18:11 31 июля
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Минобороны подало иск на производителя "Торнадо-С"

Министерство обороны РФ подало в суд на Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), соответствующий иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Как следует из информации картотеки арбитражных дел, российское военное ведомство желает взыскать с Новосибирского завода более 4,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Минобороны подало иск на производителя "Торнадо-С"


Согласно имеющийся информации, иск в арбитражный суд поступил 27 июля и в настоящее время к производству еще не принят. Также на данный момент не известна причина исковых требований Минобороны к заводу. Сам Новосибирский завод входит в дивизион реактивных систем залпового огня концерна "Техмаш".


Необходимо отметить, что на Новосибирском заводе искусственного волокна происходит сборка новой российской системы залпового огня "Торнадо-С", которой планируется заменить в войсках РСЗО "Смерч". Кроме того, предприятие специализируется на выпуске промышленной взрывчатки и боеприпасов по номенклатуре ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление), ВВС, ВМФ, УНИВ (управление начальника инженерных войск).

Новейший комплекс 9К515 "Торнадо - С" призван заменить до 2020 года в российской армии 300-мм РСЗО "Смерч". Комплекс оборудован 12 направляющими и способен вести огонь как одиночными ракетами, так и производить залпы. Для «Торнадо-С» разработаны неуправляемые реактивные снаряды с максимальной дальностью полёта до 120 км. Кроме того, ведутся разработки корректируемого реактивного снаряда с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с такой же дальностью полёта. Один залп РСЗО "торнадо-С" способен накрыть площадь, превышающую 60 гектаров.


Использованы фотографии: politrussia.com
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Комментарии 28

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:57
    Так суть иска в чем -нарушение контракта на поставку техники, некачественная сборка, использование некачественных узлов и комплектующих? ?? recourse Туман, а не иск! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 16:02
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Так суть иска в чем -нарушение контракта на поставку техники, некачественная сборка, использование некачественных узлов и комплектующих? ?? recourse Туман, а не иск! !!

      Не известно.
      на данный момент не известна причина исковых требований Минобороны к заводу.
      ALEXXX1983
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:07
        Интрига блин. Теперь не усну ... am
        MPN
        1. Например Сегодня, 16:22
          ИСК для пополнение ПФР. fellow
          Хорошая статейка. Ни хрена не понятно за что такие деньжищи требуют. request
          Например
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:31
            Как следует из информации картотеки арбитражных дел, российское военное ведомство желает взыскать с Новосибирского завода более 4,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
            ничего себе...срыв контракта что ли ? вот блин капитализм...так и завод могут угробить,и РСЗО не получить...
            андрей юрьевич
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 18:07
              Не знаю, в чём там причина, но такой иск завод угробить может.
              Просто так такую информацию не вбрасывают. Например, хотят угробить конкурента или скупить акции по дешевке. Кто слил? Если в министерстве - скорее всего акции или прямой саботаж от западных спецслужб. Если инфа первой появилась в жёлтой и иностранной прессе - угробить хотят
              Shurik70
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:28
            Начнём с того, что это не "статейка", а новость. Вы ж не требуете от новости объяснения, почему самолёт грохнулся...
            sabakina
        2. лысова (владимир) Сегодня, 17:06
          Павел, добрый вечер . Вот пришёл домой, с работы, читаю, что то блин клином не срастается - ты вроди как тут частенько шампанское вносишь - блин буду ОК . А вот твои мнения, рассуждения, я тебя уважаю, но последнее время ты со всеми "пытаешься".ругаться. Паш, ну что ты волком на всех , - хотя не без дела говоришь.
          лысова
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:11
            Владимир. hi
            Цитата: лысова
            Паш, ну что ты волком на всех
            Постараюсь быть добрее. wink На людей не злюсь, смысла нет, а новости иногда злят, может уже старческий маразм. feel hi
            MPN
      2. Комментарий был удален.
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:09
      К чему эта статья, если в ней только то, что кто-то, в чем-то не выполнил договор в какой то части, да и то по мнению одной из сторон? winked Пусть арбитраж и разбирается, это его компетенция.
      сибиралт
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:22
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Так суть иска в чем -нарушение контракта на поставку техники, некачественная сборка, использование некачественных узлов и комплектующих? ?? recourse Туман, а не иск! !!

      Иск возможно и правильный, по качеству комплектующих, а наши претензии к осветившему тему журналюге, который в погоне за "жаренной уткой" накропал этот опус !
      Starover_Z
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:02
    Будет известен предмет иска,тогда и стоит обсуждать, а пока разве что сумму, сумма приличная...Если МО, выиграет, можно и предприятие обанкротить...
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:08
      Отдадут за долги министерству обороны... , и смех и грех...
      MPN
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:26
        hi Нет, не отдадут..в том то и дело..Тут вариантов много..А работники предприятия пострадают..
        parusnik
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 16:08
      Статья пустая. Пока действительно рано о чём-то говорить - может и фейком оказаться.
      ALEXXX1983
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:32
        Цитата: parusnik
        А работники предприятия пострадают..

        понятное дело...
        андрей юрьевич
  3. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 16:03
    Скорее всего не исполнение контракта,если бы ВМФ подал иски по этой причине и деньги бы выплатили,то можно было бы и о четырёх эсминцах говорить.
    МорякЧФ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:31
      Или один ТАРК с моторкой lol
      Black Sniper
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:04
    Видно что-то произошло)
    А новость вообще мутная суть то в чём?
    gukoyan
    1. Ююка (Юрий) Сегодня, 16:12
      Цитата: gukoyan
      Видно что-то произошло)
      А новость вообще мутная суть то в чём?


      Как это в чем?? Произошло что-то... видно... winked
      Ююка
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:33
        А мне всё ясно, произошло НЕЧТО ЧТО-ТО! !!! drinks
        Black Sniper
        1. Ююка (Юрий) Сегодня, 16:42
          Цитата: Black Sniper
          А мне всё ясно, произошло НЕЧТО ЧТО-ТО! !!! drinks


          ну хоть конкретика появилась! wassat drinks
          Ююка
          1. gukoyan (Igor) Сегодня, 17:35
            Ахахахаха, ну теперь точно интрига)))
            gukoyan
  5. BAI Сегодня, 16:12
    военное ведомство желает взыскать с Новосибирского завода более 4,4 миллиарда рублей

    Завод обанкротить хотят? Эта сумма неподъемна для любого завода.
    BAI
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:35
      А может и с ноликами напутали... lol
      Black Sniper
  6. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 16:40
    все сроки наверное как всегда просрали
    bmv04636
  7. красноярск Сегодня, 16:43
    Обсуждать эту "статью", все одно, что обсуждать инфу из разряда ОБС.
    красноярск
  8. igorbrsv Сегодня, 17:09
    А что за иск-то? Может там всем можно подавать?
    igorbrsv
  9. igorbrsv Сегодня, 17:11
    Или национализировать так хотят request
    igorbrsv
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