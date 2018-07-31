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Минобороны подало иск на производителя "Торнадо-С"
Министерство обороны РФ подало в суд на Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), соответствующий иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Как следует из информации картотеки арбитражных дел, российское военное ведомство желает взыскать с Новосибирского завода более 4,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
Согласно имеющийся информации, иск в арбитражный суд поступил 27 июля и в настоящее время к производству еще не принят. Также на данный момент не известна причина исковых требований Минобороны к заводу. Сам Новосибирский завод входит в дивизион реактивных систем залпового огня концерна "Техмаш".
Необходимо отметить, что на Новосибирском заводе искусственного волокна происходит сборка новой российской системы залпового огня "Торнадо-С", которой планируется заменить в войсках РСЗО "Смерч". Кроме того, предприятие специализируется на выпуске промышленной взрывчатки и боеприпасов по номенклатуре ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление), ВВС, ВМФ, УНИВ (управление начальника инженерных войск).
Новейший комплекс 9К515 "Торнадо - С" призван заменить до 2020 года в российской армии 300-мм РСЗО "Смерч". Комплекс оборудован 12 направляющими и способен вести огонь как одиночными ракетами, так и производить залпы. Для «Торнадо-С» разработаны неуправляемые реактивные снаряды с максимальной дальностью полёта до 120 км. Кроме того, ведутся разработки корректируемого реактивного снаряда с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с такой же дальностью полёта. Один залп РСЗО "торнадо-С" способен накрыть площадь, превышающую 60 гектаров.
Согласно имеющийся информации, иск в арбитражный суд поступил 27 июля и в настоящее время к производству еще не принят. Также на данный момент не известна причина исковых требований Минобороны к заводу. Сам Новосибирский завод входит в дивизион реактивных систем залпового огня концерна "Техмаш".
Необходимо отметить, что на Новосибирском заводе искусственного волокна происходит сборка новой российской системы залпового огня "Торнадо-С", которой планируется заменить в войсках РСЗО "Смерч". Кроме того, предприятие специализируется на выпуске промышленной взрывчатки и боеприпасов по номенклатуре ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление), ВВС, ВМФ, УНИВ (управление начальника инженерных войск).
Новейший комплекс 9К515 "Торнадо - С" призван заменить до 2020 года в российской армии 300-мм РСЗО "Смерч". Комплекс оборудован 12 направляющими и способен вести огонь как одиночными ракетами, так и производить залпы. Для «Торнадо-С» разработаны неуправляемые реактивные снаряды с максимальной дальностью полёта до 120 км. Кроме того, ведутся разработки корректируемого реактивного снаряда с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с такой же дальностью полёта. Один залп РСЗО "торнадо-С" способен накрыть площадь, превышающую 60 гектаров.
Использованы фотографии: politrussia.com
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