. При этом речь идет не только о новейших серийных образцах, но и о разработках, пока не принятых на вооружение. Тестирование новых изделий в условиях реального конфликта, в первую очередь, помогает российской промышленности вовремя собирать ценные данные о реальных параметрах и возможностях, что в дальнейшем обеспечит доводку и модернизацию. Одновременно с этим новые виды техники и вооружения в бою демонстрируются потенциальным покупателям.
Это относится почти ко всем новым образцам, за исключением истребителя Су-35С. В Сирии российские воздушно-космические силы смогли накопить солидный опыт эксплуатации таких машин. Однако явный и видимый эффект рекламного характера пока отсутствует. Похоже, что длительная боевая работа не помогает продвигать самолет на международном рынке.
Тем не менее, Су-35С сохраняет за собой звание самого серьезного и эффективного многоцелевого истребителя в российской армии. Он имеет весьма высокие характеристики, но при этом отличается вполне разумной ценой. Машина показывает высокие летные характеристики, а кроме того, несет солидную боевую нагрузку. Технические характеристики и современная радиоэлектронная аппаратура делают Су-35С крайне опасным противником почти для всех зарубежных самолетов нынешнего времени. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, американский истребитель F-22 Raptor является исключением.
Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» и ее обновленный вариант завершается любопытным выводом. По мнению автора The National Interest, массовые продажи истребителей Су-35С зарубежным странам являются лишь вопросом времени. Техника этого типа обязательно найдет своих покупателей, особенно среди зарубежных государств, которые по тем или иным причинам не могут приобретать самолеты западного производства.
***
Автор американского издания The National Interest полагает, что текущая операция российской армии в Сирии, обеспечив самую настоящую рекламу различной техники и вооружений, не смогла сделать то же самое с истребителем Су-35С. Эта техника не сумела показать все свои возможности, и потому интерес к ней проявили лишь несколько потенциальных покупателей. Такая оценка логична и правдоподобна, но лишь на первый взгляд. Рассмотрев события последних лет, с ней можно поспорить.
Серийное производство Су-35С для российских вооруженных сил началось в 2009 году. Первый контракт предусматривал поставку 48 машин до 2015 года. Затем появился новый договор – на 50 самолетов к 2020-му. Первый контракт был выполнен в полной мере и в установленные сроки, а по второму уже поставлено около половины истребителей. В феврале 2016 года звено Су-35С было отправлено в Сирию для осуществления истребительного прикрытия ударных самолетов. Также машины могли привлекаться к решению иных задач.
Су-35С ни разу не вели воздушный бой и, вероятнее всего, такая ситуация сохранится в будущем. Они не смогли показать свой истребительный потенциал, поскольку никто не стал провоцировать столкновения в воздухе. Необходим отметить, что одной из причин отсутствия воздушных боев с начала 2016 года может являться сам факт присутствия Су-35С в регионе. Самолету с высоким потенциалом вовсе не обязательно вступать в бой, чтобы удержать вероятного противника от необдуманных действий.
Первый экспортный контракт на поставку Су-35С был подписан в ноябре 2015 года. После длительных переговоров ВВС НОАК заказали партию из 24 самолетов этого типа общей стоимостью около 2,5 млрд долларов США. К настоящему времени большая часть заказа выполнена, и в китайских военно-воздушных силах служит почти два десятка истребителей. В скором времени заказчику передадут оставшиеся. Нельзя не отметить, что переговоры по будущему российско-китайскому контракту стартовали задолго до начала операции в Сирии. Таким образом, интерес Пекина никак не был связан с «рекламой» в виде сирийской операции.
Второй экспортный контракт появился в феврале этого года. Индонезия намерена заплатить около 1,4 млрд долларов и получить за эти деньги 11 новых самолетов. Консультации по этому соглашению начались в недавнем прошлом, и потому его можно связать с боевой работой ВКС России на Ближнем Востоке. Таким образом, Су-35С все же смогли сделать себе рекламу, заинтересовать нового заказчика и стать темой договора. Стоит отметить, что появлению российско-индонезийского соглашения в известной мере поспособствовали другие самолеты марки «Су», давно состоящие на вооружении ВВС Индонезии и показавшие надежность российской техники.
По известным данным, к настоящему времени интерес к Су-35С проявили еще несколько зарубежных стран, и в паре случаев речь идет о скором появлении контракта. Новыми эксплуатантами современных российских истребителей могут стать Малайзия и Индия. На вооружении этих стран уже состоят самолеты из России, и в обозримом будущем такие парки могут пополниться Су-35С. Как и в случае с Индонезией, появлению новых контрактов в известной мере поспособствовали успехи техники в Сирии.
Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем появятся новые сведения о возможном подписании контрактов на поставку Су-35С зарубежным заказчикам. Вследствие этого следует признать определенную правоту издания The National Interest. Работая в Сирии, Cу-35С действительно не смогли сразиться с истребителями противника. Однако, несмотря на это, такие самолеты все же привлекают внимание потенциальных заказчиков и становятся предметом контрактов. И главный вывод Д. Маджумдара соответствует действительности: появление новых соглашений – лишь дело времени.
Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» (30 июня):
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-sukhoi-su-35-flanker-e-has-1-big-problem-24787
Статья «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» (30 июля):
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-su-35-needs-some-enemies-kill-27177
В последний день июня издание опубликовало в рубрике The Buzz новую статью своего постоянного автора Дэйва Маджумдара под названием «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» – «Российский смертоносный «Сухой» Су-35 имеет одну большую проблему». Ровно через месяц издание решило повторно опубликовать этот же материал, все еще сохраняющий свою актуальность. При этом статья получила новый заголовок «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» («Российскому смертоносному Су-35 нужны враги, чтобы побеждать их»). За исключением названий, оба материала одинаковы.
В самом начале своей статьи Д. Маджумдар отметил характерную особенность боевой работы Су-35С в Сирии. Он признал, что российские самолеты показали себя самым хорошим образом, однако у них не было возможности сойтись в бою с самолетами противника. Как следствие, они не смогли продемонстрировать свой истребительный потенциал.
В начало «переиздания» более старой статьи вынесли тезисы из ее финала. Автор признает, что истребитель Су-35С Flanker-E является наиболее эффективным самолетом своего класса, состоящим на вооружении российских воздушно-космических сил. Машина сочетает в себе высокие характеристики и разумную цену. Новая авиационная платформа показывает хорошие летные и боевые характеристики. Все эти особенности, дополненные современной авионикой, делают Су-35С крайне опасным противником для любых зарубежных самолетов. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, это не относится к истребителю Lockheed Martin F-22 Raptor.
The National Interest напоминает, что ранее в этом году первые Су-35С были переданы военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. Вследствие этого ВВС НОАК становятся вторым эксплуатантом новейшего российского истребителя после ВКС России. При этом, как отмечается, поставки новейших самолетов зарубежным заказчикам будут продолжены.
Объединенная авиастроительная корпорация, создавшая и производящая Су-35С, имеет контракт с Индонезией. В соответствии с этим документом, азиатское государство получит 11 новых истребителей общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов США. Первые машины этого заказа отправятся к покупателю уже в октябре 2018 года.
Прочие потенциальные заказчики пока только выстраиваются в очередь и лишь планируют закупать новейший Су-35С. В связи с этим самолет с высочайшими характеристиками пока не может повторить коммерческие успехи более старых и менее передовых Су-30МК и Су-30СМ.
Автор The National Interest нашел факторы, способные сокращать коммерческий потенциал лучшего российского истребителя. По его мнению, отсутствие крупных контрактов может быть связано со спецификой работы Су-35С в Сирии. В рамках сирийской операции эти самолеты не смогли в полной мере показать свой потенциал, поскольку этому не способствовала обстановка.
Д. Маджумдар признает, что в Сирии российские Су-35С показали себя самым лучшим образом. Однако у них не было возможности вступить в бой с самолетами противника и продемонстрировать свои возможности в качестве истребителя. Российская авиационная группа с базы Хмеймим не борется с реальной воздушной угрозой. Сирийские повстанцы и остатки террористических группировок попросту не имеют собственной авиации, и потому Су-35С остаются без воздушного противника.
Впрочем, в регионе присутствуют самолеты военно-воздушных сил других государств, в том числе США. Имеется некоторая вероятность начала открытого столкновения российских и зарубежных самолетов, но она крайне мала. Подобные риски, по мнению The National Interest, сокращаются в связи с курсом на сокращение напряжения, взятым США и Россией. Кроме того, крупные государства не готовы рисковать и идти на прямое столкновение друг с другом.
В итоге складывается любопытная ситуация. Российские истребители-бомбардировщики Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-34 в рамках сирийской операции смогли наглядно продемонстрировать свои возможности в деле борьбы с наземными целями. Одновременно с этим новейший истребитель Су-35С остается без реальных противников, и потому не может показать свои способности в сфере «воздух-воздух».
Тем временем Кремль открыто заявляет, что сирийская операция крайне важна для российской оборонной промышленности. Так, во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин рассказал о некоторых особенностях взаимодействия армии и промышленности в Сирии. Когда российская армия начинала использовать современное оружие всех основных типов, в Сирию отправлялись целые команды специалистов оборонных предприятий. Прямо на месте, на новых базах они наблюдали за эксплуатацией перспективных изделий и решали иные задачи. Благодаря этому удалось наладить полноценную эксплуатацию новых изделий, а также установить, на что они способны в условиях реального конфликта.
Д. Маджумдар отмечает, что В. Путин в своих заявлениях не затронул одну из важнейших особенностей текущей операции. Российский президент по неким причинам не стал упоминать, что действия в Сирии также являются прекрасной рекламой для российского оружия и техники.
Автор напоминает, что многие современные российские разработки уже прошли проверку в Сирии. При этом речь идет не только о новейших серийных образцах, но и о разработках, пока не принятых на вооружение. Тестирование новых изделий в условиях реального конфликта, в первую очередь, помогает российской промышленности вовремя собирать ценные данные о реальных параметрах и возможностях, что в дальнейшем обеспечит доводку и модернизацию. Одновременно с этим новые виды техники и вооружения в бою демонстрируются потенциальным покупателям.
