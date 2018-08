The National Interest: Су-35 и его большая проблема

Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» (30 июня):

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-sukhoi-su-35-flanker-e-has-1-big-problem-24787

Статья «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» (30 июля):

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-deadly-su-35-needs-some-enemies-kill-27177

В ходе военной операции в Сирии российская армия получила возможность опробовать в реальной обстановке новые образцы вооружения и техники. Этот факт ожидаемо привлекает повышенное внимание зарубежных специалистов, которые тоже пытаются проводить анализ боевой работы и делать выводы. Любопытные выводы не так давно сделало американское издание The National Interest, рассмотревшее боевое применение истребителей Су-35С. По мнению его авторов, новейший российский самолет имеет одну серьезную проблему.В последний день июня издание опубликовало в рубрике The Buzz новую статью своего постоянного автора Дэйва Маджумдара под названием «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» – «Российский смертоносный «Сухой» Су-35 имеет одну большую проблему». Ровно через месяц издание решило повторно опубликовать этот же материал, все еще сохраняющий свою актуальность. При этом статья получила новый заголовок «Russia's Deadly Su-35 Needs Some Enemies to Kill» («Российскому смертоносному Су-35 нужны враги, чтобы побеждать их»). За исключением названий, оба материала одинаковы.В самом начале своей статьи Д. Маджумдар отметил характерную особенность боевой работы Су-35С в Сирии. Он признал, что российские самолеты показали себя самым хорошим образом, однако у них не было возможности сойтись в бою с самолетами противника. Как следствие, они не смогли продемонстрировать свой истребительный потенциал.В начало «переиздания» более старой статьи вынесли тезисы из ее финала. Автор признает, что истребитель Су-35С Flanker-E является наиболее эффективным самолетом своего класса, состоящим на вооружении российских воздушно-космических сил. Машина сочетает в себе высокие характеристики и разумную цену. Новая авиационная платформа показывает хорошие летные и боевые характеристики. Все эти особенности, дополненные современной авионикой, делают Су-35С крайне опасным противником для любых зарубежных самолетов. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, это не относится к истребителю Lockheed Martin F-22 Raptor.The National Interest напоминает, что ранее в этом году первые Су-35С были переданы военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. Вследствие этого ВВС НОАК становятся вторым эксплуатантом новейшего российского истребителя после ВКС России. При этом, как отмечается, поставки новейших самолетов зарубежным заказчикам будут продолжены.Объединенная авиастроительная корпорация, создавшая и производящая Су-35С, имеет контракт с Индонезией. В соответствии с этим документом, азиатское государство получит 11 новых истребителей общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов США. Первые машины этого заказа отправятся к покупателю уже в октябре 2018 года.Прочие потенциальные заказчики пока только выстраиваются в очередь и лишь планируют закупать новейший Су-35С. В связи с этим самолет с высочайшими характеристиками пока не может повторить коммерческие успехи более старых и менее передовых Су-30МК и Су-30СМ.Автор The National Interest нашел факторы, способные сокращать коммерческий потенциал лучшего российского истребителя. По его мнению, отсутствие крупных контрактов может быть связано со спецификой работы Су-35С в Сирии. В рамках сирийской операции эти самолеты не смогли в полной мере показать свой потенциал, поскольку этому не способствовала обстановка.Д. Маджумдар признает, что в Сирии российские Су-35С показали себя самым лучшим образом. Однако у них не было возможности вступить в бой с самолетами противника и продемонстрировать свои возможности в качестве истребителя. Российская авиационная группа с базы Хмеймим не борется с реальной воздушной угрозой. Сирийские повстанцы и остатки террористических группировок попросту не имеют собственной авиации, и потому Су-35С остаются без воздушного противника.Впрочем, в регионе присутствуют самолеты военно-воздушных сил других государств, в том числе США. Имеется некоторая вероятность начала открытого столкновения российских и зарубежных самолетов, но она крайне мала. Подобные риски, по мнению The National Interest, сокращаются в связи с курсом на сокращение напряжения, взятым США и Россией. Кроме того, крупные государства не готовы рисковать и идти на прямое столкновение друг с другом.В итоге складывается любопытная ситуация. Российские истребители-бомбардировщики Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-34 в рамках сирийской операции смогли наглядно продемонстрировать свои возможности в деле борьбы с наземными целями. Одновременно с этим новейший истребитель Су-35С остается без реальных противников, и потому не может показать свои способности в сфере «воздух-воздух».Тем временем Кремль открыто заявляет, что сирийская операция крайне важна для российской оборонной промышленности. Так, во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин рассказал о некоторых особенностях взаимодействия армии и промышленности в Сирии. Когда российская армия начинала использовать современное оружие всех основных типов, в Сирию отправлялись целые команды специалистов оборонных предприятий. Прямо на месте, на новых базах они наблюдали за эксплуатацией перспективных изделий и решали иные задачи. Благодаря этому удалось наладить полноценную эксплуатацию новых изделий, а также установить, на что они способны в условиях реального конфликта.