Американский эксперт: Российская армия приобрела в Сирии "бесценный опыт"

В американской прессе появилась статья старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана, в которой американский аналитик порассуждал об участии России в сирийском конфликте, пишет Task and Purpose.Кофман, проанализировав действия российской группировки в Сирии, считает, что участие в боевых действиях помогло российским войскам получить бесценный опыт, а также устранить недостатки в вооружении. В своей статье он указывает, что Сирия стала для армии России "бесценным испытательным полигоном", через который путем ротации прошла большая часть старшего офицерского состава, в основном служащая в ВКС.Главным уроком, который Россия вынесла из Сирии, по мнению Кофмана, является то, что российские военные осознали необходимость тесной координации авиации с сухопутными силами. Как заявил эксперт, в сирийском вооруженном конфликте ВКС России "сначала научились сражаться, а затем стали учиться прикрывать сухопутные войска", при этом добавив, что в последнее время все чаще видна интеграция воздушных сил с наземными в режиме реального времени.Кроме того, Кофман считает, что участие в сирийской войне позволила российским военным выявить недостатки в российском оружии, тактике и обучении и дала возможность их устранить. Россия добилась огромных успехов в развитии военного потенциала с начала кампании в 2015 году, считает эксперт.