15:34 31 июля
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Американская армия пожаловалась на российские системы РЭБ в Сирии

Американские военные заявляют, что российские системы РЭБ, размещенные на территории Сирии, значительно усложнили работу американской коалиции в этой стране. Как пишет издание Foreign Policy, полковник американской армии Брайан Салливан, действовавший со своим подразделением на северо-востоке Сирии в период сентября 2017 по май этого года, заявил, что американские войска столкнулись с "перегруженной радиоэлектронной средой" и что ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях.

Американская армия пожаловалась на российские системы РЭБ в Сирии


Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ и проверили, как американские системы реагируют на радиоэлектронную борьбу. По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации, так как способны "глушить" буквально все каналы связи и передачи данных. Ранее на "самую агрессивную радиоэлектронную войну на планете" и "отключение" связи и навигации самолетов пожаловался глава командования Специальных операций США генерал-лейтенант Раймонд Томас.


По имеющимся данным, российские военные за время участия в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики, проверили в боевых условиях новейшие российские РЭБ-системы комплексы "Леер-3", "Красуха" и "Москва-1". Кроме этого в Сирии были замечены контрбатарейные радиолокационные станции "Зоопарк-1" и новейшая российская РЛС "Гармонь". Как считают эксперты, вполне вероятно, что на территории Сирии российскими военными проводились испытания систем РЭБ, еще не вошедших в серию, а также находящихся на стадии разработки и испытаний.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:35
    По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации,
    Летайте самолетами Аэрофлота!
    MPN
    1. Тралл Сегодня, 14:43
      ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях

      потому что привыкли с "тапочниками" с карамультуками воевать smile
      Тралл
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:53
      Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ

      А вас в Сирию никто не звал ! Так что сами нарвались ! Пускай там ещё полетают там В1 и В2 с F22 и F35, а мы посмотрим и настройками РЭБ "поиграем" !
      Starover_Z
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 15:10
        Я им в следующий раз все эсминцы поотключаю, а подводную лодку пригоню на красную площадь поставлю как трофей. Пойду хибины прогревать пока.
        Vladimirovich_4
        1. jjj Сегодня, 15:34
          Друзья, сохраняйте свои домашние аналоговые системы. Еще пригодятся
          jjj
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:36
    Хорошая истерика. yes
    злой партизан
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:37
    То есть нападать с помощью беспилотников и террористов на тот же Хмеймим это нормально,а вот получать противодействие это плохо)))?!Шикарная логика!Сразу вспоминается про мирные американские самолёты,которые бомбили плохих врагов демократии.Лицемерные мрази
    Magic Archer
  4. polpot (Andru) Сегодня, 14:38
    Сейчас от жалости зарыдаем и от стыда покраснеем
    polpot
  5. Uruska Сегодня, 14:41
    Давно был уверен, что за РЭБ большое будущее. Надо в Сирии все американское вырубить!
    Uruska
  6. Oznob (Станислав) Сегодня, 14:42
    Лучшая реклама.
    Oznob
    1. den3080 Сегодня, 14:47
      Ежли «Гармонь» да по всем каналам/волнам «радиоэлектронной среды» пустить, так конечно перегруз произойдёт и наступит полная «небоеготовность» личного состава и техники коалиции.


      понимаем smile
      den3080
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:50
      Да, да, электронные фирмы в полосатии лапки потирают в восторге! Ещё бы, всякую мелкотень дешёвую, гаджеты придумывать, а тут такая разработка, такое финансирование!!! Заказы, заказики .... армия янки двигатель прогресса и производства!
      rocket757
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 14:50
    Привыкли нагло бомбить страны не имеющие современные системы ПВО, а тем более РЭБ.
    Рассчитывали, что так же будет и в Сирии. Когда "столкнулись" с Россией, наглость поубавилась.
    askort154
  8. Runoway (Runoway) Сегодня, 15:05
    Ну всё победа, снова радостные вопли и всех шапками закидали
    Кто ж вам когда объявит о слабых местах?
    Читайте по буквам :" ВС РФ(официально в САР) мешают работать силам коалиции (в САР на тех же правах и с теми же целями,что ИГИЛ*)
    Круто мы их победили?
    Runoway
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:20
      Никого не побеждали. Просто американские военные плачут что российский РЭБ им мешает в Сирии. Поэтому твоё нытьё про шапки и радостные вопли выглядит смешно и глупо.
      Грибок
  9. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:07
    что американские войска столкнулись с "перегруженной радиоэлектронной средой" и что ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях.

    А вы думали, что опять в сказку попали? Хватит уже... Лафа потихоньку заканчивается. Нарвались на болт с левой резьбой wassat
    helmi8
  10. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 15:08
    Вот только не надо подпрыгивать от радости, мол "истерикой амеров удовлетворён".
    американцы такими заявлениями преследуют сразу несколько целей.
    Усиливают "страшный образ врага". Под эту тему удобно раздувать военный бюджет (и получать звания, откаты и прочие ништяки). Ну и плюс заранее создают официальные отмазки на предмет своей некомпетентности. К тому же, можно "вдарить" ракетой, сбросить бомбы куда нельзя, но куда хочется, прикрывшись - "это русские нас запутали". И т.д.
    Tarasios
  11. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 15:20
    Больше систем хороших и разных ! И быстрее делать РОФАР ! Тогда все Ф-22 и Ф-35 можно будет сдать в утиль! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  12. Straga (Руслан) Сегодня, 15:28
    Простите нас! Мы больше не будем.

    Straga
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