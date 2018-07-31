Новости с соревнований "Танковый биатлон-2018"

В субботу, 28 июля, в выставочном центре "Патриот" министерства обороны РФ Сергей Шойгу торжественно открыл IV Армейские международные игры (АрМИ-2018). В тот же день на полигоне "Алабино" в Одинцовском районе начались соревнования "Танковый биатлон-2018". Необходимо отметить, что в этом году никто, кроме китайской команды, не привез собственные танки, поэтому все экипажи выступают на российских танках Т-72Б3В первом заезде в первый день соревнований отличилась команда Китая, выступавшая на танках отечественной сборки "Тип-96" - они заняли первое место. Вторыми к финишу пришли танкисты из Казахстана. На третьем месте неожиданно для всех оказалась команда Уганды, а четвертое заняли кувейтские танкисты, которые из-за допущенных ошибок заработали штрафные круги и пропустили вперед команду Уганды, которая шла последней. Все команды, кроме китайской выступали на российских танках Т-72Б3.Во втором заезде, прошедшем в этот же день, лидирующую позицию заняла команда Азербайджана, опередившая на финише команду Индии, в итоге финишировавшую второй. На третьей позиции расположились танкисты Зимбабве, четвертыми финишировала команда ЮАР.На второй день соревнований, 29 июля, в борьбу на танковых соревнованиях вступили команды Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Беларуси, Сербии, Ирана и России. Команды были распределены для участия в трех заездах.В первом заезде второго дня соревнований заслуженную победу одержала команда Армении, в итоге занявшая первое место, вторыми к финишу пришли киргизские танкисты, на третьем и четвертом местах расположились команды-дебютанты "Танкового биатлона" - танкисты Мьянмы и Вьетнама.Во втором заезде участвовали всего три команды, но от этого соревнования не потеряли своей зрелищности. Первой к финишу второго заезда пришла команда Белоруссии, обладающая значительным опытом участия в таких гонках. А вот на втором месте, как ни странно, финишировала команда Сирии, абсолютно не обладающая опытом участия в соревнованиях такого рода и только накануне соревнований ознакомленная с правилами гонки, но зато обладающая самым большим опытом участия в боевых действиях. Третьими на финише были танкисты из Таджикистана, у танка которых во время движения слетела гусеница.Третий заезд с участием также трех команд, не принес громких побед или разочарований. Участвовавшие в заезде танкисты России заняли первое место, при этом продемонстрировав лучшее время прохождения трассы, на втором месте финишировала команда Сербии ,на третьем - Ирана.В третий день соревнований, 30 июля, в борьбу вступили команды Анголы, Монголии, Венесуэлы, Лаоса, Кувейта, Казахстана, Уганды, ЮАР, Зимбабве, Азербайждана и Индии.В первом заезде третьего дня соревнований гонку выиграл венесуэльский экипаж, финишировав спустя 25 минут 42 секунды после старта. Команда Монголии заняла второе место. На третьем месте финишировали танкисты Лаоса, команда Анголы замкнула четверку.Второй заезд третьего дня соревнований также не принес сенсаций. Участвовавшие в заезде китайцы пришли на финиш первыми, всего лишь на минуту опередив команду Казахстана. Команда Кувейта финишировала третьей, опередив команду Уганды. Необходимо отметить, что в этом заезде участвовали вторые экипажи вышеуказанных команд, ведущие отдельную борьбу в индивидуальных соревнованиях.Третий заезд также был представлен вторыми экипажами команд ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии. По итогам заезда, первое место досталось танкистам Азербайджана, вторыми к финишу пришли танкисты Индии, на третьем месте оказалась команда Зимбабве. Второй экипаж команды южноафриканцев, как и первый, в итоге занял последнюю строчку итоговой таблицы третьего заезда.Четвертый день соревнований открыли команды Вьетнама, Киргизии, Армении и Мьянмы. В ходе первого заезда основная борьба развернулась между танкистами Армении и Киргизии, которые уже имеют достаточный опыт участия в соревновании. По итогам заезда первое место заняли танкисты Киргизии с результатом 23 минуты 51 секунда, вторыми к финишу пришли танкисты Армении, отстав от лидера примерно на 5 минут, команда Республики Союз Мьянмы финишировали на третьем месте, а замкнули четверку танкисты из Вьетнама.Во втором заезде соревновались команды Белоруссии, Сирии и Таджикистана. Итоговый протокол зафиксировал такое расположение команд на финише: первое место заняли танкисты Белоруссии, на втором расположились сирийские танкисты, третье место досталось команде из Таджикистана.В третьем заезде этого дня сошлись команды России, Сербии и Ирана. По результатам заезда, Россия стала лидером с результатом 21 минута 2 секунды. Вторыми пришли сербы, затратив на прохождение трассы 26 минут 2 секунды, а замкнули тройку иранцы. Их результат - 27 минут 39 секунд.Теперь в соревнованиях "Танкового биатлона" наступает перерыв, который продлится до третьего августа, и именно в этот день в схватке на трассе сойдутся три четверки команд, в первой - танкисты Анголы, Монголии, Венесуэлы и Лаоса, во второй - команды Кувейта, Китая, Казахстана и Уганды, а в третьей будут состязаться экипажи из ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии.Соревнования в группах продлятся до 5 августа и уже с 7 августа начнутся полуфиналы. Пожелаем удачи нашим парням!