20:40 31 июля
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Американский эксперт: Российская армия приобрела в Сирии "бесценный опыт"

В американской прессе появилась статья старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана, в которой американский аналитик порассуждал об участии России в сирийском конфликте, пишет Task and Purpose.

Американский эксперт: Российская армия приобрела в Сирии "бесценный опыт"


Кофман, проанализировав действия российской группировки в Сирии, считает, что участие в боевых действиях помогло российским войскам получить бесценный опыт, а также устранить недостатки в вооружении. В своей статье он указывает, что Сирия стала для армии России "бесценным испытательным полигоном", через который путем ротации прошла большая часть старшего офицерского состава, в основном служащая в ВКС.


Главным уроком, который Россия вынесла из Сирии, по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами. Как заявил эксперт, в сирийском вооруженном конфликте ВКС России "сначала научились сражаться, а затем стали учиться прикрывать сухопутные войска", при этом добавив, что в последнее время все чаще видна интеграция воздушных сил с наземными в режиме реального времени.

Кроме того, Кофман считает, что участие в сирийской войне позволила российским военным выявить недостатки в российском оружии, тактике и обучении и дала возможность их устранить. Россия добилась огромных успехов в развитии военного потенциала с начала кампании в 2015 году, считает эксперт.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. Тралл Сегодня, 18:41
    Эксперт опоздал с выводами лет на 75 smile
    Главным уроком, который Россия вынесла из Сирии, по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами.

    Этот американский военный эксперт сломался, несите на ВО нового winked
    Тралл
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:45
      Цитата: Тралл
      Эксперт опоздал с выводами лет на 75 smile:

      Вы ему льстите.
      Быков.
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:00
        Цитата: Быков.
        Вы ему льстите.

        А эксперт думает, что он нам льстит. Однако если он для себя сделал выводы, что с нами не стоит воевать, то это хорошо, хотя какие выводы он сделал , вряд ли скажет, по видимому у него появились аргументы для увеличения военных расходов...
        MPN
        1. Тралл Сегодня, 19:19
          Эксперт работу работает в своей газете. А мы мониторим подобный бред. Как-то так.
          Тралл
          1. MPN (Павел) Сегодня, 19:36
            Цитата: Тралл
            с

            Ну тут вроде не работник газеты. По всей видимости аргументирует то, что попросили, отсюда и вывод. Для чего то же надо поставить вопрос именно так... request
            MPN
    2. VO3A (Андрей) Сегодня, 19:38
      Эксперт опередил реальность, и ключевое преувеличение:
      в последнее время все чаще видна интеграция воздушных сил с наземными в режиме реального времени

      Этого не может быть по двум причинам:
      во-первых , наших сухопутных войск , в виде артиллерии и РСЗО, там просто нет и осуществлять целеуказания в реальном времени некому ;
      во-вторых, этой возможности у нас нет, даже от БПЛА.Ни о каком реальном времени для целеуказания для наземных систем у нас нет, кроме коректировщиков огня по опыту Второй мировой....У нас нет сетецентрической систем, которые получают, передают ,обрабатывают информацию о противнике и реагируют в реальном времени , в виде целеуказания для систем поражения, входящих в их состав....И фиксируют уничтожение противника, тоже в реальном времени....В российской армии таких систем нет, есть только различные АСУ, которые управляют войсками, без сетецентрической каналов получения информации о противнике...Управляют войсками,не зная, где находится противник в реальном времени....
      VO3A
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:52
        Да ладно вам, дайте людям порадоваться, это продлевает жизнь....
        Shahno
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 20:07
          Не дождётесь...Как должно быть мы знаем, как сделать тоже....Труднее внедрить, много балласта в руководстве....И никакого отставания нет....Есть тупость и всё.....
          VO3A
      2. Dart2027 Сегодня, 20:16
        Цитата: VO3A
        во-первых , наших сухопутных войск , в виде артиллерии и РСЗО

        Наших сухопутных войск там нет, но вот советники и координаторы на земле, то есть в штабах САР, есть так что координация с наземными войсками вполне себе отрабатывалась.
        Цитата: VO3A
        во-вторых, этой возможности у нас нет, даже от БПЛА

