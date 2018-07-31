18:11 31 июля
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Западные СМИ: новый российский фрегат превзошел американские корабли

В июле российский флот получил самый большой надводный корабль, построенный после падения Советского союза, пишет Business Insider.

Западные СМИ: новый российский фрегат превзошел американские корабли

Речь идет о фрегате-невидимке «Адмирал Горшков».

По данным ресурса, длина корабля, построенного с применением стелс-технологий, составляет 135 м, ширина – 16 м, осадка – 4,5 м. При водоизмещении 5,4 тыс. тонн фрегат развивает скорость до 34 узлов. Дальность его плавания – 4,5 тыс. миль. В то же время, у американских фрегатов типа Freedom и Independence водоизмещение составляет не более 2,8 тыс. тонн, отмечает издание.


Однако наибольшую обеспокоенность у автора вызывает боевая мощь «Горшкова». Так, российский фрегат вооружен 130-мм орудийной башней, в то время как американские литоральные корабли имеют пушки калибра 57 мм.

По его словам, главным вооружением «Адмирала Горшкова» являются 16 крылатых ракет «Калибр» либо «Оникс», либо BrahMos. Они имеют дальность около 350 км и несут обычные боеголовки массой до 300 кг.

Для противовоздушной обороны корабль оснащен комплексом «Полимент-редут», который способен выпустить по целям до 128 зенитных ракет различных типов, говорится в материале.

По мнению автора, единственное, в чем российский фрегат уступает материнским, так это в размещенной на палубе авиационной группе. Он отмечает, что Independence может нести два вертолета SH-60 и один БЛА MQ-8 Fire Scout, а корабль типа Freedom имеет на борту вертолет Seahawk и целых три беспилотника. Российский же фрегат может нести только один вертолет Ка-27ПЛ (противолодочный).

Напомним, «Адмирал Горшков» передан Северному флоту. Три других фрегата проекта 22350 сейчас находятся на разных стадиях строительства.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 44

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  1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:43
    да уж, комментировать желтую прессу Business Insider нет желание, там все бред
    Сандор Клиган
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:59
      Однако наибольшую обеспокоенность у автора вызывает боевая мощь «Горшкова». Так, российский фрегат вооружен 130-мм орудийной башней, в то время как американские литоральные корабли имеют пушки калибра 57 мм.
      По его словам, главным вооружением «Адмирала Горшкова» являются 16 крылатых ракет «Калибр» либо «Оникс», либо BrahMos. - пишет Business Insider.

      Автор оригинального опуса привык воевать против индейцев с луками, как его предки ? Что накропал "пугающую" американского обывателя статью ! А чего он не посмотрит на данные эсминцев класса "Арли Бёрка" ?!
      Желотопрессная вонючка !
      Starover_Z
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:07
        А Вы не заметили, что он про ракеты написал?
        16 крылатых ракет «Калибр» либо «Оникс», либо BrahMos(?). Они имеют дальность около 350 км и несут обычные боеголовки массой до 300 кг.
        нам известна большая дальность! Плюс ко всему, боеголовки могут быть ядерными малой мощности...
        Logall
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 17:23
          боеголовки могут быть ядерными малой мощности...

          БЧ у ПКР П-800 термоядерная от 200 до 500 Кт
          Romario_Argo
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:00
      Ну почему, можно и обсудить. К примеру уже сдано и заложено 18 американских боевых кораблей прибрежной зоны (литоральный боевой корабль), разработанных в рамках программы LCS. Их аналогом скорее всего являются корветы проекта 20380 и 20385 (5 сдано, 7 строится, всего 12 штук). А «Адмирал Горшков» является фрегатом дальней морской зоны.
      Аристарх Людвигович
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:13
        Западные СМИ: новый российский фрегат превзошел американские корабли
        все скопом... laughing
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:34
          а без юмора,ну...почти эсминец, по "Полименту" непонятно.
          андрей юрьевич
      2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:46
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ну почему, можно и обсудить. К примеру уже сдано и заложено 18 американских боевых кораблей прибрежной зоны (литоральный боевой корабль), разработанных в рамках программы LCS

        хватит вам ныть, больше не чего написать?
        Сандор Клиган
  2. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 16:43
    ну ка бы калибр дальше летит с тех же мрк
    bmv04636
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:55
      Цитата: bmv04636
      ну ка бы калибр дальше летит с тех же мрк

      причем тут калибр и дальше чем у кого?
      Сандор Клиган
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:01
        МРК малый ракетный катер, с какого перепуга Калибр с мрк полетит дальше, может я чего-то не понял. hi
        Black Sniper
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:10
          Цитата: Black Sniper
          МРК малый ракетный катер

          Малый ракетный корабль. Все что свыше 500 тонн уже не ракетный катер, а малый ракетный корабль.
          Аристарх Людвигович
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:21
            Тоннаж там не указывался, как понял так и написал, речь не о катер или корабль, а о дальности полёта Калибра hi
            Black Sniper
        2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:53
          Цитата: Black Sniper
          МРК малый ракетный катер, с какого перепуга Калибр с мрк полетит дальше, может я чего-то не понял.

