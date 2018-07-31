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Военная полиция создаст базу данных преступников и злостных нарушителей дисциплины
Военная полиция сформирует автоматическую базу данных, в которую будут внесены военнослужащие, совершившие преступления и административные правонарушения, сообщают Известия.
Ранее такие данные не хранились в одном массиве.
База будет разбита на несколько разделов. В одном будут находиться данные на военнослужащих, совершивших преступления или административные правонарушения, находящихся в розыске либо самовольно оставивших свои части.
В другом будет собрана полная информация о совершенных преступлениях, в том числе и тех, следствие по которым не закончено.
В третьем разделе будет накапливаться статистика преступлений и административных проступков.
В отдельный раздел будут внесены данные о потерпевших, военных прокурорах, судьях, следователей и их семьях, воспользовавшихся программой защиты свидетелей.
Отмечается, что автоматизированная база позволит производить быстрый обмен информацией с другими силовыми структурами, такими как ФСБ, МВД, МЧС. Кроме того, появление информационного массива поможет улучшить работу по профилактике преступлений и иных правонарушений в частях и соединениях ВС РФ. Кроме того, объем собранных данных позволит уточнять рекомендации по поддержанию правопорядка в зависимости от военного округа или рода войск.
Ранее такие данные не хранились в одном массиве.
База будет разбита на несколько разделов. В одном будут находиться данные на военнослужащих, совершивших преступления или административные правонарушения, находящихся в розыске либо самовольно оставивших свои части.
В другом будет собрана полная информация о совершенных преступлениях, в том числе и тех, следствие по которым не закончено.
В третьем разделе будет накапливаться статистика преступлений и административных проступков.
В отдельный раздел будут внесены данные о потерпевших, военных прокурорах, судьях, следователей и их семьях, воспользовавшихся программой защиты свидетелей.
Отмечается, что автоматизированная база позволит производить быстрый обмен информацией с другими силовыми структурами, такими как ФСБ, МВД, МЧС. Кроме того, появление информационного массива поможет улучшить работу по профилактике преступлений и иных правонарушений в частях и соединениях ВС РФ. Кроме того, объем собранных данных позволит уточнять рекомендации по поддержанию правопорядка в зависимости от военного округа или рода войск.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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