07:53 01 августа

Трагедия в Греции показала избирательную солидарность в Европе

В последней декаде июля среди политиков стран НАТО возникла острая дискуссия по поводу выполнения альянсом обязательств перед союзниками, подвергшимися нападению внешних сил. Сомнения в соблюдении принципа взаимной обороны внутри НАТО породил президент США Дональд Трамп. В интервью телеканалу Fox News Трамп дал понять, что он не намерен втягиваться в третью мировую войну из-за непродуманных действий отдельных стран альянса, например, Черногории.

Жёсткий сигнал от президента Трампа

Откровенное признание американского президента стало холодным душем для «малых задир» НАТО, в частности, стран Балтии. Нередко они откровенно провоцируют Россию, искренне рассчитывая на защиту североатлантических союзников в случае усиления конфронтации или возможного конфликта.


Теперь прибалтийским лидерам стоит крепко задуматься: стоит ли дразнить мощного в военном отношении соседа, если союзники по НАТО не готовы делить с ними ответственность за легкомысленную внешнюю политику. По крайней мере, Дональд Трамп высказался об этом вполне определённо.

Жизнь показала: на союзников по НАТО нельзя надеяться не только в вопросах войны и мира. На прошлой неделе с тяжёлыми природными пожарами в пригородах Афин и на некоторых островах столкнулась Греция. 40-градусная жара и штормовой ветер привели к трагедии. Только в столичном регионе Аттика в огне погибли 60 человек.

В память о погибших на пожарище людях премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур. В траурные дни греки начали скорбный счёт потерь. В пожарах пострадали более двух тысяч жилых домов, четверть из которых не подлежит восстановлению.

Первая же после пожара поисковая операция показала, что число жертв будет только возрастать. Власти не смогли оперативно эвакуировать многих жителей. Теперь на пепелищах спасатели находили их останки. За неделю число погибших возросло почти до ста человек. Ещё 25 человек пропали без вести. Считается, что они погибли в море, спасаясь от огня. К поиску этих людей подключились дайверы-волонтеры.

Трагедия в Греции показала избирательную солидарность в Европе


Лесные пожары в Греции не в диковинку. Знойное лето, как правило, оставляет на земле эллинов свою чёрную отметину. Вот только масштаб беды в этом году был несоизмерим с привычными природными катаклизмами. Людям осталось лишь винить нерасторопные власти, у которых не хватило ни сил, ни средств, ни умения предотвратить или хотя бы преуменьшить катастрофу.

У этой печальной истории есть одна неприятная особенность. В трудные и трагические для греков дни соседи по Евросоюзу не пришли к ним на помощь. Лишь маленький родственный Кипр прислал своё сухопутное пожарное подразделение, да Испания предложила для тушения пожаров два самолёта, когда надобность в них уже отпала.

В ответ на трагедию в европейских СМИ и блогосфере стали критиковать сложившийся в ЕС порядок, при котором пострадавшая в катастрофе страна должна обращаться за помощью не напрямую к соседним правительствам, а через европейскую систему по чрезвычайным ситуациям.

Только через неё рассылается запрос о помощи в другие государства, и те потом реагируют. Эксперты назвали такую систему громоздкой, не обеспечивающей нормальную координацию в условиях чрезвычайных ситуаций, а главное – приводящей к потере времени во время скоротечной катастрофы.

Как соседи отвернулись от бедствующих греков

За этими здравыми рассуждениями в тень ушла информация о реальной реакции стран Евросоюза на беду греков. Только девять из них предложили хоть какую-то помощь (например, Великобритания и часть Старой Европы пообещали прислать деньги). Остальные девятнадцать европейских правительств просьбу Афин о помощи не заметили вовсе.

Обычно активная и шумная Центральная Европа на этот раз тихо отмолчалась. Она оказалась не готова в случае беды солидарно помогать соседям по Союзу. Тем временем погибли люди, страна пережила шок траура и по сути осталась один на один с нахлынувшей бедой.

Помощь при лесных пожарах никак не сопоставима с солидарной защитой в случае военной угрозы, скрупулёзно расписанной в уставных документах Североатлантического альянса. Помощь при природных бедствиях не несёт в себе риска больших людских и материальных потерь. Тем не менее, даже к малым издержкам партнёры Греции по НАТО и Евросоюзу оказались не готовы.

