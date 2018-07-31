20:41 31 июля
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Американский эксперт сравнил «Бородавочника» с модернизированным Су-25

Созданный еще в Советском Союзе штурмовик Су-25 получил, наконец, модернизационный пакет, способный обновить имеющийся парк этих самолетов до современных стандартов, пишет The National Interest.



Речь идет о версии Су-25СМ3, которая, по мнению автора статьи, составила достойную конкуренцию американскому A-10 «Бородавочник».


По данным журнала, в ходе модернизации были заменены двигатели, бортовое оборудование и авионика. Штурмовик получил возможность противостоять истребителям с помощью ракет Р-77 и Р-27 класса «воздух – воздух». В итоге получилась практически новая боевая машина.

Живучесть штурмовика повышена за счет установки комплексов «Витебск-25», создающих для вражеских ракет «фантомные цели». Кроме того, новые комплексы РЭБ затруднят поражение самолета ракетами, наводящимися с помощью радиолокации.

Также обновленная машина получила новую систему СВП-24 «Гефест», позволяющую применять «умные» авиабомбы.

По сравнению с «Бородавочником», российский «Грач» быстрее и имеет еще одно преимущество – его система наведения расположена в носовой части, что впрочем, несколько ограничивает ее возможности, пишет эксперт.

Вместе с тем, A-10 сохранил превосходство в использовании электрооптических ракет типа «выстрелил-забыл», однако у этих боеприпасов в настоящее время появился недостаток – современные системы РЭБ научились эффективно с ними бороться.

В свою очередь Су-25СМ3 получил оборудование для лазерного наведения, которое позволяет четко наводить ракету на цель в условиях радиоэлектронных помех.

Подводя итог, автор отмечает, что каждый из сравниваемых самолетов имеет свои плюсы. Так, «Бородавочник» ориентирован на применение своей мощной пушки и электрооптических ракет, а «Грач», в свою очередь, – на точное бомбометание и использование вооружения с лазерным наведением.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Тралл Сегодня, 18:28
    Интересно, а в NI так же регулярно публикуют обзоры статей о военной технике из, например, нашего "Вестника Мордовии"? Или им абсолютно наплевать на чужое мнение об их оружии? smile
    Тралл
    1. san4es Сегодня, 18:58
      Цитата: Тралл
      Интересно, а в NI так же регулярно публикуют обзоры статей о военной технике из, например, нашего "Вестника Мордовии"?

      hi ...Не, они TopWar.ru читают
      san4es
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:36
        Саня, салют! Не факт, возможно и форум WoT. И этот, как его, World of Warships... laughing
        sabakina
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:32
      Цитата: Тралл
      Интересно, а в NI так же регулярно публикуют обзоры статей о военной технике из, например, нашего "Вестника Мордовии"?

      Зачем? Их задача притворяться "аналитикой из США", чтобы потом все российские ресурсы выдавали их за чуть ли не голос Пентагона.
      Дырокол
  2. Pes Сегодня, 18:30
    Все плюсы и минусы проявятся в реальном бою...Не дай Бог конечно! Но наш "Грач" прошел проверку в бою конкретную и главное пилоты !
    Pes
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:36
      Бородавочник тоже по пустыням иракцев гонял. А вообще, что их сравнивать 40 лет, списать давно пора.
      Гаргантюа
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:35
      Цитата: Pes
      Но наш "Грач" прошел проверку в бою конкретную

      Конкретно их насбивали, если бы у А10 была такая "эффективность" их бы давно в утиль сдали.
      Дырокол
      1. Pes Сегодня, 20:23
        Цитата: Дырокол
        Цитата: Pes
        Но наш "Грач" прошел проверку в бою конкретную

        Конкретно их насбивали, если бы у А10 была такая "эффективность" их бы давно в утиль сдали.

        Зато опыт какой , а ехидничать не стоит,это здесь не ново.. hi
        Pes
      2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 20:36
        Цитата: Дырокол
        Конкретно их насбивали, если бы у А10 была такая "эффективность" их бы давно в утиль сдали.

        Любезный, а напомните пожалуйста где А-10 применялся на насыщеном ПВО ТВД? Он что продемонстрировал какую то супер неуязвимость в Афгане или Ираке? Хорошая выносливая машинка, но не более. Зато британцы могут сказать немало 'слов благодарности' после встреч с А-10, когда те нарушали пределы Air Tasking Order. Они никогда не действовали в таких условиях как -25, почему - это другая история.
        Pete Mitchell
  3. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 18:30
    Когда американские эксперты, генералы, журналисты пишут и говорят о том, что какое то российское вооружение превосходит американское или "мы беззащитны перед ними" означает одно: дайте денях.
    ШВЕДский_стол
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:53
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Когда американские эксперты, генералы, журналисты пишут и говорят о том, что какое то российское вооружение превосходит американское или "мы беззащитны перед ними" означает одно: дайте денях.

      а если они пишут с пренебрежением? тогда что - они просто тупые???
      Сандор Клиган
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:36
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Когда американские эксперты, генералы, журналисты пишут и говорят

      NI не имеет никакого отношения к американской военной аналитике.
      Дырокол
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:34
    Ну американцы видимо знают о чем говорят,видать под «грачей»попадали в Сирии laughing
    Proton
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:37
    Очередной бред привокзальной бабы... NI - это "литература" класса "перед применением помять". Они сочиняют бред и публикуют его, не интересуясь, что там хоть на парсек-другой близко к правде. Зато на ВО их перепечатывают, будто это что-то имеющее смысл. Впрочем, нынче здесь и выкидыши хохломинистров и прочей шпаны публикуют, как информацию
    Стройбат запаса
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:49
      Согласен, много "левого" стало появляться на ВО!!!
      Black Sniper
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:38
      Цитата: Стройбат запаса
      NI - это "литература" класса "перед применением помять".

