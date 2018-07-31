Американская армия пожаловалась на российские системы РЭБ в Сирии

Американские военные заявляют, что российские системы РЭБ, размещенные на территории Сирии, значительно усложнили работу американской коалиции в этой стране. Как пишет издание Foreign Policy, полковник американской армии Брайан Салливан, действовавший со своим подразделением на северо-востоке Сирии в период сентября 2017 по май этого года, заявил, что американские войска столкнулись с "перегруженной радиоэлектронной средой" и что ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях.Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ и проверили, как американские системы реагируют на радиоэлектронную борьбу. По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации, так как способны "глушить" буквально все каналы связи и передачи данных. Ранее на "самую агрессивную радиоэлектронную войну на планете" и "отключение" связи и навигации самолетов пожаловался глава командования Специальных операций США генерал-лейтенант Раймонд Томас.По имеющимся данным, российские военные за время участия в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики, проверили в боевых условиях новейшие российские РЭБ-системы комплексы "Леер-3", "Красуха" и "Москва-1". Кроме этого в Сирии были замечены контрбатарейные радиолокационные станции "Зоопарк-1" и новейшая российская РЛС "Гармонь". Как считают эксперты, вполне вероятно, что на территории Сирии российскими военными проводились испытания систем РЭБ, еще не вошедших в серию, а также находящихся на стадии разработки и испытаний.