Кстати, в самые тяжёлые для Греции часы оперативную помощь ей предложил президент России Владимир Путин. Однако в Афинах предпочли не заметить этот искренний и дружественный шаг, дабы не навлечь на себя гнев увлеченных антироссийскими санкциями лидеров европейского сообщества.

Случай с Грецией не стал откровением в отношениях внутри Евросоюза. В последнее время здесь много говорят о государствах «двух скоростей развития», предполагая, что страны, опущенные на вторую европейскую ступень, ограничены в своих возможностях и правах по сравнению с лидерами Союза.

Получилось так, что обязательствами по отношению к партнёрам «второго сорта» теперь можно и пренебречь. Что, собственно, и произошло во время греческой трагедии. Это хороший наглядный урок экономически слабым странам-аутсайдерам ЕС и тем, кто стремится попасть в этот некогда успешный союз государств.

Впрочем, Греция и раньше получала такие «уроки европейской солидарности». Помнится, в своё время она вместе с Италией стала пристанищем мигрантов из Африки. Те не особенно хотели закрепляться на Аппенинах и Южных Балканах, а стремились пробраться в богатые благополучные страны, чтобы безбедно жить на социальное пособие, но были буквально закупорены в Италии и Греции.

Тогдашнему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони потребовалось немало сил, чтобы сломить сопротивление европейских лидеров и открыть беженцам путь в Европу. Второе издание подобного кризиса с мигрантами произошло позапрошлым летом. На этот раз суверенный эгоизм проявили страны Центральной Европы, категорически отказавшись принимать у себя беженцев.

Тогда в Евросоюзе впервые заговорили о «кризисе солидарности», а многие политики реально почувствовали, что их страны легко могут остаться один на один с проблемами или нежданно навалившейся бедой, если не обладают в союзе достаточным авторитетом и экономическим весом. Зато они под диктатом «стран первой скорости» вынуждены демонстрировать европейскую солидарность, часто – вопреки своим национальным интересам.

Так, кстати, случилось с Грецией совсем недавно. В начале июля, под давлением старших партнёров, Афины выслали из страны двух российских дипломатов, обвинив их в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность, и тем самым испортили ранее добрые отношения с Москвой.

Россия, несмотря на кризис в двусторонних отношениях, нашла в себе силы предложить Греции помощь в борьбе со стихийным бедствием, а вот те, кто побуждали правительство Алексиса Ципраса к публичной антироссийской акции, в час беды повернулись к Греции спиной.

Эту историю вменяемые европейские политики должны запомнить надолго, равно как и предупреждение Дональда Трампа о том, что Америка не готова рисковать своим благополучием ради союзников по НАТО. Европейская солидарность оказалась избирательной, этакой парадной политической декларацией. Она живёт только в дни мира и прячется от лиха, когда приходит беда. К такому печальному выводу приводит нас случившаяся в Греции трагедия.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 17

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:20
    И самое интересное, что многие, в частности греки, все понимают. Они также понимают, что в сегодняшней ситуации им ничего не изменить, они увязли в этой системе, они нихрена толком не работают, но доходы и пенсии нормальные, от природы ленивые, зачем им дёргаться? Будут и дальше делать, что им скажут...
    maxim947
    1. Hoc vince Сегодня, 06:29
      Европейский союз не может помочь властям Латвии в тушении лесных пожаров. Как передает DELFI, у ЕС просто нет свободных вертолетов, имевшиеся в наличии машины уже направлены на помощь в Грецию, Сербию.
      Hoc vince
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:21
    Я таки не пойму, почему мы такие добрые: Ципрасу были предложены помощь и ништяки, но он побежал к ЕС, выслал дипломатов....При пожаре, ЕС промолчал, а мы готовы помочь с дорогой душой. Дело в чем ?
    Uncle Lee
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:39
      Цитата: Uncle Lee
      Дело в чем ?