          вы статью читали? я вас не понимаю, при чем МРК?
          Сандор Клиган
      2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:31
        Цитата: Сандор Клиган
        причем тут калибр и дальше чем у кого?

        В статье дальность КР, размещенных на "Горшкове", указана 350 км. и bmv04636 справедливо засумлевался.
        Вежливый Лось
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:54
          Цитата: Вежливый Лось
          В статье дальность КР, размещенных на "Горшкове", указана 350 км. и bmv04636 справедливо засумлевался.

          с какого -справедливо? когда речь идет о пкр?
          Сандор Клиган
    2. Wiruz (Алексей) Сегодня, 17:03
      ну ка бы калибр дальше летит с тех же мрк

      Тяжелый случай... no
      Wiruz
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:25
        Ага, ну ооочень тяжёлый drinks
        Black Sniper
    3. гребень (Иван) Сегодня, 17:16
      Кто то должен еще наводить. Как вообще можно сравнивать корабли у которых залп разный на несколько порядков. У них 71 эсминец "Арли Берк" с 80-ю ячейками. Автор обкурился чтоли, там нечего сравнивать. Если взять все наши построенные корабли, то они в совокупности уступят одному матрасному эсминцу. У них залп 5680 ракет, вы как их перехватите? Какая на наших максимум сторожевиках ПВО? Млин, ну самим то можно по ресурсам пошарить, да поизучать. а не читать бред, тем более если они хвалят, уже надо насторожиться. А еще шесть "Огайо" по 150 ракет, 17 крейсеров "Тикондерога" в каждой по 120 ракет, это все не считая других кораблей и ПЛАРМ с туевой кучей ракет, плюс десяток авианосцев. Вы как их топить собираетесь? У нас ракет на кораблях чуть больше сотни. Причем практически весь наш флот прибрежный, если он отправится в поход без "Пети" , "Москвы" (которую хотят уничтожить, они потоплены будут в течение получаса максимум. если с большими кораблями, с теми что есть в наличии, то через минут сорок и потопим несколько их эсминцев. Кинжал не от делать нечего создают, а потому что флот дальней морской зоны уничтожен практически полностью, за 20 лет реформ, а эти катера (которые именуют МРК) вызывают слезы по утраченному могуществу на море, которое мы еще видели, а дети шишь.
      То что сделано со флотом, это преступление, за которое расплачиваться будут потомки.
      гребень
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:42
        Нам замыливают глаза, причем, что "наши" власти, что партнеры. Головы включать надо, если уж читаем такое.
        NordUral
      2. макс702 (Максим) Сегодня, 18:04
        Все что вы написали абсолютно правильно! Кроме одного ЗАЧЕМ нашему флоту куда то плыть? С какой целью? Что это за прям жизненная необходимость? Наши товары либо по трубопроводам либо по железке или когда совсем приспичит то авиа перевозка.. Накой нам флот куда то посылать? Слава богу избавились от братских народов и режимов , дома бы все в порядок привести ..И если уж так пугают вражеские ВМФ и драка с ними не избежна то может их утопим в портах приписки? Для этого как раз средства имеются , а не для мифического морского боя в "линию".. Какая нам разница что наши кораблики будут утоплены обычными средствами или в ядерном огне, стране так и так кирдык придет непременно ! только вот если мы застеклим военно морские базы вместе с их содержимым по крайней мере сведем в ничью.. С неприемлемыми потерями для всех.. А именно это нам сейчас и нужно так как работы дома очень много..Сделаем ее плевать нам на всех..
        макс702
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:43
    Три других фрегата проекта 22350 сейчас находятся на разных стадиях строительства.

