18:13 31 июля
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ПАО «Ил» хочет выкупить у Узбекистана списанные самолеты Ил-114-100

Авиационный комплекс им. Ильюшина ведет переговоры с авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» о покупке шести выведенных из эксплуатации пассажирских самолетов Ил 114-100, сообщает агентство Podrobno.uz.



По словам источника агентства, все 6 самолетов были выведены из эксплуатации в мае этого года. Они использовались на внутриреспубликанских рейсах. После списания были выставлены на продажу.


Он отметил, что россиянам Ил 114-100 нужны, «прежде всего, в качестве планера для нового самолета ИЛ 114-300».

В настоящее время между сторонами идет активный переговорный процесс.

По данным собеседника, первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 для внутренних авиалиний будет создан в России в 2020–2021 годах. Компоненты и узлы самолета будут российского производства. Машины планируется собирать на производственном комплексе в Луховицах. Расчётная мощность – от 12 до 20 самолетов в год.

Ил-114-300 могут оснастить двигателями ТВ7-117СТ, испытания которых с прошлого года проводятся в ЛИИ им. Громова.

Что касается востребованности самолета, то в первую очередь он необходим в районах Крайнего Севера. В конструкции предусмотрены системы борьбы с обледенением, а также возможность посадки на грунт. Не откажутся от самолета и другие авиакомпании, выполняющие региональные перевозки, поскольку цена перелета на турбовинтовой машине меньше, чем на турбореактивной.

Кроме того, Ил-114 является прекрасной базой для всякого рода специальных самолетов. На нем могут быть реализованы любые версии, востребованные министерством обороны, отмечает агентство.

Использованы фотографии: Кирилл Маркин / russianplanes.net
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Комментарии 10

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  1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:35
    А что с усталостью металла и фюзеляжа в целом?
    Гаргантюа
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 17:43
      Не глупые поди, дефектовку проведут. Планеры обычно служат десятилетиями.
      Wedmak
      1. Pes Сегодня, 17:54
        Цитата: Wedmak
        Не глупые поди, дефектовку проведут. Планеры обычно служат десятилетиями.

        Не боинги западные закупают..Что то авиаконструкторы задумали хитрое ))) Купят по цене металлалома и восстановят ..Мудрое решение!
        Особенно в этом варианте.. hi
        В конструкции предусмотрены системы борьбы с обледенением, а также возможность посадки на грунт.
        Pes
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:45
      Самолёт небольшой и лёгкий. Ресурс у таких планёров большой.
      Горный стрелок
      1. Azim77 (Азим) Сегодня, 17:57
        Цитата: Горный стрелок
        и лёгкий

        Легкий. Сиденья, как складной стульчик туриста. С Термеза в Ташкент как-то раз возвращались на нем. Был в командировке. Мотало нас, как осенний лист на ветру. Все еще помню этот натуженный звук движков и винтов, пытающихся выпрямить самолёт... belay
        Azim77
  2. mark1 Сегодня, 17:43
    Сказали, что в 21 году пойдет в серию - слово сдержат, аж 6 шт в серии. А потом - "спроса нет.. мы бы и рады дальше... но... как всегда.."
    mark1
  3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 17:53
    Узбеки свои самолёты списывают, даже ремонтировать и модернизировать не хотят, Россия покупает эти списанные самолёты пусть даже ради планеров, что свои планеры трудно построить? или опять денег нет... не знаю как для вас, но для меня новость какая-то мутная.
    Анатоль Клим
    1. avt Сегодня, 18:01
      Цитата: Анатоль Клим
      Узбеки свои самолёты списывают, даже ремонтировать и модернизировать не хотят, Россия покупает эти списанные самолёты пусть даже ради планеров, что свои планеры трудно построить?

      bully А где ремонтировать и кому ??!ТАПОимЧ приказало долго жить.
      Цитата: Pes
      .Что то авиаконструкторы задумали хитрое ))) Купят по цене металлалома и восстановят ..Мудрое решение!

      Ага ! Молодцы манагера под руководством сына Рогозина ! bully Не , ну реально - чем даже из задела собрать в,,цифре" в Луховицах давно обещанные Ил-114. Ву а ля ! И ... есть чем отчитаться перед ВВП- подняли аэроплан в воздух! bully Эх! Эти узбеки не могут ему Ил -112 продать .......скотиняки таки ! bully
      avt
    2. Wedmak (Денис) Сегодня, 18:04
      Узбеки свои самолёты списывают, даже ремонтировать и модернизировать не хотят,

      Может не могут? Денег нет? ))
      что свои планеры трудно построить?

      Так серия пойдет с 20-го, пока оснастку сделают, пока отладят цикл. А тут 6 планеров, есть где отработать оборудование и движки. Сильно дешевле получиться.
      Wedmak
    3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:08
      Цитата: Анатоль Клим
      Узбеки свои самолёты списывают, даже ремонтировать и модернизировать не хотят,

      recourse при всем уважении, но...узбеки, конечно, великие авиаремонтники и авиамодернизаторы!! what wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
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