15:35 31 июля
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Военная полиция создаст базу данных преступников и злостных нарушителей дисциплины

Военная полиция сформирует автоматическую базу данных, в которую будут внесены военнослужащие, совершившие преступления и административные правонарушения, сообщают Известия.

Военная полиция создаст базу данных преступников и злостных нарушителей дисциплины


Ранее такие данные не хранились в одном массиве.


База будет разбита на несколько разделов. В одном будут находиться данные на военнослужащих, совершивших преступления или административные правонарушения, находящихся в розыске либо самовольно оставивших свои части.

В другом будет собрана полная информация о совершенных преступлениях, в том числе и тех, следствие по которым не закончено.

В третьем разделе будет накапливаться статистика преступлений и административных проступков.

В отдельный раздел будут внесены данные о потерпевших, военных прокурорах, судьях, следователей и их семьях, воспользовавшихся программой защиты свидетелей.

Отмечается, что автоматизированная база позволит производить быстрый обмен информацией с другими силовыми структурами, такими как ФСБ, МВД, МЧС. Кроме того, появление информационного массива поможет улучшить работу по профилактике преступлений и иных правонарушений в частях и соединениях ВС РФ. Кроме того, объем собранных данных позволит уточнять рекомендации по поддержанию правопорядка в зависимости от военного округа или рода войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. GradusHuK (Олег) Сегодня, 14:46
    Субъект «Российская Федерация – РФ» несуществующий в тот момент на территории РСФСР\СССР изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке его оказалось, что согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725 эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведева Дмитрия Анатольевича! Народ просыпаемся! yes
    РФ имеет статус коммерческой управляющей компании, которая управляет территорией, гражданами, правами РСФСР и правами СССР на основании некого тайного и незаконного поручения от Президента РСФСР – Б.Ельцина, Президента СССР – М.Горбачева и Суверена Российской Империи – Елизаветы II! Фактически нынешняя РФ – это британская фактория, оккупационная, колониальная администрация, как и все её составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в Великобритании
    по D&B D-U-N-S® Number:
    ООО Правительство РФ : 531298725
    ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373ООО
    ООО Министерство Финансов РФ : 531213530ООО
    ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429
    ООО Министерство Регионального Развития РФ : 531646764ООО
    ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986
    ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375
    Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1
    Ссылка работает
    Давайте рассмотрим подробнее:
    - Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным.
    Соответствующий Закон №2094-1 подписан должностным лицом “Президентом РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. http://vecherusia.livejournal.com/4149.html"
    вроде БЫ, всем всё про эту "факторию" было известно... а вот такие вот "загогулины" нарисовались!
    Народ,просыпаемся!Начинаем думать! yes
    GradusHuK
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:10
      Всё это давно известно, но рассчитано на неграмотных диссидентов:
      Правительство РФ имеет рабочих в "зарубежье"... Им нужно платить, но по законам той страны, в которой находятся рабочие. Вот по их законам они и регистрируются под тем видом, которым являются в РФ. Т.е. ООО правительство РФ. Т.к. они не имеют юридических полномочий...
      В нашем госреестре также зарегистрированы их ведомства!
      Так что, товарищъ, проснись, начни читать и интересоваться.... Расширь кругозор! Все революционеры были грамотными людьми!
      Анархия - мать порядка - очень грамотная Мать!
      Logall
      1. GradusHuK (Олег) Сегодня, 15:17
        Logall (Александр) Сегодня, 15:10 Конституция РФ это просто красивая книжка-сказка для лохов, так как все что написано в ней - это красивая сказка. В реальности ни чего не выполняется, все статьи конституции подменены подзаконными Актами, Указами и Федеральными оккупационными законами. А если быть точнее то , сама конституция Российской Федерации так до сих пор и не принята. россияне живут по Проекту!

        Граждан Российской Федерации судят не по конституции Российской Федерации, а по Уголовному или по Гражданскому Кодексу. Вопрос, для чего тогда нужна эта конституция?

        В начале 2017 года гражданин РФ из города Пижма попросил российский суд признать его Человеком, он не хотел быть непонятным существом прописанным в российских законах, в виде какого-то физического или заинтересованного лица. Он хотел получить статус Человека, чтобы в полной мере пользоваться всем тем что написано о человеке и для человека в проекте конституции Российской Федерации, но российский суд отказался признать его Человеком.

        https://www.znak.com/2017-07-18/zhitel_verhney_py
        shmy_podal_isk_v_sud_s_trebovaniem_priznat_ego_ch
        elovekom

        Житель Верхней Пышмы подал иск в суд с требованием признать его «человеком» Суд отказался признать человеком жителя Верхней Пышмы

        https://news.rambler.ru/crazy-world/37557210-sud-
        otkazalsya-priznat-rossiyanina-chelovekom/

