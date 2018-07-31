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При академии Генштаба создан Центр военных игр
На базе академии Генштаба ВС РФ начал работу Центр военных игр (ЦВИ), оборудованный с учетом новейших достижений информационных технологий, сообщают Известия.
В военном ведомстве отметили, что занятия в ЦВИ помогут слушателям академии во время командно-штабных учений максимально правдоподобно визуализировать задачи оперативного развертывания войск и ведения операций разного уровня.
От гражданских симуляторов «академическая» игра отличатся максимальной достоверностью. Юнитами в ней выступают реально существующие соединения российской армии. Базы данных о вероятном противнике формируются на основе актуальных разведданных, а сценарии боев разрабатываются с учетом последнего опыта боевых действий, говорится в материале.
Все компьютеры Центра объединены в одну локальную сеть, которая по техническому оснащению сопоставима с сетями Национального центра Управления обороной.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, информационная база игрового центра формируется при помощи единой системы исходных данных, в которой собрана вся информация о состоянии своих войск и предполагаемого противника. Сведения постоянно обновляются, в том числе о подлодках и кораблях, находящихся в дальних походах.
С учетов этих данных слушателям предлагается розыгрыш всевозможных ситуаций, включая вооруженные конфликты и чрезвычайные ситуации. Причем каждый «игрок» решает задачи в соответствии с отведенной ему ролью (штатно-должностной категории), рассказал эксперт.
Он отметил также, что система имеет два основных режима. Один позволяет человеку сразиться с искусственным интеллектом, другой предусматривает виртуальную войну между слушателями.
В военном ведомстве отметили, что занятия в ЦВИ помогут слушателям академии во время командно-штабных учений максимально правдоподобно визуализировать задачи оперативного развертывания войск и ведения операций разного уровня.
От гражданских симуляторов «академическая» игра отличатся максимальной достоверностью. Юнитами в ней выступают реально существующие соединения российской армии. Базы данных о вероятном противнике формируются на основе актуальных разведданных, а сценарии боев разрабатываются с учетом последнего опыта боевых действий, говорится в материале.
Все компьютеры Центра объединены в одну локальную сеть, которая по техническому оснащению сопоставима с сетями Национального центра Управления обороной.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, информационная база игрового центра формируется при помощи единой системы исходных данных, в которой собрана вся информация о состоянии своих войск и предполагаемого противника. Сведения постоянно обновляются, в том числе о подлодках и кораблях, находящихся в дальних походах.
С учетов этих данных слушателям предлагается розыгрыш всевозможных ситуаций, включая вооруженные конфликты и чрезвычайные ситуации. Причем каждый «игрок» решает задачи в соответствии с отведенной ему ролью (штатно-должностной категории), рассказал эксперт.
Он отметил также, что система имеет два основных режима. Один позволяет человеку сразиться с искусственным интеллектом, другой предусматривает виртуальную войну между слушателями.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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