1 августа – День образования Службы специальной связи

В первый день августа отмечается профессиональный праздник одной из важнейших государственных структур – День образования Службы специальной связи. Сотрудники этой организации осуществляют транспортировку важной корреспонденции, наличных денег и иных особых грузов, чем обеспечивают правильную работу различных государственных и частных структур.Российская фельдъегерская служба ведет свою историю еще с конце XVIII века, но профессиональный праздник Службы спецсвязи значительно моложе. 17 июня 1939 года из Фельдъегерского корпуса НКВД специальным указом Совнаркома СССР были выделены две новые организации. Госбанку передали службу инкассации, а в состав Наркомата связи ввели Службу специальной связи. 1 августа того же года Спецсвязь начала свою работу. В ноябре 1939-го в Наркомате появилось Центральное управление специальной связи.Задача новой службы заключалась в транспортировке секретной корреспонденции, драгоценных металлов и других важных грузов. Первоначально Спецсвязь работала только на маршрутах, соединявших столицу с краевыми, областными и республиканскими центрами, но позже зоны ее ответственности увеличились.Во время Великой Отечественной войны Служба специальной связи работала со Ставкой Верховного главнокомандования и штабами фронтов, обеспечивая своевременную передачу секретных документов. Также Спецсвязь занималась обслуживанием различных предприятий и гражданских служб. Даже в суровых условиях блокадного Ленинграда Служба смогла организовать 25 маршрутов пересылки между различными структурами.В послевоенный период Служба специальной связи получила несколько новых важных заданий. Теперь ей предстояло транспортировать радиоактивные изотопы для научных и оборонных предприятий. После открытия новых месторождений драгоценных камней в Сибири именно Спецсвязь стала осуществлять перевозку добытых ископаемых. Особое место в истории Службы занимают Олимпийские игры 1980 года – именно она обеспечивала перевозку медалей от предприятия-изготовителя до стадионов.В конце восьмидесятых Московский почтамт спецсвязи был преобразован в Главный центр специальной связи, в подчинение которому перевели все прочие отделения. Это название организация сохраняет до сих пор. Служба специальной связи по-прежнему занимается перевозкой важных грузов в интересах различных государственных структур. Кроме того, Служба принимает заказы от частных организаций, так же нуждающихся в ее услугах.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех бывших и нынешних сотрудников Службы специальной связи с их профессиональным праздником!