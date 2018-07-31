18:10 31 июля
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При академии Генштаба создан Центр военных игр

На базе академии Генштаба ВС РФ начал работу Центр военных игр (ЦВИ), оборудованный с учетом новейших достижений информационных технологий, сообщают Известия.



В военном ведомстве отметили, что занятия в ЦВИ помогут слушателям академии во время командно-штабных учений максимально правдоподобно визуализировать задачи оперативного развертывания войск и ведения операций разного уровня.


От гражданских симуляторов «академическая» игра отличатся максимальной достоверностью. Юнитами в ней выступают реально существующие соединения российской армии. Базы данных о вероятном противнике формируются на основе актуальных разведданных, а сценарии боев разрабатываются с учетом последнего опыта боевых действий, говорится в материале.

Все компьютеры Центра объединены в одну локальную сеть, которая по техническому оснащению сопоставима с сетями Национального центра Управления обороной.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, информационная база игрового центра формируется при помощи единой системы исходных данных, в которой собрана вся информация о состоянии своих войск и предполагаемого противника. Сведения постоянно обновляются, в том числе о подлодках и кораблях, находящихся в дальних походах.

С учетов этих данных слушателям предлагается розыгрыш всевозможных ситуаций, включая вооруженные конфликты и чрезвычайные ситуации. Причем каждый «игрок» решает задачи в соответствии с отведенной ему ролью (штатно-должностной категории), рассказал эксперт.

Он отметил также, что система имеет два основных режима. Один позволяет человеку сразиться с искусственным интеллектом, другой предусматривает виртуальную войну между слушателями.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:55
    В танчики играть станут? lol
    А. Привалов
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:01
      Да нет, новый СТАЛКЕР-2 опробывают перед распродажей дисков! lol он же будет иметь онлайн режим.
      Black Sniper
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:13
        Диски уже давно прошлый век, теперь Стим и аналогичные площадки))
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:07
      По-любому WOT проспонсировали))
      gukoyan
    3. красноярск Сегодня, 17:03
      Цитата: А. Привалов
      В танчики играть станут? lol

      Петр 1 начинал именно с "потешного войска". Чем закончил, надеюсь Вы знаете
      красноярск
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:02
    Интересно, свою технику за деньги прокачивать можно будет? sad Ну например Су-27 прокачать невидимость и БК нескончаемый... sad
    MPN
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:09
      Наверно задротить придётся...
      Медведев весь донат заберёт, скажет, денег в стране нет... Хорошего настроения, держитесь там)
      gukoyan
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:14
      Цитата: MPN
      Интересно, свою технику за деньги прокачивать можно будет? sad Ну например Су-27 прокачать невидимость и БК нескончаемый... sad

      Конечно, можно. За деньги -- всё можно. fellow
      Тестировал я лет 8 назад для одной конторы игрушку. Нашёл там пару-тройку багов мелочных, даже и говорить нечего. Мне понравилось. Показал племяшу. Тот за один вечер залез там куда-то через что-то и создал артефакт -- бесконечный рожок для АКМа. Штука полезная, денег не малых стоящая. Я себе 2 прикупил. На всякий случай. Вдруг один бесконечный закончится. lol
      А. Привалов
  3. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:06
    "В военном ведомстве отметили, что занятия в ЦВИ помогут слушателям академии во время командно-штабных учений максимально правдоподобно визуализировать задачи оперативного развертывания войск и ведения операций разного уровня."

    В России других проблем что ли нет?
    gukoyan
  4. BAI Сегодня, 16:09
    "Цивилизация" на новом уровне. Сначала игра, потом порнофильм, потом кабак. Вот учеба будет. А другого способа что-то объяснить старшим офицерам нет?
    BAI
    1. красноярск Сегодня, 17:06
      Цитата: BAI
      "Цивилизация" на новом уровне. Сначала игра, потом порнофильм, потом кабак. Вот учеба будет. А другого способа что-то объяснить старшим офицерам нет?

      Каждый мыслит своим уровнем интелекта.
      красноярск
  5. gridasov Сегодня, 17:04
    Все крутиться вокруг методов работы с большими математическими данными. Только прорывные открытия в области математики позволят решать задачи современного уровня емкости и динамики изменения событий.
    gridasov
  6. Pes Сегодня, 18:10
    Задумка не плохая ,но у нас в России обычно бывает "Хотели как лучше ,получилось как всегда.."
    На базе академии Генштаба ВС РФ начал работу Центр военных игр (ЦВИ),

    Главное чтобы они там не заигрались ,жизнями наших солдат в будущем .. soldier
    А то сынков хенеральских в эту академию набьют мажоров , А ПОТОМ РОССИЯ КРОВЬЮ БУДЕТ ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ !!! Что то так считаю soldier
    Pes
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