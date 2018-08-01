07:52 01 августа

Высшее образование. И корм не в коня?!

Канцлеру Бисмарку, создателю второго германского рейха, приписывают слова, сказанные якобы после того, как Пруссия разгромила Францию в 19-м веке. "Эту войну выиграл немецкий школьный учитель, а французский учитель её проиграл". В наш век, когда всевозможные конкуренции в мире приобрели характер беспрерывных войн (торговых, информационных, научно-технологических, переходящих в локальные вооруженные столкновения) стратегическое значение образования, особенно высшего, приобрело абсолютную непреодолимость. "Кадры решают всё!"



Однажды моё внимание привлекло одно телеобсуждение, в ходе которого пожилой преподаватель вуза сообщил, что в его учебном заведении очень уж церемонятся со студентами, которые самостоятельно оплачивают свою учёбу. Мол, когда он экзаменует подобных студентов в соответствии с установленными требованиями, то руководство ему либо мягко намекает, чтобы он был "снисходительнее", а если он не проявляет такого "снисхождения", то нерадивого студента-платника в дальнейшем экзаменуют более "добрые" преподаватели.


В связи с этим пожилой профессор вспомнил советскую систему высшего образования, сказав, что тогда такой проблемы не существовало, ибо образование было бесплатным, а теперь волей-неволей из-за этой платности мы сами создаём условия, при которых наши вузы снижают качество российского образования и падают в международных рейтингах из-за этого.

Послушав это обсуждение и сопоставив со своими воспоминаниями, я хотел бы высказать впечатления, соображения и удивления.

Во-первых, смутно припомнилось, как ещё в начальной школе города Костромы, где мне привелось учиться, тамошние учителя нам рассказывали, что вот в социалистической Чехословакии якобы есть правило: мол, родители ученика, которого оставили на второй год, обязаны в течение этого года сами оплачивать учёбу своего оболтуса. Во-вторых, все вузы, которые входят в первую сотню мирового рейтинга, почти полностью платные, вернее, полностью, просто за бесплатников вузам платит кто-то: либо государство, либо заинтересованная корпорация. В-третьих, в советское время в вузах, особенно периферийных, тоже проявляли "снисходительность" к тем, кому не место на студенческой скамье, просто из-за того, что если студентов станет не хватать, то будет сокращение преподавателей.

Когда в советское время я сам учился в нынешнем университете путей сообщения (МИИТ), наш факультет автоматики и вычислительной техники был в Москве не менее престижен и труден, чем МВТУ или МФТИ. Всех, кто не способен был у нас учиться, безжалостно отчислили ещё ко второму семестру второго курса. А к концу третьего курса по разным причинам на нашем потоке выбыло ещё сколько-то студентов, но освободившиеся места тут же с избытком заполнили студенты-условники, приглашённые из других вузов со схожей специализацией. Все эти студенты-вечерники были обязаны до конца учебного года досдать недостающие им экзамены. Что характерно, они досдали абсолютно все и в дальнейшем показали себя сильными учащимися. А теперь мне приходит на ум, что в дореволюционной России, да и по всей нынешней Европе имеется понятие "вечный студент". Это студенты, которые растягивают свою учёбу на срок гораздо более длинный, нежели отведённый обычными учебными планами университетов. Причём сейчас в Европе, в отличие от Америки или, например, Израиля, полно бюджетных мест, но требования на экзаменах самые жёсткие, а преподавателей отнюдь не волнует возможный недостаток студентов. Лишь в Америке преподавателя могут сократить из-за недостатка студентов. Но там студенты сами записываются на занятия к тем или иным профессорам, поэтому курс преподавателя обязан быть востребован.

Теперь рассмотрим, как работает система во Франции, насколько лично мне это известно. Там в университет поступаешь и учишься бесплатно, но если завалил экзамены, то пересдача уже платная. Коррупция исключена, ибо все экзамены письменные и анонимные, также всегда можно потребовать дополнительного пересмотра оценки результатов сданного экзамена.

Вот мне и непонятно, почему у нас наличие платных студентов стало проблемой, снижающей качество образования, вместо замечательного инструмента как раз для повышения этого качества! Ведь чего проще: не справляется студент-платник с программой, так и пусть учится столько, сколько ему нужно для освоения этой программы, а вуз имеет с этого свой навар. Учится платник блестяще, так перевести его на бесплатное обучение, а отстающих бесплатников — на платное обучение. И студенты всегда будут, и доходы, и требования можно не снижать, а даже ужесточать до самых высоких стандартов.