Это относится почти ко всем новым образцам, за исключением истребителя Су-35С. В Сирии российские воздушно-космические силы смогли накопить солидный опыт эксплуатации таких машин. Однако явный и видимый эффект рекламного характера пока отсутствует. Похоже, что длительная боевая работа не помогает продвигать самолет на международном рынке.
Тем не менее, Су-35С сохраняет за собой звание самого серьезного и эффективного многоцелевого истребителя в российской армии. Он имеет весьма высокие характеристики, но при этом отличается вполне разумной ценой. Машина показывает высокие летные характеристики, а кроме того, несет солидную боевую нагрузку. Технические характеристики и современная радиоэлектронная аппаратура делают Су-35С крайне опасным противником почти для всех зарубежных самолетов нынешнего времени. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, американский истребитель F-22 Raptor является исключением.
Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» и ее обновленный вариант завершается любопытным выводом. По мнению автора The National Interest, массовые продажи истребителей Су-35С зарубежным странам являются лишь вопросом времени. Техника этого типа обязательно найдет своих покупателей, особенно среди зарубежных государств, которые по тем или иным причинам не могут приобретать самолеты западного производства.
***
Автор американского издания The National Interest полагает, что текущая операция российской армии в Сирии, обеспечив самую настоящую рекламу различной техники и вооружений, не смогла сделать то же самое с истребителем Су-35С. Эта техника не сумела показать все свои возможности, и потому интерес к ней проявили лишь несколько потенциальных покупателей. Такая оценка логична и правдоподобна, но лишь на первый взгляд. Рассмотрев события последних лет, с ней можно поспорить.
Серийное производство Су-35С для российских вооруженных сил началось в 2009 году. Первый контракт предусматривал поставку 48 машин до 2015 года. Затем появился новый договор – на 50 самолетов к 2020-му. Первый контракт был выполнен в полной мере и в установленные сроки, а по второму уже поставлено около половины истребителей. В феврале 2016 года звено Су-35С было отправлено в Сирию для осуществления истребительного прикрытия ударных самолетов. Также машины могли привлекаться к решению иных задач.
Су-35С ни разу не вели воздушный бой и, вероятнее всего, такая ситуация сохранится в будущем. Они не смогли показать свой истребительный потенциал, поскольку никто не стал провоцировать столкновения в воздухе. Необходим отметить, что одной из причин отсутствия воздушных боев с начала 2016 года может являться сам факт присутствия Су-35С в регионе. Самолету с высоким потенциалом вовсе не обязательно вступать в бой, чтобы удержать вероятного противника от необдуманных действий.
Первый экспортный контракт на поставку Су-35С был подписан в ноябре 2015 года. После длительных переговоров ВВС НОАК заказали партию из 24 самолетов этого типа общей стоимостью около 2,5 млрд долларов США. К настоящему времени большая часть заказа выполнена, и в китайских военно-воздушных силах служит почти два десятка истребителей. В скором времени заказчику передадут оставшиеся. Нельзя не отметить, что переговоры по будущему российско-китайскому контракту стартовали задолго до начала операции в Сирии. Таким образом, интерес Пекина никак не был связан с «рекламой» в виде сирийской операции.
Второй экспортный контракт появился в феврале этого года. Индонезия намерена заплатить около 1,4 млрд долларов и получить за эти деньги 11 новых самолетов. Консультации по этому соглашению начались в недавнем прошлом, и потому его можно связать с боевой работой ВКС России на Ближнем Востоке. Таким образом, Су-35С все же смогли сделать себе рекламу, заинтересовать нового заказчика и стать темой договора. Стоит отметить, что появлению российско-индонезийского соглашения в известной мере поспособствовали другие самолеты марки «Су», давно состоящие на вооружении ВВС Индонезии и показавшие надежность российской техники.
По известным данным, к настоящему времени интерес к Су-35С проявили еще несколько зарубежных стран, и в паре случаев речь идет о скором появлении контракта. Новыми эксплуатантами современных российских истребителей могут стать Малайзия и Индия. На вооружении этих стран уже состоят самолеты из России, и в обозримом будущем такие парки могут пополниться Су-35С. Как и в случае с Индонезией, появлению новых контрактов в известной мере поспособствовали успехи техники в Сирии.
Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем появятся новые сведения о возможном подписании контрактов на поставку Су-35С зарубежным заказчикам. Вследствие этого следует признать определенную правоту издания The National Interest. Работая в Сирии, Cу-35С действительно не смогли сразиться с истребителями противника. Однако, несмотря на это, такие самолеты все же привлекают внимание потенциальных заказчиков и становятся предметом контрактов. И главный вывод Д. Маджумдара соответствует действительности: появление новых соглашений – лишь дело времени.
Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» (30 июня):
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-sukhoi-su-35-flanker-e-has-1-big-problem-24787
Статья «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» (30 июля):
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-su-35-needs-some-enemies-kill-27177
Автор: Рябов Кирилл
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