Д. Маджумдар отмечает, что В. Путин в своих заявлениях не затронул одну из важнейших особенностей текущей операции. Российский президент по неким причинам не стал упоминать, что действия в Сирии также являются прекрасной рекламой для российского оружия и техники.Автор напоминает, что многие современные российские разработки уже прошли проверку в Сирии. При этом речь идет не только о новейших серийных образцах, но и о разработках, пока не принятых на вооружение. Тестирование новых изделий в условиях реального конфликта, в первую очередь, помогает российской промышленности вовремя собирать ценные данные о реальных параметрах и возможностях, что в дальнейшем обеспечит доводку и модернизацию. Одновременно с этим новые виды техники и вооружения в бою демонстрируются потенциальным покупателям.Это относится почти ко всем новым образцам, за исключением истребителя Су-35С. В Сирии российские воздушно-космические силы смогли накопить солидный опыт эксплуатации таких машин. Однако явный и видимый эффект рекламного характера пока отсутствует. Похоже, что длительная боевая работа не помогает продвигать самолет на международном рынке.Тем не менее, Су-35С сохраняет за собой звание самого серьезного и эффективного многоцелевого истребителя в российской армии. Он имеет весьма высокие характеристики, но при этом отличается вполне разумной ценой. Машина показывает высокие летные характеристики, а кроме того, несет солидную боевую нагрузку. Технические характеристики и современная радиоэлектронная аппаратура делают Су-35С крайне опасным противником почти для всех зарубежных самолетов нынешнего времени. Впрочем, как считает Д. Маджумдар, американский истребитель F-22 Raptor является исключением.Статья «Russia's Deadly Sukhoi Su-35 Flanker-E Has 1 Big Problem» и ее обновленный вариант завершается любопытным выводом. По мнению автора The National Interest, массовые продажи истребителей Су-35С зарубежным странам являются лишь вопросом времени. Техника этого типа обязательно найдет своих покупателей, особенно среди зарубежных государств, которые по тем или иным причинам не могут приобретать самолеты западного производства.***Автор американского издания The National Interest полагает, что текущая операция российской армии в Сирии, обеспечив самую настоящую рекламу различной техники и вооружений, не смогла сделать то же самое с истребителем Су-35С. Эта техника не сумела показать все свои возможности, и потому интерес к ней проявили лишь несколько потенциальных покупателей. Такая оценка логична и правдоподобна, но лишь на первый взгляд. Рассмотрев события последних лет, с ней можно поспорить.Серийное производство Су-35С для российских вооруженных сил началось в 2009 году. Первый контракт предусматривал поставку 48 машин до 2015 года. Затем появился новый договор – на 50 самолетов к 2020-му. Первый контракт был выполнен в полной мере и в установленные сроки, а по второму уже поставлено около половины истребителей. В феврале 2016 года звено Су-35С было отправлено в Сирию для осуществления истребительного прикрытия ударных самолетов. Также машины могли привлекаться к решению иных задач.Су-35С ни разу не вели воздушный бой и, вероятнее всего, такая ситуация сохранится в будущем. Они не смогли показать свой истребительный потенциал, поскольку никто не стал провоцировать столкновения в воздухе. Необходим отметить, что одной из причин отсутствия воздушных боев с начала 2016 года может являться сам факт присутствия Су-35С в регионе. Самолету с высоким потенциалом вовсе не обязательно вступать в бой, чтобы удержать вероятного противника от необдуманных действий.Первый экспортный контракт на поставку Су-35С был подписан в ноябре 2015 года. После длительных переговоров ВВС НОАК заказали партию из 24 самолетов этого типа общей стоимостью около 2,5 млрд долларов США. К настоящему времени большая часть заказа выполнена, и в китайских военно-воздушных силах служит почти два десятка истребителей. В скором времени заказчику передадут оставшиеся. Нельзя не отметить, что переговоры по будущему российско-китайскому контракту стартовали задолго до начала операции в Сирии. Таким образом, интерес Пекина никак не был связан с «рекламой» в виде сирийской операции.Второй экспортный контракт появился в феврале этого года. Индонезия намерена заплатить около 1,4 млрд долларов и получить за эти деньги 11 новых самолетов. Консультации по этому соглашению начались в недавнем прошлом, и потому его можно связать с боевой работой ВКС России на Ближнем Востоке. Таким образом, Су-35С все же смогли сделать себе рекламу, заинтересовать нового заказчика и стать темой договора. Стоит отметить, что появлению российско-индонезийского соглашения в известной мере поспособствовали другие самолеты марки «Су», давно состоящие на вооружении ВВС Индонезии и показавшие надежность российской техники.По известным данным, к настоящему времени интерес к Су-35С проявили еще несколько зарубежных стран, и в паре случаев речь идет о скором появлении контракта. Новыми эксплуатантами современных российских истребителей могут стать Малайзия и Индия. На вооружении этих стран уже состоят самолеты из России, и в обозримом будущем такие парки могут пополниться Су-35С. Как и в случае с Индонезией, появлению новых контрактов в известной мере поспособствовали успехи техники в Сирии.Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем появятся новые сведения о возможном подписании контрактов на поставку Су-35С зарубежным заказчикам. Вследствие этого следует признать определенную правоту издания The National Interest. Работая в Сирии, Cу-35С действительно не смогли сразиться с истребителями противника. Однако, несмотря на это, такие самолеты все же привлекают внимание потенциальных заказчиков и становятся предметом контрактов. И главный вывод Д. Маджумдара соответствует действительности: появление новых соглашений – лишь дело времени.