        Операция России в Сирии проходит по принципам сетецентрической войны. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2017» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
        https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201708261643
        -cdur.htm
        Dart2027
      3. purple Сегодня, 20:24
        Цитата: VO3A
        Эксперт опередил реальность, и ключевое преувеличение:
        в последнее время все чаще видна интеграция воздушных сил с наземными в режиме реального времени

        Этого не может быть по двум причинам:
        во-первых , наших сухопутных войск , в виде артиллерии и РСЗО, там просто нет и осуществлять целеуказания в реальном времени некому ;
        во-вторых, этой возможности у нас нет, даже от БПЛА.Ни о каком реальном времени для целеуказания для наземных систем у нас нет, кроме коректировщиков огня по опыту Второй мировой....У нас нет сетецентрической систем, которые получают, передают ,обрабатывают информацию о противнике и реагируют в реальном времени , в виде целеуказания для систем поражения, входящих в их состав....И фиксируют уничтожение противника, тоже в реальном времени....В российской армии таких систем нет, есть только различные АСУ, которые управляют войсками, без сетецентрической каналов получения информации о противнике...Управляют войсками,не зная, где находится противник в реальном времени....


        Да да да... все правильно ничего у нас нету... и вообще там все с мосинками бегают, lol
        П.С. Некоторые до сих пор считают что земля плоская... поскольку в форме сферы они её не представляют или не наблюдпли lol laughing
        purple
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:44
    Эксперт как не странно, написал все верно -Сирия нам много чего показала, и много чему научила!Главнейшая задача, так это сделать по настоящему верные выводы! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:58
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Эксперт как не странно, написал все верно -Сирия нам много чего показала, и много чему научила!Главнейшая задача, так это сделать по настоящему верные выводы! !!

      К этому добавлю,главное чтобы были люди способные сделать эти верные выводы.
      Фил77
      1. VO3A (Андрей) Сегодня, 20:01
        Да, только выводы прямопротивоположные...Сирии показала неспособность вести нашими войсками современную войну. Показала полное отсутствие новых сетецентрических систем уничтожения противника в реальном времени без огневого взаимодействия и гибели людей . И то, что наземный контингент составляли сирийцы и наши советники не должно оправдывать эту отсталость....В нашей войне, вместо сирийцев, будут гибнуть наши солдаты и офицеры....Не умеем воевать без передка, без боевого контакта даже со слабым врагом....
        VO3A
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 20:12
          Цитата: VO3A
          Сирии показала неспособность вести нашими войсками современную войну.

          Я заберу свою резюме - вы трепло. Если вы расскажите в какой должности вы служите в ГШ..
          dvina71
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:17
            dvina71 '-он там служит старшим помощником младшего дворника! lol И без его указания даже комар не зажжужжит! !! belay
            ДРЕВНЕЙШИЙ
          2. VO3A (Андрей) Сегодня, 20:26
            Можете забирать или не забирать, мне ультрафиолетово...Если кто-то не умеет думать сам, то это не означает, что другие этого не умеют. Учите историю : в Финскую мы тоже вроде победили, но как? А потом пришлось перестраиваться уже по ходу войны, устилая трупами своих солдат свои поля и города, и не видеть толпы пленных....
            VO3A
        2. ЛМН (Максим) Сегодня, 20:18
          Цитата: VO3A
          Да, только выводы прямопротивоположные...Сирии показала неспособность вести нашими войсками современную войну. Показала полное отсутствие новых сетецентрических систем уничтожения противника в реальном времени без огневого взаимодействия и гибели людей . И то, что наземный контингент составляли сирийцы и наши советники не должно оправдывать эту отсталость....В нашей войне, вместо сирийцев, будут гибнуть наши солдаты и офицеры....Не умеем воевать без передка, без боевого контакта даже со слабым врагом....

          Бред откровенный.
          ЛМН
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 20:32
            Цитата: ЛМН
            Цитата: VO3A
            Да, только выводы прямопротивоположные...Сирии показала неспособность вести нашими войсками современную войну. Показала полное отсутствие новых сетецентрических систем уничтожения противника в реальном времени без огневого взаимодействия и гибели людей . И то, что наземный контингент составляли сирийцы и наши советники не должно оправдывать эту отсталость....В нашей войне, вместо сирийцев, будут гибнуть наши солдаты и офицеры....Не умеем воевать без передка, без боевого контакта даже со слабым врагом....