      Это российский агитпроп рассчитанный в первую очередь на россиян, потому и всякий бред пишут.
      Дырокол
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 20:38
        Евгений, у вас с головой как? Не перетрудились дыроколом? Что общего между "NI" и российским агитпропом? Ваши фантазии?
        Стройбат запаса
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:37
    Цитата: Pes
    Все плюсы и минусы проявятся в реальном бою...Не дай Бог конечно! Но наш "Грач" прошел проверку в бою конкретную и главное пилоты !

    Да, наши "Грачи" хорошо "по клевали" боевиков в Сирии! wink
    Симон
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:43
    Цитата: ШВЕДский_стол
    Когда американские эксперты, генералы, журналисты пишут и говорят о том, что какое то российское вооружение превосходит американское или "мы беззащитны перед ними" означает одно: дайте денях.

    Деньги еще у американцев, ничего не значат, они вваливают их в изделия, а все равно машины будут проверяться в реальном бою. Реальный бой все покажет и может быть, что денежки вложены зря! request wink
    Симон
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:46
    Может быть не "электрооптических ракет " , а систем наведения этих ракет? ?? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:39
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Может быть не "электрооптических ракет " , а систем наведения этих ракет? ?? belay

      Вы еще не привыкли к уровню NI
      Дырокол
      1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 20:39
        Цитата: Дырокол
        еще не привыкли к уровню NI

        Если верить банальной эрудиции NI, то впадая в прострацию, не каждый отдельный индивидум, способен игнорировать тенденции непорадоксаольных эмоций
        Pete Mitchell
  9. jann (Jann) Сегодня, 18:47
    Прям по-Станиславскому: НЕВЕРЮ! Как ты не модернизируй старьё оно и есть старьё!! Был-же приемник "Грача" да видно он не по-карману нашим ВВС..., да и он сделан был около двадцати лет назад и уже нуждается в модернизации. Вообщем очередное латание дыр и очкавтерательство... печально!!!
    jann
    1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:58
      А можно назвать изделие, которое должно было заменить "Грач"? И кстати, как вы совершенно верно высказались, "Как ты нИ модернизируй старьё, оно и есть старьё!!" Соответственно, как ни модернизируй А-10 ("Бородавочника"), он так и останется неуклюжим куском железа, намотанным на пушку. И никогда не сравнится с Су-25 даже первых серий. У А-10 бОльшая боевая нагрузка, но мЕньшая вероятность донести её до точки сброса/пуска. Да и точность там ниже плинтуса. "Грач" всё-таки машина более продуманная, а значит, более эффективная. Не надо сыпать тысячи бомб там, где можно положить одну ракету точно в цель.
      Стройбат запаса
      1. spektr9 Сегодня, 19:19
        А можно назвать изделие, которое должно было заменить "Грач

        Су-39


        Не надо сыпать тысячи бомб там, где можно положить одну ракету точно в цель.

        Поэтому А-10 и СУ-25 в современных боевых действиях уже рудименты
        spektr9
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:58
          Цитата: spektr9
          Су-39

          Если точнее, то Су-25Т
          Цитата: spektr9
          Поэтому А-10 и СУ-25 в современных боевых действиях уже рудименты

          В ВВС РФ или как сейчас принято ВКС, альтернативы Грачу нет к сожалению, хотя машина конечно себя давно исчерпала
          Дырокол
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 20:41
          Цитата: spektr9
          -10 и СУ-25 в современных боевых действиях уже рудименты

          Для объективности, предлогаю поинтересоваться мнением тех, кто ножками по земле...
          Pete Mitchell
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:59
      Цитата: jann
      печально

      Других вариантов нет...
      Дырокол
  10. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 18:52
    Хороший оба, прекрасные самолеты показавшие себя во многих конфликтах, особенно поражает живучесть. Жаль что нет развития и замены пока что такому классу как штурмовик.
    Vadim851
    1. Тралл Сегодня, 18:56
      Цитата: Vadim851
      Жаль что нет развития и замены пока что такому классу как штурмовик.

      Может этому есть объективные причины?
      Кавалерия вообще не развивается уже несколько десятилетий smile
      Тралл
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 19:29
        Затрудняюсь ответить. Ведь мотострелки никуда не делись и им нужна поддержка с воздуха. Вертолет - хорошо, но время подлета в 3 раза меньше. БПЛА - еще не замена штурмовика. Истребитель-бомбардировщик - да, но это куда дороже.
        Основная слабость штурмовика - ПЗРК и прочая ПВО ближней зоны, возможно и по этой причине тоже постепенно сворачивается этот класс.
        Vadim851
  11. san4es Сегодня, 19:04
    Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сравнил возможности российского штурмовика Су-25 и американского А-10 Thunderbolt.
    san4es
  12. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 19:35
    Наш лучше , да и в войне показал себя как защитник солдата !
    polkovnik manuch
  13. maykl8 (Михаил) Сегодня, 19:37
    maykl8
  14. Sergei75 (Сергей) Сегодня, 20:08
    Вот нам-бы у американских экспертов поучится подаче информации.
    Они так говорят,что-бы открыли финансирование новой темы, проще говоря - дали больше бобла, а наши уши развесят и гордятся!
    Как говаривал кто-то из великих - если враг нас хвалит, значит мы что-то делаем не так.
    Sergei75
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