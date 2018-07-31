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Западные СМИ: новый российский фрегат превзошел американские корабли
В июле российский флот получил самый большой надводный корабль, построенный после падения Советского союза, пишет Business Insider.
Речь идет о фрегате-невидимке «Адмирал Горшков».
По данным ресурса, длина корабля, построенного с применением стелс-технологий, составляет 135 м, ширина – 16 м, осадка – 4,5 м. При водоизмещении 5,4 тыс. тонн фрегат развивает скорость до 34 узлов. Дальность его плавания – 4,5 тыс. миль. В то же время, у американских фрегатов типа Freedom и Independence водоизмещение составляет не более 2,8 тыс. тонн, отмечает издание.
Однако наибольшую обеспокоенность у автора вызывает боевая мощь «Горшкова». Так, российский фрегат вооружен 130-мм орудийной башней, в то время как американские литоральные корабли имеют пушки калибра 57 мм.
По его словам, главным вооружением «Адмирала Горшкова» являются 16 крылатых ракет «Калибр» либо «Оникс», либо BrahMos. Они имеют дальность около 350 км и несут обычные боеголовки массой до 300 кг.
Для противовоздушной обороны корабль оснащен комплексом «Полимент-редут», который способен выпустить по целям до 128 зенитных ракет различных типов, говорится в материале.
По мнению автора, единственное, в чем российский фрегат уступает материнским, так это в размещенной на палубе авиационной группе. Он отмечает, что Independence может нести два вертолета SH-60 и один БЛА MQ-8 Fire Scout, а корабль типа Freedom имеет на борту вертолет Seahawk и целых три беспилотника. Российский же фрегат может нести только один вертолет Ка-27ПЛ (противолодочный).
Напомним, «Адмирал Горшков» передан Северному флоту. Три других фрегата проекта 22350 сейчас находятся на разных стадиях строительства.
Речь идет о фрегате-невидимке «Адмирал Горшков».
По данным ресурса, длина корабля, построенного с применением стелс-технологий, составляет 135 м, ширина – 16 м, осадка – 4,5 м. При водоизмещении 5,4 тыс. тонн фрегат развивает скорость до 34 узлов. Дальность его плавания – 4,5 тыс. миль. В то же время, у американских фрегатов типа Freedom и Independence водоизмещение составляет не более 2,8 тыс. тонн, отмечает издание.
Однако наибольшую обеспокоенность у автора вызывает боевая мощь «Горшкова». Так, российский фрегат вооружен 130-мм орудийной башней, в то время как американские литоральные корабли имеют пушки калибра 57 мм.
По его словам, главным вооружением «Адмирала Горшкова» являются 16 крылатых ракет «Калибр» либо «Оникс», либо BrahMos. Они имеют дальность около 350 км и несут обычные боеголовки массой до 300 кг.
Для противовоздушной обороны корабль оснащен комплексом «Полимент-редут», который способен выпустить по целям до 128 зенитных ракет различных типов, говорится в материале.
По мнению автора, единственное, в чем российский фрегат уступает материнским, так это в размещенной на палубе авиационной группе. Он отмечает, что Independence может нести два вертолета SH-60 и один БЛА MQ-8 Fire Scout, а корабль типа Freedom имеет на борту вертолет Seahawk и целых три беспилотника. Российский же фрегат может нести только один вертолет Ка-27ПЛ (противолодочный).
Напомним, «Адмирал Горшков» передан Северному флоту. Три других фрегата проекта 22350 сейчас находятся на разных стадиях строительства.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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