      В пресловутом "А что люди скажут?"(Люди - в данном случае ЕС и заокеанский пахан...)
      рюрикович
    2. sib.ataman Сегодня, 06:40
      Мы что живём по принципам либерастической гейропы?
      sib.ataman
    3. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:42
      Цитата: Uncle Lee
      ....При пожаре, ЕС промолчал, а мы готовы помочь с дорогой душой. Дело в чем ?
      ЕС подло затаился и тихо радуется горю православных. Чужие они недостойны сострадания. А стоит вспомнить 2010 год, пожары у нас. Не то, что помощи-----слова доброго не было. А зато до этого, когда стихийные бедствия (ураганы, наводнения) какие-то, наши послали гумпомощь! И соболезнования!
      Reptiloid
  3. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:37
    Солидарность - она такая, панимаш ли, штука избирательная lol request
    рюрикович
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:40
    В ЕСовской избушке свои погремушки..
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:46
      Ну да, ну да....
      Цитата: parusnik
      В ЕСовской избушке свои погремушки..
      как там было?---"я шарли""
      Не русским , ни грекам, ни сербам----это не относится.
      Reptiloid
  5. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 06:51
    Почему так нагло врать-то? Всем конечно известно что добрые люди живут исключительно в РФ, но то что лично Путин с брандспойтом рвался тушить пожары в Греции не знал. Оказывается что кроме голубоглазых зльфов из РФ никто не предлагал помощь. Болгария например на второй день начало пожаров предложила помощь в виде 50 пожарных расчетов с техникой. И болгарский премьер связался НАПРЯМУЮ с греческого. Последний отказался от болгарской помощи, потому что Греция сама справлялась.
    Сколько не врать оно правдой не станет. Хоть на костях жертв не устраивайте пляски и словоблудием.
    Мак-Симка
    1. zulusuluz Сегодня, 07:08
      Возможно автор не обладал полной картиной, но очень правильно описал то явление, которое явила миру эта трагедия - войска не могут защищать свой народ, т.к. у НАТО по расписанию какие-то там дела... В чем тогда заключается работа армии и правительства, как не в защите своих граждан?
      zulusuluz
      1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 07:27
        Если не обладал, тогда он должен был четко о том указать. Одно дело когда стучиш на клаве пропагандные листовки, совершенно другое когда изображаеш анализ ситуации.
        Когда армия отказывается защитить своих граждан зто называется по другому. Но свистеть о том что НАТО должно тушить пожары, извините, зто бред. Проблемма греческих пожаров заключается в А/ они очень часто рук злоумышлеников, Б/ начинаются во время летней жары, В/ они многоочаговые и Г/ терен в Греции не ахти какой передрасполагающий к тушения пожаров.
        Но посыл данного опуса - все бросили греков бред сивой кобылой.
        Мак-Симка
  6. sib.ataman Сегодня, 06:53
    В этой гейропе из века в век были такие отношения между странами и народами-достаточно полистать книжку по истории. С тех времён ничего не изменилось! Каждый сам за себя, и своя рубаха ближе к своему телу! Это холодная война немного разжижела их сознание и мозги, когда крупные игроки своими посулами и обещаниями солидарности в противостоянии с СССР и соцлагерем, поверили, что кому-то они нужны и, кто-то их будет защищать и спасать! Но война эта уже давно закончилась-и всё вернулось на круги своя! Особенно Германию, Францию, Австрию и др. станы покрупней, бесят такие иждивенцы как Греция, Балтия и др. ы Восточной Европы! Никто не подписывался брать этих проституток на содержание! За "услуги" с ними уже давно расчитались!
    sib.ataman
    1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 07:30
      Ув. Сиб. Атаман, что у Вас нехватка воспитания общатся с нормальными людьми видно за версту. Сидите тихо и не выставляйте свое хамство на общее обозрение.
      Мак-Симка
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:03
    Остальные девятнадцать европейских правительств просьбу Афин о помощи не заметили вовсе.
    Они едины и солидарны когда дело касается очередного наезда на Россию. Обращение через Брюссель только осложняет решение вопроса, т.к. раздутая бюрократия ЕС работает не на помощь, а на волокиту. А грекам теперь просто необходимо потребовать от Ципраса объяснений по поводу игнорирования предложенной Россией помощи (а наши предлагали самолеты для тушения каких у других нет).
    rotmistr60
    1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 07:32
      Да Трамп под видом Ципраса отказал, не знали?
      Мак-Симка
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:49
        Цитата: Мак-Симка
        Да Трамп под видом Ципраса отказал, не знали?

        Ну да, ну да. А потом под Вашим написал....
        Reptiloid
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