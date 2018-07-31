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ПАО «Ил» хочет выкупить у Узбекистана списанные самолеты Ил-114-100
Авиационный комплекс им. Ильюшина ведет переговоры с авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» о покупке шести выведенных из эксплуатации пассажирских самолетов Ил 114-100, сообщает агентство Podrobno.uz.
По словам источника агентства, все 6 самолетов были выведены из эксплуатации в мае этого года. Они использовались на внутриреспубликанских рейсах. После списания были выставлены на продажу.
Он отметил, что россиянам Ил 114-100 нужны, «прежде всего, в качестве планера для нового самолета ИЛ 114-300».
В настоящее время между сторонами идет активный переговорный процесс.
По данным собеседника, первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 для внутренних авиалиний будет создан в России в 2020–2021 годах. Компоненты и узлы самолета будут российского производства. Машины планируется собирать на производственном комплексе в Луховицах. Расчётная мощность – от 12 до 20 самолетов в год.
Ил-114-300 могут оснастить двигателями ТВ7-117СТ, испытания которых с прошлого года проводятся в ЛИИ им. Громова.
Что касается востребованности самолета, то в первую очередь он необходим в районах Крайнего Севера. В конструкции предусмотрены системы борьбы с обледенением, а также возможность посадки на грунт. Не откажутся от самолета и другие авиакомпании, выполняющие региональные перевозки, поскольку цена перелета на турбовинтовой машине меньше, чем на турбореактивной.
Кроме того, Ил-114 является прекрасной базой для всякого рода специальных самолетов. На нем могут быть реализованы любые версии, востребованные министерством обороны, отмечает агентство.
По словам источника агентства, все 6 самолетов были выведены из эксплуатации в мае этого года. Они использовались на внутриреспубликанских рейсах. После списания были выставлены на продажу.
Он отметил, что россиянам Ил 114-100 нужны, «прежде всего, в качестве планера для нового самолета ИЛ 114-300».
В настоящее время между сторонами идет активный переговорный процесс.
По данным собеседника, первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 для внутренних авиалиний будет создан в России в 2020–2021 годах. Компоненты и узлы самолета будут российского производства. Машины планируется собирать на производственном комплексе в Луховицах. Расчётная мощность – от 12 до 20 самолетов в год.
Ил-114-300 могут оснастить двигателями ТВ7-117СТ, испытания которых с прошлого года проводятся в ЛИИ им. Громова.
Что касается востребованности самолета, то в первую очередь он необходим в районах Крайнего Севера. В конструкции предусмотрены системы борьбы с обледенением, а также возможность посадки на грунт. Не откажутся от самолета и другие авиакомпании, выполняющие региональные перевозки, поскольку цена перелета на турбовинтовой машине меньше, чем на турбореактивной.
Кроме того, Ил-114 является прекрасной базой для всякого рода специальных самолетов. На нем могут быть реализованы любые версии, востребованные министерством обороны, отмечает агентство.
Использованы фотографии: Кирилл Маркин / russianplanes.net
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