            Бред откровенный.

            Кстати.Как в отсутствии сецентрических систем,удалось отразить ту самую известную ракетную атаку??С эффективностью почти 0,7 и советскими еще системами? request
            ЛМН
        3. слава1974 (слава) Сегодня, 20:21
          показала неспособность вести нашими войсками современную войну.

          Слышим это "со времен очаковских и покоренья Крыма".Про все войны можно это сказать.Но главным показателем является выполнение поставленых задач с минимальными потерями.С этой точки зрения какие вопросы?
          Показала полное отсутствие новых сетецентрических систем уничтожения противника в реальном времени без огневого взаимодействия и гибели людей

          Чем комплекс разведки,управления и связи "Стрелец" не нравится?
          слава1974
        4. purple Сегодня, 20:26
          Цитата: VO3A
          Да, только выводы прямопротивоположные...Сирии показала неспособность вести нашими войсками современную войну. Показала полное отсутствие новых сетецентрических систем уничтожения противника в реальном времени без огневого взаимодействия и гибели людей . И то, что наземный контингент составляли сирийцы и наши советники не должно оправдывать эту отсталость....В нашей войне, вместо сирийцев, будут гибнуть наши солдаты и офицеры....Не умеем воевать без передка, без боевого контакта даже со слабым врагом....


          ну да... без передка то да.. lol laughing
          Про делу то будет чего сказать?
          Поймите, вы не владеете реальной информацией, от слова совсем.... хоть эксперта послушайте.... хоть и из США
          purple
  3. ЛМН (Максим) Сегодня, 18:46
    С этим не поспорить.. hi
    ЛМН
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:56
    Цитата: Тралл
    Эксперт опоздал с выводами лет на 75 smile
    Главным уроком, который Россия вынесла из Сирии, по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами.

    Этот американский военный эксперт сломался, несите на ВО нового winked

    Ага! Не зря они у нас автомат Калашникова слизали! Все лучшее и проверенное годами у нас крадут wink
    Симон
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:58
    Кроме опыта получаем эксплуатацию техники в жарких условиях.Доводим до совершенства.Плюс к экспорту в арабские страны
    Magic Archer
  6. poquello (poquello) Сегодня, 19:02
    Главным уроком, который Россия вынесла из Сирии, по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами.

    ржу на Кофмана, этт не российские этт буржуйские годами там летали а дошло когда на наших посмотрели
    poquello
  7. kefan (kefan) Сегодня, 19:05
    А какое его вообще собачье дело?
    kefan
  8. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:33
    На суше Российская Армия №1 в мире. ВКС надо подтягивать.Флот никогда в России ничего не решал, и часто проигрывал...
    Самара_63
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 19:45
      Флот не решал? Да, глубокие познания. Много что выиграли, америкосов в черном море кто "навалом" выкинул?
      1vlad19
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 19:55
        Цитата: 1vlad19
        Флот не решал? Да, глубокие познания. Много что выиграли, америкосов в черном море кто "навалом" выкинул?

        Видимо имеется ввиду,не какие то единичные,тактические победы,а влияние нашего флота на общий результат.
        Последние крупнейшие войны на нашей территории,ПОВ(1812г),Гражданская война,ВМВ,были выиграны нами на суше hi

        ПС.Если вот Арктика имеет в каком то смысле глобальное значение для нашей страны,то и флот там соответствующий wink да,не военный,но именно тот что нам нужен и в нужном колличестве.
        ЛМН
  9. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:47
    по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами. Как заявил эксперт, в сирийском вооруженном конфликте ВКС России "сначала научились сражаться, а затем стали учиться прикрывать сухопутные войска",
    Эта редиска в курсе, что Гитлер нас этому четыре года учил? Переселенцы хреновы! Жаль, Калифорнию им отдали, неплохое местечко наши предки "забили"....
    sabakina
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:04
    Сирия стала для армии России "бесценным испытательным полигоном"


    Пфф, это известно любому штатскому по всему миру, американский военный "икс-пёрд" ничего не сказал нового.
    Так они то и сами, американцы, обкатывают свою технику где только можно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:20
      У него хватило, пока хватило, смелости "плыть против течения "-он привел факты не переверая их!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
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