    ...Это главное, у людей работа есть...Не оптимизированы...
    parusnik
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 17:06
      Да уж... Если исходить из темпов строительства "Горшкова", то на 36 лет люди работой обеспечены.... Сам же Сергей Георгиевич Горшков от такого наверное уже в гробу перевернулся....
      Грэг Миллер
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:49
    Хотелось бы на эту тему услышать мнение военных моряков а не дутых экспертов-журналистов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хотелось бы на эту тему

      на какую именно?
      Сандор Клиган
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:04
        На тему Горшкова наверное. lol
        Black Sniper
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:07
        на какую именно?


        smile На тему превосходства фрегата над американскими кораблями...обратите внимание как построен заголовок в статье. what
        писал явно гражданский человек не имеющий к военному флоту никакого отношения.
        Тот же ЛЕХА
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:56
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          На тему превосходства фрегата над американскими кораблями...обратите внимание как построен заголовок в статье

          в прыжке переобулся lol
          Сандор Клиган
    2. красноярск Сегодня, 16:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хотелось бы на эту тему услышать мнение военных моряков а не дутых экспертов-журналистов.

      А им тут слова никто не даст. А если кто и есть на сайте, то быдет молчать. Вся надежда на отставников.
      красноярск
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:27
        Ну и ладно, я в НЕТе почитаю laughing
        Black Sniper
  5. mashinist Сегодня, 16:56
    самая большая проблема в том что горшков один ну через 3-5 лет ещё 3 таких же поставят всего 4-ре！ 4-ре Карл！
    mashinist
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:59
    Сравнивать корабли океанской зоны и литоральные, считая прибрежные, не комильфо. request
    Пусть у них близко одинаковое водоизмещение, но конструкторы закладывали разный технический уровень изначально, под определённые требования.
    К-50
  7. Wiruz (Алексей) Сегодня, 17:02
    Ну глупо как-то сравнивать фрегат дальней морской зоны с американскими литоральными кораблями, с корветами то бишь. Его, само-то, с британскими эсминцами типа 45 сравнивать надо, с "Горизонтами", с "ФРЕММами"
    Wiruz
  8. san4es Сегодня, 17:02
    В то же время, у американских фрегатов типа Freedom и Independence водоизмещение составляет не более 2,8 тыс. тонн

    ...Потому, что не фрегаты вовсе, а Littoral Combat Ship — (боевой корабль прибрежной зоны) . Некорректное сравнение от Business Insider.

    san4es
  9. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 17:09
    ну и сколько этот чудо корабль строили и доводили до ума? 13 лет? не многовато ли для корабля в 5000 тонн водоизмещения
    Adimius38
    1. kefan (kefan) Сегодня, 17:19
      И далеко не факт что до ума довели до конца.
      kefan
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:28
        Тебе диванному эксперту виднее наверно чем морякам. Да?
        Грибок
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:48
          Цитата: Грибок
          Тебе диванному эксперту виднее наверно чем морякам. Да?

          Вообще-то, наш ВМФ известен тем, что принимал небоеготовые корабли.
          Например, головной РПКСН пр. 941 был принят без БРПЛ - её приняли на вооружение только через год.
          А первые БПК пр. 1155 принимались вообще без установленных на них ЗРК или с половиной штатных ЗРК. Вот, например, "Удалой" - обе площадки АП "Кинжала" пустые:

          Тот же "Кулаков" до сих пор бегает без носового "Кинжала" - на место его антенного поста во время последнего ремонта воткнули "утешительный приз" - "Гибку".
          Alexey RA
      2. Pes Сегодня, 17:47
        Цитата: kefan
        И далеко не факт что до ума довели до конца.

        Ну и дальше мысль продолжайте уважаемый ! Типо ,"лучше бы пенсии повысили и дороги нормальные постороили и т.д." чем это "корыто построили" ))) Я правильно вас понял ?
        Pes
    2. igorbrsv Сегодня, 17:26
      Потому что оборонные предприятия после развала СССР открывашки выпускали для пива, цепи, тельфера и т.д. Многое развалилось. Некоторые мощности впк заново создавать приходится. Некоторые производились в союзных республиках. Отсюда большая стоимость и долгие сроки переносящиеся. Начнут делать быстрее и дешевле когда впк поднимут
      igorbrsv
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:39
        А будут поднимать то? Сомнения гложут, что вся эта оборонная возня, уж точно, потемкинские деревни.
        NordUral
  10. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:37
    Неужели мы снова на коне в мультипликации?
    NordUral
  11. Pes Сегодня, 17:41
    Кто бы и чтобы не говорил ,а Российский Флот возраждается ..Пусть медленно ,но все же.
    И что самое главное Россия вся в санкциях и в блокаде фактически и нефть была чуть ли не 30 долл, а ведь строили и были уверенны что выдюжим не смотря на мировую травлю России!
    Армия и Флот всегда были и будут нашими главными союзниками во всем..За Россию ! drinks soldier
    Pes
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 17:59
      один 16ракетный фрегат за пару десятков лет это возрождение? один БПК за полтора десятка лет это возрождение? пить надо меньше милейший... hi
      faiver
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