        Внимание: Имея на руках паспорт иностранного государства Российской Федерации (аусвайс), Вы все равно остаетесь гражданами СССР. Так как, чтобы прекратить гражданство СССР необходимо лично написать прошение в Верховный Совет СССР о лишении Вас гражданства (только так и ни как иначе). Вы это делали? Всего всего нет, лишь 28 человек сделали это. И если Вас или Ваших родителей нет в этом списке: https://drive.google.com/file/d/0B7UTOngDlewkYk53
        U0hJWGM2Qlk/view. то Вы гражданин СССР. Более того - Ваши дети также являются гражданами СССР, по праву наследования.
        GradusHuK
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:33
          Товарищъ, я сам люблю покритиковать власти... Но не с помощью зарубежных мыслителей!
          Мы знаем про конструкцию РФ, но чем она плоха? Хороший, грамотный документ... Вот только он не исполняется! В этом проблема! Народ грабят вопреки конституции, а не с помощью онной. Именно в этой конституции написано, что единственным хозяином РФ является народ РФ!
          Я не против гражданства РСФСР, я здесь родился.
          Я, в последнее время, очень сильно критикую ВВП, ДАМ и всю их шайку. Но провокаторов, что втюхивают мне "лабуду", буду критиковать ещё жжжёще! Вы только что написали про ООО правительство РФ даже не разобравшись в её происхождении и назначении! Много лапши мои ухи не выдерживают, сбрасывают прям на лапшевещатель!
          Проснетесь, ещё раз Вам повторяю Ваши же слова, Вашим мнением манипулируют... А единственное противоядие - это знания! Сильный разум даже гипнозу не поддаётся!
          Logall
      2. GradusHuK (Олег) Сегодня, 15:29
        ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА СССР. См. Закон СССР от 23 мая 1990 года о гражданстве СССР

        Гражданство СССР прекращается:
        1) вследствие выхода из гражданства СССР;
        2) вследствие утраты гражданства СССР;
        3) вследствие лишения гражданства СССР;
        4) по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР;
        5) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
        Прекращение гражданства СССР влечет за собой прекращение гражданства союзной республики и автономной республики.

        Выход из гражданства СССР разрешается по ходатайству лица в порядке, установленном настоящим Законом.
        В выходе из гражданства СССР может быть отказано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет не исполненные обязательства перед государством или имущественные обязанности, с которыми связаны существенные интересы граждан или государственных и общественных организаций.
        Выход из гражданства СССР не допускается, если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной ответственности в качестве обвиняемого либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению приговор суда, или если выход лица из гражданства СССР противоречит интересам государственной безопасности СССР.

        Гражданство СССР утрачивается:
        1) вследствие поступления лица на военную службу, службу безопасности, в полицию, органы юстиции или в иные органы государственной власти и управления в иностранном государстве;
        2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без уважительных причин в течение пяти лет;
        3) если гражданство СССР приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов.
        Утрата гражданства СССР наступает со времени регистрации данного факта полномочными государственными органами, указанными в статьях 35 и 36 настоящего Закона.

        Лишение гражданства СССР может иметь место в исключительном случае в отношении лица, проживающего за границей, если оно совершило действия, наносящие существенный ущерб государственным интересам или государственной безопасности СССР.
        Лишение лица гражданства СССР не влечет изменения гражданства его супруга и детей.

        Рекомендуемое видео: https://www.youtube.com/watch?v=arp8vSd_lTs

        2 - Есть ошибочное мнение, что имея на руках Свидетельство из кадастровой Палаты Российской Федерации Вы являетесь собственником приобретенного Вами жилья. На самом деле, Российские власти Вам дали только право на это жилище, не более. На лицо очередная подмена понятия и введение в заблуждение, которая сделала нищими всю страну.

        Вдумайтесь в те слова, что написаны в шапке бланка Российского Свидетельства из кадастровой палаты "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА". Приведу другой пример, более понятный. К примеру, Вы приходите к нотариусу и он Вам вместо бланка "Доверенность" выдает бумажку, на которой написано "Право на Доверенность", чувствуете разницу? Вам выдали право на эту доверенность, но саму доверенность. Вопрос, кто является владельцем данного документа? Ответ - нотариус. Тоже самое с Вашей квартирой. Вы думаете она Ваша? Нет, она уже давно не Ваша. У Вас на нее только право! Хорошо это квартира Ваша, тогда, почему Вы за нее платите налоги в казну государства РФ? Она же Ваша! Обычно платится за то, что взято в аренду.

        Сравните эти два бланка:





        С июля 2016 года российские оккупационные власти вообще отказались от бланков "Свидетельств на право собственности". Вместо Свидетельства Вы можете получить только Выписку из кадастрового агенства, заплатив за нее 2.000 рублей. Теперь россияне лишились не только своего имущества, но полностью оказались зависимыми от государства и электронного учета. Одно нажатие кнопки или сбой в системе и доказать свои права на что либо будет очень сложно.

        https://cccp2.org/9-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b
        c%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d1%81%d1%81%d1%8
        0/
        GradusHuK
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:47
    автоматизированная база позволит производить быстрый обмен информацией с другими силовыми структурами, такими как ФСБ, МВД, МЧС.

    Райское и лакомое местечко для ЦРУ и МИ-6...можно добавить СБУ Украины сколько интересной информации на кандидатов в агентуру...

    хакеры вперед.
    Тот же ЛЕХА
    1. spektr9 Сегодня, 15:05
      хакеры вперед.
      Опоздали чутка, у данных спецслужб уже своя есть, более полная
      spektr9
  3. MPN (Павел) Сегодня, 15:25
    В отдельный раздел будут внесены данные о потерпевших, военных прокурорах, судьях, следователей и их семьях, воспользовавшихся программой защиты свидетелей
    Интересный пункт, только как это относится
    создаст базу данных преступников и злостных нарушителей дисциплины
    так понял изначально знают о том что это будут потенциальные преступники?
    MPN
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