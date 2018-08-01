Путь к третьей мировой войне лежит через Польшу?

Политику постоянных, уже абсурдных, хайли лайкли, обвинений России Западом называют формой гибридной войны: она создаёт предпосылки для санкций и провокаций, локальных прокси-войн Запада и глобального нападения на Россию.Правда, при этом Запад раскрывает свои намерения и консолидирует Россию и незападный мир, вызывает ответные вооружения России, Китая и других стран. Россия действует не так зрелищно, защищает себя «не по-хамски», словами Путина, но эффективно. Первомартовская речь президента России стала неким Рубиконом: Москва продемонстрировала, что США и Запад лишились военного превосходства, ответный удар будет неминуем и сокрушителен.«III мировая война станет концом нашей цивилизации, и это должны понимать наши партнёры за океаном», — откровенно сказал об этом наш президент Владимир Путин. Они это поняли, поэтому, несмотря на вой либерально-демагогической прессы, саммит Трамп – Путин в Хельсинки состоялся.После саммита Трамп сказал вскользь о самом главном: США больше не на мушке России, и наоборот. Владимир Путин по этому поводу не проронил ни слова, но сказал о другом, что не исключает «более мелких конфликтов без применения ОМУ».Саммит в Хельсинки и вообще антиглобалистская политика Трампа продолжают сопровождаться истерикой в мировой либерально-демагогической прессе, она вывела новую формулу Запада: G7 – 1. Английская «Гардиан» выражает как бы общее либеральное западное мнение: «Трамп бросает вызов западному единству, проигрывают все, кроме России и Китая».Насчёт разрушения западного единства «Гардиан» права, США ввели торговые пошлины против своих западных вассалов, это – торговая война. А вот насчёт «выигрывающих» – не права. США тоже выигрывают, и в буквальном экономическом смысле: их экономические показатели устремились вверх. Проигрывает только Европа! Причём «партнёры за океаном» назначили европейцев «в проигравшие» ещё при президенте Бараке Обаме.США планировали развязать конфликт в Европе, а именно на Украине, чтобы потом помогать Европе со стороны отражать «агрессию России». Збигнев Бжезинский (ныне покойный) и филантроп-революционер Джордж Сорос много рассуждали на эту тему. Госпереворот на Украине в феврале 2014 года руками неонацистов-бандеровцев Обаме удался, а дальше всё пошло «не так». «Вот зачем канцлер Меркель и президент Олланд полетели к Путину в Москву?» — недоумевал и сокрушался сенатор Джон Маккейн, причём полетели они прямиком с Мюнхенской конференции по безопасности. Как потом оказалось, за Минскими соглашениями, то есть за перемирием.Так Бараку Обаме не удалось развязать войну на Украине. Несмотря на страстные речи Джорджа Сороса, Европа не вступила в войну, она испугалась и подписала Минские соглашения; поставленный у власти в Киеве «кондитер» оказался слабаком, а главное: Россия отказалась являться на войну. Сколько поводов ни давали – не явилась, ограничилась контрударами. Сначала в Крыму, потом оказала поддержку Донбассу, потом вдруг ударила в ближневосточное подбрюшье США: зашла своими ВКС в Сирию и переломила ход сирийской войны в пользу Башара Асада. Россия воюет, но не в том месте, где хотелось бы США.Последней ставкой «партии войны» Джона Маккейна явился спецпредставитель Курт Волкер, его соратник по Фонду демократии, со спецмиссией: организовать «хорватский сценарий» на Донбассе с помощью миротворцев, который выходил бы в итоге на войну с Россией. Но Курт тоже провалился, выставленный Путиным Владислав Сурков оказался ему не по зубам.Ситуация на Украине зависла и в таком состоянии перешла от Обамы к Трампу. Очевидно, что США будут менять слабака Порошенко на очередных выборах в 2019 году: посольство США в Киеве делает ставку на его оппонентов, выдаёт им охранные грамоты, а самого Порошенко прозападные претенденты на "киевский двор" от Тимошенко до Вакарчука и Гриценко клеймят коррупционером и даже преступником, и угрожают судом.Понятно, что очередная смена власти на Украине чревата чем угодно, вплоть «до полного безумия», по словам олигарха и политика Виктора Балоги, но не всех это волнует. США это не волнует: в случае дестабилизации Украины, опеку над ней они предполагают поручить Польше. Трамп не случайно назвал Польшу «душой Европы». По мнению экспертов американского мозгового центра «Стратфор», США будут поощрять Польшу к более активной роли на Украине, то есть к вступлению в исторические права на своё «украинское наследство».Вообще, политика Польши на Украине определяется слабостью киевского режима и его бандеровской неприемлемостью для Варшавы. Поэтому США как бы намекают сегодня Варшаве, что открывается возможность решить бандеровский вопрос на Украине, а дальше… куда кривая войны вывезет. И куда эта кривая может вывезти?Похоже, при Трампе США попытаются развязать войну в Европе по-другому, через Польшу, эту американскую «душу Европы». Ставка делается на великопольские амбиции Варшавы, которые оказываются на редкость амбициозны. Варшава смело говорит о новых репарациях за Вторую мировую войну со стороны Германии и даже предъявляет репарационные требования к СССР-России: её «неправильно» освобождали! При таких обстоятельствах, в случае дестабилизации ситуации в Киеве претензии Польши к Украине неизбежны.Вторая мировая война началась с Польши, почему же третьей мировой не начаться? Тогда легкомысленная политика Варшавы сделала её лёгкой добычей Гитлера, сегодня в качестве повода может выступить Украина, борьба за «украинское наследство». И тогда и сегодня Польша отличается одним своим неизменным качеством. «Поляки – отчаянный народ, готовы повеситься, чтобы досадить России», — по мнению эксперта Сергея Караганова, и это именно то, что нужно «партии войны» в США. Неясен только вопрос: какое отношение имеет к этой «партии войны» Дональд Трамп?