После появления у нас платного образования оно прошло несколько стадий развития: сначала дипломы можно было покупать в подземных переходах, потом в вузовских филиалах, куда можно было только иногда приходить, чтобы отметиться и заплатить за то, что тебя числят в студентах необходимый срок обучения. Теперь вот продают дипломы за счёт "снисходительности" к тем же платникам. В принципе, "растём" по восходящей... Вот и напрашиваются сами собой вопросы: нынешняя "снисходительность" к студентам-платникам кому-то как-то просто выгодна, или, что ещё хуже, просто отсутствует грамотное администрирование в сфере высшего образования России?
Автор: Михаил Гольдреер


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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 05:51
    Еще одна проблема... Получив образование работают кем угодно... Но не по специальности...
    Vard
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:51
      Хороший пример есть в Белоруссии - студент получивший безплатное образование, обязан несколько лет отработать по распределению. В случае отказа он обязан оплатить обучение. hi
      Ингвар 72
      1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:03
        Цитата: Ингвар 72
        Хороший пример есть в Белоруссии - студент получивший безплатное образование, обязан несколько лет отработать по распределению. В случае отказа он обязан оплатить обучение. hi


        Пойди найди меня!

        Военкоман не нашел до сих пор...
        Titsen
    2. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:05
      Цитата: Vard
      Еще одна проблема... Получив образование работают кем угодно... Но не по специальности...


      Потому что очень многие специальности не нужны на рынке труда - переизбыток!
      Titsen
  2. Ferdinant Сегодня, 06:17
    Нужно,зачем препятствовать,опять же деньги ВУЗу.
    Ferdinant
  3. Кино (Стас) Сегодня, 06:23
    конечно кому то выгодно-в первую очередь нашим врагам..
    Кино
  4. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 06:40
    А почему не сделать направление от предприятий? Будет гарантия трудоустройства. А так получается образование ради диплома.
    Мистер Кредо
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:02
      Цитата: Мистер Кредо
      А почему не сделать направление от предприятий? Будет гарантия трудоустройства. А так получается образование ради диплома.


      Не получится так, потому что ООО "РОГА И КОПЫТА" не будет оплачивать обучение!
      Titsen
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:30
    Сейчас всё должно приносить прибыль, в том числе и образование...А "выхлоп" от этого, не очень то и важен..Главное статистика...
    parusnik
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:48
    "Вот и напрашиваются сами собой вопросы: нынешняя "снисходительность" к студентам-платникам кому-то как-то просто выгодна", наверное, не без того. Вообще, к словам, якобы сказанных Бисмарком об учителях, надо добавить, что сила государства обеспечивается качественным образованием и развитым здравоохранением, из этого уже будет и мощная экономика, армия, мораль и культура. Что происходит с образованием, с его качеством? Очевидно, что качество, как таковое, вообще падает во всём мире, и практически во всём. Бодяжится всё, абсолютно всё, в обществе потребителей и транснациональных монополий нужен ни просто вечный сбыт и вечный спрос, а постоянно растущий сбыт и постоянно растущий спрос. Самое главное ещё, сверхприбыли, что называется, "конфетку" сделать из говна, во всём. Конкуренция, один из позитивов капитализма, всё более уходит в Лету. Внутреннюю конкуренцию уничтожают транснациональные корпорации, превращая её в фикцию, а внешняя конкуренция между капитализмом и социализмом так же исчезла, с исчезновением Советского Союза и его блока социалистических стран. Не нужны корпорациям вечные товары, не нужны фармацевтам и врачам здоровые пациенты, не нужны образованные люди, способные анализировать и иметь своё мнение, правящей "элите". Что уже имеем, та же Монсанто (Monsanto), транснациональный гигант, который в течение последних сорока лет составляет для человечества меню завтрашнего дня с генномодифицированной начинкой, навязывает свои одноразовые семена, чтобы производитель был зависим, не мог сам создавать семенной фонд. Намечается навязывание услуг, различных условий и прочего, где скоро даже настройки в своём телевизоре придётся заказывать и оплачивать. Это капитализм, его "маразм" от монополии и вседозволенности. И говоря о платном образовании, вспомните и вот это, из известной "Нашей Раши", где кроме учительницы в школе, Снежаны Денисовны, есть и это.
    Найти их можно в обычной подмосковной больнице, где в одной палате лежит Игорь Анатольевич, который лечится за свой счет и Анна Сергеевна, которая лечится за счет государства.
    Какова мораль (семена), таковы и всходы в обществе потребителей.
    Per se.
  7. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:50
    Вот мне и непонятно, почему у нас наличие платных студентов стало проблемой, снижающей качество образования, вместо замечательного инструмента как раз для повышения этого качества!

    А чего тут непонятного?
    1) ВУЗ хочет денег и не хочет терять платников. Его можно понять - содержание от государства нищенское, не будешь вертеться... ну, понятно.
    2) Уровень платников такой, что на просьбу преподавателя "запишите - икс в квадрате..." пишут икс и обводят его квадратиком.
    В общем, если с платниками обращаться так, как они того заслуживают, то - автомат в зубы и в армию, а потом в ПТУ. Не со всеми, конечно, иногда там тоже случаются нормальные люди, но...
    Андрей из Челябинска
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