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Американский эксперт сравнил «Бородавочника» с модернизированным Су-25
Созданный еще в Советском Союзе штурмовик Су-25 получил, наконец, модернизационный пакет, способный обновить имеющийся парк этих самолетов до современных стандартов, пишет The National Interest.
Речь идет о версии Су-25СМ3, которая, по мнению автора статьи, составила достойную конкуренцию американскому A-10 «Бородавочник».
По данным журнала, в ходе модернизации были заменены двигатели, бортовое оборудование и авионика. Штурмовик получил возможность противостоять истребителям с помощью ракет Р-77 и Р-27 класса «воздух – воздух». В итоге получилась практически новая боевая машина.
Живучесть штурмовика повышена за счет установки комплексов «Витебск-25», создающих для вражеских ракет «фантомные цели». Кроме того, новые комплексы РЭБ затруднят поражение самолета ракетами, наводящимися с помощью радиолокации.
Также обновленная машина получила новую систему СВП-24 «Гефест», позволяющую применять «умные» авиабомбы.
По сравнению с «Бородавочником», российский «Грач» быстрее и имеет еще одно преимущество – его система наведения расположена в носовой части, что впрочем, несколько ограничивает ее возможности, пишет эксперт.
Вместе с тем, A-10 сохранил превосходство в использовании электрооптических ракет типа «выстрелил-забыл», однако у этих боеприпасов в настоящее время появился недостаток – современные системы РЭБ научились эффективно с ними бороться.
В свою очередь Су-25СМ3 получил оборудование для лазерного наведения, которое позволяет четко наводить ракету на цель в условиях радиоэлектронных помех.
Подводя итог, автор отмечает, что каждый из сравниваемых самолетов имеет свои плюсы. Так, «Бородавочник» ориентирован на применение своей мощной пушки и электрооптических ракет, а «Грач», в свою очередь, – на точное бомбометание и использование вооружения с лазерным наведением.
Речь идет о версии Су-25СМ3, которая, по мнению автора статьи, составила достойную конкуренцию американскому A-10 «Бородавочник».
По данным журнала, в ходе модернизации были заменены двигатели, бортовое оборудование и авионика. Штурмовик получил возможность противостоять истребителям с помощью ракет Р-77 и Р-27 класса «воздух – воздух». В итоге получилась практически новая боевая машина.
Живучесть штурмовика повышена за счет установки комплексов «Витебск-25», создающих для вражеских ракет «фантомные цели». Кроме того, новые комплексы РЭБ затруднят поражение самолета ракетами, наводящимися с помощью радиолокации.
Также обновленная машина получила новую систему СВП-24 «Гефест», позволяющую применять «умные» авиабомбы.
По сравнению с «Бородавочником», российский «Грач» быстрее и имеет еще одно преимущество – его система наведения расположена в носовой части, что впрочем, несколько ограничивает ее возможности, пишет эксперт.
Вместе с тем, A-10 сохранил превосходство в использовании электрооптических ракет типа «выстрелил-забыл», однако у этих боеприпасов в настоящее время появился недостаток – современные системы РЭБ научились эффективно с ними бороться.
В свою очередь Су-25СМ3 получил оборудование для лазерного наведения, которое позволяет четко наводить ракету на цель в условиях радиоэлектронных помех.
Подводя итог, автор отмечает, что каждый из сравниваемых самолетов имеет свои плюсы. Так, «Бородавочник» ориентирован на применение своей мощной пушки и электрооптических ракет, а «Грач», в свою очередь, – на точное бомбометание и использование вооружения с лазерным наведением.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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